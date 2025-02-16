منصات الحماية من المخاطر الرقمية (DRP). - التطبيقات الأكثر شعبية - سوريا

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منصة الحماية من المخاطر الرقمية (DRP) هي حل للأمن السيبراني يحمي الأصول الرقمية للمؤسسة من التهديدات الخارجية التي تقع خارج حدودها الأمنية التقليدية. توفر هذه الأدوات طريقة موحدة وفعالة لإدارة المخاطر الرقمية، بما في ذلك هجمات التصيد وانتحال هوية العلامة التجارية والتهديدات الداخلية وسرقة الملكية الفكرية. ومن خلال تبسيط العملية، تمكّن منصات DRP المؤسسات من حماية سمعة علامتها التجارية وأصولها الرقمية ومعلوماتها الحساسة بشكل استباقي. إنها بمثابة حلول شاملة لفرق الأمان لتحديد المخاطر ومراقبتها وتخفيفها وإدارتها عبر بيئة الإنترنت.
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Mandiant
mandiant.com
توفر شركة Mandiant حلولاً تحمي المؤسسات من هجمات الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المبتكرة من الخطوط الأمامية.
Optery
optery.com
أبعد نفسك عن العشرات من وسطاء البيانات، كل ذلك في مكان واحد. قم بالتسجيل مجانًا لتلقي تقرير التعرض المخصص لك. قم بالترقية إلى خطة مدفوعة، وسنرسل لك عمليات الإزالة. نحن نغطي أكثر من 150 وسيط بيانات - أكثر من أي خدمة أخرى - ونقدم ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا دون طرح أي أسئلة!
SolarWinds
solarwinds.com
إن حزمة أساسيات مكتب المساعدة عبارة عن مزيج من مكتب مساعدة ويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بعد. فهي تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بعد لتكنولوجيا المعلومات. الميزات الرئيسية: • التذاكر المركزية وإدارة الحوادث • إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) مع الاكتشاف الآلي والمخزون المركزي • قاعدة معرفية مدمجة للخدمة الذاتية • إدارة تغيير تكنولوجيا المعلومات وسير عمل الموافقة القابلة للتخصيص • إعداد التقارير وتنبيهات اتفاقية مستوى الخدمة واستطلاعات العملاء • التحكم عن بعد في أنظمة Windows® وMac OS® X وLinux® • أدوات مدمجة لمراقبة النظام وعرض سجل الأحداث وتشخيص الشبكة دون بدء جلسة كاملة عن بعد • الوصول عن بعد لدعم المستخدمين النهائيين خارج جدار الحماية
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra's PhishLabs هي شركة استخباراتية للتهديدات السيبرانية توفر الحماية من المخاطر الرقمية من خلال معلومات التهديدات المنسقة والتخفيف الكامل. توفر PhishLabs انتحال هوية العلامة التجارية والاستيلاء على الحساب وتسرب البيانات والحماية من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي في حل واحد كامل للعلامات التجارية والشركات الرائدة في العالم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.phishlabs.com. جزء رئيسي من Fortra (الوجه الجديد لـ HelpSystems) تفتخر PhishLabs بكونها جزءًا من محفظة Fortra الشاملة للأمن السيبراني. تعمل Fortra على تبسيط مشهد الأمن السيبراني المعقد اليوم من خلال الجمع بين المنتجات التكميلية معًا لحل المشكلات بطرق مبتكرة. تعالج هذه الحلول المتكاملة والقابلة للتطوير التحديات سريعة التغير التي تواجهها في حماية مؤسستك. بمساعدة الحماية القوية من PhishLabs وغيرها، تعد Fortra حليفك الذي لا هوادة فيه، هنا من أجلك في كل خطوة على الطريق طوال رحلة الأمن السيبراني الخاصة بك.
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسيط الأمن السيبراني من خلال أتمتة عملية الكشف والاستجابة عبر بيانات المستخدم والأجهزة ورسائل البريد الإلكتروني والأدلة السحابية، كل ذلك في لوح زجاجي واحد. في Guardz، نحن ملتزمون براحة البال واستمرارية العمل. يضمن دمج تكنولوجيا الأمن السيبراني عالية المستوى مع خبرة التأمين العميقة مراقبة إجراءات الأمان الخاصة بك وإدارتها وتحسينها باستمرار.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات، مما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودفع الأعمال إلى الأمام بشكل آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة Recorded Future في بوسطن ولديها مكاتب وموظفين حول العالم، وتعمل مع أكثر من 1800 شركة ومؤسسة حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير معلومات استخباراتية غير متحيزة وقابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد على موقع Recordfuture.com.
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar عبارة عن منصة SaaS لذكاء التهديدات الموسعة (XTI) التي تجمع بين إدارة سطح الهجوم الخارجي (EASM) وخدمات حماية المخاطر الرقمية (DRPS) وذكاء التهديدات السيبرانية (CTI). يمكّن SOCRadar المؤسسات من زيادة كفاءة فرق SOC الخاصة بها إلى الحد الأقصى من خلال معلومات التهديدات الإيجابية الخاطئة المجانية والقابلة للتنفيذ والمحددة السياق.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense هو حل استباقي للحماية من المخاطر الرقمية للمؤسسات. تقوم تقنيتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بمسح عالم الإنترنت باستمرار، بما في ذلك شبكة الويب المظلمة والعميقة والسطحية، لاكتشاف الأحداث غير المعروفة وتحديد أولويات المخاطر تلقائيًا وتقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامها على الفور لتحسين الأمان.
Privacy Bee
privacybee.com
هل تتذكر موقع مشاركة الملفات الذي أنشأت حسابًا عليه منذ 5 سنوات؟ هل سبق لك أن عدت وحذفت حسابك، أم أنك تخليت عنه ولم تعد أبدًا؟ إذا كان الأخير، فهذا يعني أنك لا تزال في قاعدة بيانات تلك الشركة بعد مرور نصف عقد. تم تقديم بعض البيانات مجانًا إلى إحدى الشركات منذ سنوات مضت (ونُسيت)، ولكن معظمها يتم شراؤها وبيعها من خلال شبكة ضخمة من وسطاء البيانات. إنها صناعة مراقبة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولا يعرف سوى عدد قليل من الناس وجودها. Privacy Bee هي شريكك في حماية البيانات. نقوم بإزالة البيانات الشخصية وبيانات العمل الخاصة بالمديرين التنفيذيين والموظفين لديك، وحذفها من قواعد بيانات الشركة حتى لا تقع في الأيدي الخطأ. نحن نحقق ذلك من خلال التواصل مع الشركات وأكثر من 150000 موقع ويب لتقديم طلبات الإزالة نيابةً عنك. مع كل عملية حذف، تقل احتمالية اختراق بيانات عملك الأكثر حساسية! تواصل معنا اليوم للحصول على خدمة خصوصية البيانات الأكثر شمولاً في السوق.
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