منصات الحماية من المخاطر الرقمية (DRP). - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

Privacy Bee

privacybee.com

هل تتذكر موقع مشاركة الملفات الذي أنشأت حسابًا عليه منذ 5 سنوات؟ هل سبق لك أن عدت وحذفت حسابك، أم أنك تخليت عنه ولم تعد أبدًا؟ إذا كان الأخير، فهذا يعني أنك لا تزال في قاعدة بيانات تلك الشركة بعد مرور نصف عقد. تم تقديم بعض البيانات مجانًا إلى إحدى الشركات منذ سنوات مضت (ونُسيت)، ولكن معظمها يتم شراؤها وبيعها من خلال شبكة ضخمة من وسطاء البيانات. إنها صناعة مراقبة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولا يعرف سوى عدد قليل من الناس وجودها. Privacy Bee هي شريكك في حماية البيانات. نقوم بإزالة البيانات الشخصية وبيانات العمل الخاصة بالمديرين التنفيذيين والموظفين لديك، وحذفها من قواعد بيانات الشركة حتى لا تقع في الأيدي الخطأ. نحن نحقق ذلك من خلال التواصل مع الشركات وأكثر من 150000 موقع ويب لتقديم طلبات الإزالة نيابةً عنك. مع كل عملية حذف، تقل احتمالية اختراق بيانات عملك الأكثر حساسية! تواصل معنا اليوم للحصول على خدمة خصوصية البيانات الأكثر شمولاً في السوق.