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منصات الحماية من المخاطر الرقمية (DRP). - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر ماريانا الشمالية
منصة الحماية من المخاطر الرقمية (DRP) هي حل للأمن السيبراني يحمي الأصول الرقمية للمؤسسة من التهديدات الخارجية التي تقع خارج حدودها الأمنية التقليدية. توفر هذه الأدوات طريقة موحدة وفعالة لإدارة المخاطر الرقمية، بما في ذلك هجمات التصيد وانتحال هوية العلامة التجارية والتهديدات الداخلية وسرقة الملكية الفكرية. ومن خلال تبسيط العملية، تمكّن منصات DRP المؤسسات من حماية سمعة علامتها التجارية وأصولها الرقمية ومعلوماتها الحساسة بشكل استباقي. إنها بمثابة حلول شاملة لفرق الأمان لتحديد المخاطر ومراقبتها وتخفيفها وإدارتها عبر بيئة الإنترنت.
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SolarWinds
solarwinds.com
إن حزمة أساسيات مكتب المساعدة عبارة عن مزيج من مكتب مساعدة ويب Solarwinds® ودعم Dameware عن بعد. فهي تتكامل لتوفير الوقت عن طريق أتمتة وتبسيط مكتب المساعدة ومهام الدعم عن بعد لتكنولوجيا المعلومات. الميزات الرئيسية: • التذاكر المركزية وإدارة الحوادث • إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) مع الاكتشاف...
Optery
optery.com
أبعد نفسك عن العشرات من وسطاء البيانات، كل ذلك في مكان واحد. قم بالتسجيل مجانًا لتلقي تقرير التعرض المخصص لك. قم بالترقية إلى خطة مدفوعة، وسنرسل لك عمليات الإزالة. نحن نغطي أكثر من 150 وسيط بيانات - أكثر من أي خدمة أخرى - ونقدم ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا دون طرح أي أسئلة!
CrowdStrike
crowdstrike.com
أمان سحابي موحد، من نقطة النهاية إلى السحابة. قم بإيقاف الخروقات السحابية ودمج منتجات النقاط المنفصلة باستخدام CNAPP الوحيد في العالم المبني على وكيل موحد ونهج بدون وكيل لأمن السحابة من أجل الرؤية والحماية الكاملة. نحن نحمي السحابة الخاصة بك. أنت تدير عملك.
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra's PhishLabs هي شركة استخباراتية للتهديدات السيبرانية توفر الحماية من المخاطر الرقمية من خلال معلومات التهديدات المنسقة والتخفيف الكامل. توفر PhishLabs انتحال هوية العلامة التجارية والاستيلاء على الحساب وتسرب البيانات والحماية من تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي في حل واحد كامل للعلامات التجاري...
Privacy Bee
privacybee.com
هل تتذكر موقع مشاركة الملفات الذي أنشأت حسابًا عليه منذ 5 سنوات؟ هل سبق لك أن عدت وحذفت حسابك، أم أنك تخليت عنه ولم تعد أبدًا؟ إذا كان الأخير، فهذا يعني أنك لا تزال في قاعدة بيانات تلك الشركة بعد مرور نصف عقد. تم تقديم بعض البيانات مجانًا إلى إحدى الشركات منذ سنوات مضت (ونُسيت)، ولكن معظمها يتم شراؤ...
Guardz
guardz.com
يعد Guardz حلاً رائدًا للأمن السيبراني الموحد مصممًا لمقدمي الخدمات المُدارة (MSPs)، مما يمكّنهم من حماية عملائهم من التهديدات الرقمية المتطورة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونهج متعدد الطبقات لمكافحة التصيد الاحتيالي وهجمات برامج الفدية وفقدان البيانات ومخاطر المستخدم. تعمل تقنيتنا على تبسي...
Mandiant
mandiant.com
توفر شركة Mandiant حلولاً تحمي المؤسسات من هجمات الأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة المبتكرة من الخطوط الأمامية.
Brandefense
brandefense.io
Brandefense هو حل استباقي للحماية من المخاطر الرقمية للمؤسسات. تقوم تقنيتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفحص عالم الإنترنت باستمرار، بما في ذلك شبكة الويب المظلمة والعميقة والسطحية، لاكتشاف الأحداث غير المعروفة وتحديد أولويات المخاطر تلقائيًا وتقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ يمكنك استخدامه...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات...
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar عبارة عن منصة SaaS لذكاء التهديدات الموسعة (XTI) التي تجمع بين إدارة سطح الهجوم الخارجي (EASM) وخدمات حماية المخاطر الرقمية (DRPS) وذكاء التهديدات السيبرانية (CTI). يمكّن SOCRadar المؤسسات من زيادة كفاءة فرق SOC الخاصة بها إلى الحد الأقصى من خلال معلومات التهديدات الإيجابية الخاطئة المجانية...