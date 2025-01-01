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توفر منصات التعلم الرقمي تجارب جذابة تسمح للطلاب بالتفاعل بنشاط مع المحتوى التعليمي. يدمج المعلمون هذه المنصات في تعليمهم لجعل الدروس أكثر جاذبية وتخصيصًا لكل متعلم. اعتمادًا على النظام الأساسي ، قد يجعل المدربون الطلاب يستخدمون البرنامج في الفصل أو تعيينه لممارسة إضافية في المنزل. تتميز العديد من هذه المنصات الآن بإمكانيات التعلم التكيفية ، حيث تعديل الدروس في الوقت الفعلي بناءً على أداء الطلاب الفردي. تلبي هذه المنصات مجموعة متنوعة من الأهداف التعليمية ، حيث يركز البعض على مواد محددة مثل العلوم أو الدراسات الاجتماعية ، بينما يؤكد آخرون على مهارات متعددة المناهج الدراسية مثل القراءة والكتابة. وهي مناسبة للمعلمين والأساتذة في جميع المستويات التعليمية ، من K - 12 إلى مؤسسات التعليم العالي.
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Canvas Student
instructure.com
تطبيق طالب Canvas يساعد الطلاب في إدارة دوراتهم الدراسية، ويتيح لهم الوصول إلى المهام والاختبارات والتواصل مع المعلمين والزملاء.
GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
Desmos Calculator
desmos.com
حاسبة Desmos هي أداة رياضية تفاعلية لإنشاء الرسوم البيانية وتحليل البيانات، مع دعم للمعادلات، الإحصائيات، والانحدارات.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
حاسبة Desmos Scientific هي آلة حاسبة علمية مجانية على الإنترنت تدعم وظائف رياضية متقدمة مثل النسب، الكسور، والأسس، واللوغاريتمات.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
تطبيق BYJU'S Exam Prep يدعم الطلاب في إعدادهم لامتحانات تنافسية متنوعة مثل البنوك وUPSC مع ميزات مثل الدروس، التقييمات التكيفية، ومواد الدراسة.
BYJU'S
byjus.com
تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.
Padlet
padlet.com
Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.
Grok Academy
groklearning.com
تقدم Grok Academy موارد تعليمية للتقنيات الرقمية من خلال دروس تفاعلية وأنشطة متنوعة لدعم التعلم الفعال والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.
Top Hat
tophat.com
تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.
Clever
clever.com
كليف هو تطبيق يوفر بوابة تسجيل دخول موحدة للمدارس في الولايات المتحدة، مما يسهل على المعلمين والطلاب الوصول للتكنولوجيا التعليمية بسهولة وأمان.
Kognity
kognity.com
Kognity هو منصة تعليمية رقمية توفر محتوى تفاعلي في الرياضيات لتعزيز التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي لدى الطلاب.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.
Labster
labster.com
Labster هو تطبيق يوفر مختبرات افتراضية تفاعلية لدعم تعلم العلوم، مما يعزز الفهم والمشاركة لدى الطلاب.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn هو تطبيق تعليمي يقدم أنشطة تفاعلية في الرياضيات والقراءة، مع محتوى محاذٍ للمناهج وتصميم يتكيف مع احتياجات الأطفال.
ClassLink
classlink.com
ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning هو تطبيق يوفر محتوى تعليمي رقمي من ناشرين مختلفين، ويتيح للمدارس إدارة الصفوف والوصول إلى كتب رقمية.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle هي أداة تعليمية تتيح للمعلمين تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس تفاعلية مع تضمين اختبارات لتعزيز التعلم ودعم تقدم الطلاب.
Veda
veda-app.com
تطبيق Veda هو نظام معلومات إداري للمدارس والجامعات، يوفر منصة تعليمية رقمية متكاملة تعتمد على السحابة.
Baamboozle
baamboozle.com
Baamboozle هو تطبيق تعليمي رقمي يتيح للمعلمين إنشاء ألعاب تعليمية تفاعلية لدعم التعلم في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت.
Factile
playfactile.com
فكتايل هو تطبيق لصنع ألعاب جيوباردي أونلاين، يتيح إنشاء ألعاب مبتكرة أو استخدام قوالب جاهزة، مع ميزات مثل وضع الزر وأسئلة متعددة الوسائط.
Cerego
cerego.com
Cerego هي منصة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد دراسية مخصصة وتعزيز الاحتفاظ بالمعرفة لدى الطلاب من خلال تكييف أساليب التعلم.
StrongMind
strongmind.com
تطبيق سترونغ مايند يساعد المدارس في تطوير حلول تعليمية مبتكرة لتحسين أداء الطلاب وتلبية تحديات التعليم.
Newsela
newsela.com
Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.
Codio
codio.com
تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.
DreamBox
dreambox.com
DreamBox هو تطبيق تعليمي يوفر تعليمات شخصية وأدوات تفاعلية لتحسين تجربة التعلم وتلبية احتياجات الطلاب بشكل فردي.
ClickView
clickvieweducation.com
ClickView هو تطبيق تعليمي يوفر مكتبة شاملة من مقاطع الفيديو والموارد التعليمية للمعلمين والطلاب، مع ميزات تنظيم المحتوى ومتابعة المشاركة.
Hāpara
hapara.com
Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.
ClickView Australia
clickview.com.au
تطبيق ClickView Australia يوفر موارد تعليمية مرئية متوافقة مع المناهج الأسترالية للمدارس، مع أدوات لدعم المعلمين والطلاب في عملية التعلم.
LessonUp
lessonup.com
الدرس هو تطبيق تعليمي يتيح للمعلمين إنشاء دروس تفاعلية وجذابة بسهولة، تدعم التعلم الشخصي والافتراضي وتعزز مشاركة الطلاب.
Edaptio
edaptio.com
إيدابتيّو ليرنو هو منصة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت تتيح إنشاء المهام، تتبع التقدم، اختبار المعرفة، والتواصل عبر مناقشات وأسئلة وإجابات.
BookNook
booknook.com
BookNook هو تطبيق تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خلال منصة تعليمية شاملة ودروس مخصصة.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom هي منصة تعليمية تجمع بين المناهج والتدريس والتقييم، مما يمكن المعلمين من تخصيص التجارب التعليمية لطلاب K-12 بفعالية.
GoReact
goreact.com
Goreact هو تطبيق يستخدم الفيديو لتسهيل التعلم من خلال التغذية المرتدة والتقييم، مما يساعد الطلاب على تحسين مهاراتهم من خلال الملاحظات الفورية.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud هو منصة تعليمية شاملة تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب وسهولة الوصول في الفصول الدراسية، تقدم أدوات مثل الاستطلاعات والاختبارات وتتبع الحضور.
Sibme
sibme.com
Sibme هو تطبيق يدعم التطوير المهني من خلال التدريس بالتعاون، ومشاركة الفيديو، وردود الفعل بين الأقران، لتحسين طرق التعليم.
Fobizz
fobizz.com
Fobizz هو منصة تقدم أدوات رقمية وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وفرص للتطوير المهني للمعلمين في ألمانيا.
Freckle
freckle.com
فريكل هو تطبيق تعليمي يتكيف مع مستويات الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية، مما يوفر ممارسة شخصية فعّالة.
NoRedInk
noredink.com
Noredink هي منصة تعليمية لدعم تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب من الصفوف 4 إلى 12، توفر تدريبات تكيفية وموارد لتطوير المهارات الكتابية.
Amplio
ampliolearning.com
Amplio هي منصة تعليمية تدعم التعليم الخاص من خلال استخدام نظام إدارة التعلم وتقنية التكيف الذكي لتقديم تعليم مخصص وتحليل بيانات فعال.
Yellowdig
yellowdig.co
Yellowdig هو منصة تعليمية رقمية تعزز التعلم التفاعلي من خلال بناء مجتمعات تعلّم بين الطلاب والمعلمين، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل.
Wayfinder
withwayfinder.com
يتيح تطبيق Wayfinder للطلاب تطوير شعور الانتماء والغرض من خلال الاتصال بمؤسساتهم وذاتهم، ويقدم منهجيات وموارد تعليمية تركز على المهارات اللازمة لمستقبلهم.
eSpark Learning
esparklearning.com
تطبيق eSpark للتعلم يدعم القراءة والرياضيات من خلال أنشطة تفاعلية، ويتيح للطلاب التعلم بشكل مستقل مع تقارير دقيقة لمتابعة التقدم.
SMART Lumio
smarttech.com
تطبيق Lumio هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تحول الدروس التقليدية إلى تجارب تعلم تفاعلية، وتدعم تكامل الأدوات المستخدمة بالفعل من قبل المعلمين.
Pivot Interactives
pivotinteractives.com
تطبيق Pivot Interactives يهدف إلى مساعدة المعلمين والطلاب من خلال توفير منصة تفاعلية لاستكشاف موضوعات تعليمية.
Peekapak
peekapak.com
Peekapak هو منصة تعليمية تدعم التعلم الاجتماعي والعاطفي للطلبة من مرحلة الروضة حتى الصف الثامن، من خلال القصص والدروس والألعاب الرقمية.
CampusKnot
campusknot.com
CampusKnot هو تطبيق يهدف لتحسين التفاعل بين الطلاب والأساتذة في الفصول الكبيرة، مما يساعد في تحديد الفجوات التعليمية من خلال مدخلات الطلاب.
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