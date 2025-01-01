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منصات التعلم الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر منصات التعلم الرقمي تجارب جذابة تسمح للطلاب بالتفاعل بنشاط مع المحتوى التعليمي. يدمج المعلمون هذه المنصات في تعليمهم لجعل الدروس أكثر جاذبية وتخصيصًا لكل متعلم. اعتمادًا على النظام الأساسي ، قد يجعل المدربون الطلاب يستخدمون البرنامج في الفصل أو تعيينه لممارسة إضافية في المنزل. تتميز العديد من هذه المنصات الآن بإمكانيات التعلم التكيفية ، حيث تعديل الدروس في الوقت الفعلي بناءً على أداء الطلاب الفردي. تلبي هذه المنصات مجموعة متنوعة من الأهداف التعليمية ، حيث يركز البعض على مواد محددة مثل العلوم أو الدراسات الاجتماعية ، بينما يؤكد آخرون على مهارات متعددة المناهج الدراسية مثل القراءة والكتابة. وهي مناسبة للمعلمين والأساتذة في جميع المستويات التعليمية ، من K - 12 إلى مؤسسات التعليم العالي.

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Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

تطبيق طالب Canvas يساعد الطلاب في إدارة دوراتهم الدراسية، ويتيح لهم الوصول إلى المهام والاختبارات والتواصل مع المعلمين والزملاء.

GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos هي أداة رياضية تفاعلية لإنشاء الرسوم البيانية وتحليل البيانات، مع دعم للمعادلات، الإحصائيات، والانحدارات.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

حاسبة Desmos Scientific هي آلة حاسبة علمية مجانية على الإنترنت تدعم وظائف رياضية متقدمة مثل النسب، الكسور، والأسس، واللوغاريتمات.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

تطبيق BYJU'S Exam Prep يدعم الطلاب في إعدادهم لامتحانات تنافسية متنوعة مثل البنوك وUPSC مع ميزات مثل الدروس، التقييمات التكيفية، ومواد الدراسة.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

تطبيق BYJU'S هو منصة تعليمية توفر دروس فيديو تفاعلية وتعليم مخصص للطلاب مع تحليل تقدمهم ودعم من معلمين.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet هو منصة رقمية تسمح بإنشاء مشاريع ومشاركتها بسهولة، من خلال إضافة نصوص، صور، وفيديوهات، وتعزيز التعاون والتفاعل.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

تقدم Grok Academy موارد تعليمية للتقنيات الرقمية من خلال دروس تفاعلية وأنشطة متنوعة لدعم التعلم الفعال والتفاعل بين الطلاب والمعلمين.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

تساعد Top Hat المدربين على إنشاء دورات تعليمية تفاعلية من خلال أدوات مثل الأسئلة والمناقشات، وتدعم تتبع الحضور وتدوين الرياضيات.

Clever

Clever

clever.com

كليف هو تطبيق يوفر بوابة تسجيل دخول موحدة للمدارس في الولايات المتحدة، مما يسهل على المعلمين والطلاب الوصول للتكنولوجيا التعليمية بسهولة وأمان.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity هو منصة تعليمية رقمية توفر محتوى تفاعلي في الرياضيات لتعزيز التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي لدى الطلاب.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod هو تطبيق تعليمي تفاعلي يسمح للمعلمين بإنشاء دروس تفاعلية ودمج التقييمات مع محتوى تعليمي متنوع.

Labster

Labster

labster.com

Labster هو تطبيق يوفر مختبرات افتراضية تفاعلية لدعم تعلم العلوم، مما يعزز الفهم والمشاركة لدى الطلاب.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink هو تطبيق سحابي يوفر وصولاً سهلاً للمعلمين والطلاب إلى الموارد التعليمية، مع إمكانية تسجيل الدخول الموحد وتحليل استخدام الموارد.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn هو تطبيق تعليمي يقدم أنشطة تفاعلية في الرياضيات والقراءة، مع محتوى محاذٍ للمناهج وتصميم يتكيف مع احتياجات الأطفال.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning هو تطبيق يوفر محتوى تعليمي رقمي من ناشرين مختلفين، ويتيح للمدارس إدارة الصفوف والوصول إلى كتب رقمية.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle هي أداة تعليمية تتيح للمعلمين تحويل مقاطع الفيديو إلى دروس تفاعلية مع تضمين اختبارات لتعزيز التعلم ودعم تقدم الطلاب.

Veda

Veda

veda-app.com

تطبيق Veda هو نظام معلومات إداري للمدارس والجامعات، يوفر منصة تعليمية رقمية متكاملة تعتمد على السحابة.

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle هو تطبيق تعليمي رقمي يتيح للمعلمين إنشاء ألعاب تعليمية تفاعلية لدعم التعلم في الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت.

Factile

Factile

playfactile.com

فكتايل هو تطبيق لصنع ألعاب جيوباردي أونلاين، يتيح إنشاء ألعاب مبتكرة أو استخدام قوالب جاهزة، مع ميزات مثل وضع الزر وأسئلة متعددة الوسائط.

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego هي منصة تعليمية تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد دراسية مخصصة وتعزيز الاحتفاظ بالمعرفة لدى الطلاب من خلال تكييف أساليب التعلم.

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

تطبيق سترونغ مايند يساعد المدارس في تطوير حلول تعليمية مبتكرة لتحسين أداء الطلاب وتلبية تحديات التعليم.

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela هي منصة تعليمية تقدم محتوى مقروء متنوع على مستويات مختلفة لدعم التعلم في المواد الأكاديمية وتعزيز المهارات القرائية للطلاب.

Codio

Codio

codio.com

تطبيق Codio يوفر منصة تعليمية مرنة لدورات علوم الحاسوب، تساعد الطلاب على تحسين الأداء والفهم من خلال موارد تفاعلية وقابلة للتعديل.

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox هو تطبيق تعليمي يوفر تعليمات شخصية وأدوات تفاعلية لتحسين تجربة التعلم وتلبية احتياجات الطلاب بشكل فردي.

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView هو تطبيق تعليمي يوفر مكتبة شاملة من مقاطع الفيديو والموارد التعليمية للمعلمين والطلاب، مع ميزات تنظيم المحتوى ومتابعة المشاركة.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara هو برنامج لإدارة الفصول الدراسية في المدارس، يساعد المعلمين على تنظيم ومراقبة تعلم الطلاب عبر تطبيقات Google.

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

تطبيق ClickView Australia يوفر موارد تعليمية مرئية متوافقة مع المناهج الأسترالية للمدارس، مع أدوات لدعم المعلمين والطلاب في عملية التعلم.

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

الدرس هو تطبيق تعليمي يتيح للمعلمين إنشاء دروس تفاعلية وجذابة بسهولة، تدعم التعلم الشخصي والافتراضي وتعزز مشاركة الطلاب.

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

إيدابتيّو ليرنو هو منصة تعليمية تفاعلية عبر الإنترنت تتيح إنشاء المهام، تتبع التقدم، اختبار المعرفة، والتواصل عبر مناقشات وأسئلة وإجابات.

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom هي منصة تعليمية تجمع بين المناهج والتدريس والتقييم، مما يمكن المعلمين من تخصيص التجارب التعليمية لطلاب K-12 بفعالية.

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook هو تطبيق تعليمي يهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة من خلال منصة تعليمية شاملة ودروس مخصصة.

GoReact

GoReact

goreact.com

Goreact هو تطبيق يستخدم الفيديو لتسهيل التعلم من خلال التغذية المرتدة والتقييم، مما يساعد الطلاب على تحسين مهاراتهم من خلال الملاحظات الفورية.

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud هو منصة تعليمية شاملة تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب وسهولة الوصول في الفصول الدراسية، تقدم أدوات مثل الاستطلاعات والاختبارات وتتبع الحضور.

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme هو تطبيق يدعم التطوير المهني من خلال التدريس بالتعاون، ومشاركة الفيديو، وردود الفعل بين الأقران، لتحسين طرق التعليم.

Fobizz

Fobizz

fobizz.com

Fobizz هو منصة تقدم أدوات رقمية وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وفرص للتطوير المهني للمعلمين في ألمانيا.

Freckle

Freckle

freckle.com

فريكل هو تطبيق تعليمي يتكيف مع مستويات الطلاب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية، مما يوفر ممارسة شخصية فعّالة.

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

Noredink هي منصة تعليمية لدعم تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب من الصفوف 4 إلى 12، توفر تدريبات تكيفية وموارد لتطوير المهارات الكتابية.

Amplio

Amplio

ampliolearning.com

Amplio هي منصة تعليمية تدعم التعليم الخاص من خلال استخدام نظام إدارة التعلم وتقنية التكيف الذكي لتقديم تعليم مخصص وتحليل بيانات فعال.

Yellowdig

Yellowdig

yellowdig.co

Yellowdig هو منصة تعليمية رقمية تعزز التعلم التفاعلي من خلال بناء مجتمعات تعلّم بين الطلاب والمعلمين، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز التفاعل.

Wayfinder

Wayfinder

withwayfinder.com

يتيح تطبيق Wayfinder للطلاب تطوير شعور الانتماء والغرض من خلال الاتصال بمؤسساتهم وذاتهم، ويقدم منهجيات وموارد تعليمية تركز على المهارات اللازمة لمستقبلهم.

eSpark Learning

eSpark Learning

esparklearning.com

تطبيق eSpark للتعلم يدعم القراءة والرياضيات من خلال أنشطة تفاعلية، ويتيح للطلاب التعلم بشكل مستقل مع تقارير دقيقة لمتابعة التقدم.

SMART Lumio

SMART Lumio

smarttech.com

تطبيق Lumio هو منصة تعليمية عبر الإنترنت تحول الدروس التقليدية إلى تجارب تعلم تفاعلية، وتدعم تكامل الأدوات المستخدمة بالفعل من قبل المعلمين.

Pivot Interactives

Pivot Interactives

pivotinteractives.com

تطبيق Pivot Interactives يهدف إلى مساعدة المعلمين والطلاب من خلال توفير منصة تفاعلية لاستكشاف موضوعات تعليمية.

Peekapak

Peekapak

peekapak.com

Peekapak هو منصة تعليمية تدعم التعلم الاجتماعي والعاطفي للطلبة من مرحلة الروضة حتى الصف الثامن، من خلال القصص والدروس والألعاب الرقمية.

CampusKnot

CampusKnot

campusknot.com

CampusKnot هو تطبيق يهدف لتحسين التفاعل بين الطلاب والأساتذة في الفصول الكبيرة، مما يساعد في تحديد الفجوات التعليمية من خلال مدخلات الطلاب.

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