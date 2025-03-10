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برامج إدارة الاعتمادات الرقمية
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برامج إدارة الاعتمادات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية

يسهل برنامج إدارة بيانات الاعتماد الرقمية طريقة فعالة وآمنة لموظفي الموارد البشرية والمديرين وأعضاء الفريق للتعامل مع بيانات الاعتماد والشهادات والشارات الرقمية. بدلاً من الطرق التقليدية مثل طباعة الشهادات وإرسالها بالبريد، تعمل هذه الحلول على تمكين المستخدمين من إنشاء جميع بيانات الاعتماد ومشاركتها وتخزينها رقميًا. غالبًا ما تشتمل هذه البرامج على مكتبات تحتوي على قوالب وخيارات متنوعة للعلامة التجارية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه المنصات بسلاسة مع أنظمة إدارة التعلم الخاصة بالشركة (LMS) وLinkedIn ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مما يعزز تتبع بيانات الاعتماد المكتسبة ومشاركتها. علاوة على ذلك، تعطي أدوات إدارة بيانات الاعتماد الرقمية الأولوية للتخزين الآمن لبيانات المستخدم، مما يضمن الامتثال للوائح مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA ومعايير الخصوصية الأخرى. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى جميع المستندات والاعتمادات مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان.

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Credly

Credly

credly.com

Credly منصة اعتماد رقمية تساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة الشهادات والشارات الرقمية بكفاءة مع ميزات أمان وتحليلات متقدمة.

Sertifier

Sertifier

sertifier.com

Sertifier هو تطبيق لإصدار وإدارة الشهادات الرقمية والشارات، يساعد المؤسسات في التعرف على المهارات والإنجازات وتبسيط عمليات الاعتماد.

Give My Certificate

Give My Certificate

givemycertificate.com

تطبيق "إعطاء شهادتي" يسهل إنشاء وإصدار وإدارة الشهادات الرقمية، مع دعمه للتخصيص والتحقق من الهوية عبر رموز QR.

TruScholar

TruScholar

truscholar.io

تطبيق TruScholar يمكن المؤسسات التعليمية من إصدار وإدارة بيانات الاعتماد الرقمية بشكل آمن وموثوق باستخدام تقنية البلوكتشين.

Certifier

Certifier

certifier.io

Certifier منصة لإنشاء وإدارة الشهادات الرقمية، تسمح بتخصيص الشهادات وتحليل بيانات الاعتماد وتوزيعها بسهولة.

Expiration Reminder

Expiration Reminder

expirationreminder.net

تطبيق تذكير انتهاء الصلاحية يساعد المؤسسات في إدارة تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية للمستندات والشهادات من خلال إرسال إشعارات تلقائية وتعزيز الامتثال.

Virtualbadge

Virtualbadge

virtualbadge.io

Virtualbadge هو برنامج لإدارة الشهادات الرقمية يساعد المؤسسات التعليمية في تصميم وإصدار شهادات يمكن التحقق منها بسهولة.

Accredible

Accredible

accredible.com

Accredible هي منصة لإصدار وإدارة والتحقق من أوراق الاعتماد الرقمية بشكل آمن، تدعم المؤسسات في تقديم شهادات وشارات مخصصة.

CredSure

CredSure

credsure.io

CredSure هو تطبيق لإدارة البيانات الرقمية، يتيح إنشاء وإصدار والتحقق من الشهادات والشارات الرقمية بشكل آمن وقابل للتوسيع.

Certopus

Certopus

certopus.com

Certopus هي منصة لإصدار وإدارة الشهادات والشارات الرقمية بشكل آمن، تساعد المؤسسات في التحقق من المهارات والكفاءات بشكل موثوق.

Accredify

Accredify

accredify.io

Accredify هو تطبيق يمكّن المؤسسات من إصدار وإدارة مستندات رقمية قابلة للتحقق بسهولة وأمان، مما يعزز الشفافية والثقة.

NetCredential

NetCredential

netcredential.com

يتيح تطبيق NetCredential إنشاء وتوزيع ومشاركة والتحقق من الشهادات الرقمية بسهولة، مما يساعد الجهات المنظمة والموظفين والمتعلمين.

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