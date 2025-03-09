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يسهل برنامج إدارة بيانات الاعتماد الرقمية طريقة فعالة وآمنة لموظفي الموارد البشرية والمديرين وأعضاء الفريق للتعامل مع بيانات الاعتماد والشهادات والشارات الرقمية. بدلاً من الطرق التقليدية مثل طباعة الشهادات وإرسالها بالبريد، تعمل هذه الحلول على تمكين المستخدمين من إنشاء جميع بيانات الاعتماد ومشاركتها وتخزينها رقميًا. غالبًا ما تشتمل هذه البرامج على مكتبات تحتوي على قوالب وخيارات متنوعة للعلامة التجارية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه المنصات بسلاسة مع أنظمة إدارة التعلم الخاصة بالشركة (LMS) وLinkedIn ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مما يعزز تتبع بيانات الاعتماد المكتسبة ومشاركتها. علاوة على ذلك، تعطي أدوات إدارة بيانات الاعتماد الرقمية الأولوية للتخزين الآمن لبيانات المستخدم، مما يضمن الامتثال للوائح مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA ومعايير الخصوصية الأخرى. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى جميع المستندات والاعتمادات مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان.
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Credly
credly.com
Credly منصة اعتماد رقمية تساعد المؤسسات في إنشاء وإدارة الشهادات والشارات الرقمية بكفاءة مع ميزات أمان وتحليلات متقدمة.
Sertifier
sertifier.com
Sertifier هو تطبيق لإصدار وإدارة الشهادات الرقمية والشارات، يساعد المؤسسات في التعرف على المهارات والإنجازات وتبسيط عمليات الاعتماد.
Certopus
certopus.com
Certopus هي منصة قوية وموثوقة لبيانات الاعتماد الرقمية. مع Certopus، يمكنك إصدار شارات رقمية جميلة وآمنة بالإضافة إلى شهادات رقمية تعرض علامتك التجارية. يهدف Certopus إلى جعل عملية إصدار بيانات الاعتماد الرقمية الخاصة بك سلسة وخالية من التزوير. لدينا أمان متقدم على مستوى blockchain لبيانات الاعتماد الرقمية الخاصة بك وهو قوي بما يكفي لاكتشاف عمليات التزوير على مستوى البكسل الدقيقة أيضًا! انضم إلى Certopus اليوم وابدأ في مكافأة المتعلمين أو الموظفين أو العملاء بشهادات وشارات رقمية يمكن التحقق منها.
Accredible
accredible.com
Accredible هي منصة لإصدار وإدارة والتحقق من أوراق الاعتماد الرقمية بشكل آمن، تدعم المؤسسات في تقديم شهادات وشارات مخصصة.
Give My Certificate
givemycertificate.com
تطبيق "إعطاء شهادتي" يسهل إنشاء وإصدار وإدارة الشهادات الرقمية، مع دعمه للتخصيص والتحقق من الهوية عبر رموز QR.
Certifier
certifier.io
Certifier منصة لإنشاء وإدارة الشهادات الرقمية، تسمح بتخصيص الشهادات وتحليل بيانات الاعتماد وتوزيعها بسهولة.
CredSure
credsure.io
CredSure هو تطبيق لإدارة البيانات الرقمية، يتيح إنشاء وإصدار والتحقق من الشهادات والشارات الرقمية بشكل آمن وقابل للتوسيع.
NetCredential
netcredential.com
تجعل NetCredential الشهادات الرقمية سهلة البناء والتسليم والمشاركة والتحقق - مما يسمح للمؤسسات بتبسيط التكامل والأتمتة، وأصحاب العمل للتحقق من الشرعية والمتعلمين لمشاركة إنجازاتهم مع العالم.
TruScholar
truscholar.io
تطبيق TruScholar يمكن المؤسسات التعليمية من إصدار وإدارة بيانات الاعتماد الرقمية بشكل آمن وموثوق باستخدام تقنية البلوكتشين.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge هو برنامج لإدارة الشهادات الرقمية يساعد المؤسسات التعليمية في تصميم وإصدار شهادات يمكن التحقق منها بسهولة.
Accredify
accredify.io
تعد Accredify رائدة في تحول العالم إلى البيانات التي يمكن التحقق منها. Accredify هي الشركة الرائدة الحائزة على جوائز في توفير الحلول التقنية القابلة للتحقق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من خلال تمكين الأتمتة والتبادل الآمن للمعلومات، توفر Accredify للعملاء التكنولوجيا اللازمة لتبسيط العمليات المعقدة واكتشاف حدود جديدة للثقة الرقمية. من خلال فريق متخصص يتبنى أعلى معايير خدمة العملاء والأمان والخصوصية، تتمثل مهمة Accredify في أن تكون المزود الأول للحلول التقنية التي يمكن التحقق منها في اللحظات التي تكون فيها الثقة أكثر أهمية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.accredify.io وتابعنا على LinkedIn @Accredify
Expiration Reminder
expirationreminder.net
تطبيق تذكير انتهاء الصلاحية يساعد المؤسسات في إدارة تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية للمستندات والشهادات من خلال إرسال إشعارات تلقائية وتعزيز الامتثال.
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