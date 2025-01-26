برامج إدارة الاعتمادات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغويلا

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يسهل برنامج إدارة بيانات الاعتماد الرقمية طريقة فعالة وآمنة لموظفي الموارد البشرية والمديرين وأعضاء الفريق للتعامل مع بيانات الاعتماد والشهادات والشارات الرقمية. بدلاً من الطرق التقليدية مثل طباعة الشهادات وإرسالها بالبريد، تعمل هذه الحلول على تمكين المستخدمين من إنشاء جميع بيانات الاعتماد ومشاركتها وتخزينها رقميًا. غالبًا ما تشتمل هذه البرامج على مكتبات تحتوي على قوالب وخيارات متنوعة للعلامة التجارية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه المنصات بسلاسة مع أنظمة إدارة التعلم الخاصة بالشركة (LMS) وLinkedIn ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مما يعزز تتبع بيانات الاعتماد المكتسبة ومشاركتها. علاوة على ذلك، تعطي أدوات إدارة بيانات الاعتماد الرقمية الأولوية للتخزين الآمن لبيانات المستخدم، مما يضمن الامتثال للوائح مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA ومعايير الخصوصية الأخرى. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى جميع المستندات والاعتمادات مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان.
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Credly
credly.com
Credly هي أكبر شبكة اعتماد رقمية وأكثرها شمولاً في العالم والتي تمكن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتتبع كل جانب من جوانب برنامج الاعتماد أو الشهادة أو الشارة الخاصة بهم. توفر منصة الشارات الرقمية الخاصة بها ميزات شاملة لتصميم الشارات وإصدارها، ووظائف على مستوى المؤسسات لتوسيع نطاق البرامج وإدارتها، وتحليلات محسنة لقياس النجاح. إنه يوفر حل اعتماد رقمي شامل ومتصل موثوق به من قبل كبار مقدمي التدريب ومحترفي التعلم والتطوير ومؤسسات التعليم العالي والجمعيات والمؤسسات وأصحاب العمل. سواء كنت مزودًا للتعليم أو الشهادات وتبحث عن منصة اعتماد رقمية موثوقة أو شركة تتطلع إلى تعزيز مشاركة الموظفين في برامج التعلم الخاصة بك، يمكن لـ Credly مساعدتك من خلال مجموعة الحلول المتكاملة الخاصة بها. من خلال الملايين من بيانات الاعتماد التي تم الحصول عليها وإدارتها على Credly، يتم تحديث أكثر من 43000 ملف شخصي للأرباح يوميًا، ويتم مشاركة أكثر من 650000 من بيانات الاعتماد الرقمية شهريًا. ثق بـ Credly by Pearson لدعم احتياجات بيانات الاعتماد الرقمية الخاصة بك. (تشير اللغات المدرجة إلى دعم اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بالمالك. وسيتوفر دعم إضافي للغة قريبًا.)
Sertifier
sertifier.com
Sertifier هو نظام الاعتماد الرقمي الأكثر شمولاً والذي يتيح إنشاء الشهادات والشارات الرقمية وإدارتها والتحقق منها. يمكن للشركات ومقدمي التدريب والجامعات والمنظمات غير الربحية دمج تنمية المهارات القائمة على الصناعة والاعتراف بها في مؤسساتهم بسلاسة. يحظى Sertifier بثقة أكثر من 1500 عميل في أكثر من 80 دولة، بما في ذلك المنظمات الشهيرة مثل وزارة التكنولوجيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وJohnson & Johnson، وPfizer، والمزيد، وهو الحل الرائد على مستوى المؤسسات لإدارة بيانات الاعتماد الرقمية. بفضل سجل حافل من إصدار أكثر من 8 ملايين من بيانات الاعتماد، توفر منصتنا تحليلات شاملة وعلامات تجارية قابلة للتخصيص ودعمًا قويًا لسلسلة الكتل وخدمات نجاح استثنائية للعملاء وواجهة سهلة الاستخدام. انضم إلى مجتمع المنظمات المتنامي في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على Sertifier للتعرف على الإنجازات وإدارة المهارات المتوافقة مع الصناعة والارتقاء بعمليات الاعتماد الخاصة بها إلى آفاق جديدة.
Certopus
certopus.com
Certopus هي منصة قوية وموثوقة لبيانات الاعتماد الرقمية. مع Certopus، يمكنك إصدار شارات رقمية جميلة وآمنة بالإضافة إلى شهادات رقمية تعرض علامتك التجارية. يهدف Certopus إلى جعل عملية إصدار بيانات الاعتماد الرقمية الخاصة بك سلسة وخالية من التزوير. لدينا أمان متقدم على مستوى blockchain لبيانات الاعتماد الرقمية الخاصة بك وهو قوي بما يكفي لاكتشاف عمليات التزوير على مستوى البكسل الدقيقة أيضًا! انضم إلى Certopus اليوم وابدأ في مكافأة المتعلمين أو الموظفين أو العملاء بشهادات وشارات رقمية يمكن التحقق منها.
Accredible
accredible.com
Accredible هي منصة الاعتماد الرقمية الرائدة في الصناعة والتي تقوم بشكل آمن بإصدار وإدارة وتتبع والتحقق من أكثر من 80 مليون من بيانات اعتماد التقدم الوظيفي على مستوى العالم. يتكامل Accredible مع برامج التعلم، بما في ذلك Canvas وD2L Brightspace وKajabi وKryterion Webassessor وMoodle وThinkific والمزيد. أكثر من 2000 جامعة وجمعية وشركة تكنولوجيا رائدة مثل Google، وSkillsoft، وSlack، وJunior Achievement USA، وChartered Banker Institute، وجامعة كامبريدج، وAMPP، وHootsuite، وIEEE، وCengage، وMIT، وRutgers، وUC Berkeley، وAMBA، وThe Digital يعتمد معهد التسويق على Accredible لإنشاء الشهادات الرقمية والشارات المفتوحة وتسليمها وإدارتها
Give My Certificate
givemycertificate.com
تعتبر Give My Certified منصة الاعتماد الأكثر سهولة في الاستخدام على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من إنشاء الشهادات والشارات الرقمية وإصدارها وإدارتها وتتبعها وتحليلها والتحقق منها بسهولة. مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التحقق، تضمن منصتنا التحقق السلس عبر الرحلات التعليمية والمهنية للأفراد. تتضمن الميزات الشهادات الرقمية والشارات المفتوحة وبطاقات المحفظة الرقمية ودليل Spotlight "المحترف المعتمد" والملصقات البيضاء المتميزة. مع 6 ملايين من بيانات الاعتماد التي يتم الحصول عليها سنويًا و2 مليون ملف شخصي من 160 دولة، يعد Give My Certified الخيار الموثوق به للمؤسسات التعليمية ومقدمي التدريب وهيئات إصدار الشهادات وأصحاب العمل في جميع أنحاء العالم. يوفر برنامج Give My Certified تكاملاً سلسًا مع العديد من الحلول البرمجية لتبسيط عملية إصدار الشهادة. وهو يدعم المنصات الشائعة مثل Moodle وZoom وWordPress والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تعزيز قدرات التكامل لديك بشكل أكبر من خلال تكامل Zapier. إذا كنت تفضل التكامل المخصص، فإن Give My Certified توفر واجهة برمجة تطبيقات شاملة تسمح لك بالاتصال بأي منصة من اختيارك.
Certifier
certifier.io
انتقل بعملية إنشاء الشهادة الرقمية الخاصة بك إلى المستوى التالي. تحتوي البنية التحتية لبيانات الاعتماد الرقمية لدينا على كل ما تحتاجه لإنشاء الشهادات. منشئ الشهادات والقوالب ورسائل البريد الإلكتروني والأمان والتحليلات.
CredSure
credsure.io
CredSure هي منصة اعتماد رقمية رائدة تعمل على تضخيم علامتك التجارية عبر الإنترنت مع إضافة أمان غير قابل للتغيير والقدرة على التحقق الفوري على blockchain. تدعم CredSure العملاء في أكثر من 18 دولة لإصدار وإدارة وتتبع الشهادات والشارات والسجلات الرقمية. تشجع CredSure المؤسسات على تحليل البيانات وتحديد وتتبع أنماط البيانات لفتح فرص جديدة لتوليد الإيرادات، بما في ذلك جذب العملاء المحتملين. من خلال إعادة تعريف مستقبل بيانات الاعتماد الرقمية، يهدف CredSure إلى مساعدة المؤسسات على زيادة الإيرادات، وتعزيز حضور العلامة التجارية، واكتساب الاعتراف بالصناعة، وفي نهاية المطاف، مساعدتهم على ترسيخ أنفسهم كقادة في صناعتهم
NetCredential
netcredential.com
تجعل NetCredential الشهادات الرقمية سهلة البناء والتسليم والمشاركة والتحقق - مما يسمح للمؤسسات بتبسيط التكامل والأتمتة، وأصحاب العمل للتحقق من الشرعية والمتعلمين لمشاركة إنجازاتهم مع العالم.
TruScholar
truscholar.io
Truscholar هي عبارة عن منصة اعتماد رقمية مبتكرة تمكن المؤسسات التعليمية والمنظمات من إصدار بيانات الاعتماد الرقمية وإدارتها والتحقق منها بشكل آمن. فهو يستفيد من تقنية blockchain لضمان صحة بيانات الاعتماد وعدم قابليتها للتغيير، مما يوفر حلاً موثوقًا ومقاومًا للتلاعب. تعمل Truscholar على تمكين المتعلمين من خلال منحهم ملكية بيانات اعتمادهم الرقمية والتحكم فيها، مما يسمح لهم بعرض مهاراتهم وإنجازاتهم لأصحاب العمل أو المؤسسات التعليمية المحتملين. مع Truscholar، يتم استبدال العملية المرهقة وغير الفعالة للشهادات الورقية التقليدية بنظام اعتماد رقمي مبسط ومقاوم للمستقبل. وصف المنتج: توفر Truscholar واجهة سهلة الاستخدام للمؤسسات لإنشاء الشهادات والشارات الرقمية وإصدارها وتخزينها بسلاسة. فهو يلغي الحاجة إلى الشهادات المادية، مما يقلل من النفقات الإدارية والتكاليف. تدعم منصتنا مجموعة واسعة من أنواع الاعتمادات، بما في ذلك الدرجات الأكاديمية والدبلومات والشهادات والشارات، والتي تلبي احتياجات القطاعات التعليمية والمهنية المتنوعة. تستفيد Truscholar من تقنيات الهوية اللامركزية (DiD) وweb3.0، مما يمكّن الأفراد من التحكم الكامل وملكية بيانات الاعتماد الخاصة بهم. وهذا يمكّن المتعلمين من مشاركة أوراق الاعتماد التي تم التحقق منها بشكل آمن ومريح، مما يعزز قابليتهم للتوظيف وفرص التقدم الوظيفي. عرض القيمة: تعزيز الثقة والأصالة: تستخدم Truscholar تقنية blockchain لضمان ثبات بيانات الاعتماد الرقمية وطبيعتها المقاومة للتلاعب. يؤدي ذلك إلى بناء الثقة بين أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية وأصحاب المصلحة الآخرين، مما يزيل مخاطر الشهادات المزورة أو الاحتيالية. التحقق والتحقق السلس: تعمل منصتنا على تبسيط عملية التحقق من خلال توفير الوصول الفوري والآمن إلى بيانات الاعتماد التي تم التحقق منها. يمكن لأصحاب العمل والمؤسسات التحقق بسهولة من صحة مؤهلات المرشح، وتبسيط عمليات التوظيف والقبول. رسم خرائط المهارات والتقدم الوظيفي: يتضمن Truscholar ميزة قوية لرسم خرائط المهارات، مما يمكّن الأفراد من تسليط الضوء على مهاراتهم وكفاءاتهم المحددة. وهذا يساعد أصحاب العمل على تحديد المرشحين المناسبين بناءً على مهاراتهم، مما يعزز عملية توظيف أكثر كفاءة واستهدافًا. الكفاءة وتوفير التكلفة: من خلال رقمنة عملية الاعتماد، تلغي Truscholar الحاجة إلى الأعمال الورقية اليدوية والتخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بالشهادات التقليدية. وهذا يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات والمنظمات التعليمية. حل مقاوم للمستقبل: تتبنى Truscholar التقنيات والمعايير الناشئة، مثل الشارات المفتوحة ونماذج بيانات الاعتماد التي يمكن التحقق منها وفقًا لمعايير الصناعة. وهذا يضمن التوافق وقابلية التشغيل البيني والقدرة على التكيف مع المتطلبات التعليمية والصناعية المتطورة. باختصار، تقدم Truscholar حلاً متطورًا للاعتماد الرقمي يعزز الثقة، ويبسط عملية التحقق، ويعزز التوظيف على أساس المهارات، ويحفز الكفاءة. من خلال منصتنا، يمكن للمؤسسات والمنظمات التعليمية إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأوراق الاعتماد الرقمية، وتمكين المتعلمين وإنشاء نظام بيئي أكثر شفافية وموثوقية لأوراق الاعتماد.
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة الشهادات لمقدمي الخدمات التعليمية. قم بتصميم وإرسال وإدارة شهاداتك التي يمكن التحقق منها في منصة واحدة. يمكنك توفير الوقت باستخدام ميزات الأتمتة وكسب عملاء جدد من خلال أفضل عمليات التكامل التسويقي في السوق. حول مستلمي شهادتك إلى سفراء لك على وسائل التواصل الاجتماعي.
Accredify
accredify.io
تعد Accredify رائدة في تحول العالم إلى البيانات التي يمكن التحقق منها. Accredify هي الشركة الرائدة الحائزة على جوائز في توفير الحلول التقنية القابلة للتحقق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من خلال تمكين الأتمتة والتبادل الآمن للمعلومات، توفر Accredify للعملاء التكنولوجيا اللازمة لتبسيط العمليات المعقدة واكتشاف حدود جديدة للثقة الرقمية. من خلال فريق متخصص يتبنى أعلى معايير خدمة العملاء والأمان والخصوصية، تتمثل مهمة Accredify في أن تكون المزود الأول للحلول التقنية التي يمكن التحقق منها في اللحظات التي تكون فيها الثقة أكثر أهمية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.accredify.io وتابعنا على LinkedIn @Accredify
Expiration Reminder
expirationreminder.net
ما هو تذكير انتهاء الصلاحية؟ يعمل تذكير انتهاء الصلاحية على تبسيط وأتمتة عملية تتبع وإدارة انتهاء صلاحية مستندات الموظفين والشركاء والشهادات والتدريب والتأمين. يمكنك بسهولة إعداد التذكيرات التلقائية وتحميل البيانات والتكامل مع الأنظمة الأساسية الأساسية مثل QuickBooks وOutlook. الميزات: - تذكير تلقائي عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: احصل على إشعارات قبل كل انتهاء صلاحية للبقاء استباقيًا. - تحميلات جداول البيانات: استيراد البيانات بسلاسة للإعداد الفعال. - عمليات التكامل: قم بتبسيط سير عملك من خلال الاتصالات بالبرامج الأساسية مثل QuickBooks وOutlook. - التنبيهات المخصصة: قم بتكوين الإشعارات لتلبية الاحتياجات المحددة لعملك. - أمان قوي: ضمان حماية البيانات من خلال التشفير المتقدم، والامتثال لقانون HIPAA، والمصادقة الثنائية (2FA). - التتبع في الوقت الفعلي: حافظ على الوعي بحالة الامتثال من خلال التحديثات المحدثة.
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