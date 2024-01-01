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برامج إدارة الاعتمادات الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة مان
يسهل برنامج إدارة بيانات الاعتماد الرقمية طريقة فعالة وآمنة لموظفي الموارد البشرية والمديرين وأعضاء الفريق للتعامل مع بيانات الاعتماد والشهادات والشارات الرقمية. بدلاً من الطرق التقليدية مثل طباعة الشهادات وإرسالها بالبريد، تعمل هذه الحلول على تمكين المستخدمين من إنشاء جميع بيانات الاعتماد ومشاركتها وتخزينها رقميًا. غالبًا ما تشتمل هذه البرامج على مكتبات تحتوي على قوالب وخيارات متنوعة للعلامة التجارية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تتكامل هذه المنصات بسلاسة مع أنظمة إدارة التعلم الخاصة بالشركة (LMS) وLinkedIn ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، مما يعزز تتبع بيانات الاعتماد المكتسبة ومشاركتها. علاوة على ذلك، تعطي أدوات إدارة بيانات الاعتماد الرقمية الأولوية للتخزين الآمن لبيانات المستخدم، مما يضمن الامتثال للوائح مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA ومعايير الخصوصية الأخرى. وهذا يضمن سهولة الوصول إلى جميع المستندات والاعتمادات مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان.
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Credly
credly.com
Credly هي أكبر شبكة اعتماد رقمية وأكثرها شمولاً في العالم والتي تمكن المستخدمين من إنشاء وإدارة وتتبع كل جانب من جوانب برنامج الاعتماد أو الشهادة أو الشارة الخاصة بهم. توفر منصة الشارات الرقمية الخاصة بها ميزات شاملة لتصميم الشارات وإصدارها، ووظائف على مستوى المؤسسات لتوسيع نطاق البرامج وإدارتها، وت...
Sertifier
sertifier.com
Sertifier هو نظام الاعتماد الرقمي الأكثر شمولاً والذي يتيح إنشاء الشهادات والشارات الرقمية وإدارتها والتحقق منها. يمكن للشركات ومقدمي التدريب والجامعات والمنظمات غير الربحية دمج تنمية المهارات القائمة على الصناعة والاعتراف بها في مؤسساتهم بسلاسة. يحظى Sertifier بثقة أكثر من 1500 عميل في أكثر من 80 د...
Give My Certificate
givemycertificate.com
تعتبر Give My Certified منصة الاعتماد الأكثر سهولة في الاستخدام على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من إنشاء الشهادات والشارات الرقمية وإصدارها وإدارتها وتتبعها وتحليلها والتحقق منها بسهولة. مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التحقق، تضمن منصتنا التحقق السلس عبر الرحلات التعليمية والمهنية لل...
Expiration Reminder
expirationreminder.net
ما هو تذكير انتهاء الصلاحية؟ يعمل تذكير انتهاء الصلاحية على تبسيط وأتمتة عملية تتبع وإدارة انتهاء صلاحية مستندات الموظفين والشركاء والشهادات والتدريب والتأمين. يمكنك بسهولة إعداد التذكيرات التلقائية وتحميل البيانات والتكامل مع الأنظمة الأساسية الأساسية مثل QuickBooks وOutlook. الميزات: - تذكير تلقائ...
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة الشهادات لمقدمي الخدمات التعليمية. قم بتصميم وإرسال وإدارة شهاداتك التي يمكن التحقق منها في منصة واحدة. يمكنك توفير الوقت باستخدام ميزات الأتمتة وكسب عملاء جدد من خلال أفضل عمليات التكامل التسويقي في السوق. حول مستلمي شهادتك إلى سفراء لك على وسائل التوا...
TruScholar
truscholar.io
Truscholar هي عبارة عن منصة اعتماد رقمية مبتكرة تمكن المؤسسات التعليمية والمنظمات من إصدار بيانات الاعتماد الرقمية وإدارتها والتحقق منها بشكل آمن. فهو يستفيد من تقنية blockchain لضمان صحة بيانات الاعتماد وعدم قابليتها للتغيير، مما يوفر حلاً موثوقًا ومقاومًا للتلاعب. تعمل Truscholar على تمكين المتعلم...
CredSure
credsure.io
CredSure هي منصة اعتماد رقمية رائدة تعمل على تضخيم علامتك التجارية عبر الإنترنت مع إضافة أمان غير قابل للتغيير والقدرة على التحقق الفوري على blockchain. تدعم CredSure العملاء في أكثر من 18 دولة لإصدار وإدارة وتتبع الشهادات والشارات والسجلات الرقمية. تشجع CredSure المؤسسات على تحليل البيانات وتحديد و...
Certifier
certifier.io
انتقل بعملية إنشاء الشهادة الرقمية الخاصة بك إلى المستوى التالي. تحتوي البنية التحتية لبيانات الاعتماد الرقمية لدينا على كل ما تحتاجه لإنشاء الشهادات. منشئ الشهادات والقوالب ورسائل البريد الإلكتروني والأمان والتحليلات.
Accredible
accredible.com
Accredible هي منصة الاعتماد الرقمية الرائدة في الصناعة والتي تقوم بشكل آمن بإصدار وإدارة وتتبع والتحقق من أكثر من 80 مليون من بيانات اعتماد التقدم الوظيفي على مستوى العالم. يتكامل Accredible مع برامج التعلم، بما في ذلك Canvas وD2L Brightspace وKajabi وKryterion Webassessor وMoodle وThinkific والمزيد...
Certopus
certopus.com
Certopus هي منصة قوية وموثوقة لبيانات الاعتماد الرقمية. مع Certopus، يمكنك إصدار شارات رقمية جميلة وآمنة بالإضافة إلى شهادات رقمية تعرض علامتك التجارية. يهدف Certopus إلى جعل عملية إصدار بيانات الاعتماد الرقمية الخاصة بك سلسة وخالية من التزوير. لدينا أمان متقدم على مستوى blockchain لبيانات الاعتماد ...
Accredify
accredify.io
تعد Accredify رائدة في تحول العالم إلى البيانات التي يمكن التحقق منها. Accredify هي الشركة الرائدة الحائزة على جوائز في توفير الحلول التقنية القابلة للتحقق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. من خلال تمكين الأتمتة والتبادل الآمن للمعلومات، توفر Accredify للعملاء التكنولوجيا اللازمة لتبسيط العمليات المعقدة...
NetCredential
netcredential.com
تجعل NetCredential الشهادات الرقمية سهلة البناء والتسليم والمشاركة والتحقق - مما يسمح للمؤسسات بتبسيط التكامل والأتمتة، وأصحاب العمل للتحقق من الشرعية والمتعلمين لمشاركة إنجازاتهم مع العالم.