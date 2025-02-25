برنامج بطاقة العمل الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج بطاقة العمل الرقمية للمحترفين مشاركة معلومات الاتصال والتواصل رقميًا مع العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن مشاركة هذه البطاقات عبر رموز QR أو وظائف التصدير أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، اعتمادًا على البرنامج المستخدم. على عكس بطاقات العمل الورقية التقليدية، تسمح الإصدارات الرقمية للمستخدمين بالتقاط العملاء المتوقعين، وتشغيل المتابعة الآلية، وتخزين معلومات الاتصال، والتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بالمؤسسات. يساعد هذا البرنامج الشركات على تنظيم بيانات الاتصال بالعملاء وتبسيط عمليات المتابعة، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية. ومع القدرة على تخزين بيانات اتصال غير محدودة، يمكن للشركات تعزيز قدراتها على التواصل وتتبع الشراكات النامية وتوفير معلومات اتصال دقيقة وحديثة على الفور. بالنسبة لفرق المبيعات، تعمل بطاقات العمل الرقمية على تمكين التقاط العملاء المحتملين وتتبعهم بشكل فعال، مما يسمح لممثلي المبيعات بالتركيز على عقد الصفقات والاتصالات بدلاً من البحث عن معلومات الاتصال. إلى جانب المبيعات، يفيد برنامج بطاقة العمل الرقمية المتخصصين في جميع الصناعات من خلال تحديث عملية جمع بطاقات العمل وتوزيعها. على سبيل المثال، غالبًا ما يستخدم القائمون على التوظيف هذا البرنامج لجمع بطاقات العمل الرقمية في أحداث التواصل. وبمجرد تحميلها، يمكنهم الوصول بسرعة إلى مستودع معلومات الاتصال المتعلقة بالموظفين المحتملين، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التوظيف.
إرسال تطبيق جديد
Sansan
sansan.com
Sansan هو حل لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة متعدد المنصات للشركات. تتمحور خدمة Sansan حول بطاقات العمل، وهي تمكنك من إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجهات الاتصال بسهولة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان.
Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما يجعلنا الاختيار الأمثل للعملاء على مستوى المؤسسة. يتكامل Popl بسلاسة مع أكثر من 5000 تطبيق، مما يوفر للمسؤولين مجموعة واسعة من الأدوات القوية لتبسيط سير العمل. من خلال منصتنا، يمكنك: - تصدير العملاء المتوقعين مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - مزامنة أعضاء الفريق من منصات الدليل النشط (HR) - أتمتة إدخال البيانات للتخلص من الأخطاء وتوفير الوقت - إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لزيادة التحويلات والإيرادات في Popl، نحن ملتزمون بتقديم خدمة ودعم لا مثيل لهما للعملاء. لرؤية قوة منصتنا أثناء العمل، انقر فوق الزر أعلاه لتحديد موعد عرض تجريبي مجاني معنا اليوم.
HiHello
hihello.com
HiHello هو الحل الأول لبطاقات العمل الرقمية لشركات المؤسسات. باستخدام HiHello، يمكن للشركات استبدال بطاقات العمل الورقية ببطاقات عمل رقمية احترافية من شأنها أن تترك انطباعًا لدى العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن أن تتضمن بطاقات العمل الرقمية الخاصة بـ HiHello اسمًا أو عنوانًا أو شركة أو شعار الشركة أو صورة أو حتى مقطع فيديو وضمائر. تتضمن البطاقات أيضًا معلومات مثل أرقام الهواتف والعناوين ومواقع الويب وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ومقاطع فيديو YouTube والملاحظات والمزيد. تسمح عروض الأعمال التي تقدمها HiHello للشركات بتخصيص البطاقات لتتناسب مع علامتها التجارية الخاصة بشركتها والحصول على تحكم إداري كامل في بطاقات العمل الرقمية الخاصة بموظفيها. يمكن تحرير البطاقات أو تعديلها في أي وقت بواسطة مسؤول الشركة. تسهل عملية الإعداد المبسطة لدينا على الشركات من جميع الأحجام طرح حل بطاقة العمل الرقمية للفريق بأكمله.
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io هو أداة جديدة مخصصة لتقصير عناوين URL مع تحليلات مدمجة. يجب أن تفكر تمامًا في التبديل إليه لأنه: * سريع البرق، * يأتي مع أدوات إضافية مثل مولد رمز الاستجابة السريعة الديناميكي ومدير بطاقة العمل الافتراضية والمزيد، * يحافظ على خصوصية بياناتك، * يأتي مع تحليلات البيانات الدقيقة، * التكلفة 10 يورو فقط شهريًا.
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن الحل الوحيد لرمز الاستجابة السريعة المتوافق مع SOC2 واللائحة العامة لحماية البيانات. تساعدك منصة ومولد رمز الاستجابة السريعة الكل في واحد على تعزيز مشاركة العملاء، وقياس عائد الاستثمار لقنوات التسويق المادية، وتقليل الاحتكاك وتبسيط العمليات، وتوفير التكاليف، وتصبح أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
حصل على التصنيف رقم 1 في مجال إنشاء رموز الاستجابة السريعة للأعمال والتسويق. قم بإنشاء رموز QR وإدارتها باستخدام الشعار والتحليلات المتقدمة والتحميل المجمع وواجهات برمجة التطبيقات والأشكال لمواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وبطاقات العمل الرقمية والنماذج وعنوان URL وvCard وFacebook وInstagram وYouTube والمزيد. متاح عبر الإنترنت ومجاني مع مئات من خيارات التخصيص.
Blinq.me
blinq.me
Blinq عبارة عن منصة مبتكرة تُحدث ثورة في طريقة تواصل المحترفين ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم. باعتبارها المزود العالمي الأول لبطاقات العمل الرقمية، تقدم Blinq بديلاً سلسًا وصديقًا للبيئة للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام Blinq، يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات رقمية مخصصة لا تحتوي فقط على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، ولكن أيضًا ملف تعريف أكثر ثراءً بما في ذلك روابط إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المهنية والمنصات الرقمية الأخرى. ويمكن مشاركة هذه البطاقات بسهولة مع أي شخص، وفي أي وقت، من خلال الهاتف الذكي أو الأجهزة الرقمية الأخرى، مما يسهل الاتصال الفوري في أي موقف شبكي. يتميز Blinq بسهولة استخدامه، حيث يقدم تصميمًا بديهيًا وواجهة سهلة الاستخدام، مما يجعله أداة أساسية للمحترفين المعاصرين الحريصين على بناء وصيانة شبكات أعمالهم بطريقة صديقة للبيئة.
Wave
wavecnct.com
يعد Wave حلاً شاملاً لبطاقات العمل الرقمية مصممًا لمساعدة الشركات على إنشاء بطاقات العمل الرقمية الخاصة بفريقها وتوزيعها وإدارتها بكفاءة. مع Wave، يمكن للشركات الانتقال بسهولة من بطاقات العمل الورقية التقليدية إلى البديل الرقمي الحديث. تسمح المنصة للشركات بإنشاء وتخصيص بطاقات العمل الرقمية الخاصة بها وفقًا لإرشادات علامتها التجارية والتفضيلات الفردية. يمكنهم الاختيار من بين خيارات التصميم المتنوعة لعرض شعارهم ومعلومات الاتصال والملفات الشخصية المهنية والتفاصيل الأخرى ذات الصلة. يمكن للمستخدمين بسهولة مشاركة بطاقات العمل الرقمية الخاصة بهم مع الآخرين عبر رموز QR أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي. يتكامل Wave مع أكثر من 5000 تطبيق لتصدير عملاء محتملين جدد إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي تختاره بمجرد مشاركة معلومات الاتصال. تقدم Wave ميزات الإدارة الإدارية التي تسمح للشركات بصيانة وتحديث ملفات تعريف بطاقة العمل الرقمية الخاصة بها عبر الإنترنت. باستخدام لوحة المعلومات المركزية، يمكن للشركات إضافة موظفين أو إزالتهم، وتحديث تفاصيل الاتصال، وإجراء تعديلات على التصميم عبر المؤسسة بأكملها. وهذا يضمن الاتساق والاحترافية في جميع بطاقات العمل الرقمية المرتبطة بالشركة. علاوة على ذلك، توفر المنصة رؤى وتحليلات قيمة لمساعدة الشركات على تتبع فعالية بطاقات العمل الرقمية الخاصة بها. يمكن للشركات الوصول إلى البيانات المتعلقة بمعدلات المشاركة ونسب النقر إلى الظهور والمقاييس الأخرى، مما يمكنها من تحسين استراتيجيات الشبكات الرقمية الخاصة بها واتخاذ قرارات مستنيرة.
baningo
baningo.com
خذ لعبة بطاقة العمل الخاصة بك إلى المستوى التالي معbaningo! تعد بطاقات العمل الرقمية الخاصة بنا حلاً حديثًا ومبتكرًا للمحترفين والشركات لتسهيل الاتصال. تتيح لك بطاقاتbaningo تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك دائمًا، وتخصيص بطاقتك الرقمية بعلامتك التجارية، وإدارة الفرق، وتقليل هدر الورق. يمكن مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك بسهولة باستخدام رابط أو رمز QR أو بطاقة NFC. قل وداعًا للمحافظ المزدحمة ومرحبًا براحة بطاقات العمل الرقمية!
Spreadly
spreadly.app
قم بزيادة تواجدك على الإنترنت إلى الحد الأقصى باستخدام Spreadly، بطاقة الأعمال الرقمية المثالية. يمكنك جذب المزيد من العملاء وتعزيز العلاقات من خلال صفحاتنا المقصودة الجذابة وأدوات الإدارة سهلة الاستخدام. التزم باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتتبع تحليلاتك وأنشئ صفحات متعددة ضمن حساب واحد. اعرض معلوماتك باستخدام أنواع مختلفة من الكتل بما في ذلك النصوص والخرائط والمستندات. اجعل من السهل على الأشخاص إضافتك إلى جهات الاتصال الخاصة بهم من خلال ميزة التنزيل البسيطة لدينا واكتشف المزيد من فوائد استخدام Spreadly.
Cardynale
cardynale.com
Cardynale هي شركة SaaS رائدة مكرسة لتحويل بطاقة العمل التقليدية إلى أداة شبكات رقمية ديناميكية. تستفيد منصتنا المبتكرة من التكنولوجيا المتقدمة لتسهيل التواصل السلس والفعال للمحترفين والشركات في جميع أنحاء العالم. مع أكثر من 2500 شركة، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل EDF، وCaisse d'Epargne، وSafran، وEnedis، وVinci، وSNCF، وAxa، الذين يستخدمون بالفعل حلنا، فإن Cardynale هي في طليعة ثورة الشبكات. مهمتنا في Cardynale، نهدف إلى تحرير قوة بطاقات العمل المتصلة، وتمكين الشركات والمهنيين من رفع قدراتهم على التواصل. مهمتنا هي توفير بديل حديث وصديق للبيئة لبطاقات العمل الورقية، مما يعزز الطريقة التي يشارك بها المحترفون المعلومات ويتواصلون مع الآخرين. يوفر حل Cardynale الخاص بنا منصة شاملة مصممة لتحسين شبكات الأعمال من خلال بطاقات العمل الرقمية. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: الملفات الشخصية الرقمية: ترتبط كل بطاقة عمل رقمية من Cardynale بملف تعريف رقمي قابل للتخصيص، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة معلومات الاتصال التفصيلية وروابط الوسائط الاجتماعية والمزيد. إدارة الفريق: قم بتمكين فريقك من إنشاء وإدارة بطاقات العمل الرقمية الخاصة بهم بسهولة. تدعم منصتنا فرقًا متعددة بأذونات قابلة للتخصيص لتعزيز الاستقلالية والكفاءة. إنشاء العملاء المحتملين: احصل على الفور على المعلومات الأساسية من عملائك المحتملين وادمجها بسلاسة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، وذلك بفضل عمليات التكامل القوية لدينا. الماسح الضوئي للبطاقات الورقية: يمكنك الانتقال بسلاسة من التقليدية إلى الرقمية باستخدام الماسح الضوئي للبطاقات الورقية، مما يسمح لك برقمنة بطاقات العمل الحالية دون عناء. التحليلات المتقدمة: احصل على رؤى قيمة حول أداء شبكتك. تساعدك أدوات التحليلات لدينا على تتبع التفاعل وقياس تأثير جهودك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM): يمكنك دمج Cardynale بسهولة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجودة لديك لتبسيط تدفق المعلومات وتحسين عمليات المبيعات الخاصة بك. لماذا تختار كاردينالي؟ التخصيص: قم بتخصيص بطاقات العمل الرقمية الخاصة بك لتعكس علامتك التجارية وأسلوبك الشخصي، مما يضمن ترك انطباع أول لا يُنسى. صديقة للبيئة: قلل من البصمة البيئية عن طريق التحول من بطاقات العمل الورقية إلى بطاقات العمل الرقمية. سهولة الاستخدام: تم تصميم منصتنا البديهية للمستخدمين من جميع المستويات التقنية، مما يجعل من السهل إنشاء بطاقات العمل الرقمية ومشاركتها وإدارتها. الأمان والامتثال: تعطي Cardynale الأولوية لأمن بياناتك من خلال التدابير الرائدة في الصناعة، مما يضمن الامتثال للوائح ذات الصلة.
CardZap
cardzap.me
"مرحبًا بك في مستقبل الشبكات. تطبيقنا هو الأداة المثالية لأي شخص يريد ترك انطباع دائم والتميز في عالم الأعمال المزدحم. باستخدام بطاقات العمل الرقمية CardZap، يمكنك إنشاء هوية رقمية فريدة وشخصية تعرض أعمالك العلامة التجارية ويسلط الضوء على مهاراتك وخبراتك. التطبيق سهل الاستخدام ويسمح لك بإنشاء بطاقاتك ومشاركتها ببضع نقرات فقط. يمكنك تضمين معلومات الاتصال الخاصة بك، ومقابض الوسائط الاجتماعية، ومحفظة الأعمال، وحتى مقدمة فيديو مخصصة لك لن تقلق أبدًا بشأن نفاد البطاقات أو نسيانها في المنزل. بطاقتك الافتراضية معك دائمًا، وجاهزة للمشاركة في أي لحظة، وأفضل ما في الأمر أنها لا تتعلق فقط بالملاءمة تقليل تكلفة طباعة آلاف البطاقات لمئات الموظفين ثم إعادة طباعتها بأقل تغيير، نحن ملتزمون بالاستدامة وتقليل البصمة الكربونية لدينا، من خلال التخلص من الحاجة إلى بطاقات العمل الورقية، فنحن نساعد على الإبداع عالم أكثر صداقة للبيئة. أكثر من أي شيء آخر، يتيح لك CardZap التحكم في ما تشاركه ومع من تشاركه. يمكنك إنشاء بطاقات متعددة بعلامات تجارية مختلفة واختيار كمية المعلومات التي تريد مشاركتها. لذا، سواء كنت مستقلاً أو رجل أعمال أو تتطلع فقط إلى تطوير لعبة التواصل الخاصة بك، فإن تطبيقنا هو الحل الأمثل لأي شخص يريد ترك انطباع أول رائع والتميز عن الآخرين. انضم إلى ثورة بطاقات العمل الرقمية اليوم وابدأ في الاتصال كما لم يحدث من قبل.
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card هو مزود بطاقة عمل رقمية يغير كيفية تواصل الشركات وتسويق خدماتها. باعتبارنا منصة رقمية، فإننا نقدم حلاً مستدامًا للشركات من جميع الأحجام - وخاصة تلك العاملة في قطاعات بناء العلاقات مثل الاستشارات والمبيعات - لتحسين استراتيجيات تسويق الأحداث الخاصة بهم. من خلال بطاقات العمل الرقمية التفاعلية والمبتكرة، نقوم بتحويل التبادل التقليدي لمعلومات الاتصال في المعارض واللقاءات وأحداث التواصل الأخرى. تم تصميم بطاقة Social Card خصيصًا لبيئة الأعمال الحديثة والصديقة للبيئة، وهي تمكن المسوقين من إنشاء بطاقات عمل رقمية مخصصة تحمل علامة تجارية ومصممة خصيصًا لأحداث معينة. نحن ندرك أن كل اتصال له قيمة؛ ومن ثم، فإننا نقدم حلولاً تقلل من احتمالية ضياع الاتصالات وسط فوضى البطاقات الفعلية. تقلل تقنيتنا من البصمة البيئية وتعزز تدفق الرصاص، مما يضمن عدم تسلل أي فرصة من بين أصابعك. نحن أكثر من مجرد مزود لبطاقات العمل الرقمية. تساعدك البطاقة الاجتماعية على ركوب موجة الاتجاهات الرقمية الأولى والبقاء في المقدمة في سوق شديدة التنافسية. نحن نسد الفجوة بين التواصل والاستدامة، ونوفر منصة تتوافق مع مبادراتك الخضراء وتمنحك ميزة فريدة في فعاليات التواصل. هل أنت مستعد للتحول الرقمي والأخضر؟ ابدأ رحلتك مع البطاقة الاجتماعية اليوم.
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® عبارة عن منصة رقمية لبطاقات العمل توفر بديلاً حديثًا وفعالاً للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام CARTLY®، يمكنك إنشاء ومشاركة بطاقات عمل افتراضية قابلة للتخصيص بالكامل ويمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز. تسمح لك CARTLY® بإنشاء ما يصل إلى 50 بطاقة رقمية مع إمكانية وصول المفوض الآلي والتحكم في إذن الحقول الموجودة على بطاقاتك. يمكنك أيضًا إنشاء عدة مسؤولين أو تعيين حقوق الإدارة للمستخدمين الحاليين لإدارة حسابك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنظيم المستخدمين في فرق غير محدودة، وتتبع الإحصائيات وجهات الاتصال لكل مستخدم. توفر ميزة الإحصائيات المتقدمة نظرة ثاقبة على طرق العرض والأجهزة والنقرات والتفاعلات والموقع الجغرافي ومسح رمز الاستجابة السريعة وتبادل جهات الاتصال. CARTLY® هو أيضًا متعدد اللغات، ويقدم خيارات الفرنسية والإنجليزية والألمانية، ويمكنك تلقي جهات الاتصال مباشرة من بطاقة العمل الافتراضية الخاصة بك. توفر عناوين URL القابلة للتخصيص لرابط بطاقة العمل الخاصة بك والقدرة على إضافة بطاقتك إلى Apple Wallet أو Google Wallet مزيدًا من الراحة. توفر CARTLY® أيضًا دعمًا ذا أولوية عبر البريد الإلكتروني وإعلانات CARTLY®
Lynkle
lynkle.com
Lynkle هي بطاقة عمل رقمية تتيح لك مشاركة هويتك مع أي شخص وفي أي مكان. تطبيق ويب قابل للتثبيت على هواتف سطح المكتب وiOS وAndroid، وهناك طرق لا حصر لها لمشاركة بطاقة Lynkle. يمكن مشاركة بطاقة أعمال Lynkle الرقمية شخصيًا عبر رمز الاستجابة السريعة (في Apple أو Google Wallet)، أو النقر عبر NFC أو إرسالها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وWhatsApp وغير ذلك الكثير. إحدى المزايا الرئيسية لامتلاك بطاقة أعمال Lynkle الرقمية هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) المضمنة وأداة جذب العملاء المحتملين، والتي تسمح لك بتبادل تفاصيل الاتصال مع العملاء المحتملين بسلاسة.
© 2025 WebCatalog, Inc.