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برنامج بطاقة العمل الرقمية - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوي
يتيح برنامج بطاقة العمل الرقمية للمحترفين مشاركة معلومات الاتصال والتواصل رقميًا مع العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن مشاركة هذه البطاقات عبر رموز QR أو وظائف التصدير أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، اعتمادًا على البرنامج المستخدم. على عكس بطاقات العمل الورقية التقليدية، تسمح الإصدارات الرقمية للمستخدمين بالتقاط العملاء المتوقعين، وتشغيل المتابعة الآلية، وتخزين معلومات الاتصال، والتكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بالمؤسسات. يساعد هذا البرنامج الشركات على تنظيم بيانات الاتصال بالعملاء وتبسيط عمليات المتابعة، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية. ومع القدرة على تخزين بيانات اتصال غير محدودة، يمكن للشركات تعزيز قدراتها على التواصل وتتبع الشراكات النامية وتوفير معلومات اتصال دقيقة وحديثة على الفور. بالنسبة لفرق المبيعات، تعمل بطاقات العمل الرقمية على تمكين التقاط العملاء المحتملين وتتبعهم بشكل فعال، مما يسمح لممثلي المبيعات بالتركيز على عقد الصفقات والاتصالات بدلاً من البحث عن معلومات الاتصال. إلى جانب المبيعات، يفيد برنامج بطاقة العمل الرقمية المتخصصين في جميع الصناعات من خلال تحديث عملية جمع بطاقات العمل وتوزيعها. على سبيل المثال، غالبًا ما يستخدم القائمون على التوظيف هذا البرنامج لجمع بطاقات العمل الرقمية في أحداث التواصل. وبمجرد تحميلها، يمكنهم الوصول بسرعة إلى مستودع معلومات الاتصال المتعلقة بالموظفين المحتملين، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التوظيف.
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Popl
popl.co
Popl هي المنصة الرائدة لبطاقات العمل الرقمية للفرق، حيث توفر حلولًا مبتكرة لملايين الشركات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تتيح منصتنا للفرق إنشاء بطاقات العمل الرقمية وتوزيعها وإدارتها، مما يضمن اتساق العلامة التجارية وتبسيط تجميع العملاء المحتملين وأمن البيانات على مستوى المؤسسة على نطاق واسع، مما...
Sansan
sansan.com
Sansan هو حل لإدارة جهات الاتصال قائم على السحابة متعدد المنصات للشركات. تتمحور خدمة Sansan حول بطاقات العمل، وهي تمكنك من إنشاء قاعدة بيانات كاملة لجهات الاتصال بسهولة، ويمكن الوصول إليها من أي مكان.
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
حصل على التصنيف رقم 1 في مجال إنشاء رموز الاستجابة السريعة للأعمال والتسويق. قم بإنشاء رموز QR وإدارتها باستخدام الشعار والتحليلات المتقدمة والتحميل المجمع وواجهات برمجة التطبيقات والأشكال لمواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات وبطاقات العمل الرقمية والنماذج وعنوان URL وvCard وFacebook وIn...
HiHello
hihello.com
HiHello هو الحل الأول لبطاقات العمل الرقمية لشركات المؤسسات. باستخدام HiHello، يمكن للشركات استبدال بطاقات العمل الورقية ببطاقات عمل رقمية احترافية من شأنها أن تترك انطباعًا لدى العملاء والشركاء والمحتملين. يمكن أن تتضمن بطاقات العمل الرقمية الخاصة بـ HiHello اسمًا أو عنوانًا أو شركة أو شعار الشركة ...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io هو أداة جديدة مخصصة لتقصير عناوين URL مع تحليلات مدمجة. يجب أن تفكر تمامًا في التبديل إليه لأنه: * سريع البرق، * يأتي مع أدوات إضافية مثل مولد رمز الاستجابة السريعة الديناميكي ومدير بطاقة العمل الافتراضية والمزيد، * يحافظ على خصوصية بياناتك، * يأتي مع تحليلات البيانات الدقيقة، * التكلفة...
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® عبارة عن منصة رقمية لبطاقات العمل توفر بديلاً حديثًا وفعالاً للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام CARTLY®، يمكنك إنشاء ومشاركة بطاقات عمل افتراضية قابلة للتخصيص بالكامل ويمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز. تسمح لك CARTLY® بإنشاء ما يصل إلى 50 بطاقة رقمية مع إمكانية وصول الم...
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card هو مزود بطاقة عمل رقمية يغير كيفية تواصل الشركات وتسويق خدماتها. باعتبارنا منصة رقمية، فإننا نقدم حلاً مستدامًا للشركات من جميع الأحجام - وخاصة تلك العاملة في قطاعات بناء العلاقات مثل الاستشارات والمبيعات - لتحسين استراتيجيات تسويق الأحداث الخاصة بهم. من خلال بطاقات العمل الرقمية التفاعل...
Wave
wavecnct.com
يعد Wave حلاً شاملاً لبطاقات العمل الرقمية مصممًا لمساعدة الشركات على إنشاء بطاقات العمل الرقمية الخاصة بفريقها وتوزيعها وإدارتها بكفاءة. مع Wave، يمكن للشركات الانتقال بسهولة من بطاقات العمل الورقية التقليدية إلى البديل الرقمي الحديث. تسمح المنصة للشركات بإنشاء وتخصيص بطاقات العمل الرقمية الخاصة به...
Lynkle
lynkle.com
Lynkle هي بطاقة عمل رقمية تتيح لك مشاركة هويتك مع أي شخص وفي أي مكان. تطبيق ويب قابل للتثبيت على هواتف سطح المكتب وiOS وAndroid، وهناك طرق لا حصر لها لمشاركة بطاقة Lynkle. يمكن مشاركة بطاقة أعمال Lynkle الرقمية شخصيًا عبر رمز الاستجابة السريعة (في Apple أو Google Wallet)، أو النقر عبر NFC أو إرسالها...
baningo
baningo.com
خذ لعبة بطاقة العمل الخاصة بك إلى المستوى التالي معbaningo! تعد بطاقات العمل الرقمية الخاصة بنا حلاً حديثًا ومبتكرًا للمحترفين والشركات لتسهيل الاتصال. تتيح لك بطاقاتbaningo تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك دائمًا، وتخصيص بطاقتك الرقمية بعلامتك التجارية، وإدارة الفرق، وتقليل هدر الورق. يمكن مشاركة مع...
CardZap
cardzap.me
"مرحبًا بك في مستقبل الشبكات. تطبيقنا هو الأداة المثالية لأي شخص يريد ترك انطباع دائم والتميز في عالم الأعمال المزدحم. باستخدام بطاقات العمل الرقمية CardZap، يمكنك إنشاء هوية رقمية فريدة وشخصية تعرض أعمالك العلامة التجارية ويسلط الضوء على مهاراتك وخبراتك. التطبيق سهل الاستخدام ويسمح لك بإنشاء بطاقات...
Cardynale
cardynale.com
Cardynale هي شركة SaaS رائدة مكرسة لتحويل بطاقة العمل التقليدية إلى أداة شبكات رقمية ديناميكية. تستفيد منصتنا المبتكرة من التكنولوجيا المتقدمة لتسهيل التواصل السلس والفعال للمحترفين والشركات في جميع أنحاء العالم. مع أكثر من 2500 شركة، بما في ذلك عمالقة الصناعة مثل EDF، وCaisse d'Epargne، وSafran، وE...
Spreadly
spreadly.app
قم بزيادة تواجدك على الإنترنت إلى الحد الأقصى باستخدام Spreadly، بطاقة الأعمال الرقمية المثالية. يمكنك جذب المزيد من العملاء وتعزيز العلاقات من خلال صفحاتنا المقصودة الجذابة وأدوات الإدارة سهلة الاستخدام. التزم باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وتتبع تحليلاتك وأنشئ صفحات متعددة ضمن حساب واحد. ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq عبارة عن منصة مبتكرة تُحدث ثورة في طريقة تواصل المحترفين ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم. باعتبارها المزود العالمي الأول لبطاقات العمل الرقمية، تقدم Blinq بديلاً سلسًا وصديقًا للبيئة للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام Blinq، يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات رقمية مخصصة لا تحتوي فقط على تفاصيل...
Uniqode
uniqode.com
يقع مقر Uniqode (Beaconstac سابقًا) في نيويورك، وهي تساعد أكثر من 25000 علامة تجارية عالمية على دمج مبادرات رمز الاستجابة السريعة الخاصة بها في منصة واحدة قابلة للتطوير. وهذا يمكّنهم من ربط رؤى رمز الاستجابة السريعة باستراتيجية تسويق أوسع عبر الهاتف المحمول. نحن نخدم العملاء في أكثر من 40 دولة. نحن ...