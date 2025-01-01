أدوات الوصول الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

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توفر أدوات الوصول الرقمي حلولاً مستهدفة لمراحل محددة من عملية الوصول الرقمي، مما يضمن قدرة الأفراد ذوي الإعاقة على الوصول إلى مواقع الويب وتطبيقات الويب واستخدامها بشكل فعال. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، غالبًا ما يتطلب الوصول إلى الإنترنت مساعدة تقنيات إضافية، حيث تلعب أدوات الوصول الرقمي دورًا حاسمًا. قد تكون هذه الأدوات عبارة عن منتجات أو مكونات إضافية مستقلة. يتم استخدام بعضها من قبل فرق التطوير والتصميم لمراقبة مواقع الويب وإجراء عمليات التدقيق لمقاييس إمكانية الوصول القابلة للقياس. تم تصميم برامج أخرى، مثل برامج قراءة الشاشة وبرامج قراءة النصوص، للمستخدمين النهائيين، مما يساعدهم على تعديل تجربة موقع الويب الخاص بهم أو تحسينها في الوقت الفعلي. تشمل هذه الفئة الأدوات التي توفر ميزات إمكانية الوصول المحددة، بدلاً من الوظائف الشاملة الموجودة في منصات إمكانية الوصول الرقمية. للتأهل للتضمين في فئة أدوات الوصول الرقمي، يجب أن يكون المنتج: منتجًا مستقلاً أو مكونًا إضافيًا يوفر أدوات تعالج خطوات محددة في عملية الوصول الرقمي، مثل اختبار إمكانية الوصول، وإصلاح الأخطاء تلقائيًا، وتحسين تجربة المستخدم للزوار ذوي الاحتياجات الخاصة.
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack هو منصة سحابية لاختبار مواقع الويب وتطبيقات الموبايل على أجهزة ومتصفحات حقيقية، مما يسهل عملية ضمان الجودة بدون الحاجة لبنية تحتية داخلية.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Accessibly
accessiblyapp.com
تطبيق للوصول يعزز الالتزام بمعايير WCAG و ADA من خلال تخصيص تجربة المستخدم وزيادة سهولة الاستخدام للمواقع والتطبيقات.
All in One Accessibility
skynettechnologies.com
تطبيق شامل لتحسين إمكانية الوصول إلى المواقع الإلكترونية، يدعم احتياجات المستخدمين ذوي الإعاقات المختلفة ويعزز الامتثال لمعايير الوصول.
WAVE WebAIM
wave.webaim.org
تطبيق WAVE يساعد في تقييم محتوى الويب لضمان وصوله للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال الكشف عن الأخطاء وتحسين عناصر إمكانية الوصول.
WhoCanUse
whocanuse.com
تطبيق WhoCanUse يساعد في فهم تأثير تباين الألوان على الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية لتعزيز الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المواقع على الامتثال لمعايير إمكانية الوصول المختلفة وتوفير تجربة تصفح مخصصة للمستخدمين ذوي الإعاقة.
ColorsWall
colorswall.com
تطبيق ColorsWall هو وسيلة لتخزين لوحات الألوان، والحصول على رموز ألوان العلامات التجارية، وإنشاء تركيبات لونية لمواقع الويب.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye هو منصة للوصول الرقمي تساعد المؤسسات على إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية متوافقة مع معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb هو تطبيق يهدف إلى تحسين إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام بالمعايير القانونية والتقنية.
UserWay
userway.org
UserWay هي منصة للوصول الرقمي تهدف لتسهيل تجربة الإنترنت للمستخدمين ذوي الإعاقة، وتساعد المواقع على الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.
DubBot
dubbot.com
تطبيق DubBot هو برنامج لإدارة المواقع يختبر جودة المواقع وسهولة الوصول ويظهر الثغرات مثل الأخطاء الإملائية والروابط المعطلة.
AChecker
achecks.org
AChecker أداة لتقييم وصول صفحات الويب تساعد المطورين على ضمان وصول المحتوى الرقمي للجميع وتحديد مشاكل إمكانية الوصول.
ExcellentWebCheck
excellentwebcheck.com
تطبيق ExcellentWebCheck هو منصة لاختبار ومراقبة وصولية المواقع، تضمن تحسين تجربة المستخدم وتوافق المواقع مع معايير الوصول والتحسين لمحركات البحث.
Evinced
evinced.com
إيفينسد هو تطبيق يسهل إمكانية الوصول الرقمي، يساعد المؤسسات على تحسين وصول منتجاتهم وخدماتهم الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقات.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper هي أداة لتحليل وبناء خرائط مواقع الويب، تعمل على تحسين بنية المحتوى والكشف عن المشكلات مثل الروابط المكسورة والتوافق مع معايير ADA.
Colorable
colorable.jxnblk.com
تطبيق Colorable أداة ويب تفاعلية لمساعدتك في تقييم وإنشاء تركيبات الألوان وفقًا لمعايير الوصول، مع قياس التباين بين الألوان.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC هي منصة للوصول الرقمي تساعد المؤسسات في ضمان وصول مواقعها وتطبيقاتها لكل المستخدمين، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
AccessiWay
accessiway.com
AccessiWay هو تطبيق لتحسين إمكانية الوصول الرقمية لمواقع الويب، يساعد الشركات على التأكد من توافق مواقعها مع المعايير الدولية لذوي الإعاقات.
QualiBooth
qualibooth.com
تطبيق QualiBooth يحل مشاكل الوصول الرقمي، حيث يوفر مسحًا لحظيًا ومراقبة مستمرة لضمان التوافق مع معايير ADA وWCAG.
User1st
user1st.com
User1st يوفر حلول وصول متقدمة للويب تساعد المنظمات على ضمان إمكانية الوصول لمحتواها وتحقيق الامتثال للمعايير عبر الإنترنت.
Rocket Validator
rocketvalidator.com
تطبيق Rocket Validator أداة أوتوماتيكية لفحص مشكلات الوصول و HTML على المواقع، يقدم تقارير مفصلة بعد الزحف للصفحات الداخلية.
Contrast Ratio
siegemedia.com
تطبيق نسبة التباين يساعد في تحليل تباين الألوان بين النص والخلفية لضمان إمكانية الوصول وفقًا لإرشادات WCAG.
InclusiveDocs
inclusivedocs.com
InclusiveDocs هو تطبيق لنشر رقمي يهدف إلى تحويل المحتوى إلى صيغة قابلة للوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، مع ميزات تعمل على تحسين تجربة القراءة.
Equally AI
equally.ai
تطبيق Equally AI يوفر برنامج امتثال آلي لمساعدة الشركات على ضمان توفر الوصول على الويب للمعايير مثل ADA و WCAG، مع ميزات تخصيص لتجربة المستخدم.
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