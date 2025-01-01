متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا أدوات الوصول الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر أدوات الوصول الرقمي حلولاً مستهدفة لمراحل محددة من عملية الوصول الرقمي، مما يضمن قدرة الأفراد ذوي الإعاقة على الوصول إلى مواقع الويب وتطبيقات الويب واستخدامها بشكل فعال. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، غالبًا ما يتطلب الوصول إلى الإنترنت مساعدة تقنيات إضافية، حيث تلعب أدوات الوصول الرقمي دورًا حاسمًا. قد تكون هذه الأدوات عبارة عن منتجات أو مكونات إضافية مستقلة. يتم استخدام بعضها من قبل فرق التطوير والتصميم لمراقبة مواقع الويب وإجراء عمليات التدقيق لمقاييس إمكانية الوصول القابلة للقياس. تم تصميم برامج أخرى، مثل برامج قراءة الشاشة وبرامج قراءة النصوص، للمستخدمين النهائيين، مما يساعدهم على تعديل تجربة موقع الويب الخاص بهم أو تحسينها في الوقت الفعلي. تشمل هذه الفئة الأدوات التي توفر ميزات إمكانية الوصول المحددة، بدلاً من الوظائف الشاملة الموجودة في منصات إمكانية الوصول الرقمية. للتأهل للتضمين في فئة أدوات الوصول الرقمي، يجب أن يكون المنتج: منتجًا مستقلاً أو مكونًا إضافيًا يوفر أدوات تعالج خطوات محددة في عملية الوصول الرقمي، مثل اختبار إمكانية الوصول، وإصلاح الأخطاء تلقائيًا، وتحسين تجربة المستخدم للزوار ذوي الاحتياجات الخاصة.