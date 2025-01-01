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تنفذ منصات الوصول الرقمي وظائف متعددة ضرورية لضمان توافق الواجهات الرقمية (مثل مواقع الويب والتطبيقات والبرامج) مع لوائح إمكانية الوصول الرقمي. تعمل هذه المنصات كمركز متكامل لتلبية احتياجات الوصول الرقمي، مما يضمن قدرة الأفراد ذوي الإعاقة على الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الرقمية الأخرى واستخدامها بشكل صحيح. تُستخدم هذه الأنظمة الأساسية بشكل أساسي من قبل فرق التطوير، وتساعد على ضمان إمكانية الوصول إلى الواجهات التي يقومون بإنشائها ومتوافقة. توظف بعض الشركات خبراء في إمكانية الوصول الرقمي الذين يراقبون الامتثال والتقدم باستخدام هذه المنصات. في كثير من الأحيان، يتم تقسيم منصات إمكانية الوصول الرقمية إلى وحدات مختلفة تتناول أجزاء محددة من عملية إمكانية الوصول، بدءًا من اختبار الأخطاء وإصلاحها وحتى مراقبة الامتثال المستمرة. قد تتضمن الوحدات أدوات لفرق التطوير لاكتشاف أخطاء إمكانية الوصول أثناء البرمجة، وأدوات لإجراء اختبارات إمكانية الوصول خطوة بخطوة، وأدوات المراقبة لضمان بقاء مواقع الويب متوافقة مع مرور الوقت. في حين توفر منصات إمكانية الوصول الرقمية ميزات أساسية للحفاظ على الواجهات الرقمية المتوافقة مع إمكانية الوصول، فإنها قد تتكامل أيضًا مع أدوات مستقلة أخرى لتحسين الوظائف. للتأهل للإدراج في فئة منصات الوصول الرقمي، يجب أن يكون المنتج: * فحص وتحديد مشكلات إمكانية الوصول بناءً على إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) * إصلاح المشكلات الشائعة تلقائيًا * إنشاء تقارير لمعالجة القضايا الأكثر تعقيدًا * تقديم لوحة معلومات أو طرق أخرى لمراقبة تغييرات إمكانية الوصول والتقدم
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack هو منصة سحابية لاختبار مواقع الويب وتطبيقات الموبايل على أجهزة ومتصفحات حقيقية، مما يسهل عملية ضمان الجودة بدون الحاجة لبنية تحتية داخلية.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
سحابة Accessibility هي منصة لاختبار إمكانية الوصول للمواقع والوثائق، تتيح اختباراً يدوياً وآلياً لضمان الامتثال للمعايير الدولية.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المواقع على الامتثال لمعايير إمكانية الوصول المختلفة وتوفير تجربة تصفح مخصصة للمستخدمين ذوي الإعاقة.
Pluro
pluro.ai
تطبيق Pluro يسهل تحسين الوصول إلى الويب من خلال أدوات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمطورين بتحسين مواقعهم بسرعة ودون الحاجة إلى كود.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye هو منصة للوصول الرقمي تساعد المؤسسات على إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية متوافقة مع معايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb هو تطبيق يهدف إلى تحسين إمكانية الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام بالمعايير القانونية والتقنية.
UserWay
userway.org
UserWay هي منصة للوصول الرقمي تهدف لتسهيل تجربة الإنترنت للمستخدمين ذوي الإعاقة، وتساعد المواقع على الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.
DubBot
dubbot.com
تطبيق DubBot هو برنامج لإدارة المواقع يختبر جودة المواقع وسهولة الوصول ويظهر الثغرات مثل الأخطاء الإملائية والروابط المعطلة.
Level Access
levelaccess.com
تطبيق الوصول إلى المستوى يدعم المؤسسات في ضمان الامتثال لمعايير إمكانية الوصول وتوفير تجارب رقمية شاملة للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة.
AllAccessible
allaccessible.org
تطبيق AllAccessible يوفر وصولًا فوريًا إلى وسائل الراحة للمستخدمين ذوي الإعاقة، مما يتيح لهم تخصيص تجربة تصفحهم وفقًا لاحتياجاتهم.
Fable
makeitfable.com
تطبيق Fable يساعد المنظمات على تحسين تجربة المستخدم وجعل المنتجات أكثر وصولاً للأشخاص ذوي الإعاقة.
AceADA
aceada.com
AceADA هو تطبيق يوفر أدوات لتحسين إمكانية الوصول في المواقع الإلكترونية، مما يساعد الشركات على الامتثال للمعايير دون مخاطر قانونية.
Siteimprove
siteimprove.com
تطبيق Siteimprove يقدم أدوات لتحسين الجودة وإمكانية الوصول والتحليلات لمواقع الويب، مما يساعد المؤسسات على تحسين وجودها الرقمي.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
Documenta11y
documenta11y.com
تطبيق Documenta11y يمكّن المؤسسات من إنشاء مستندات ميسرة وسهلة الإدارة، مع التركيز على الامتثال لمعايير إمكانية الوصول.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC هي منصة للوصول الرقمي تساعد المؤسسات في ضمان وصول مواقعها وتطبيقاتها لكل المستخدمين، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak هي منصة رقمية تسهل إنشاء تجارب مخصصة وفعالة للشركات، مع إدارة المحتوى وتحليل البيانات وتحسين الوصول والجودة.
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech هو أداة لتحسين إمكانية الوصول لمحتوى الويب، تساعد المستخدمين على تحديد المشكلات وتحسين التنقل لضمان استخدام شامل لجميع الزوار.
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
تطبيق AAArdvark يتيح للمتخصصين في إمكانية الوصول إدارة مشاريع الوصول الرقمي بكفاءة من خلال أدوات للاختبار والمراقبة وإدارة القضايا والتقارير.
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse هو منصة لاختبار ومراقبة المواقع الإلكترونية، تعمل على ضمان الوصولية والتوافق وتحسين الأداء بسهولة ويسر.
Textmetrics
textmetrics.com
تطبيق Textmetrics يُستخدم لتحليل وتحسين المحتوى الكتابي، حيث يوفر أدوات لتعزيز الوضوح والجودة والتوافق مع الجمهور المستهدف.
Equally AI
equally.ai
تطبيق Equally AI يوفر برنامج امتثال آلي لمساعدة الشركات على ضمان توفر الوصول على الويب للمعايير مثل ADA و WCAG، مع ميزات تخصيص لتجربة المستخدم.
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