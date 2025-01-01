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الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات الوصول الرقمي - التطبيقات الأكثر شعبية

تنفذ منصات الوصول الرقمي وظائف متعددة ضرورية لضمان توافق الواجهات الرقمية (مثل مواقع الويب والتطبيقات والبرامج) مع لوائح إمكانية الوصول الرقمي. تعمل هذه المنصات كمركز متكامل لتلبية احتياجات الوصول الرقمي، مما يضمن قدرة الأفراد ذوي الإعاقة على الوصول إلى مواقع الويب والتطبيقات الرقمية الأخرى واستخدامها بشكل صحيح. تُستخدم هذه الأنظمة الأساسية بشكل أساسي من قبل فرق التطوير، وتساعد على ضمان إمكانية الوصول إلى الواجهات التي يقومون بإنشائها ومتوافقة. توظف بعض الشركات خبراء في إمكانية الوصول الرقمي الذين يراقبون الامتثال والتقدم باستخدام هذه المنصات. في كثير من الأحيان، يتم تقسيم منصات إمكانية الوصول الرقمية إلى وحدات مختلفة تتناول أجزاء محددة من عملية إمكانية الوصول، بدءًا من اختبار الأخطاء وإصلاحها وحتى مراقبة الامتثال المستمرة. قد تتضمن الوحدات أدوات لفرق التطوير لاكتشاف أخطاء إمكانية الوصول أثناء البرمجة، وأدوات لإجراء اختبارات إمكانية الوصول خطوة بخطوة، وأدوات المراقبة لضمان بقاء مواقع الويب متوافقة مع مرور الوقت. في حين توفر منصات إمكانية الوصول الرقمية ميزات أساسية للحفاظ على الواجهات الرقمية المتوافقة مع إمكانية الوصول، فإنها قد تتكامل أيضًا مع أدوات مستقلة أخرى لتحسين الوظائف. للتأهل للإدراج في فئة منصات الوصول الرقمي، يجب أن يكون المنتج: * فحص وتحديد مشكلات إمكانية الوصول بناءً على إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) * إصلاح المشكلات الشائعة تلقائيًا * إنشاء تقارير لمعالجة القضايا الأكثر تعقيدًا * تقديم لوحة معلومات أو طرق أخرى لمراقبة تغييرات إمكانية الوصول والتقدم