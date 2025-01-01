برامج الرسم التخطيطي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج الرسم التخطيطي للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الطوابق، باستخدام البيانات والصور. توفر هذه الأدوات عادةً قوالب لتبسيط عملية إنشاء المخططات، مع السماح للمستخدمين أيضًا بالمرونة في تصميم المخططات من البداية. يمكن لبعض برامج الرسم التخطيطي أن تتكامل مع أدوات التصميم الأخرى وتوفر منصات تعاونية، مما يتيح لعدة مستخدمين عرض ملفات الرسم التخطيطي وتحريرها في وقت واحد.
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Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw هو لوح أبيض تعاوني مفتوح المصدر يتيح إنشاء الرسوم البيانية والمخططات بسهولة، مع ميزات للتخصيص والتعاون في الوقت الحقيقي.
Miro
miro.com
Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.
Whimsical
whimsical.com
Whimsical هي أداة تعاون تسمح للفرق بإنشاء الوثائق، المخططات، والخرائط الذهنية بسرعة لتنظيم الأفكار وحل التحديات المنتج.
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net هو برنامج مفتوح المصدر لرسم المخططات عبر الإنترنت وسطح المكتب، يدعم إنشاء أنواع متعددة من الرسوم البيانية ويتيح التعاون والتصدير.
Lucid
lucid.co
تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ هو أداة بيضاء رقمية تعاونية تسمح بإنشاء ورشة عمل لإدارة الرسوم والمخططات بشكل سهل وآمن مع دعم التفاعل في الوقت الفعلي.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax هو أداة رسومية شاملة لإنشاء مخططات متنوعة مثل المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية، متاحة على منصات متعددة.
Widget Board
widget-board.com
تطبيق لوحة Widget أداة إنتاجية لإنشاء لوحات مخصصة تضم عناصر مثل المهام والملاحظات والتقويم، ويراعي تنظيم البيانات وإدارتها.
Moqups
moqups.com
Moqups هو أداة تعاون مرئي عبر الإنترنت لإنشاء الإطارات السلكية والمخططات والنماذج الأولية بشكل تعاوني في الوقت الحقيقي.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web هو تطبيق تصميم رقمي تفاعلي يمكّن المستخدمين من إنشاء المشروع ومشاركته، مع أدوات للنمذجة والتعاون.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy هو تطبيق لإنشاء المخططات يتيح للفرق رسم مخططات مفصلة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Confluence وJIRA.
Creately
creately.com
Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق لتصميم المخططات والرسوم البيانية، يدعم التعاون وإدارة البيانات وتوثيق العمليات بكفاءة.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix هو لوح أبيض رقمي على الإنترنت يسهل التعاون والإبداع في المشاريع من خلال أدوات لإنشاء نماذج أولية وخرائط ذهنية ومخططات تدفق المستخدم.
Cloudcraft
cloudcraft.co
CloudCraft هي أداة لإنشاء وتصميم وإدارة البنية التحتية السحابية، تدعم رؤية المخططات وتكاليف الموارد في الوقت الحقيقي.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart هو تطبيق لإنشاء مخططات انسيابية بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، يدعم التعاون المباشر ويقدم ميزات تخصيص متنوعة.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo هو أداة تخطيط على الإنترنت تتيح إنشاء المخططات والرسوم البيانية بسهولة مع دعم التعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع أدوات متعددة.
ProcessOn
processon.com
تطبيق ProcessOn هو منصة تفاعلية لإنشاء ومشاركة المخططات مثل مخططات التدفق والخرائط الذهنية، مما يسهل التعاون وفهم العمليات بشكل أفضل.
Kumu
kumu.io
تطبيق كومي يساعد في تنظيم المعلومات المعقدة في خرائط توضيحية تعكس العلاقات بينها بطريقة سهلة ومرتبة.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.
Aha!
aha.io
Aha! هو برنامج لتطوير المنتجات يساعد الفرق على إدارة استراتيجياتهم من خلال أدوات مثل خرائط الطريق والأفكار والمخططات البيضاء.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard هي أداة لإدارة المشاريع المرنة تساعد الفرق في إنشاء وتصور خرائط قصص المستخدم وتعزيز التعاون خلال عملية تطوير المنتجات.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel هي أداة SaaS تدعم فرق التطوير في تصميم بنية البرمجيات من خلال واجهة بصرية وأدوات تعاون وإدارة الأنظمة. توفر قوالب قابلة للتخصيص.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab هو أداة على الإنترنت لتصميم مخططات ER لقواعد البيانات بسهولة، مع إمكانية التصدير والتعاون دون الحاجة لكتابة كود.
Allo
allo.io
يتيح تطبيق Allo التعاون عن بُعد من خلال واجهة مركزية تجمع بين مؤتمرات الفيديو، وإدارة المشاريع، وميزات اللوحات البيضاء.
Querychart
querychart.io
Querychart هو تطبيق ويب مجاني لإنشاء مخططات بطريقة سهلة باستخدام البيانات، مع واجهة مشابهة للإكسل.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt هو أداة لرسم خرائط قصص المستخدمين تسهل التعاون بين الفرق عن بعد من خلال لوحات رقمية ومتكاملة مع أدوات Agile.
Zen UML
zenuml.com
Zen UML هو تطبيق متعدد المنصات لإنشاء مخططات UML مثل مخططات التسلسل ومخططات التدفق بسهولة، مع دعم التعاون بين المستخدمين.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
Overflow.io
overflow.io
تطبيق Overflow.io هو أداة لرسم مخططات تدفق المستخدم، مصممة لفرق تصميم المنتجات، تساعد في تقديم العمل بطريقة تفاعلية.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper هي أداة لتحليل وبناء خرائط مواقع الويب، تعمل على تحسين بنية المحتوى والكشف عن المشكلات مثل الروابط المكسورة والتوافق مع معايير ADA.
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
تطبيق VisualSitemaps ينشئ خرائط Sitemap بصرية عالية الدقة لأي موقع ويب، مما يسهل تحليل الموقع وتحسين تجربة المستخدم.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المنظمات على تحويل سير العمل التجاري إلى كود بسرعة، مما يمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات تقنية بسهولة.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan هي أداة لإدارة المحتوى والتخطيط، توفر ميزات للتعاون الفعال وتنظيم تخطيطات الموقع بشكل مرئي.
Rarchy
rarchy.com
تطبيق Rarchy يوفر أدوات لتخطيط المواقع الإلكترونية، بما في ذلك محرر خرائط المواقع بصريًا، مما يسمح بإنشاء وتعديل الخرائط وتصديرها بتنسيقات مختلفة.
Engage Process
engageprocess.com
يتيح تطبيق Engage Process تصميم العمليات خلال ورش العمل بسهولة، مع إمكانية إضافة بيانات سياقية مثل الوقت والتكاليف والمخاطر، دون الحاجة للتثبيت.
Custellence
custellence.com
Custellence هو أداة لرسم خرائط رحلة العميل تساعد الشركات في تحسين تجربة العملاء وتحليل مراحل التفاعل عبر مختلف القنوات.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud هي منصة لإدارة تغيير ذكاء التصاميم التجارية، تدعم مستخدمي Salesforce في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحليل التبعيات لتسريع التحول.
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