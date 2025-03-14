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برامج الرسم التخطيطي - التطبيقات الأكثر شعبية

يتيح برنامج الرسم التخطيطي للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الطوابق، باستخدام البيانات والصور. توفر هذه الأدوات عادةً قوالب لتبسيط عملية إنشاء المخططات، مع السماح للمستخدمين أيضًا بالمرونة في تصميم المخططات من البداية. يمكن لبعض برامج الرسم التخطيطي أن تتكامل مع أدوات التصميم الأخرى وتوفر منصات تعاونية، مما يتيح لعدة مستخدمين عرض ملفات الرسم التخطيطي وتحريرها في وقت واحد.

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Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw هو لوح أبيض تعاوني مفتوح المصدر يتيح إنشاء الرسوم البيانية والمخططات بسهولة، مع ميزات للتخصيص والتعاون في الوقت الحقيقي.

Miro

Miro

miro.com

Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Whimsical هي أداة تعاون تسمح للفرق بإنشاء الوثائق، المخططات، والخرائط الذهنية بسرعة لتنظيم الأفكار وحل التحديات المنتج.

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net هو برنامج مفتوح المصدر لرسم المخططات عبر الإنترنت وسطح المكتب، يدعم إنشاء أنواع متعددة من الرسوم البيانية ويتيح التعاون والتصدير.

Lucid

Lucid

lucid.co

تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+ هو أداة بيضاء رقمية تعاونية تسمح بإنشاء ورشة عمل لإدارة الرسوم والمخططات بشكل سهل وآمن مع دعم التفاعل في الوقت الفعلي.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax هو أداة رسومية شاملة لإنشاء مخططات متنوعة مثل المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية، متاحة على منصات متعددة.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

تطبيق لوحة Widget أداة إنتاجية لإنشاء لوحات مخصصة تضم عناصر مثل المهام والملاحظات والتقويم، ويراعي تنظيم البيانات وإدارتها.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups هو أداة تعاون مرئي عبر الإنترنت لإنشاء الإطارات السلكية والمخططات والنماذج الأولية بشكل تعاوني في الوقت الحقيقي.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy هو تطبيق لإنشاء المخططات يتيح للفرق رسم مخططات مفصلة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Confluence وJIRA.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web هو تطبيق تصميم رقمي تفاعلي يمكّن المستخدمين من إنشاء المشروع ومشاركته، مع أدوات للنمذجة والتعاون.

Creately

Creately

creately.com

Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw هو تطبيق لتصميم المخططات والرسوم البيانية، يدعم التعاون وإدارة البيانات وتوثيق العمليات بكفاءة.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix هو لوح أبيض رقمي على الإنترنت يسهل التعاون والإبداع في المشاريع من خلال أدوات لإنشاء نماذج أولية وخرائط ذهنية ومخططات تدفق المستخدم.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

CloudCraft هي أداة لإنشاء وتصميم وإدارة البنية التحتية السحابية، تدعم رؤية المخططات وتكاليف الموارد في الوقت الحقيقي.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Zen Flowchart هو تطبيق لإنشاء مخططات انسيابية بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، يدعم التعاون المباشر ويقدم ميزات تخصيص متنوعة.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

تطبيق ProcessOn هو منصة تفاعلية لإنشاء ومشاركة المخططات مثل مخططات التدفق والخرائط الذهنية، مما يسهل التعاون وفهم العمليات بشكل أفضل.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo هو أداة تخطيط على الإنترنت تتيح إنشاء المخططات والرسوم البيانية بسهولة مع دعم التعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع أدوات متعددة.

Kumu

Kumu

kumu.io

تطبيق كومي يساعد في تنظيم المعلومات المعقدة في خرائط توضيحية تعكس العلاقات بينها بطريقة سهلة ومرتبة.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! هو برنامج لتطوير المنتجات يساعد الفرق على إدارة استراتيجياتهم من خلال أدوات مثل خرائط الطريق والأفكار والمخططات البيضاء.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel هي أداة SaaS تدعم فرق التطوير في تصميم بنية البرمجيات من خلال واجهة بصرية وأدوات تعاون وإدارة الأنظمة. توفر قوالب قابلة للتخصيص.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard هي أداة لإدارة المشاريع المرنة تساعد الفرق في إنشاء وتصور خرائط قصص المستخدم وتعزيز التعاون خلال عملية تطوير المنتجات.

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab هو أداة على الإنترنت لتصميم مخططات ER لقواعد البيانات بسهولة، مع إمكانية التصدير والتعاون دون الحاجة لكتابة كود.

Allo

Allo

allo.io

يتيح تطبيق Allo التعاون عن بُعد من خلال واجهة مركزية تجمع بين مؤتمرات الفيديو، وإدارة المشاريع، وميزات اللوحات البيضاء.

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart هو تطبيق ويب مجاني لإنشاء مخططات بطريقة سهلة باستخدام البيانات، مع واجهة مشابهة للإكسل.

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt هو أداة لرسم خرائط قصص المستخدمين تسهل التعاون بين الفرق عن بعد من خلال لوحات رقمية ومتكاملة مع أدوات Agile.

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML هو تطبيق متعدد المنصات لإنشاء مخططات UML مثل مخططات التسلسل ومخططات التدفق بسهولة، مع دعم التعاون بين المستخدمين.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

تطبيق Overflow.io هو أداة لرسم مخططات تدفق المستخدم، مصممة لفرق تصميم المنتجات، تساعد في تقديم العمل بطريقة تفاعلية.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper هي أداة لتحليل وبناء خرائط مواقع الويب، تعمل على تحسين بنية المحتوى والكشف عن المشكلات مثل الروابط المكسورة والتوافق مع معايير ADA.

VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

تطبيق VisualSitemaps ينشئ خرائط Sitemap بصرية عالية الدقة لأي موقع ويب، مما يسهل تحليل الموقع وتحسين تجربة المستخدم.

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المنظمات على تحويل سير العمل التجاري إلى كود بسرعة، مما يمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات تقنية بسهولة.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan هي أداة لإدارة المحتوى والتخطيط، توفر ميزات للتعاون الفعال وتنظيم تخطيطات الموقع بشكل مرئي.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

تطبيق Rarchy يوفر أدوات لتخطيط المواقع الإلكترونية، بما في ذلك محرر خرائط المواقع بصريًا، مما يسمح بإنشاء وتعديل الخرائط وتصديرها بتنسيقات مختلفة.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

يتيح تطبيق Engage Process تصميم العمليات خلال ورش العمل بسهولة، مع إمكانية إضافة بيانات سياقية مثل الوقت والتكاليف والمخاطر، دون الحاجة للتثبيت.

Custellence

Custellence

custellence.com

Custellence هو أداة لرسم خرائط رحلة العميل تساعد الشركات في تحسين تجربة العملاء وتحليل مراحل التفاعل عبر مختلف القنوات.

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud هي منصة لإدارة تغيير ذكاء التصاميم التجارية، تدعم مستخدمي Salesforce في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحليل التبعيات لتسريع التحول.

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