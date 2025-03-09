Allo

allo.io

قابل أول مساحة عمل عن بُعد. احصل على الجميع على نفس الصفحة ، حرفيًا. قل وداعا لاتصالاتك النصية الشاقة. جرب التواصل ، تطورت - أكثر تفاعلية ، غامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد. Allo هو حيث تتدفق الأفكار مثل السبورة ولكن البقاء منظمة. تخطيط ، مشاركة ، والتعاون دون الفوضى. لماذا تختار allo؟ * عرض قمرة القيادة الموحدة: قل وداعًا لفوضى التطبيقات المتعددة. باستخدام المحور المركزي ، يمكن للمستخدمين دمج جميع أدواتهم ، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة ، والحصول على بحث موحد وصندوق الوارد. * OKR Mastery: تعيين وتتبع وتحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية. يجلب Allo الوضوح إلى الأهداف ، مما يساعد الفرق على البقاء محاذاة ومركزة. * إدارة المشروع مثالية: من البداية إلى الانتهاء ، إدارة المشاريع بسهولة. التعاون ، تعيين المهام ، وضرب المعالم. * السبورة البصرية: التقاط وتصور الأفكار. من جلسات العصف الذهني إلى وثائق المشروع ، فإن السبورة تجلب الأفكار إلى الحياة.