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برامج الرسم التخطيطي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يتيح برنامج الرسم التخطيطي للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الطوابق، باستخدام البيانات والصور. توفر هذه الأدوات عادةً قوالب لتبسيط عملية إنشاء المخططات، مع السماح للمستخدمين أيضًا بالمرونة في تصميم المخططات من البداية. يمكن لبعض برامج الرسم التخطيطي أن تتكامل مع أدوات التصميم الأخرى وتوفر منصات تعاونية، مما يتيح لعدة مستخدمين عرض ملفات الرسم التخطيطي وتحريرها في وقت واحد.

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VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

تطبيق VisualSitemaps ينشئ خرائط Sitemap بصرية عالية الدقة لأي موقع ويب، مما يسهل تحليل الموقع وتحسين تجربة المستخدم.

Kumu

Kumu

kumu.io

افهم عالمك الفوضوي. يجعل Kumu من السهل تنظيم البيانات المعقدة في خرائط العلاقات التي تكون جميلة المظهر وممتعة للاستخدام.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix هو لوح أبيض رقمي على الإنترنت يسهل التعاون والإبداع في المشاريع من خلال أدوات لإنشاء نماذج أولية وخرائط ذهنية ومخططات تدفق المستخدم.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web هو تطبيق تصميم رقمي تفاعلي يمكّن المستخدمين من إنشاء المشروع ومشاركته، مع أدوات للنمذجة والتعاون.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.

Custellence

Custellence

custellence.com

نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. توفر الأداة الوقت وتمنحك الثقة من خلال وجود واجهة بديهية مقترنة بالقدر المناسب من ذكاء رسم خرائط الرحلة. يتم استخدام Custellence من قبل متخصصي تجربة العملاء في جميع أنحاء العالم ومن قبل فرق في شركات مثل Microsoft وVeeva وVolvo وPolestar وEon وDandy وTakeda.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

تطبيق لوحة Widget أداة إنتاجية لإنشاء لوحات مخصصة تضم عناصر مثل المهام والملاحظات والتقويم، ويراعي تنظيم البيانات وإدارتها.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan هي أداة لإدارة المحتوى والتخطيط، توفر ميزات للتعاون الفعال وتنظيم تخطيطات الموقع بشكل مرئي.

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

تعد Overflow أول أداة لتخطيط تدفق المستخدم في العالم مصممة خصيصًا لفرق تصميم المنتجات. فهو يوفر طريقة جديدة ومؤثرة للمصممين لتوصيل أعمالهم بشكل فعال، مع إشراك جمهورهم بشكل كامل من خلال عرض تقديمي تفاعلي لتدفق المستخدم.

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المنظمات على تحويل سير العمل التجاري إلى كود بسرعة، مما يمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات تقنية بسهولة.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel هي أداة SaaS تدعم فرق التطوير في تصميم بنية البرمجيات من خلال واجهة بصرية وأدوات تعاون وإدارة الأنظمة. توفر قوالب قابلة للتخصيص.

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper هي أداة لتحليل وبناء خرائط مواقع الويب، تعمل على تحسين بنية المحتوى والكشف عن المشكلات مثل الروابط المكسورة والتوافق مع معايير ADA.

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud هي منصة تغيير الذكاء التي تساعدك على تسريع وقتك لتحقيق قيمة تحويل الأعمال. فهو يسمح لك باتخاذ قرارات تغيير ذكية بناءً على فهم مشترك لتكوين الأنظمة، مع تحليل قوي للتأثير والتبعية، مرتبط بوثائق تحليل الأعمال. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنه إنشاء خرائط العمليات وإنشاء قصص مستخدم كاملة والتوصية بالحلول والدردشة مع بياناتك. إنه يجمع الفرق معًا ويكسر صوامع المعرفة. يتم تنفيذ التغييرات بشكل أسرع وبثقة. يتم تقليل إعادة العمل. ارتفاع اعتماد المستخدم.

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt هو أداة لرسم خرائط قصص المستخدمين تسهل التعاون بين الفرق عن بعد من خلال لوحات رقمية ومتكاملة مع أدوات Agile.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

تدخل برامج إدارة العمليات التقليدية (أدوات BPM) حيز التنفيذ بعد أن يقوم الفريق بتخطيط عمليتهم. يعمل برنامج Engage Process Modeler على تبسيط ذلك من خلال تقديم منصة رسم خرائط جاهزة لورشة العمل والتي تقوم تلقائيًا بتصميم عملياتك والتحقق منها مع الفريق في الغرفة. من السهل على أي شخص فهم منهجنا المرئي، مما يضمن التقاط ورشة عمل العملية الخاصة بك على الفور. أضف بيانات سياقية مثل الوقت والتكاليف والتطبيقات والمخاطر والأدوار وروابط المستندات والمزيد لإكمال عملياتك. يعد Engage Process Modeler بمثابة SaaS بالكامل، ولا يتطلب التثبيت.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab هو أداة على الإنترنت لتصميم مخططات ER لقواعد البيانات بسهولة، مع إمكانية التصدير والتعاون دون الحاجة لكتابة كود.

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML هو تطبيق متعدد المنصات لإنشاء مخططات UML مثل مخططات التسلسل ومخططات التدفق بسهولة، مع دعم التعاون بين المستخدمين.

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart هو تطبيق ويب مجاني لإنشاء مخططات بطريقة سهلة باستخدام البيانات، مع واجهة مشابهة للإكسل.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

تقدم Rarchy مجموعة من أدوات تخطيط مواقع الويب، بما في ذلك خرائط الموقع المرئية وتدفقات المستخدم، المصممة للوكالات والفرق. المنتج الأساسي هو محرر خرائط الموقع المرئي المجاني، والذي يسمح لك بإنشاء خريطة موقع من البداية أو استيراد صفحات موقع الويب الحالية عبر منشئ خرائط الموقع المرئي الخاص بنا. ستتمكن بعد ذلك من عرض موقع الويب الخاص بك بخمسة تنسيقات مرئية مختلفة، واستخدام واجهة السحب والإفلات لإجراء تغييرات، والتقاط لقطات شاشة تلقائيًا لتصميمات صفحتك الحالية. يمكن تصدير خريطة الموقع الخاصة بك إلى تنسيق XML (جاهز للتحميل إلى محركات البحث)، أو تنسيق CSV، أو PDF. يعد Rarchy مثاليًا للفرق، حيث يسمح لك بالتعاون ومراجعة وإبلاغ التغييرات إلى موقع الويب الخاص بك في مكان واحد.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy هو تطبيق لإنشاء المخططات يتيح للفرق رسم مخططات مفصلة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Confluence وJIRA.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! هو برنامج لتطوير المنتجات يساعد الفرق على إدارة استراتيجياتهم من خلال أدوات مثل خرائط الطريق والأفكار والمخططات البيضاء.

Allo

Allo

allo.io

قابل أول مساحة عمل عن بُعد. احصل على الجميع على نفس الصفحة ، حرفيًا. قل وداعا لاتصالاتك النصية الشاقة. جرب التواصل ، تطورت - أكثر تفاعلية ، غامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد. Allo هو حيث تتدفق الأفكار مثل السبورة ولكن البقاء منظمة. تخطيط ، مشاركة ، والتعاون دون الفوضى. لماذا تختار allo؟ * عرض قمرة القيادة الموحدة: قل وداعًا لفوضى التطبيقات المتعددة. باستخدام المحور المركزي ، يمكن للمستخدمين دمج جميع أدواتهم ، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة ، والحصول على بحث موحد وصندوق الوارد. * OKR Mastery: تعيين وتتبع وتحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية. يجلب Allo الوضوح إلى الأهداف ، مما يساعد الفرق على البقاء محاذاة ومركزة. * إدارة المشروع مثالية: من البداية إلى الانتهاء ، إدارة المشاريع بسهولة. التعاون ، تعيين المهام ، وضرب المعالم. * السبورة البصرية: التقاط وتصور الأفكار. من جلسات العصف الذهني إلى وثائق المشروع ، فإن السبورة تجلب الأفكار إلى الحياة.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo هو أداة تخطيط على الإنترنت تتيح إنشاء المخططات والرسوم البيانية بسهولة مع دعم التعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع أدوات متعددة.

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

CloudCraft هي أداة لإنشاء وتصميم وإدارة البنية التحتية السحابية، تدعم رؤية المخططات وتكاليف الموارد في الوقت الحقيقي.

Creately

Creately

creately.com

Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net هو برنامج مفتوح المصدر لرسم المخططات عبر الإنترنت وسطح المكتب، يدعم إنشاء أنواع متعددة من الرسوم البيانية ويتيح التعاون والتصدير.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax هو أداة رسومية شاملة لإنشاء مخططات متنوعة مثل المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية، متاحة على منصات متعددة.

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw هو لوح أبيض تعاوني مفتوح المصدر يتيح إنشاء الرسوم البيانية والمخططات بسهولة، مع ميزات للتخصيص والتعاون في الوقت الحقيقي.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+ هو أداة بيضاء رقمية تعاونية تسمح بإنشاء ورشة عمل لإدارة الرسوم والمخططات بشكل سهل وآمن مع دعم التفاعل في الوقت الفعلي.

Miro

Miro

miro.com

Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.

Lucid

Lucid

lucid.co

تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups هو أداة تعاون مرئي عبر الإنترنت لإنشاء الإطارات السلكية والمخططات والنماذج الأولية بشكل تعاوني في الوقت الحقيقي.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw هو تطبيق لتصميم المخططات والرسوم البيانية، يدعم التعاون وإدارة البيانات وتوثيق العمليات بكفاءة.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard هي أداة لإدارة المشاريع المرنة تساعد الفرق في إنشاء وتصور خرائط قصص المستخدم وتعزيز التعاون خلال عملية تطوير المنتجات.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

Whimsical هي أداة تعاون تسمح للفرق بإنشاء الوثائق، المخططات، والخرائط الذهنية بسرعة لتنظيم الأفكار وحل التحديات المنتج.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Zen Flowchart هو تطبيق لإنشاء مخططات انسيابية بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، يدعم التعاون المباشر ويقدم ميزات تخصيص متنوعة.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

تطبيق ProcessOn هو منصة تفاعلية لإنشاء ومشاركة المخططات مثل مخططات التدفق والخرائط الذهنية، مما يسهل التعاون وفهم العمليات بشكل أفضل.

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