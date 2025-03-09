ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج الرسم التخطيطي للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الطوابق، باستخدام البيانات والصور. توفر هذه الأدوات عادةً قوالب لتبسيط عملية إنشاء المخططات، مع السماح للمستخدمين أيضًا بالمرونة في تصميم المخططات من البداية. يمكن لبعض برامج الرسم التخطيطي أن تتكامل مع أدوات التصميم الأخرى وتوفر منصات تعاونية، مما يتيح لعدة مستخدمين عرض ملفات الرسم التخطيطي وتحريرها في وقت واحد.
إرسال تطبيق جديد
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
تطبيق VisualSitemaps ينشئ خرائط Sitemap بصرية عالية الدقة لأي موقع ويب، مما يسهل تحليل الموقع وتحسين تجربة المستخدم.
Kumu
kumu.io
افهم عالمك الفوضوي. يجعل Kumu من السهل تنظيم البيانات المعقدة في خرائط العلاقات التي تكون جميلة المظهر وممتعة للاستخدام.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix هو لوح أبيض رقمي على الإنترنت يسهل التعاون والإبداع في المشاريع من خلال أدوات لإنشاء نماذج أولية وخرائط ذهنية ومخططات تدفق المستخدم.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web هو تطبيق تصميم رقمي تفاعلي يمكّن المستخدمين من إنشاء المشروع ومشاركته، مع أدوات للنمذجة والتعاون.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp هو تطبيق لتصميم تجربة المستخدم يساعد الفرق في إنشاء تدفقات المستخدم وخرائط الموقع والنماذج الأولية، مع دعم التعاون في الوقت الفعلي.
Custellence
custellence.com
نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. توفر الأداة الوقت وتمنحك الثقة من خلال وجود واجهة بديهية مقترنة بالقدر المناسب من ذكاء رسم خرائط الرحلة. يتم استخدام Custellence من قبل متخصصي تجربة العملاء في جميع أنحاء العالم ومن قبل فرق في شركات مثل Microsoft وVeeva وVolvo وPolestar وEon وDandy وTakeda.
Widget Board
widget-board.com
تطبيق لوحة Widget أداة إنتاجية لإنشاء لوحات مخصصة تضم عناصر مثل المهام والملاحظات والتقويم، ويراعي تنظيم البيانات وإدارتها.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan هي أداة لإدارة المحتوى والتخطيط، توفر ميزات للتعاون الفعال وتنظيم تخطيطات الموقع بشكل مرئي.
Overflow.io
overflow.io
تعد Overflow أول أداة لتخطيط تدفق المستخدم في العالم مصممة خصيصًا لفرق تصميم المنتجات. فهو يوفر طريقة جديدة ومؤثرة للمصممين لتوصيل أعمالهم بشكل فعال، مع إشراك جمهورهم بشكل كامل من خلال عرض تقديمي تفاعلي لتدفق المستخدم.
Qlerify
qlerify.com
Qlerify هو أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المنظمات على تحويل سير العمل التجاري إلى كود بسرعة، مما يمكن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات تقنية بسهولة.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel هي أداة SaaS تدعم فرق التطوير في تصميم بنية البرمجيات من خلال واجهة بصرية وأدوات تعاون وإدارة الأنظمة. توفر قوالب قابلة للتخصيص.
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper هي أداة لتحليل وبناء خرائط مواقع الويب، تعمل على تحسين بنية المحتوى والكشف عن المشكلات مثل الروابط المكسورة والتوافق مع معايير ADA.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud هي منصة تغيير الذكاء التي تساعدك على تسريع وقتك لتحقيق قيمة تحويل الأعمال. فهو يسمح لك باتخاذ قرارات تغيير ذكية بناءً على فهم مشترك لتكوين الأنظمة، مع تحليل قوي للتأثير والتبعية، مرتبط بوثائق تحليل الأعمال. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنه إنشاء خرائط العمليات وإنشاء قصص مستخدم كاملة والتوصية بالحلول والدردشة مع بياناتك. إنه يجمع الفرق معًا ويكسر صوامع المعرفة. يتم تنفيذ التغييرات بشكل أسرع وبثقة. يتم تقليل إعادة العمل. ارتفاع اعتماد المستخدم.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt هو أداة لرسم خرائط قصص المستخدمين تسهل التعاون بين الفرق عن بعد من خلال لوحات رقمية ومتكاملة مع أدوات Agile.
Engage Process
engageprocess.com
تدخل برامج إدارة العمليات التقليدية (أدوات BPM) حيز التنفيذ بعد أن يقوم الفريق بتخطيط عمليتهم. يعمل برنامج Engage Process Modeler على تبسيط ذلك من خلال تقديم منصة رسم خرائط جاهزة لورشة العمل والتي تقوم تلقائيًا بتصميم عملياتك والتحقق منها مع الفريق في الغرفة. من السهل على أي شخص فهم منهجنا المرئي، مما يضمن التقاط ورشة عمل العملية الخاصة بك على الفور. أضف بيانات سياقية مثل الوقت والتكاليف والتطبيقات والمخاطر والأدوار وروابط المستندات والمزيد لإكمال عملياتك. يعد Engage Process Modeler بمثابة SaaS بالكامل، ولا يتطلب التثبيت.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab هو أداة على الإنترنت لتصميم مخططات ER لقواعد البيانات بسهولة، مع إمكانية التصدير والتعاون دون الحاجة لكتابة كود.
Zen UML
zenuml.com
Zen UML هو تطبيق متعدد المنصات لإنشاء مخططات UML مثل مخططات التسلسل ومخططات التدفق بسهولة، مع دعم التعاون بين المستخدمين.
Querychart
querychart.io
Querychart هو تطبيق ويب مجاني لإنشاء مخططات بطريقة سهلة باستخدام البيانات، مع واجهة مشابهة للإكسل.
Rarchy
rarchy.com
تقدم Rarchy مجموعة من أدوات تخطيط مواقع الويب، بما في ذلك خرائط الموقع المرئية وتدفقات المستخدم، المصممة للوكالات والفرق. المنتج الأساسي هو محرر خرائط الموقع المرئي المجاني، والذي يسمح لك بإنشاء خريطة موقع من البداية أو استيراد صفحات موقع الويب الحالية عبر منشئ خرائط الموقع المرئي الخاص بنا. ستتمكن بعد ذلك من عرض موقع الويب الخاص بك بخمسة تنسيقات مرئية مختلفة، واستخدام واجهة السحب والإفلات لإجراء تغييرات، والتقاط لقطات شاشة تلقائيًا لتصميمات صفحتك الحالية. يمكن تصدير خريطة الموقع الخاصة بك إلى تنسيق XML (جاهز للتحميل إلى محركات البحث)، أو تنسيق CSV، أو PDF. يعد Rarchy مثاليًا للفرق، حيث يسمح لك بالتعاون ومراجعة وإبلاغ التغييرات إلى موقع الويب الخاص بك في مكان واحد.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy هو تطبيق لإنشاء المخططات يتيح للفرق رسم مخططات مفصلة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Confluence وJIRA.
Aha!
aha.io
Aha! هو برنامج لتطوير المنتجات يساعد الفرق على إدارة استراتيجياتهم من خلال أدوات مثل خرائط الطريق والأفكار والمخططات البيضاء.
Allo
allo.io
قابل أول مساحة عمل عن بُعد. احصل على الجميع على نفس الصفحة ، حرفيًا. قل وداعا لاتصالاتك النصية الشاقة. جرب التواصل ، تطورت - أكثر تفاعلية ، غامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد. Allo هو حيث تتدفق الأفكار مثل السبورة ولكن البقاء منظمة. تخطيط ، مشاركة ، والتعاون دون الفوضى. لماذا تختار allo؟ * عرض قمرة القيادة الموحدة: قل وداعًا لفوضى التطبيقات المتعددة. باستخدام المحور المركزي ، يمكن للمستخدمين دمج جميع أدواتهم ، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة ، والحصول على بحث موحد وصندوق الوارد. * OKR Mastery: تعيين وتتبع وتحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية. يجلب Allo الوضوح إلى الأهداف ، مما يساعد الفرق على البقاء محاذاة ومركزة. * إدارة المشروع مثالية: من البداية إلى الانتهاء ، إدارة المشاريع بسهولة. التعاون ، تعيين المهام ، وضرب المعالم. * السبورة البصرية: التقاط وتصور الأفكار. من جلسات العصف الذهني إلى وثائق المشروع ، فإن السبورة تجلب الأفكار إلى الحياة.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo هو أداة تخطيط على الإنترنت تتيح إنشاء المخططات والرسوم البيانية بسهولة مع دعم التعاون في الوقت الفعلي والتكامل مع أدوات متعددة.
Cloudcraft
cloudcraft.co
CloudCraft هي أداة لإنشاء وتصميم وإدارة البنية التحتية السحابية، تدعم رؤية المخططات وتكاليف الموارد في الوقت الحقيقي.
Creately
creately.com
Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net هو برنامج مفتوح المصدر لرسم المخططات عبر الإنترنت وسطح المكتب، يدعم إنشاء أنواع متعددة من الرسوم البيانية ويتيح التعاون والتصدير.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax هو أداة رسومية شاملة لإنشاء مخططات متنوعة مثل المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية، متاحة على منصات متعددة.
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw هو لوح أبيض تعاوني مفتوح المصدر يتيح إنشاء الرسوم البيانية والمخططات بسهولة، مع ميزات للتخصيص والتعاون في الوقت الحقيقي.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ هو أداة بيضاء رقمية تعاونية تسمح بإنشاء ورشة عمل لإدارة الرسوم والمخططات بشكل سهل وآمن مع دعم التفاعل في الوقت الفعلي.
Miro
miro.com
Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.
Lucid
lucid.co
تطبيق لوسيد هو مجموعة أدوات للتعاون البصري تساعد الفرق على تصور وبناء المستقبل من خلال اللوحات البيضاء الافتراضية والرسم الذكي.
Moqups
moqups.com
Moqups هو أداة تعاون مرئي عبر الإنترنت لإنشاء الإطارات السلكية والمخططات والنماذج الأولية بشكل تعاوني في الوقت الحقيقي.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تعزيز اتصال الموظفين وتنظيم المعلومات من خلال مخططات تنظيمية وأدلة موظفين.
Samepage
samepage.io
Samepage هي منصة تعاون تتيح الاتصال وإدارة المشاريع والاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت بأدوات مثل الدردشة ومشاركة الملفات ومؤتمرات الفيديو.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق لتصميم المخططات والرسوم البيانية، يدعم التعاون وإدارة البيانات وتوثيق العمليات بكفاءة.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard هي أداة لإدارة المشاريع المرنة تساعد الفرق في إنشاء وتصور خرائط قصص المستخدم وتعزيز التعاون خلال عملية تطوير المنتجات.
Whimsical
whimsical.com
Whimsical هي أداة تعاون تسمح للفرق بإنشاء الوثائق، المخططات، والخرائط الذهنية بسرعة لتنظيم الأفكار وحل التحديات المنتج.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart هو تطبيق لإنشاء مخططات انسيابية بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، يدعم التعاون المباشر ويقدم ميزات تخصيص متنوعة.
ProcessOn
processon.com
تطبيق ProcessOn هو منصة تفاعلية لإنشاء ومشاركة المخططات مثل مخططات التدفق والخرائط الذهنية، مما يسهل التعاون وفهم العمليات بشكل أفضل.
© 2025 WebCatalog, Inc.