برامج الرسم التخطيطي - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

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يتيح برنامج الرسم التخطيطي للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الطوابق، باستخدام البيانات والصور. توفر هذه الأدوات عادةً قوالب لتبسيط عملية إنشاء المخططات، مع السماح للمستخدمين أيضًا بالمرونة في تصميم المخططات من البداية. يمكن لبعض برامج الرسم التخطيطي أن تتكامل مع أدوات التصميم الأخرى وتوفر منصات تعاونية، مما يتيح لعدة مستخدمين عرض ملفات الرسم التخطيطي وتحريرها في وقت واحد.
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Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw هو لوح أبيض تعاوني مفتوح المصدر يتيح إنشاء الرسوم البيانية والمخططات بسهولة، مع ميزات للتخصيص والتعاون في الوقت الحقيقي.
Miro
miro.com
Miro هو مساحة عمل مرئية تتيح للفرق الموزعة التعاون في تصميم الأفكار ومشاريع التخطيط، باستخدام أدوات مرنة وقابلة للتخصيص.
Whimsical
whimsical.com
Whimsical هي أداة تعاون تسمح للفرق بإنشاء الوثائق، المخططات، والخرائط الذهنية بسرعة لتنظيم الأفكار وحل التحديات المنتج.
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+ هو أداة بيضاء رقمية تعاونية تسمح بإنشاء ورشة عمل لإدارة الرسوم والمخططات بشكل سهل وآمن مع دعم التفاعل في الوقت الفعلي.
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web هو تطبيق تصميم رقمي تفاعلي يمكّن المستخدمين من إنشاء المشروع ومشاركته، مع أدوات للنمذجة والتعاون.
Lucid
lucid.co
Lucid عبارة عن مجموعة تعاونية مرئية تساعد الفرق على رؤية المستقبل وبناءه. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يتم استخدامه في أكثر من 180 دولة من قبل ملايين المستخدمين. يستخدم ستة وتسعون بالمائة من شركات Fortune 500 شركة Lucidchart، ومن بين العملاء Google وGE وNBC Universal وT-Mobile. يشمل شركاء لوسِد رواد الصناعة مثل Google، وAtlassian، وAmazon Web Services، وSalesforce، وMicrosoft. منذ تأسيس الشركة التي يقع مقرها في ولاية يوتا في عام 2010، حصلت على العديد من الجوائز عن أعمالها وثقافة مكان العمل. منذ اليوم الأول، كان فريق لوسِد متقلبًا ومبتكرًا وناجحًا للغاية. تلتزم الشركة بقيمها الأساسية، بما في ذلك العمل الجماعي على حساب الأنا، والابتكار في كل ما تفعله، والتمكين الفردي، والمبادرة، والملكية، والشغف والتميز في كل مجال.
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha! الأكاديمية ليكونوا الأفضل. نحن فخورون بكوننا نوعًا مختلفًا تمامًا من شركات SaaS عالية النمو. العمل ممول ذاتيًا ومربحًا وعن بعد بنسبة 100٪. نحن معروفون كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل فيها عن بعد، وندعم حركة Bootstrap، وقد قدمنا أكثر من مليون دولار للأشخاص المحتاجين من خلال Aha! يهتم. * اها! عبارة عن مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لمساعدة مديري المنتجات في تقديم إستراتيجيات منتج مبسطة ومنسقة جيدًا، مع بيئة قوية يمكن تصميمها لتتناسب مع متطلبات سير العمل المحددة. * يذكر المراجعون بشكل متكرر الوظائف الشاملة للأداة، والقدرة على تخصيصها وفقًا لاحتياجات مؤسستهم، ودعمها الفني السريع والمفيد، وتكاملها الفعال مع الأنظمة الأساسية الأخرى مثل Jira وSFDC. * واجه المراجعون قيودًا في خيارات التخصيص، خاصة في أنماط الخطوط وأيقونات المخزون، وتعقيدًا ملحوظًا في مرحلة الإعداد الأولية، ومنحنى تعليمي حاد، وقيودًا في قدرات إعداد التقارير، لا سيما عدم القدرة على إنشاء تقارير حول التغييرات التي تم إجراؤها على السجلات.
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax هو أداة رسومية شاملة لإنشاء مخططات متنوعة مثل المخططات الانسيابية والمخططات التنظيمية، متاحة على منصات متعددة.
Moqups
moqups.com
Moqups هو أداة تعاون مرئي عبر الإنترنت لإنشاء الإطارات السلكية والمخططات والنماذج الأولية بشكل تعاوني في الوقت الحقيقي.
Widget Board
widget-board.com
تطبيق لوحة Widget أداة إنتاجية لإنشاء لوحات مخصصة تضم عناصر مثل المهام والملاحظات والتقويم، ويراعي تنظيم البيانات وإدارتها.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix هو لوح أبيض رقمي على الإنترنت يسهل التعاون والإبداع في المشاريع من خلال أدوات لإنشاء نماذج أولية وخرائط ذهنية ومخططات تدفق المستخدم.
Kumu
kumu.io
افهم عالمك الفوضوي. يجعل Kumu من السهل تنظيم البيانات المعقدة في خرائط العلاقات التي تكون جميلة المظهر وممتعة للاستخدام.
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net هو برنامج مفتوح المصدر لرسم المخططات عبر الإنترنت وسطح المكتب، يدعم إنشاء أنواع متعددة من الرسوم البيانية ويتيح التعاون والتصدير.
ArcSite
arcsite.com
يتيح لك Arcsite إنشاء رسومات ذات مظهر احترافي على جهاز iPad أو Android اللوحي أو جهاز Windows في دقائق ، ثم تقوم تلقائيًا بإنشاء الإقلاع ، وحساب التكلفة والهامش ، وحتى تقديم اقتراح رابح بناءً على تلك الرسومات ، كل ذلك أثناء العمل في موقع العمل أو في أي مكان تريد العمل. استخدم أكثر من 1.5 مليون مصمم ومندوب مندوب المبيعات والمفتشين والفنيون Arcsite للفوز بمزيد من الأعمال ، وتوفير الوقت في هذا المجال ، والتعاون مع فرقهم.
Engage Process
engageprocess.com
تدخل برامج إدارة العمليات التقليدية (أدوات BPM) حيز التنفيذ بعد أن يقوم الفريق بتخطيط عمليتهم. يعمل برنامج Engage Process Modeler على تبسيط ذلك من خلال تقديم منصة رسم خرائط جاهزة لورشة العمل والتي تقوم تلقائيًا بتصميم عملياتك والتحقق منها مع الفريق في الغرفة. من السهل على أي شخص فهم منهجنا المرئي، مما يضمن التقاط ورشة عمل العملية الخاصة بك على الفور. أضف بيانات سياقية مثل الوقت والتكاليف والتطبيقات والمخاطر والأدوار وروابط المستندات والمزيد لإكمال عملياتك. يعد Engage Process Modeler بمثابة SaaS بالكامل، ولا يتطلب التثبيت.
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard هي أداة بسيطة لرسم خرائط قصة المستخدم. تعمل الملصقات الرقمية على تسهيل التعاون في التصميم والتطوير عبر الفرق البعيدة. شارك قصة المستخدم التي تربط المنتج معًا حقًا. ثم تصور العمل الوظيفي من خلال مزامنة اللوحات مع Jira أو Trello أو Azure DevOps أو VersionOne أو Pivotal Tracker. احصل على النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا على موقع Cardboardit.com.
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud هي منصة تغيير الذكاء التي تساعدك على تسريع وقتك لتحقيق قيمة تحويل الأعمال. فهو يسمح لك باتخاذ قرارات تغيير ذكية بناءً على فهم مشترك لتكوين الأنظمة، مع تحليل قوي للتأثير والتبعية، مرتبط بوثائق تحليل الأعمال. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنه إنشاء خرائط العمليات وإنشاء قصص مستخدم كاملة والتوصية بالحلول والدردشة مع بياناتك. إنه يجمع الفرق معًا ويكسر صوامع المعرفة. يتم تنفيذ التغييرات بشكل أسرع وبثقة. يتم تقليل إعادة العمل. ارتفاع اعتماد المستخدم.
DYNO Mapper
dynomapper.com
تمنحك مجموعة إدارة الويب الخاصة بـ Dyno Mapper التحكم في أقوى أداة لرسم خرائط المواقع المرئية على الويب. سيقوم زاحف الويب الخاص بنا بإنشاء خرائط مواقع مرئية تعرض التسلسل الهرمي للصفحات والمحتوى والروابط الداخلية والتحليلات والتعليقات لتحقيق تعاون فعال. استخدم محرر خريطة الموقع الخاص بنا لإضافة التصنيف الخاص بك، وإعادة ترتيب التسلسل الهرمي الخاص بك، وتصدير بياناتك لاستيرادها إلى نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك. قم بقياس مستوى الرؤية وإمكانية الوصول وجودة المحتوى الخاص بك باستخدام نقاط V.A.C.Q القياسية الخاصة بنا.
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
إنشاء خرائط المواقع المرئية تلقائيًا في ثوانٍ. ↳ تخطيط المحتوى ↳ تتبع ضمان الجودة والمنافسين ↳ إنشاء التدفقات إنشاء خرائط مواقع مرئية جميلة تلقائيًا + لقطات شاشة عالية الدقة لأي موقع ويب عام أو خاص، مما يجعل إجراء عمليات تدقيق متعمقة للموقع سريعًا وسهلاً لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم وتحسين محركات البحث وأبحاث التسويق . ما عليك سوى إدخال عنوان URL والحصول على بنية مرئية قائمة على الصورة المصغرة للموقع بأكمله. محدث!! لقد أطلقنا للتو البرنامج المجاني دائمًا >> https://VISUALFLOWS.io
Qlerify
qlerify.com
Qlerify هي أداة تسريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحويل سير عمل الأعمال إلى تعليمات برمجية، بشكل أسرع بما يصل إلى 100 مرة. يمكّن Qlerify المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات فنية بسرعة بتنسيق يحبه المطورون ويمكن استخدامه على الفور لإنشاء برامج أفضل بشكل أسرع. يجمع Qlerify بين مساحة عمل التأليف المشترك والتوليد التلقائي لمتطلبات النظام ونماذج العمليات ونماذج البيانات وتصميم بنية البرامج والكود المصدر بواسطة الذكاء الاصطناعي - جميع المصنوعات اليدوية التي يحتاجها المطورون، مما يوفر الكثير من الوقت والتكلفة. أداة Qlerify مجانية تمامًا للاستخدام على نطاق محدود للفرق الصغيرة. بعض ميزات Qlerify: 1. واجهة تحرير مشتركة فائقة السرعة وسهلة الاستخدام تتيح للعديد من أصحاب المصلحة المشاركة في إنشاء نماذج العمليات/رحلات المستخدم ونماذج البيانات وجمع متطلبات النظام بشكل متزامن وبسرعة التفكير 2. زيادة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي السرعة إلى أبعد من ذلك، وتوجيه المستخدمين وبدء ورش العمل 3. إنشاء الذكاء الاصطناعي للتعليمات البرمجية المعيارية يوفر وقت التطوير الثمين 4. أنواع البيانات القابلة للتكوين التي يحتاجها المطورون مثل قصص المستخدم، ورسومات واجهة المستخدم، وقواعد العمل، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ونماذج البيانات، وما إلى ذلك 5. دعم قوي أطر عمل رشيقة لبدء التطوير، مثل Scrum وUser Story Mapping وEvent Storming وAgile Data Modelling والتصميم المستند إلى المجال وBPM المبسطة. 5. دعم التعاون عن بعد، على سبيل المثال. مشاركة المحتوى مع المستخدمين الضيوف، أو التراجع عن/إعادة التغييرات أو التراجع/الإعادة غير المحدودة بين الإصدارات، أو استنساخ المحتوى، أو إضافة التعليقات والإعجابات، أو تحديد الأولويات بشكل جماعي باستخدام أولوية MoSCoW أو تعيين قصة المستخدم، وما إلى ذلك. جرب مجانًا على https://www.qlerify. com.
Overflow.io
overflow.io
تعد Overflow أول أداة لتخطيط تدفق المستخدم في العالم مصممة خصيصًا لفرق تصميم المنتجات. فهو يوفر طريقة جديدة ومؤثرة للمصممين لتوصيل أعمالهم بشكل فعال، مع إشراك جمهورهم بشكل كامل من خلال عرض تقديمي تفاعلي لتدفق المستخدم.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab عبارة عن أداة رسم تخطيطي للطوارئ عبر الإنترنت تتيح لك تصميم قاعدة بياناتك بشكل مرئي. قم باستيراد SQL موجود أو تطوير قاعدة بيانات جديدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تصور مخططاتك للمشاركة والتعاون مع فريقك. تصدير SQL أو PDF/صورة عند الانتهاء. كل ذلك مجانا!
Zen UML
zenuml.com
ZenUML هو حل متعدد المنصات للمخططات كرمز للمخططات التسلسلية والمخططات الانسيابية* والمزيد.
Querychart
querychart.io
Querychart هو تطبيق ويب مجاني يمكّن المستخدمين من إنشاء مخططات انسيابية بسهولة باستخدام البيانات، مما يلغي الحاجة إلى الرسم اليدوي. من خلال تجربة المستخدم المشابهة لبرنامج Excel، يقوم المستخدمون بإدخال البيانات مباشرة في جدول بيانات لإنشاء المخططات. لا تعمل هذه العملية المبسطة على تعزيز السرعة فحسب، بل تضمن أيضًا الاتساق في التصورات.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan هو أحد منتجات Awmous, LLC، وهي شركة تطوير برمجيات تركز على إنشاء حلول SaaS على الويب للشركات من جميع الأحجام.
Rarchy
rarchy.com
تقدم Rarchy مجموعة من أدوات تخطيط مواقع الويب، بما في ذلك خرائط الموقع المرئية وتدفقات المستخدم، المصممة للوكالات والفرق. المنتج الأساسي هو محرر خرائط الموقع المرئي المجاني، والذي يسمح لك بإنشاء خريطة موقع من البداية أو استيراد صفحات موقع الويب الحالية عبر منشئ خرائط الموقع المرئي الخاص بنا. ستتمكن بعد ذلك من عرض موقع الويب الخاص بك بخمسة تنسيقات مرئية مختلفة، واستخدام واجهة السحب والإفلات لإجراء تغييرات، والتقاط لقطات شاشة تلقائيًا لتصميمات صفحتك الحالية. يمكن تصدير خريطة الموقع الخاصة بك إلى تنسيق XML (جاهز للتحميل إلى محركات البحث)، أو تنسيق CSV، أو PDF. يعد Rarchy مثاليًا للفرق، حيث يسمح لك بالتعاون ومراجعة وإبلاغ التغييرات إلى موقع الويب الخاص بك في مكان واحد.
Custellence
custellence.com
نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. توفر الأداة الوقت وتمنحك الثقة من خلال وجود واجهة بديهية مقترنة بالقدر المناسب من ذكاء رسم خرائط الرحلة. يتم استخدام Custellence من قبل متخصصي تجربة العملاء في جميع أنحاء العالم ومن قبل فرق في شركات مثل Microsoft وVeeva وVolvo وPolestar وEon وDandy وTakeda.
FlowMapp
flowmapp.com
صمم تجربة مستخدم استثنائية للمنتجات والمواقع والتطبيقات الجميلة باستخدام الأدوات التعاونية عبر الإنترنت. منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط أكثر كفاءة لتجربة المستخدم وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط التجارب الرقمية وتصميمها معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد كيفية استخدام فلوماب؟ - تجربة المستخدم والتطوير - تخطيط — العمل الجماعي - تنظيم كل شيء - إنشاء وتقديم نماذج أولية لتقنية hi-fi — تخطيط وتخزين المحتوى - التواصل مع العميل - زيادة المبيعات - العمل دون اتصال
IcePanel
icepanel.io
IcePanel هي أداة SaaS لفرق التكنولوجيا للتعاون في تصميم هندسة البرمجيات الخاصة بهم. نحن نتبع نهجًا مرئيًا مرتبطًا بالموارد الموجودة في العالم الحقيقي، وهو مصمم للأشخاص التقنيين وغير التقنيين.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn عبارة عن منصة رسم تخطيطي تعاونية عبر الإنترنت تمكنك من إنشاء مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية بما في ذلك المخططات الانسيابية، والنماذج بالحجم الطبيعي، وBPMN، وUML، والخرائط الذهنية. نعتقد أن الرسوم البيانية يمكن أن تساعدنا على فهم وحفظ الأشياء المجردة والغامضة بشكل أفضل. ستكون فكرة جيدة أن تستخدم رسمًا بيانيًا بدلاً من الكثير من الكلمات عندما تشرح شيئًا معقدًا للآخرين.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
أبسط صانع المخطط الانسيابي. قم بإنشاء مخططات انسيابية ببضع نقرات باستخدام Zen Flowchart، أسهل أداة لإنشاء المخططات الانسيابية.
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
أداة لإدارة المنتجات والأفكار للمشاريع الرشيقة. تكامل Trello وJIRA وGitHub وPivotal Tracker في الوقت الفعلي. جرب StoriesOnBoard مجانًا.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق لتصميم المخططات والرسوم البيانية، يدعم التعاون وإدارة البيانات وتوثيق العمليات بكفاءة.
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard عبارة عن نظام أساسي لبرامج الاشتراك يوفر حلولاً لاتصال الموظفين بالشركات التي لديها قوة عاملة بعيدة بشكل أساسي أو موزعة عبر مواقع متعددة. تساعد ميزات Pingboard الأقسام التي تتألف من الموارد البشرية والعمليات والاتصالات الداخلية وغيرهم من كبار المتخصصين في القيادة على توصيل المعلومات ذات الصلة بالشركة بأكملها. يحتوي Pingboard أيضًا على ميزات تساعد كل فرد في المؤسسة على معرفة من هو ومن يفعل ماذا، ثم التواصل مع هؤلاء الزملاء بطريقة مفيدة.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy هو تطبيق لإنشاء المخططات يتيح للفرق رسم مخططات مفصلة بسهولة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Confluence وJIRA.
Creately
creately.com
Creately هو منصة للتعاون البصري تساعد الفرق على تنظيم الأفكار وإدارة المشاريع وتخطيط العمليات باستخدام قوالب وأدوات متنوعة.
Cloudcraft
cloudcraft.co
الخدمة رقم 1 لإنشاء البنية السحابية الخاصة بك وتصورها وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل. يتيح لك مصمم مخططات Cloudcraft AWS زيادة الكفاءة إلى أقصى حد من خلال مخططات بنية سحابية متساوية القياس أو ثنائية الأبعاد، وكلها مُحسّنة لـ AWS بمكونات ذكية. احصل على تصور سحابي قوي في متناول يدك.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo هي أداة التخطيط المفضلة لديك لتبسيط التواصل المرئي. بفضل واجهته متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء مخططات ومخططات انسيابية وإطارات سلكية دون عناء، مما يجعله الخيار الأمثل للفرق والمبدعين الفرديين، بغض النظر عن الموقع. يتكامل Cacoo مع تطبيقات مثل Google Drive وConfluence وVisio، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة من القوالب والأشكال. يمكنك مشاركة العمل بسهولة من خلال خيارات التضمين والروابط والتصدير.
Allo
allo.io
قابل أول مساحة عمل عن بُعد. احصل على الجميع على نفس الصفحة ، حرفيًا. قل وداعا لاتصالاتك النصية الشاقة. جرب التواصل ، تطورت - أكثر تفاعلية ، غامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد. Allo هو حيث تتدفق الأفكار مثل السبورة ولكن البقاء منظمة. تخطيط ، مشاركة ، والتعاون دون الفوضى. لماذا تختار allo؟ * عرض قمرة القيادة الموحدة: قل وداعًا لفوضى التطبيقات المتعددة. باستخدام المحور المركزي ، يمكن للمستخدمين دمج جميع أدواتهم ، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة ، والحصول على بحث موحد وصندوق الوارد. * OKR Mastery: تعيين وتتبع وتحقيق الأهداف والنتائج الرئيسية. يجلب Allo الوضوح إلى الأهداف ، مما يساعد الفرق على البقاء محاذاة ومركزة. * إدارة المشروع مثالية: من البداية إلى الانتهاء ، إدارة المشاريع بسهولة. التعاون ، تعيين المهام ، وضرب المعالم. * السبورة البصرية: التقاط وتصور الأفكار. من جلسات العصف الذهني إلى وثائق المشروع ، فإن السبورة تجلب الأفكار إلى الحياة.
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