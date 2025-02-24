برامج الرسم التخطيطي - التطبيقات الأكثر شعبية - توكيلاو

Qlerify

qlerify.com

Qlerify هي أداة تسريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحويل سير عمل الأعمال إلى تعليمات برمجية، بشكل أسرع بما يصل إلى 100 مرة. يمكّن Qlerify المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات فنية بسرعة بتنسيق يحبه المطورون ويمكن استخدامه على الفور لإنشاء برامج أفضل بشكل أسرع. يجمع Qlerify بين مساحة عمل التأليف المشترك والتوليد التلقائي لمتطلبات النظام ونماذج العمليات ونماذج البيانات وتصميم بنية البرامج والكود المصدر بواسطة الذكاء الاصطناعي - جميع المصنوعات اليدوية التي يحتاجها المطورون، مما يوفر الكثير من الوقت والتكلفة. أداة Qlerify مجانية تمامًا للاستخدام على نطاق محدود للفرق الصغيرة. بعض ميزات Qlerify: 1. واجهة تحرير مشتركة فائقة السرعة وسهلة الاستخدام تتيح للعديد من أصحاب المصلحة المشاركة في إنشاء نماذج العمليات/رحلات المستخدم ونماذج البيانات وجمع متطلبات النظام بشكل متزامن وبسرعة التفكير 2. زيادة إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي السرعة إلى أبعد من ذلك، وتوجيه المستخدمين وبدء ورش العمل 3. ​​إنشاء الذكاء الاصطناعي للتعليمات البرمجية المعيارية يوفر وقت التطوير الثمين 4. أنواع البيانات القابلة للتكوين التي يحتاجها المطورون مثل قصص المستخدم، ورسومات واجهة المستخدم، وقواعد العمل، ومؤشرات الأداء الرئيسية، ونماذج البيانات، وما إلى ذلك 5. دعم قوي أطر عمل رشيقة لبدء التطوير، مثل Scrum وUser Story Mapping وEvent Storming وAgile Data Modelling والتصميم المستند إلى المجال وBPM المبسطة. 5. دعم التعاون عن بعد، على سبيل المثال. مشاركة المحتوى مع المستخدمين الضيوف، أو التراجع عن/إعادة التغييرات أو التراجع/الإعادة غير المحدودة بين الإصدارات، أو استنساخ المحتوى، أو إضافة التعليقات والإعجابات، أو تحديد الأولويات بشكل جماعي باستخدام أولوية MoSCoW أو تعيين قصة المستخدم، وما إلى ذلك. جرب مجانًا على https://www.qlerify. com.