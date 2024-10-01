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برامج الرسم التخطيطي - التطبيقات الأكثر شعبية - ناميبيا
يتيح برنامج الرسم التخطيطي للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الطوابق، باستخدام البيانات والصور. توفر هذه الأدوات عادةً قوالب لتبسيط عملية إنشاء المخططات، مع السماح للمستخدمين أيضًا بالمرونة في تصميم المخططات من البداية. يمكن لبعض برامج الرسم التخطيطي أن تتكامل مع أدوات التصميم الأخرى وتوفر منصات تعاونية، مما يتيح لعدة مستخدمين عرض ملفات الرسم التخطيطي وتحريرها في وقت واحد.
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Whimsical
whimsical.com
غريب الأطوار هو مساحة عمل المنتج التكراري. نحن نساعد الفرق على بناء الوضوح والفهم المشترك بشكل أسرع باستخدام أدوات التوثيق لحل أي تحدي يتعلق بالمنتج. لدينا: - مستندات تتضمن عناصر مرئية وتربط جميع عناصر المشروع - مخططات انسيابية لبناء مخططات العمليات وتدفقات المستخدم - إطارات سلكية مع مكونات السحب وا...
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw عبارة عن سبورة بيضاء تعاونية مجانية ومفتوحة المصدر. لا تضيع وقتك في البحث عن أفضل أداة أو أفضل قالب. فقط ارسم. بدون تسجيل أو نوافذ منبثقة أو موافقات على ملفات تعريف الارتباط. ما عليك سوى استخدام السبورة البيضاء والأدوات الأساسية وميزات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج مثالية بسرعة. غالبًا ما...
Miro
miro.com
يوفر Miro مساحة عمل مرئية للابتكار تمكن الفرق الموزعة من أي حجم من الحلم والتصميم وبناء المستقبل معًا. اليوم، أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم في 200000 مؤسسة بما في ذلك Nike وIkea وDeloitte وWPP وCisco يعتمدون على Miro لتحسين التعاون في تطوير المنتجات، وتسريع وقت التسويق، والتأكد من أن المنتجات و...
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة. في Excalidraw+، سواء كنت شركة أو فردًا، يمكنك إنشاء مساحة عمل حيث يمكنك إدارة وتنظيم جميع الرسومات التي قمت بإنشائها. يمكن لزملائك في العمل الوصول بسهولة إلى الرسومات، كما يتم حفظها بشك...
diagrams.net
diagrams.net
Diagrams.net هو برنامج رسم تخطيطي مفتوح المصدر وعبر الإنترنت وسطح المكتب وقابل للنشر في الحاويات. رسم.io سابقا
Lucid
lucid.app
تعد مجموعة Lucid Visual Collaboration Suite منصة كاملة للفرق التي ترغب في التعاون بصريًا، بغض النظر عن مكان وجودهم أو طريقة عملهم. تعمل السبورة البيضاء الافتراضية والتخطيط الذكي والتصور السحابي على تمكين المؤسسات من أخذ الخطط بدءًا من الأفكار الأولية وحتى التسليم الناجح. يستخدمه ملايين المستخدمين في...
Moqups
moqups.com
Moqups هي أداة تعاون مرئية تجمع بين ميزات السبورة البيضاء والمخطط والتصميم في تطبيق واحد عبر الإنترنت. فكر وخطط وتواصل في الوقت الفعلي لإنشاء مجموعة واسعة من المواد المرئية لأي مشروع: الإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي والرسوم البيانية والخرائط الذهنية ولوحات المعلومات والنماذج الأولية. يتم اس...
Gliffy
gliffy.com
تسهل تطبيقات التخطيط الخاصة بـ Gliffy التواصل والتعاون بسرعة أفكارك. سواء كنت تستخدم Gliffy في Confluence وJira أو تقفز إلى أداة الرسم التخطيطي المستقلة الخاصة بنا، Gliffy Online، ستجد طريقة بديهية لرسم الرسوم البيانية. قم بالسحب والإسقاط في طريقك إلى المخططات الانسيابية ذات المظهر الاحترافي، ومخططا...
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax هي أداة رسم تخطيطي شاملة يمكن أن تخدم جميع أغراضك. وهو متاح لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وLinux والاستخدام عبر الإنترنت. سواء كنت بحاجة إلى رسم مخططات انسيابية، أو خرائط ذهنية، أو مخططات مؤسسية، أو مخططات جانت، أو مخططات أرضية، أو مخططات ER، يمكنك العثور على ما تريده في EdrawMa...
Creately
creately.com
Creately عبارة عن منصة تعاون مرئية. فهو يمكّن الفرق من الانتقال من التفكير إلى التخطيط والتنفيذ في نفس المساحة المرئية. أضف أفكارًا بصريًا إلى أطر عمل مختلفة أو عمليات خرائط أو تدفقات أو مؤسسات بأكملها، وقم بإنشاء مستندات معمارية تقنية، فالاحتمالات لا حصر لها مع أكثر من 10000 قالب يأتي مع النظام الأ...
Widget Board
widget-board.com
Widget Board هي أداة إنتاجية تتيح لك إنشاء لوحات مخصصة باستخدام عناصر واجهة المستخدم المفضلة لديك مثل المهام والملاحظات والوسائط والتاريخ والوقت والطقس والتقويم وغير ذلك الكثير! يمكنك رسم خريطة ذهنية وطرح أفكارك وإدارة مشاريعك وإنشاء مجموعات من أي شيء - كل ذلك في مكان واحد. ما عليك سوى سحب وإسقاط ال...
Sketch Web
sketch.com
Sketch عبارة عن منصة شاملة للتصميم الرقمي - مع أدوات التصميم التعاوني والنماذج الأولية وتسليم المطورين. ابدأ مجانًا.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw هو تطبيق مرئي موحد يجمع بين الرسوم التخطيطية ولوحة المعلومات وتصور البيانات في حل واحد مناسب للمؤسسات. التخطيط والتنفيذ والمراجعة كفريق في الوقت الفعلي. تعاون مع فريقك في مساحة عمل سلسة تتيح لك الجمع بين العصف الذهني الحر والمرئيات الأخرى. إنشاء وثائق ذات جودة عرض تقديمي أنشئ مخططات بجميع ...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix عبارة عن لوحة معلومات مبتكرة عبر الإنترنت تتيح تبادل الأفكار والمناقشة والإبداع التعاوني بشكل سلس. استغل قوة الذكاء الاصطناعي وأعد تعريف تجربة العمل عن بعد.
Cloudcraft
cloudcraft.co
الخدمة رقم 1 لإنشاء البنية السحابية الخاصة بك وتصورها وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل. يتيح لك مصمم مخططات Cloudcraft AWS زيادة الكفاءة إلى أقصى حد من خلال مخططات بنية سحابية متساوية القياس أو ثنائية الأبعاد، وكلها مُحسّنة لـ AWS بمكونات ذكية. احصل على تصور سحابي قوي في متناول يدك.
Zen Flowchart
zenflowchart.com
أبسط صانع المخطط الانسيابي. قم بإنشاء مخططات انسيابية ببضع نقرات باستخدام Zen Flowchart، أسهل أداة لإنشاء المخططات الانسيابية.
Cacoo
cacoo.com
Cacoo هي أداة التخطيط المفضلة لديك لتبسيط التواصل المرئي. بفضل واجهته متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء مخططات ومخططات انسيابية وإطارات سلكية بسهولة، مما يجعله الخيار الأمثل للفرق والمبدعين الفرديين، بغض النظر عن الموقع. يتكامل Cacoo مع تطبيقات مثل Google Drive وConfluence وVisio، بالإ...
ProcessOn
processon.com
ProcessOn عبارة عن منصة رسم تخطيطي تعاونية عبر الإنترنت تمكنك من إنشاء مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية بما في ذلك المخططات الانسيابية، والنماذج بالحجم الطبيعي، وBPMN، وUML، والخرائط الذهنية. نعتقد أن الرسوم البيانية يمكن أن تساعدنا على فهم وحفظ الأشياء المجردة والغامضة بشكل أفضل. ستكون فكرة جيدة أن...
Aha!
aha.io
آها! هو برنامج تطوير المنتجات في العالم. نحن نساعد أكثر من مليون منشئي المنتجات على تحقيق إستراتيجيتهم على أرض الواقع. تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بنا Aha! خرائط الطريق، آها! أفكار، آها! ألواح الكتابة، آها! المعرفة، وآها! يطور. تعتمد فرق المنتجات على خبرتنا، والنماذج الموجهة، وبرامج التدريب عبر Aha!...
Kumu
kumu.io
افهم عالمك الفوضوي. يجعل Kumu من السهل تنظيم البيانات المعقدة في خرائط العلاقات التي تكون جميلة المظهر وممتعة للاستخدام.
FlowMapp
flowmapp.com
منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط UX أكثر كفاءة وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط وتصميم التجارب الرقمية معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد ⚙️ كيفية استخدام FlowMapp؟ — تجربة المستخدم والتطوير — التخطيط — العمل الجماعي — تن...
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
أداة لإدارة المنتجات والأفكار للمشاريع الرشيقة. تكامل Trello وJIRA وGitHub وPivotal Tracker في الوقت الفعلي. جرب StoriesOnBoard مجانًا.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel هي أداة SaaS لفرق التكنولوجيا للتعاون في تصميم هندسة البرمجيات الخاصة بهم. نحن نتبع نهجًا مرئيًا مرتبطًا بالموارد الموجودة في العالم الحقيقي، وهو مصمم للأشخاص التقنيين وغير التقنيين.
ArcSite
arcsite.com
يتيح لك ArcSite إنشاء رسومات ذات مظهر احترافي بسهولة على جهاز iPad أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android أو جهاز يعمل بنظام Windows في دقائق، ثم إنشاء انطلاقة تلقائيًا وحساب التكلفة والهامش وحتى إنتاج اقتراح فائز استنادًا إلى تلك الرسومات، كل ذلك أثناء العمل في موقع العمل أو أي مكان تريد العمل فيه. استخدم...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard عبارة عن نظام أساسي لبرامج الاشتراك يوفر حلولاً لاتصال الموظفين بالشركات التي لديها قوة عاملة بعيدة بشكل أساسي أو موزعة عبر مواقع متعددة. تساعد ميزات Pingboard الأقسام التي تتألف من الموارد البشرية والعمليات والاتصالات الداخلية وغيرهم من كبار المتخصصين في القيادة على توصيل المعلومات ذات ال...
Allo
allo.io
تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab عبارة عن أداة رسم تخطيطي للطوارئ عبر الإنترنت تتيح لك تصميم قاعدة بياناتك بشكل مرئي. قم باستيراد SQL موجود أو تطوير قاعدة بيانات جديدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تصور مخططاتك للمشاركة والتعاون مع فريقك. تصدير SQL أو PDF/صورة عند الانتهاء. كل ذلك مجانا!
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard هي أداة بسيطة لرسم خرائط قصة المستخدم. تعمل الملصقات الرقمية على تسهيل التعاون في التصميم والتطوير عبر الفرق البعيدة. شارك قصة المستخدم التي تربط المنتج معًا حقًا. ثم تصور العمل الوظيفي من خلال مزامنة اللوحات مع Jira أو Trello أو Azure DevOps أو VersionOne أو Pivotal Tracker. احصل على النس...
Samepage
samepage.io
يعمل Samepage على تسهيل الاتصال وإدارة المشاريع وإدارة الاجتماعات والتعاون عبر الإنترنت والمزيد من خلال الجمع بين الدردشة الجماعية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الشاشة وإدارة المهام ومشاركة الملفات و ... إظهار المزيد التعاون الجماعي في الوقت الفعلي في مستند تعاوني واحد قائم على السحابة مساحة العمل.
Zen UML
zenuml.com
ZenUML هو حل متعدد المنصات للمخططات كرمز للمخططات التسلسلية والمخططات الانسيابية* والمزيد.
Querychart
querychart.io
Querychart هو تطبيق ويب مجاني يمكّن المستخدمين من إنشاء مخططات انسيابية بسهولة باستخدام البيانات، مما يلغي الحاجة إلى الرسم اليدوي. من خلال تجربة المستخدم المشابهة لبرنامج Excel، يقوم المستخدمون بإدخال البيانات مباشرة في جدول بيانات لإنشاء المخططات. لا تعمل هذه العملية المبسطة على تعزيز السرعة فحسب،...
Rarchy
rarchy.com
تقدم Rarchy مجموعة من أدوات تخطيط مواقع الويب، بما في ذلك خرائط الموقع المرئية وتدفقات المستخدم، المصممة للوكالات والفرق. المنتج الأساسي هو محرر خرائط الموقع المرئي المجاني، والذي يسمح لك بإنشاء خريطة موقع من البداية أو استيراد صفحات موقع الويب الحالية عبر منشئ خرائط الموقع المرئي الخاص بنا. ستتمكن ...
DYNO Mapper
dynomapper.com
تمنحك مجموعة إدارة الويب الخاصة بـ Dyno Mapper التحكم في أقوى أداة لرسم خرائط المواقع المرئية على الويب. سيقوم زاحف الويب الخاص بنا بإنشاء خرائط مواقع مرئية تعرض التسلسل الهرمي للصفحات والمحتوى والروابط الداخلية والتحليلات والتعليقات لتحقيق تعاون فعال. استخدم محرر خريطة الموقع الخاص بنا لإضافة التصن...
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
إنشاء خرائط المواقع المرئية تلقائيًا في ثوانٍ. ↳ تخطيط المحتوى ↳ تتبع ضمان الجودة والمنافسين ↳ إنشاء التدفقات إنشاء خرائط مواقع مرئية جميلة تلقائيًا + لقطات شاشة عالية الدقة لأي موقع ويب عام أو خاص، مما يجعل إجراء عمليات تدقيق متعمقة للموقع سريعًا وسهلاً لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم وتحسين محركات...
Overflow.io
overflow.io
تعد Overflow أول أداة لتخطيط تدفق المستخدم في العالم مصممة خصيصًا لفرق تصميم المنتجات. فهو يوفر طريقة جديدة ومؤثرة للمصممين لتوصيل أعمالهم بشكل فعال، مع إشراك جمهورهم بشكل كامل من خلال عرض تقديمي تفاعلي لتدفق المستخدم.
Slickplan
slickplan.com
Slickplan هو أحد منتجات Awmous, LLC، وهي شركة تطوير برمجيات تركز على إنشاء حلول SaaS على الويب للشركات من جميع الأحجام.
Engage Process
engageprocess.com
تدخل برامج إدارة العمليات التقليدية (أدوات BPM) حيز التنفيذ بعد أن يقوم الفريق بتخطيط عمليتهم. يعمل برنامج Engage Process Modeler على تبسيط ذلك من خلال تقديم منصة رسم خرائط جاهزة لورشة العمل والتي تقوم تلقائيًا بتصميم عملياتك والتحقق منها مع الفريق في الغرفة. من السهل على أي شخص فهم منهجنا المرئي، م...
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud هي منصة تغيير الذكاء التي تساعدك على تسريع وقتك لتحقيق القيمة لتحويل الأعمال. فهو يسمح لك باتخاذ قرارات تغيير ذكية بناءً على فهم مشترك لتكوين الأنظمة، مع تحليل قوي للتأثير والتبعية، مرتبط بوثائق تحليل الأعمال. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنه إنشاء خرائط العمليات وإنشاء قصص مستخدم كام...
Qlerify
qlerify.com
Qlerify هي أداة تسريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحويل سير عمل الأعمال إلى تعليمات برمجية، بشكل أسرع بما يصل إلى 100 مرة. يمكّن Qlerify المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات فنية بسرعة بتنسيق يحبه المطورون ويمكن استخدامه على الفور لإنشاء برامج أفضل بشكل أسرع. يجمع Qlerify بين مسا...
Custellence
custellence.com
نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. ت...