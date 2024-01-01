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برامج الرسم التخطيطي - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بارتليمي

يتيح برنامج الرسم التخطيطي للمستخدمين إنشاء رسوم بيانية معقدة، بما في ذلك المخططات الانسيابية ومخططات الطوابق، باستخدام البيانات والصور. توفر هذه الأدوات عادةً قوالب لتبسيط عملية إنشاء المخططات، مع السماح للمستخدمين أيضًا بالمرونة في تصميم المخططات من البداية. يمكن لبعض برامج الرسم التخطيطي أن تتكامل مع أدوات التصميم الأخرى وتوفر منصات تعاونية، مما يتيح لعدة مستخدمين عرض ملفات الرسم التخطيطي وتحريرها في وقت واحد.

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Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة.

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

تواصل بصريًا بسرعة التفكير - مخططات انسيابية تعاونية، وإطارات سلكية، وملاحظات لاصقة، وخرائط ذهنية.

Miro

Miro

miro.com

Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw عبارة عن أداة سبورة بيضاء تعاونية افتراضية تتيح لك رسم المخططات التي تتميز بأنها مرسومة يدويًا بسهولة. في Excalidraw+، سواء كنت شركة أو فردًا، يمكنك إنشاء مساحة عمل حيث يمكنك إدارة وتنظيم جميع الرسومات التي قمت بإنشائها. يمكن لزملائك في العمل الوصول بسهولة إلى الرسومات، كما يتم حفظها بشك...

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

Diagrams.net هو برنامج رسم تخطيطي مفتوح المصدر وعبر الإنترنت وسطح المكتب وقابل للنشر في الحاويات. رسم.io سابقا

Lucid

Lucid

lucid.app

إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups هو تطبيق ويب مبسط وبديهي يساعدك على الإنشاء والتعاون في الإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي والرسوم البيانية والنماذج الأولية - لأي نوع من المشاريع.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.

Creately

Creately

creately.com

برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

EdrawMax هي أداة رسم تخطيطي متعددة الاستخدامات يمكنها إنشاء أكثر من 280 نوعًا من الرسوم البيانية مثل المخططات الانسيابية، والمخططات التنظيمية، والرسوم البيانية، ومخططات جانت، وp&id، وما إلى ذلك.

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch عبارة عن منصة شاملة للتصميم الرقمي - مع أدوات التصميم التعاوني والنماذج الأولية وتسليم المطورين. ابدأ مجانًا.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

صانع مخططات انسيابية سهل وقوي.

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

Widget Board هي أداة إنتاجية تتيح لك إنشاء لوحات مخصصة باستخدام عناصر واجهة المستخدم المفضلة لديك مثل المهام والملاحظات والوسائط والتاريخ والوقت والطقس والتقويم وغير ذلك الكثير!

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

تصور بيئة AWS الخاصة بك على هيئة مخططات معمارية متساوية القياس. قم بتركيب الكتل معًا لـ EC2s وELBs وRDS والمزيد. قم بتوصيل بيئة AWS المباشرة الخاصة بك.

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

أبسط صانع المخطط الانسيابي. قم بإنشاء مخططات انسيابية ببضع نقرات باستخدام Zen Flowchart، أسهل أداة لإنشاء المخططات الانسيابية.

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

خريطة ذهنية مجانية على الإنترنت أداة رسم احترافية وقوية تدعم التعاون عبر الإنترنت في الوقت الفعلي بين عدة أشخاص ويمكن استخدامها لرسم رسومات متنوعة مثل الرسوم البيانية النموذجية وUML وBPMN ومخططات طوبولوجيا الشبكة.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

برنامج رسم تخطيطي عبر الإنترنت لإنشاء المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ونماذج UML ومخطط الشبكة ومشاركتها بشكل آمن. أكثر من 2.5 مليون مستخدم. ابدأ بحساب مجاني!

Aha!

Aha!

aha.io

تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.

Kumu

Kumu

kumu.io

افهم عالمك الفوضوي. يجعل Kumu من السهل تنظيم البيانات المعقدة في خرائط العلاقات التي تكون جميلة المظهر وممتعة للاستخدام.

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel هي أداة SaaS لفرق التكنولوجيا للتعاون في تصميم هندسة البرمجيات الخاصة بهم. نحن نتبع نهجًا مرئيًا مرتبطًا بالموارد الموجودة في العالم الحقيقي، وهو مصمم للأشخاص التقنيين وغير التقنيين.

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

أداة لإدارة المنتجات والأفكار للمشاريع الرشيقة. تكامل Trello وJIRA وGitHub وPivotal Tracker في الوقت الفعلي. جرب StoriesOnBoard مجانًا.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

منصة UX مرئية بسيطة وقوية. قم بإنشاء خرائط الموقع وتدفقات المستخدم والإطارات السلكية من أجل توفير تخطيط UX أكثر كفاءة وتطوير الويب. يسمح FlowMapp للفرق بتخطيط وتصميم التجارب الرقمية معًا في الوقت الفعلي وفي مكان واحد ⚙️ كيفية استخدام FlowMapp؟ — تجربة المستخدم والتطوير — التخطيط — العمل الجماعي — تن...

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

تكمن قوة مؤسستك في موظفيك والعلاقات التي يشكلونها. استخدم Pingboard لإعادة الاتصال بأفرادك.

Allo

Allo

allo.io

تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

يتيح لك ArcSite إنشاء رسومات ذات مظهر احترافي بسهولة على جهاز iPad أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android أو جهاز يعمل بنظام Windows في دقائق، ثم إنشاء انطلاقة تلقائيًا وحساب التكلفة والهامش وحتى إنتاج اقتراح فائز استنادًا إلى تلك الرسومات، كل ذلك أثناء العمل في موقع العمل أو أي مكان تريد العمل فيه. استخدم...

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab عبارة عن أداة تخطيط ER عبر الإنترنت تسمح لك بتصميم قاعدة البيانات الخاصة بك بشكل مرئي. قم باستيراد SQL موجود أو تطوير قاعدة بيانات جديدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تصور مخططاتك للمشاركة والتعاون مع فريقك. تصدير SQL أو PDF/صورة عند الانتهاء. كل ذلك مجانا!

Samepage

Samepage

samepage.io

قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

تقدم Rarchy مجموعة من أدوات تخطيط مواقع الويب، بما في ذلك خرائط الموقع المرئية وتدفقات المستخدم، المصممة للوكالات والفرق. المنتج الأساسي هو محرر خرائط الموقع المرئي المجاني، والذي يسمح لك بإنشاء خريطة موقع من البداية أو استيراد صفحات موقع الويب الحالية عبر منشئ خرائط الموقع المرئي الخاص بنا. ستتمكن ...

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoard هي أداة بسيطة لرسم خرائط قصة المستخدم. تعمل الملصقات الرقمية على تسهيل التعاون في التصميم والتطوير عبر الفرق البعيدة. شارك قصة المستخدم التي تربط المنتج معًا حقًا. ثم تصور العمل الوظيفي من خلال مزامنة اللوحات مع Jira أو Trello أو Azure DevOps أو VersionOne أو Pivotal Tracker. احصل على النس...

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

تعد Overflow أول أداة لتخطيط تدفق المستخدم في العالم مصممة خصيصًا لفرق تصميم المنتجات. فهو يوفر طريقة جديدة ومؤثرة للمصممين لتوصيل أعمالهم بشكل فعال، مع إشراك جمهورهم بشكل كامل من خلال عرض تقديمي تفاعلي لتدفق المستخدم.

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan هو أحد منتجات Awmous, LLC، وهي شركة تطوير برمجيات تركز على إنشاء حلول SaaS على الويب للشركات من جميع الأحجام.

Custellence

Custellence

custellence.com

نحن نؤمن بأن التعاطف هو أهم ميزة تنافسية لأي منظمة. تتمثل مهمة Custellence في تمكين قدر أكبر من التعاطف داخل المؤسسات - من خلال تقديم أفضل أداة لإحداث تغيير يتمحور حول العملاء. Custellence هي أداة رسم خرائط رحلة العملاء الأكثر سهولة في الاستخدام والمصممة لمديري رحلات العملاء ومحترفي تجربة العملاء. ت...

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart هو تطبيق ويب مجاني يمكّن المستخدمين من إنشاء مخططات انسيابية بسهولة باستخدام البيانات، مما يلغي الحاجة إلى الرسم اليدوي. من خلال تجربة المستخدم المشابهة لبرنامج Excel، يقوم المستخدمون بإدخال البيانات مباشرة في جدول بيانات لإنشاء المخططات. لا تعمل هذه العملية المبسطة على تعزيز السرعة فحسب،...

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

ZenUML هو حل متعدد المنصات للمخططات كرمز للمخططات التسلسلية والمخططات الانسيابية* والمزيد.

Engage Process

Engage Process

engageprocess.com

تدخل برامج إدارة العمليات التقليدية (أدوات BPM) حيز التنفيذ بعد أن يقوم الفريق بتعيين عمليتهم. يعمل برنامج Engage Process Modeler على تبسيط ذلك من خلال تقديم منصة رسم خرائط جاهزة لورشة العمل والتي تقوم تلقائيًا بتصميم عملياتك والتحقق منها مع الفريق في الغرفة. من السهل على أي شخص فهم منهجنا المرئي، م...

Elements.cloud

Elements.cloud

elements.cloud

Elements.cloud هي منصة تغيير الذكاء التي تساعدك على تسريع وقتك لتحقيق القيمة لتحويل الأعمال. فهو يسمح لك باتخاذ قرارات تغيير ذكية بناءً على الفهم المشترك لتكوين الأنظمة، مع تحليل قوي للتأثير والتبعية، مرتبط بوثائق تحليل الأعمال. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يمكنه إنشاء خرائط العمليات وإنشاء قصص مستخدم...

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

تمنحك مجموعة إدارة الويب الخاصة بـ Dyno Mapper التحكم في أقوى أداة لرسم خرائط المواقع المرئية على الويب. سيقوم زاحف الويب الخاص بنا بإنشاء خرائط مواقع مرئية تعرض التسلسل الهرمي للصفحات والمحتوى والروابط الداخلية والتحليلات والتعليقات لتحقيق تعاون فعال. استخدم محرر خريطة الموقع الخاص بنا لإضافة التصن...

VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

إنشاء خرائط المواقع المرئية تلقائيًا في ثوانٍ. ↳ تخطيط المحتوى ↳ تتبع ضمان الجودة والمنافسين ↳ إنشاء التدفقات إنشاء خرائط مواقع مرئية جميلة تلقائيًا + لقطات شاشة عالية الدقة لأي موقع ويب عام أو خاص، مما يجعل إجراء عمليات تدقيق متعمقة للموقع سريعًا وسهلاً لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم وتحسين محركات...

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify هي أداة تسريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المؤسسات على تحويل سير عمل الأعمال إلى تعليمات برمجية، بشكل أسرع بما يصل إلى 100 مرة. يمكّن Qlerify المستخدمين غير التقنيين من إنشاء مواصفات فنية بسرعة بتنسيق يحبه المطورون ويمكن استخدامه على الفور لإنشاء برامج أفضل بشكل أسرع. يجمع Qlerify بين مسا...

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