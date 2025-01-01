متجر تطبيقات لتطبيقات الويب ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

البحث

✨ WebCatalog Desktop ✨ حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى. تنزيل WebCatalog Desktop معرفة المزيد

الأكثر شعبية المضافة حديثًا منصات ديف أوبس - التطبيقات الأكثر شعبية

تزود منصات DevOps الفرق بالأدوات اللازمة وإمكانيات الأتمتة لإدارة التسليم المستمر بفعالية. التسليم المستمر هو منهجية تطوير تركز على إنشاء البرامج واختبارها وإصدارها بسرعة وسرعة. تدعم هذه الأنظمة الأساسية التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)، مما يؤدي إلى أتمتة مهام التطوير المختلفة لإنشاء خط أنابيب توصيل قوي. باستخدام منصات DevOps، يمكن للفرق التأكد من أن عمليات التسليم المستمرة الخاصة بهم محددة بوضوح ومؤتمتة بالكامل ويمكن إدارتها بسهولة ضمن إطار عمل موحد، مما يعزز بيئة DevOps الفعالة والمرنة. غالبًا ما تشتمل هذه الأنظمة الأساسية على الوظائف الكاملة لتنسيق إصدار التطبيق وبناء برامج التشغيل الآلي، مما يسهل الإدارة الأصلية والأتمتة وتنفيذ عمليات CI/CD.