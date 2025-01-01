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منصات ديف أوبس - التطبيقات الأكثر شعبية

تزود منصات DevOps الفرق بالأدوات اللازمة وإمكانيات الأتمتة لإدارة التسليم المستمر بفعالية. التسليم المستمر هو منهجية تطوير تركز على إنشاء البرامج واختبارها وإصدارها بسرعة وسرعة. تدعم هذه الأنظمة الأساسية التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)، مما يؤدي إلى أتمتة مهام التطوير المختلفة لإنشاء خط أنابيب توصيل قوي. باستخدام منصات DevOps، يمكن للفرق التأكد من أن عمليات التسليم المستمرة الخاصة بهم محددة بوضوح ومؤتمتة بالكامل ويمكن إدارتها بسهولة ضمن إطار عمل موحد، مما يعزز بيئة DevOps الفعالة والمرنة. غالبًا ما تشتمل هذه الأنظمة الأساسية على الوظائف الكاملة لتنسيق إصدار التطبيق وبناء برامج التشغيل الآلي، مما يسهل الإدارة الأصلية والأتمتة وتنفيذ عمليات CI/CD.

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GitHub

GitHub

github.com

Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Azure DevOps هي منصة سحابية لإدارة وتطوير البرمجيات، تدعم تخطيط المشاريع، التحكم في المصدر، التكامل المستمر، والنشر.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

CircleCI

CircleCI

circleci.com

CircleCI هو نظام تكامل مستمر ونشر مستمر يعتمد على السحابة، يسهل تطوير البرمجيات ويعمل بالتكامل مع أنظمة التحكم في النسخ.

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر يدعم أتمتة عمليات البناء والاختبار والنشر، مع إمكانية التخصيص باستخدام مكونات إضافية.

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Bitrise هي خدمة تطوير تطبيقات موبايل، تقدم أتمتة لإنشاء ونشر التطبيقات على أنظمة iOS وAndroid وتدعم تكامل سير العمل مع أدوات التطوير.

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh هو حل لتوصيل البرمجيات، يدعم أتمتة نشر التطبيقات باستخدام GitOps ويتيح إدارة فعالة عبر متعددة البيئات.

Gearset

Gearset

gearset.com

Gearset هو منصة DevOps متخصصة لـ Salesforce تتيح إدارة التطبيقات، النشر، الاختبار الأوتوماتيكي، والنسخ الاحتياطي بكفاءة.

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل للبيانات، تساعد في تطوير وتنفيذ ومراقبة مهام بيانات معقدة بشكل فعال.

Appcircle

Appcircle

appcircle.io

Appcircle هي أداة CI/CD للهاتف المحمول تُبسّط تطوير التطبيقات، مع دعم للعديد من الأطر وتكامل مع خدمات خارجية.

Buddy

Buddy

buddy.works

تطبيق Buddy يساعدك في أتمتة عمليات تسليم المشاريع، مما يتيح لك بناء وإطلاق التطبيقات على دفع واحدة أو تلقائياً، مع دعم Docker.

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW هي منصة جاهزة تسهل تطوير البرمجيات عبر بيئات السحابة المختلفة، وتدير جميع جوانب عملية التطوير برفع العبء عن الفرق الفنية.

Choreo

Choreo

choreo.dev

تطبيق Choreo هو منصة داخلية لتمكين المطورين من بناء وإدارة التطبيقات السحابية بسهولة، مع ميزات في إدارة API والأمان وتحليل البيانات.

Qovery

Qovery

qovery.com

Qovery هي منصة للمطورين تسهل إدارة البنية التحتية السحابية، وتوفر بيئات اختبار وتدعم النشر الذاتي مع تكامل أدوات CI/CD.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore هو منصة لتكامل وتوصيل البرامج (CI/CD) تساعد المطورين في بناء واختبار ونشر التطبيقات بكفاءة.

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

Gravity Cloud هي منصة لإدارة البنية التحتية السحابية، توفر أدوات لرصد الموارد، تحسين الأداء، وتأمين البيانات عبر بيئات سحابية متعددة.

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius هي منصة لإدارة Kubernetes تسهل إطلاق التطبيقات السحابية وتدعم الأتمتة، مما يسمح بتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

تطبيق Cycleops يسهل التعاون بين فرق التطوير والعمليات من خلال أتمتة نشر الأكواد وإنشاء بيئات اختبار بكل سهولة.

Randoli

Randoli

randoli.io

تطبيق Randoli هو حل هندسي يسرع إنتاجية المطورين في بناء برمجيات حديثة باستخدام Kubernetes ويوفر أتمتة للمهام المتكررة.

ActiveState

ActiveState

activestate.com

تطبيق ActiveState يتيح للمطورين بناء بيئات تشغيل للغات بايثون وبيرل وتكل تلقائيًا لجميع أنظمة التشغيل، وتوفير حزم معتمدة.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.

Launchable

Launchable

launchableinc.com

تطبيق Launchable يوفر تشخيصات ذكية لفشل الاختبارات، مما يساعد على تحديد المشكلات الهامة وتحسين عملية معالجة الأخطاء باستخدام بيانات ذكية.

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.

Zeet

Zeet

zeet.co

تطبيق Zeet هو منصة CI/CD لإدارة خدمات السحابة باستخدام Kubernetes وTerraform مع إمكانية تتبع التغييرات واستقبال تنبيهات الأعطال.

Cloudsmith

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith هو منصة SaaS لإدارة وتأمين حزم البرمجيات، تسهل التعاون بين الفرق وتبسط دورة حياة تطوير البرمجيات.

Flosum

Flosum

flosum.com

Flosum هو حل شامل لتطوير ونشر Salesforce، يوفر أدوات للتحكم في الإصدار، الأتمتة، وتحليل الكود لتحسين عمليات DevOps.

CloudBees

CloudBees

cloudbees.com

CloudBees هي منصة شاملة لأتمتة توصيل البرمجيات، تدعم التكامل المستمر والتسليم المستمر لتحسين دورة حياة تطوير البرمجيات.

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