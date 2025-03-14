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تزود منصات DevOps الفرق بالأدوات اللازمة وإمكانيات الأتمتة لإدارة التسليم المستمر بفعالية. التسليم المستمر هو منهجية تطوير تركز على إنشاء البرامج واختبارها وإصدارها بسرعة وسرعة. تدعم هذه الأنظمة الأساسية التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)، مما يؤدي إلى أتمتة مهام التطوير المختلفة لإنشاء خط أنابيب توصيل قوي. باستخدام منصات DevOps، يمكن للفرق التأكد من أن عمليات التسليم المستمرة الخاصة بهم محددة بوضوح ومؤتمتة بالكامل ويمكن إدارتها بسهولة ضمن إطار عمل موحد، مما يعزز بيئة DevOps الفعالة والمرنة. غالبًا ما تشتمل هذه الأنظمة الأساسية على الوظائف الكاملة لتنسيق إصدار التطبيق وبناء برامج التشغيل الآلي، مما يسهل الإدارة الأصلية والأتمتة وتنفيذ عمليات CI/CD.
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GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps هي منصة سحابية لإدارة وتطوير البرمجيات، تدعم تخطيط المشاريع، التحكم في المصدر، التكامل المستمر، والنشر.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
CircleCI
circleci.com
CircleCI هو نظام تكامل مستمر ونشر مستمر يعتمد على السحابة، يسهل تطوير البرمجيات ويعمل بالتكامل مع أنظمة التحكم في النسخ.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر يدعم أتمتة عمليات البناء والاختبار والنشر، مع إمكانية التخصيص باستخدام مكونات إضافية.
Bitrise
bitrise.io
Bitrise هي خدمة تطوير تطبيقات موبايل، تقدم أتمتة لإنشاء ونشر التطبيقات على أنظمة iOS وAndroid وتدعم تكامل سير العمل مع أدوات التطوير.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh هو حل لتوصيل البرمجيات، يدعم أتمتة نشر التطبيقات باستخدام GitOps ويتيح إدارة فعالة عبر متعددة البيئات.
Gearset
gearset.com
Gearset هو منصة DevOps متخصصة لـ Salesforce تتيح إدارة التطبيقات، النشر، الاختبار الأوتوماتيكي، والنسخ الاحتياطي بكفاءة.
Dagster
dagster.io
Dagster هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل للبيانات، تساعد في تطوير وتنفيذ ومراقبة مهام بيانات معقدة بشكل فعال.
Appcircle
appcircle.io
Appcircle هي أداة CI/CD للهاتف المحمول تُبسّط تطوير التطبيقات، مع دعم للعديد من الأطر وتكامل مع خدمات خارجية.
Buddy
buddy.works
تطبيق Buddy يساعدك في أتمتة عمليات تسليم المشاريع، مما يتيح لك بناء وإطلاق التطبيقات على دفع واحدة أو تلقائياً، مع دعم Docker.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW هي منصة جاهزة تسهل تطوير البرمجيات عبر بيئات السحابة المختلفة، وتدير جميع جوانب عملية التطوير برفع العبء عن الفرق الفنية.
Choreo
choreo.dev
تطبيق Choreo هو منصة داخلية لتمكين المطورين من بناء وإدارة التطبيقات السحابية بسهولة، مع ميزات في إدارة API والأمان وتحليل البيانات.
Qovery
qovery.com
Qovery هي منصة للمطورين تسهل إدارة البنية التحتية السحابية، وتوفر بيئات اختبار وتدعم النشر الذاتي مع تكامل أدوات CI/CD.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هو منصة لتكامل وتوصيل البرامج (CI/CD) تساعد المطورين في بناء واختبار ونشر التطبيقات بكفاءة.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity Cloud هي منصة لإدارة البنية التحتية السحابية، توفر أدوات لرصد الموارد، تحسين الأداء، وتأمين البيانات عبر بيئات سحابية متعددة.
mogenius
mogenius.com
Mogenius هي منصة لإدارة Kubernetes تسهل إطلاق التطبيقات السحابية وتدعم الأتمتة، مما يسمح بتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.
Cycleops
cycleops.io
تطبيق Cycleops يسهل التعاون بين فرق التطوير والعمليات من خلال أتمتة نشر الأكواد وإنشاء بيئات اختبار بكل سهولة.
Randoli
randoli.io
تطبيق Randoli هو حل هندسي يسرع إنتاجية المطورين في بناء برمجيات حديثة باستخدام Kubernetes ويوفر أتمتة للمهام المتكررة.
ActiveState
activestate.com
تطبيق ActiveState يتيح للمطورين بناء بيئات تشغيل للغات بايثون وبيرل وتكل تلقائيًا لجميع أنظمة التشغيل، وتوفير حزم معتمدة.
GuardRails
guardrails.io
تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.
Launchable
launchableinc.com
تطبيق Launchable يوفر تشخيصات ذكية لفشل الاختبارات، مما يساعد على تحديد المشكلات الهامة وتحسين عملية معالجة الأخطاء باستخدام بيانات ذكية.
JFrog
jfrog.com
JFrog هو منصة تدعم إدارة الدورة الحياتية للبرمجيات وتوفر أمانًا وتكاملًا للأدوات المختلفة مع إدارة مركزية للقطع الأثرية.
Zeet
zeet.co
تطبيق Zeet هو منصة CI/CD لإدارة خدمات السحابة باستخدام Kubernetes وTerraform مع إمكانية تتبع التغييرات واستقبال تنبيهات الأعطال.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith هو منصة SaaS لإدارة وتأمين حزم البرمجيات، تسهل التعاون بين الفرق وتبسط دورة حياة تطوير البرمجيات.
Flosum
flosum.com
Flosum هو حل شامل لتطوير ونشر Salesforce، يوفر أدوات للتحكم في الإصدار، الأتمتة، وتحليل الكود لتحسين عمليات DevOps.
CloudBees
cloudbees.com
CloudBees هي منصة شاملة لأتمتة توصيل البرمجيات، تدعم التكامل المستمر والتسليم المستمر لتحسين دورة حياة تطوير البرمجيات.
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