منصات ديف أوبس - التطبيقات الأكثر شعبية

Flosum

flosum.com

حل كامل حقًا: Flosum هو حل Native DevOps متكامل وشامل يتعامل مع دورة حياة التطوير الكاملة بما في ذلك دمج المكونات والتحكم في الإصدار والنشر المستمر وتحليل التعليمات البرمجية الثابتة وإدارة قصة المستخدم واختبار الانحدار. ما الذي يجعل فلوسوم مختلفا؟ تحكم أفضل في الإصدار: في حين أن Flosum متكامل تمامًا مع GIT، فإننا نقدم أيضًا التحكم في الإصدار الأصلي الخاص بنا، والذي تم تصميمه خصيصًا لتطوير Salesforce، والذي يتعامل بسلاسة مع دمج المكونات التعريفية والبرمجية والمعقدة. Lightning Ready: تم تصميم Flosum خصيصًا لتطوير Salesforce ويتعامل مع جميع أنواع مكونات Salesforce مثل مكونات Lightning بشكل لا تشوبه شائبة. الأمان الأفضل في فئته: Flosum هو الحل الوحيد الذي لا يتطلب منك فتح نطاقات IP الخاصة بك أو فتح الوصول إلى مؤسسة الإنتاج الخاصة بك. سيكون لدى جميع البائعين الآخرين إمكانية الوصول إلى بيانات الإنتاج الخاصة بك من الباب الخلفي، ولكن مع بيانات Flosum يتم تخزينها دائمًا على منصة Salesforce.