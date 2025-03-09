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تزود منصات DevOps الفرق بالأدوات اللازمة وإمكانيات الأتمتة لإدارة التسليم المستمر بفعالية. التسليم المستمر هو منهجية تطوير تركز على إنشاء البرامج واختبارها وإصدارها بسرعة وسرعة. تدعم هذه الأنظمة الأساسية التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)، مما يؤدي إلى أتمتة مهام التطوير المختلفة لإنشاء خط أنابيب توصيل قوي. باستخدام منصات DevOps، يمكن للفرق التأكد من أن عمليات التسليم المستمرة الخاصة بهم محددة بوضوح ومؤتمتة بالكامل ويمكن إدارتها بسهولة ضمن إطار عمل موحد، مما يعزز بيئة DevOps الفعالة والمرنة. غالبًا ما تشتمل هذه الأنظمة الأساسية على الوظائف الكاملة لتنسيق إصدار التطبيق وبناء برامج التشغيل الآلي، مما يسهل الإدارة الأصلية والأتمتة وتنفيذ عمليات CI/CD.
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GitHub
github.com
Github هو منصة لاستضافة تطوير البرمجيات والتحكم في الإصدارات باستخدام Git، تدعم التعاون وإدارة المشاريع والمستودعات العامة والخاصة.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab هو أداة تعتمد على الويب لإدارة دورة حياة تطوير البرمجيات، تشمل إدارة مستودعات Git، تتبع القضايا، والتكامل المستمر.
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW عبارة عن منصة جاهزة للاستخدام تساعد في تبسيط تطوير البرامج عبر البيئات السحابية المختلفة. من خلال توفير مزيج متماسك من الأدوات مفتوحة المصدر التي تم تكوينها مسبقًا، تدير CodeNOW جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات. يتيح ذلك لفرق التطوير لديك التركيز على بناء المكونات الوظيفية لشركتك، بدلاً من قضاء الوقت في إدارة البنية التحتية السحابية وأتمتتها. يوفر CodeNOW أدوارًا وأذونات قوية محددة مسبقًا تساعد في إدارة فرق التطوير لديك، والتي يمكن أن تكون محلية أو بعيدة. لديك حرية النشر على الأنظمة الأساسية السحابية العامة أو الخوادم الداخلية الخاصة بك باستخدام منصات مثل VMWare Tanzu أو Azure Stack Hub. يعد CodeNOW مناسبًا بشكل خاص للبرامج المبنية على الخدمات الصغيرة أو البنى المبنية على الأحداث. تتيح هذه البنى للفرق المستقلة إمكانية التكرار السريع وتقديم القيمة لشركتك. يمكنك الاستفادة من قوة Kubernetes دون الحاجة إلى إدارة تعقيداتها. تعتني CodeNOW بالأتمتة السحابية بينما يركز المطورون على البرمجة. سيقوم فريق الخبراء لدينا بإرشادك خلال ترقية مجموعات Kubernetes الخاصة بك وفقًا لاحتياجات عملك. في جوهر الأمر، يسمح لك CodeNOW بتوسيع نطاق تطوير برامجك بثقة وفعالية!
Dagster
dagster.io
من طلب السحب إلى الإنتاج. جهد. النظام الأساسي لتنسيق المؤسسة الذي يضع تجربة المطور في المقام الأول، مع عمليات نشر مختلطة أو بدون خادم بالكامل، والتفريع الأصلي، وCI/CD الجاهز.
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في Choreo ما يلي: - بنية التطبيق: التطوير القائم على المجال، بنية الخدمات الصغيرة، إدارة الإصدارات إدارة واجهة برمجة التطبيقات: إدارة واجهة برمجة التطبيقات، البوابة، بوابة المطور، إدارة دورة الحياة، سوق واجهة برمجة التطبيقات، أمان واجهة برمجة التطبيقات، تحليلات واجهة برمجة التطبيقات - هندسة النظام الأساسي: CI/CD ، GitOps، إدارة الإصدار، التكوينات، الأسرار، تحسين التكلفة - إدارة البنية التحتية: الحاويات وK8s، بدون خادم، البيئات، جدار الحماية، موازنة التحميل، التوجيه الجغرافي، DNS، السحابة المتعددة - الأمان: ثقة معدومة، التشفير، الإدارة السرية، TLS، المصادقة والترخيص - الرؤى وقابلية المراقبة: السجلات والتتبعات والمقاييس والتنبيهات والتحليلات ومقاييس DORA ورؤى الأعمال
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق من أي حجم، دون تقييد البائع. تدمج المنصة الرؤية وإمكانية المراقبة والأتمتة في حل واحد للتحكم الكامل في Kubernetes. فهو يعمل على تحسين سير عمل CI/CD ويضمن الأمان على مستوى المؤسسة. يعد mogenius مثاليًا للفرق التي تتطلع إلى النشر بسرعة وخفض تكاليف السحابة وتقليل تكاليف الصيانة، خاصة عندما تكون الموارد الداخلية محدودة. يمكن لمهندسي DevOps ومهندسي الأنظمة الأساسية إنشاء منصة المطورين الداخلية الخاصة بهم بسرعة في غضون أيام. خطة مجانية متاحة.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh هو الجيل التالي من CI/CD للتطبيقات الحديثة. نحن نساعدك على التشغيل الآلي من التعليمات البرمجية إلى السحابة من خلال عمليات إنشاء سريعة للغاية وعمليات نشر Canary وBlue/Green GitOps. تعتمد فرق DevOps من GoodRx وMonday.com وDeloitte وغيرها على Codefresh لبناء برامجهم ونشرها بطريقة آمنة وقابلة للتطوير.
Randoli
randoli.io
يعد App Director حلاً هندسيًا للنظام الأساسي للشركات التي تقوم ببناء برامج حديثة باستخدام kubernetes على السحابة الأصلية. تعمل المنصة على تسريع إنتاجية المطورين من خلال استخدام المسارات الذهبية لتمكينهم من التركيز على كتابة احتياجات الأعمال والبرمجيات الرائعة. تحصل فرق DevOps على أتمتة المهام المتكررة مما يتيح لها التركيز على الأنشطة ذات التأثير الأعلى.
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity هي أسرع طريقة لإنشاء البنية التحتية السحابية وإدارتها. تتيح منصة المطورين الداخلية لشركة Gravity للفرق الهندسية إمكانية تشغيل البرامج على السحابة الخاصة بك من خلال التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية، وحواجز الحماية بتكاليف سحابية منخفضة
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هي أسرع منصة للتكامل والتسليم المستمر (CI/CD) في السوق، وتعمل على تشغيل أفضل الفرق الهندسية في العالم. هدفنا هو جعل ممارسات CI/CD في متناول المطورين، وتوفير تجربة مستخدم رائعة، ومعاملة عملائنا كما نود أن نعامل. بعد دفع التعليمات البرمجية إلى GitHub أو Bitbucket، فإنه يُجري اختباراتك بسرعة على نظام أساسي مزود بدعم Docker وKubernetes وiOS من الدرجة الأولى وأكثر من 100 أداة مثبتة مسبقًا. أتمتة أي خط أنابيب التسليم المستمر. احصل على تحكم كامل من خلال المراحل القابلة للتخصيص والتنفيذ المتوازي ومفاتيح التحكم في التدفق والأسرار وإدارة التبعية. استخدم Semaphore CLI لبدء عمليات الإنشاء أو فحص السجلات أو SSH مباشرة في المهام أو إنشاء لوحات معلومات مخصصة. تحظى هذه الخدمة بثقة الآلاف من الشركات حول العالم، ويمكنها مساعدة فريقك على التحرك بشكل أسرع أيضًا. متوفر في السحابة أو محليًا أو كحل مختلط عبر وكلاء مستضافين ذاتيًا.
Qovery
qovery.com
Qovery عبارة عن منصة داخلية للمطورين تعمل على تقليل الضوضاء للمطورين من خلال مسارات ممهدة للإنتاج. الاختبار والبيئات سريعة الزوال ودفع الإجراءات لتحسين البرامج.
Flosum
flosum.com
حل كامل حقًا: Flosum هو حل Native DevOps متكامل وشامل يتعامل مع دورة حياة التطوير الكاملة بما في ذلك دمج المكونات والتحكم في الإصدار والنشر المستمر وتحليل التعليمات البرمجية الثابتة وإدارة قصة المستخدم واختبار الانحدار. ما الذي يجعل فلوسوم مختلفا؟ تحكم أفضل في الإصدار: في حين أن Flosum متكامل تمامًا مع GIT، فإننا نقدم أيضًا التحكم في الإصدار الأصلي الخاص بنا، والذي تم تصميمه خصيصًا لتطوير Salesforce، والذي يتعامل بسلاسة مع دمج المكونات التعريفية والبرمجية والمعقدة. Lightning Ready: تم تصميم Flosum خصيصًا لتطوير Salesforce ويتعامل مع جميع أنواع مكونات Salesforce مثل مكونات Lightning بشكل لا تشوبه شائبة. الأمان الأفضل في فئته: Flosum هو الحل الوحيد الذي لا يتطلب منك فتح نطاقات IP الخاصة بك أو فتح الوصول إلى مؤسسة الإنتاج الخاصة بك. سيكون لدى جميع البائعين الآخرين إمكانية الوصول إلى بيانات الإنتاج الخاصة بك من الباب الخلفي، ولكن مع بيانات Flosum يتم تخزينها دائمًا على منصة Salesforce.
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith عبارة عن نظام أساسي للبرامج كخدمة (SaaS) يعمل كمصدر وحيد للحقيقة للبرامج في كل مكان. نحن نساعد المؤسسات على إدارة التبعيات ونشر وتوزيع مجموعة برامجها بشكل موثوق في مكان مركزي واحد، مما يضمن بقاء سلسلة توريد البرامج الخاصة بها آمنة. نحن هنا لتمكين الفرق من تقديم البرامج بشكل أسرع، دون قيود على إدارة أنواع الأصول المختلفة، مع الحفاظ على قابلية التوسع وفعالة من حيث التكلفة. من المصدر إلى التسليم - بثقة وتحكم وأمان كاملين.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف في وقت مبكر. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء قيامهم بالبرمجة، وتوضح كيفية إصلاح المشكلات الأمنية على الفور من خلال التدريب في الوقت المناسب. تلتزم GuardRails بإبقاء الضوضاء منخفضة والإبلاغ فقط عن نقاط الضعف عالية التأثير ذات الصلة بمؤسستك. تساعد GuardRails المؤسسات على نقل الأمان في كل مكان وبناء مسار قوي لـ DevSecOps، حتى يتمكنوا من الوصول إلى السوق بشكل أسرع دون المخاطرة بالأمن.
ActiveState
activestate.com
قم بإنشاء أوقات تشغيل Python وPerl وTcl تلقائيًا لأنظمة التشغيل Windows وLinux وMac، أو قم بتنزيل إحدى توزيعات ActivePython أو ActivePerl أو ActiveTcl الشهيرة المعدة مسبقًا. تعمل ActiveState على إنشاء أدوات مبتكرة للمطورين منذ أكثر من 20 عامًا، بما في ذلك توزيعاتنا اللغوية الشهيرة مفتوحة المصدر لـ Perl وPython وTcl، وKomodo IDE الحائز على جوائز، ومؤخرًا، النسخة التجريبية القوية، منصة ActiveState. أنشئ أوقات تشغيل لـ Python وPerl وTcl...في دقائق! باستخدام ActiveState Platform، يمكنك إنشاء لغتك تلقائيًا باستخدام المئات من حزم الجهات الخارجية الشهيرة والتي تم فحصها، حتى تتمكن من الحصول على التعليمات البرمجية على الفور. هل تحتاج إلى إضافة التبعيات؟ قم بإنشائها تلقائيًا من المصدر (بما في ذلك مكتبات C المرتبطة)، وحل التعارضات، وحزمها لنظام التشغيل Windows، أو Mac، أو Linux. مع ActiveState Platform، يتمكن المطورون من: التخلص من مشكلات "العمل على جهازي" - إنشاء ونشر بيئة تشغيل متسقة وقابلة للتكرار عبر جميع أنظمة التطوير والاختبار والإنتاج. تجنب "جحيم التبعية" - حيث يتم حل التبعيات تلقائيًا نيابةً عنك، حيثما أمكن ذلك - التعبئة التلقائية - يتطلب الحد الأدنى من الخبرة في اللغة/نظام التشغيل. الإعداد التلقائي – تثبيت وقت التشغيل الخاص بك في بيئة افتراضية باستخدام أمر واحد باستخدام واجهة سطر الأوامر (أداة الحالة). قم بأتمتة سير عمل التطوير الخاص بك باستخدام أداة الحالة (CLI لمنصة ActiveState). استخدمه من أجل: إعداد أوقات التشغيل تلقائيًا لأي بيئة، وتبسيط طريقة ملف README. مشاركة الأسرار (أي مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات وبيانات اعتماد المستخدم) بطريقة بسيطة وآمنة. إنشاء البرامج النصية عبر منصة. كيف يعمل؟ فكر في الأمر كوظيفة "Language-As-A-Service" المستندة إلى SaaS. استخدم منصتنا لإنشاء وقت تشغيل مخصص لمشروعك التالي، بما في ذلك اللغة والحزم التي يحتاجها مشروعك فقط. اختر لغة (Python أو Perl أو Tcl). حدد نظام التشغيل الخاص بك (Linux أو Windows، بالإضافة إلى Mac لـ Python). أضف الحزم التي يتطلبها مشروعك. يقوم ActiveState بانتظام بسحب الحزم من مستودع المصدر المفتوح القياسي لكل لغة (CPAN، PyPI، إلخ) للتأكد من أن لغتك مفتوحة المصدر ومكوناتها محدثة، ويمكن تجميعها من المصدر، ثم يتم التحقق من أنها تعمل معًا في توزيع معبأة لمعظم أنظمة التشغيل الرئيسية. الأدوات التي يستخدمها ActiveState لإنشاء توزيعاتنا اللغوية مفتوحة المصدر متاحة الآن مجانًا لأي مطور لتجربتها. إذا كنت مطورًا يقوم بإنشاء إصدارات Python وPerl وTcl، فيمكن لـ ActiveState Platform القيام بالكثير من المهام نيابةً عنك. يمكنه إنشاء التصميم الخاص بك باستخدام اللغة والحزم التي تحتاجها لتشغيل مشروعك فقط - من المصدر! تمنح منصة ActiveState للمطورين حرية الابتكار باستخدام لغات مفتوحة المصدر، مع تزويد المؤسسات بالرؤية المركزية والتحكم الذي تحتاجه للتخفيف من المخاطر. غالبًا ما يقضي المطورون الكثير من الوقت في العمل منخفض القيمة المتمثل في إدارة التبعيات وتكوين Python أو أوقات تشغيل اللغات الأخرى قبل أن يتمكنوا حتى من الوصول إلى البرمجة. يتعامل نظام ActiveState الأساسي مع السباكة الأساسية عن طريق حل التبعيات تلقائيًا وتجميع أوقات التشغيل المخصصة الجاهزة للانطلاق، حتى يتمكن المطورون من التركيز على الإنتاجية. وبالمثل، ترغب الشركات في اعتماد لغات مفتوحة المصدر لتمكين السرعة والابتكار وتوفير التكاليف. ولكن يجب عليهم أيضًا التخفيف من مخاطر الثغرات الأمنية والاستخدام غير المنضبط لملكية الفكرية الخاصة بطرف ثالث والترخيص والمصدر غير الواضحين. يتم إنشاء منصة ActiveState من الحزم المعروفة والجيدة التي تم التحقق منها مسبقًا، بحيث تتمكن فرق الأمان والامتثال من تقييم المخاطر مقدمًا وتقليل تكاليف المعالجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم بسهولة عرض قائمة المواد التي تعرض محتويات وتاريخ كل وقت تشغيل للغة. نقاط بارزة أخرى: الدعم ذو الأولوية: يستخدم القادة في الخدمات المالية والفضاء والدفاع والتكنولوجيا والصناعات الأخرى HSBC وAltair وMicrosoft منصة ActiveState لتسريع تطوير التطبيقات وضمان الامتثال لسياسات الترخيص مفتوحة المصدر. أوقات التشغيل المعدة مسبقًا: حل حالات الاستخدام الشائعة من خلال أوقات التشغيل المصممة لهذا الغرض مثل Python للتعلم الآلي، وترحيل Python 2 إلى 3، وتطوير الويب، والتي تتضمن الحزم الأكثر شيوعًا. بيتا مجاني للمطورين! هل تحتاج إلى إنشاء بيئة تشغيل من المصدر؟ يمنحك ActiveState Platform إمكانية الوصول إلى بيئة بناء تم تكوينها مسبقًا
Appcircle
appcircle.io
Appcircle عبارة عن أداة ci/cd متنقلة تعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من خلال نظام أساسي يعمل على أتمتة البناء والاختبار والنشر. تدعم أداتنا أطر العمل الشائعة، بدءًا من React Native وحتى Objective-C/Swift، وتتكامل مع خدمات الجهات الخارجية مثل Firebase وAmazon S3. قم بأتمتة العمليات الرئيسية، مثل iOS وAndroid Code Signing، وقم بإجراء الاختبارات بنتائج فورية. قم بتوزيع تطبيقاتك للاختبار مع المختبرين والفرق الفردية ونشرها في متاجر التطبيقات، بما في ذلك Appcircle Enterprise App Store الخاص بنا. قم بتحويل Mobile DevOps إلى Mobile "NoOps" وانضم إلى العديد من المطورين الذين تحولوا إلى Appcircle اليوم!
Cycleops
cycleops.io
تعاون Dev وOps عمليًا قم بتمكين فرق التطوير لديك من أتمتة عمليات نشر التعليمات البرمجية التي يكتبونها يوميًا. لم يكن التكامل بين منهجيات Agile والإنتاجية المحسنة أسهل من أي وقت مضى في التكامل داخل مؤسستك! سهولة الوصول إلى أدوات التشغيل الآلي من خلال واجهة المستخدم أو واجهة سطر الأوامر (CLI) يوفر Cycleops وصولاً سهلاً إلى أدوات التشغيل الآلي من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام أو واجهة سطر الأوامر (CLI). يمكن للمطورين اختيار الطريقة المفضلة لديهم، مما يجعلها ملائمة لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين للاستفادة من إمكانات التشغيل الآلي للنظام الأساسي. وقت أسرع للتسويق لتغييرات أو تحديثات التعليمات البرمجية الخاصة بك من خلال الاستفادة من ميزات Cycleop وإمكانيات الأتمتة، يمكن للمطورين لديك تقليل الوقت الذي يستغرقه نقل تغييرات التعليمات البرمجية أو التحديثات الخاصة بهم من التطوير إلى الإنتاج بشكل كبير. يمكنهم تبسيط عملية النشر، والتخلص من المهام اليدوية، وتوحيد سير العمل، مما يتيح التسليم بشكل أسرع إلى السوق. أنشئ بيئات كاملة حسب الطلب، بدءًا من وضع الحماية وحتى اختبار الإصدار وأخيرًا وليس آخرًا، يتيح Cycleops لفريقك إنشاء بيئات كاملة - بدءًا من بيئات وضع الحماية للتجريب والتطوير، وحتى إصدار بيئات اختبار للتحقق من صحة تغييرات التعليمات البرمجية قبل النشر. تعني هذه الإمكانية عند الطلب أن المطورين لديك يمكنهم توفير الموارد والتكوينات اللازمة بسرعة لأغراض التطوير أو الاختبار، دون الحاجة إلى الإعداد اليدوي أو التكوين.
CloudBees
cloudbees.com
منصة DevOps الكاملة. يعمل CloudBees على تمكين فرق تسليم البرامج لديك من تحويل أعمالك. تجمع منصة CloudBees بين فرق التطوير والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والأمن والأعمال من أجل: الإنشاء بسرعة من خلال مسارات عمل قابلة للتطوير وقابلة للتكرار. التحسين المستمر لتجارب العملاء من خلال تقديم الميزات بالسرعة والتحكم بشكل تدريجي. يمكنك التحكم في كل شيء من خلال رؤية وإدارة وذكاء عالي المستوى عبر الأدوات والفرق وخطوط الأنابيب والعمليات... كل ذلك على نطاق المؤسسة
Launchable
launchableinc.com
تعمل أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي التي توفرها Launchable على حل العقبات التقليدية في فرز الأخطاء من خلال تحديد المشكلات الأكثر أهمية والتركيز عليها. فكر في Launchable باعتباره طيارًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تحديد حالات فشل الاختبار وتصنيفها والتعامل معها، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع سير عمل فرز الأخطاء لديك. توفر أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي منظورًا شاملاً لجلسات الاختبار، سواء كنت تتطلع إلى تجميع حالات الفشل ذات الصلة، أو اكتشاف المشكلات المتكررة، أو مراقبة أنماط الاختبار. تخلص من عناء فرز الأخطاء باستخدام Launchable: https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ ابدأ التشغيل بلا خوف. 80% من اختبارات البرمجيات لا فائدة منها. القابلة للتشغيل هي طبقة Dev Intelligence Platform التي تعرض لك الـ 20% الأكثر أهمية. يعمل Launchable على تسريع حلقة تعليقات التطوير من خلال حل تحديات الشحن من خلال رؤى وإجراءات الاختبار المستندة إلى البيانات. من خلال التعلم الآلي، تعمل Launchable على تحسين مسارات CI من خلال تحديد الاختبارات التي لديها أعلى احتمالية للفشل وتشغيلها وتتبع رؤى مجموعة الاختبار لتقليل أوقات الانتظار للمطورين. تعتمد العلامات التجارية الرائدة في Fortune 100 على Launchable لتقديم المزيد من الميزات بشكل أسرع من خلال اختبار ما يهم. يستخدم اختبار التحديد التنبؤي الخاص بـ Launchable التعلم الآلي لتحديد الاختبارات المناسبة لتشغيلها لتغيير رمز معين. يؤدي هذا إلى فتح القدرة على تشغيل مجموعة أصغر بكثير من الاختبارات في نقاط مختلفة في دورة حياة تطوير البرامج لديك، مما يؤدي إلى تسريع عملية التسليم. من خلال التحديد التنبؤي للاختبار، يخبر Launchable مشغل الاختبار لديك بالضبط بالاختبارات التي سيتم تشغيلها بناءً على التغييرات التي يتم اختبارها. يقوم Launchable أيضًا بتحليل بيانات الاختبار الخاصة بك بشكل إجمالي لعرض رؤى الاختبار السطحية. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحسين صحة مجموعة الاختبار الخاصة بك والحصول على أقصى قيمة من عمليات التشغيل الاختبارية.
Zeet
zeet.co
الرفيق السحابي لـ Kubernetes وTerraform. منصة CI/CD والنشر التي تساعدك على تشغيل السحابة الخاصة بك: - انتقل إلى السحابة المتعددة في AWS وLinode وCoreWeave وGCP والمزيد - تتبع التغييرات التي يتم إجراؤها على خدماتك ومن يقوم بها - احصل على تنبيهات الأعطال العنقودية في فترة ركودك - إنشاء بيئات المعاينة وإضافة النسخ المتماثلة بنقرة واحدة
JFrog
jfrog.com
تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكانية التتبع الكامل لأي نوع من بيئة الإصدار والنشر بما في ذلك نماذج تعلم الآلة، والبرامج التي تعمل على الحافة، والبرامج المنشورة في مراكز بيانات الإنتاج.
ServiceNow
servicenow.com
Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.
Gearset
gearset.com
Gearset هي منصة Salesforce DevOps الرائدة، مع حلول قوية للبيانات الوصفية وعمليات نشر CPQ، وCI/CD، والاختبار الآلي، وبذر وضع الحماية والنسخ الاحتياطية. فهو يساعد فرق Salesforce على تطبيق أفضل ممارسات DevOps في عملية التطوير والإصدار، حتى يتمكنوا من تقديم مشاريع عالية الجودة بسرعة وأمان. يستخدم الآلاف من محترفي Salesforce Gearset، وقد قاموا بشحن الملايين من عمليات النشر، وإجراء مليارات الاختبارات الآلية، وعملوا نسخة احتياطية من مليارات السجلات. بفضل الذكاء المدمج الذي يحل التحديات الأساسية التي تواجه Salesforce DevOps، يعد Gearset حلاً فريدًا وموثوقًا وموثوقًا به من قبل أكثر من 2000 شركة، بما في ذلك McKesson وAccenture وIBM.
Jenkins
jenkins.io
يوفر Jenkins، وهو خادم الأتمتة الرائد مفتوح المصدر، مئات المكونات الإضافية لدعم إنشاء أي مشروع ونشره وأتمتته.
CircleCI
circleci.com
تعد CircleCI أكبر منصة في العالم للتكامل المستمر المشترك والتسليم المستمر (CI/CD)، والمركز المركزي حيث ينتقل الكود من الفكرة إلى التسليم. باعتبارها واحدة من أدوات DevOps الأكثر استخدامًا والتي تعالج أكثر من مليون بناء يوميًا، تتمتع CircleCI بوصول فريد إلى البيانات حول كيفية عمل الفرق الهندسية وكيفية تشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بهم. تستخدمنا شركات مثل Spotify وCoinbase وStitch Fix وBuzzFeed لتحسين إنتاجية الفريق الهندسي وإصدار منتجات أفضل والوصول إلى السوق بشكل أسرع.
Buddy
buddy.works
استرجع وقتك مع مسارات التسليم الخاصة بـ Buddy والتي تقضي على المهام المتكررة في تطورك اليومي. يمكنك إنشاء مشاريع الويب وشحنها تلقائيًا بضغطة واحدة أو عند النقر أو بشكل متكرر. يمكنك تحديد عملية التسليم الخاصة بك بسهولة تمامًا مثلما تقوم ببناء منزل من الطوب: بدءًا من عمليات الإنشاء والاختبارات ووصولاً إلى عمليات النشر والبرامج النصية المخصصة ومراقبة موقع الويب. يمكنك جلب أحدث التقنيات إلى مجموعة فريقك من خلال دعم Docker الأصلي: الحاويات والخدمات الصغيرة وعمليات نشر Kubernetes والمزيد.
Bitrise
bitrise.io
تخدم Bitrise مطوري تطبيقات الهاتف المحمول الذين يتنقلون في المشهد المتغير باستمرار لتطوير التطبيقات واختبارها وإصدار متجر التطبيقات. من خلال تجاوز حدود منصات CI/CD التقليدية، يعمل Bitrise على تسريع دورات الإصدار دون المساس بجودة التطبيق. تعمل Bitrise على تعزيز تجربة المطورين من خلال حلول DevOps المُدارة بالكامل والتي تعتمد على الأجهزة المحمولة أولاً، والتي يتم شحنها بشكل فائق من خلال نظام التخزين المؤقت للبناء عن بُعد الذي لا يتوافق مع CI. يشتمل العميل على أغطية المخططات مثل Reddit وGrindr وEquinox وGoDaddy وCareem وBuffer وSixt وغيرها الكثير.
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps هي منصة سحابية لإدارة وتطوير البرمجيات، تدعم تخطيط المشاريع، التحكم في المصدر، التكامل المستمر، والنشر.
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