منصات ديف أوبس - التطبيقات الأكثر شعبية - المملكة العربية السعودية

ActiveState

activestate.com

قم بإنشاء أوقات تشغيل Python وPerl وTcl تلقائيًا لأنظمة التشغيل Windows وLinux وMac، أو قم بتنزيل إحدى توزيعات ActivePython أو ActivePerl أو ActiveTcl الشهيرة المعدة مسبقًا. تعمل ActiveState على إنشاء أدوات مبتكرة للمطورين منذ أكثر من 20 عامًا، بما في ذلك توزيعاتنا اللغوية الشهيرة مفتوحة المصدر لـ Perl وPython وTcl، وKomodo IDE الحائز على جوائز، ومؤخرًا، النسخة التجريبية القوية، منصة ActiveState. أنشئ أوقات تشغيل لـ Python وPerl وTcl...في دقائق! باستخدام ActiveState Platform، يمكنك إنشاء لغتك تلقائيًا باستخدام المئات من حزم الجهات الخارجية الشهيرة والتي تم فحصها، حتى تتمكن من الحصول على التعليمات البرمجية على الفور. هل تحتاج إلى إضافة التبعيات؟ قم بإنشائها تلقائيًا من المصدر (بما في ذلك مكتبات C المرتبطة)، وحل التعارضات، وحزمها لنظام التشغيل Windows، أو Mac، أو Linux. مع ActiveState Platform، يتمكن المطورون من: التخلص من مشكلات "العمل على جهازي" - إنشاء ونشر بيئة تشغيل متسقة وقابلة للتكرار عبر جميع أنظمة التطوير والاختبار والإنتاج. تجنب "جحيم التبعية" - حيث يتم حل التبعيات تلقائيًا نيابةً عنك، حيثما أمكن ذلك - التعبئة التلقائية - يتطلب الحد الأدنى من الخبرة في اللغة/نظام التشغيل. الإعداد التلقائي – تثبيت وقت التشغيل الخاص بك في بيئة افتراضية باستخدام أمر واحد باستخدام واجهة سطر الأوامر (أداة الحالة). قم بأتمتة سير عمل التطوير الخاص بك باستخدام أداة الحالة (CLI لمنصة ActiveState). استخدمه من أجل: إعداد أوقات التشغيل تلقائيًا لأي بيئة، وتبسيط طريقة ملف README. مشاركة الأسرار (أي مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات وبيانات اعتماد المستخدم) بطريقة بسيطة وآمنة. إنشاء البرامج النصية عبر منصة. كيف يعمل؟ فكر في الأمر كوظيفة "Language-As-A-Service" المستندة إلى SaaS. استخدم منصتنا لإنشاء وقت تشغيل مخصص لمشروعك التالي، بما في ذلك اللغة والحزم التي يحتاجها مشروعك فقط. اختر لغة (Python أو Perl أو Tcl). حدد نظام التشغيل الخاص بك (Linux أو Windows، بالإضافة إلى Mac لـ Python). أضف الحزم التي يتطلبها مشروعك. يقوم ActiveState بانتظام بسحب الحزم من مستودع المصدر المفتوح القياسي لكل لغة (CPAN، PyPI، إلخ) للتأكد من أن لغتك مفتوحة المصدر ومكوناتها محدثة، ويمكن تجميعها من المصدر، ثم يتم التحقق من أنها تعمل معًا في توزيع معبأة لمعظم أنظمة التشغيل الرئيسية. الأدوات التي يستخدمها ActiveState لإنشاء توزيعاتنا اللغوية مفتوحة المصدر متاحة الآن مجانًا لأي مطور لتجربتها. إذا كنت مطورًا يقوم بإنشاء إصدارات Python وPerl وTcl، فيمكن لـ ActiveState Platform القيام بالكثير من المهام نيابةً عنك. يمكنه إنشاء التصميم الخاص بك باستخدام اللغة والحزم التي تحتاجها لتشغيل مشروعك فقط - من المصدر! تمنح منصة ActiveState للمطورين حرية الابتكار باستخدام لغات مفتوحة المصدر، مع تزويد المؤسسات بالرؤية المركزية والتحكم الذي تحتاجه للتخفيف من المخاطر. غالبًا ما يقضي المطورون الكثير من الوقت في العمل منخفض القيمة المتمثل في إدارة التبعيات وتكوين Python أو أوقات تشغيل اللغات الأخرى قبل أن يتمكنوا حتى من الوصول إلى البرمجة. يتعامل نظام ActiveState الأساسي مع السباكة الأساسية عن طريق حل التبعيات تلقائيًا وتجميع أوقات التشغيل المخصصة الجاهزة للانطلاق، حتى يتمكن المطورون من التركيز على الإنتاجية. وبالمثل، ترغب الشركات في اعتماد لغات مفتوحة المصدر لتمكين السرعة والابتكار وتوفير التكاليف. ولكن يجب عليهم أيضًا التخفيف من مخاطر الثغرات الأمنية والاستخدام غير المنضبط لملكية الفكرية الخاصة بطرف ثالث والترخيص والمصدر غير الواضحين. يتم إنشاء منصة ActiveState من الحزم المعروفة والجيدة التي تم التحقق منها مسبقًا، بحيث تتمكن فرق الأمان والامتثال من تقييم المخاطر مقدمًا وتقليل تكاليف المعالجة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم بسهولة عرض قائمة المواد التي تعرض محتويات وتاريخ كل وقت تشغيل للغة. نقاط بارزة أخرى: الدعم ذو الأولوية: يستخدم القادة في الخدمات المالية والفضاء والدفاع والتكنولوجيا والصناعات الأخرى HSBC وAltair وMicrosoft منصة ActiveState لتسريع تطوير التطبيقات وضمان الامتثال لسياسات الترخيص مفتوحة المصدر. أوقات التشغيل المعدة مسبقًا: حل حالات الاستخدام الشائعة من خلال أوقات التشغيل المصممة لهذا الغرض مثل Python للتعلم الآلي، وترحيل Python 2 إلى 3، وتطوير الويب، والتي تتضمن الحزم الأكثر شيوعًا. بيتا مجاني للمطورين! هل تحتاج إلى إنشاء بيئة تشغيل من المصدر؟ يمنحك ActiveState Platform إمكانية الوصول إلى بيئة بناء تم تكوينها مسبقًا