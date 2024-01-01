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منصات ديف أوبس - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو
تزود منصات DevOps الفرق بالأدوات اللازمة وإمكانيات الأتمتة لإدارة التسليم المستمر بفعالية. التسليم المستمر هو منهجية تطوير تركز على إنشاء البرامج واختبارها وإصدارها بسرعة وسرعة. تدعم هذه الأنظمة الأساسية التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)، مما يؤدي إلى أتمتة مهام التطوير المختلفة لإنشاء خط أنابيب توصيل قوي. باستخدام منصات DevOps، يمكن للفرق التأكد من أن عمليات التسليم المستمرة الخاصة بهم محددة بوضوح ومؤتمتة بالكامل ويمكن إدارتها بسهولة ضمن إطار عمل موحد، مما يعزز بيئة DevOps الفعالة والمرنة. غالبًا ما تشتمل هذه الأنظمة الأساسية على الوظائف الكاملة لتنسيق إصدار التطبيق وبناء برامج التشغيل الآلي، مما يسهل الإدارة الأصلية والأتمتة وتنفيذ عمليات CI/CD.
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات توفر الاستضافة لتطوير البرامج والتحكم في الإصدار باستخدام Git. وهو يوفر وظيفة التحكم في الإصدار الموزع وإدارة التعليمات البرمجية المصدر (SCM) لـ Git، بالإضافة إلى ميزاته الخاصة. فهو يوفر التحكم في الوصول والعديد من ميزات التعاون مثل تتبع الأخطاء وطلبات ال...
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Azure DevOps
azure.com
يمكنك التخطيط بشكل أكثر ذكاءً والتعاون بشكل أفضل والشحن بشكل أسرع باستخدام خدمات Azure DevOps، المعروفة سابقًا باسم Visual Studio Team Services. احصل على أدوات Agile وCI/CD والمزيد.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) تجعل العالم يعمل بشكل أفضل للجميع. تساعد منصتنا وحلولنا المستندة إلى السحابة على رقمنة المؤسسات وتوحيدها حتى تتمكن من العثور على طرق أكثر ذكاءً وأسرع وأفضل لتدفق العمل. لذلك يمكن للموظفين والعملاء أن يكونوا أكثر اتصالاً وأكثر ابتكارًا وأكثر مرونة. ويمكننا جميعًا أن نصنع المستق...
CircleCI
circleci.com
تعد CircleCI أكبر منصة في العالم للتكامل المستمر المشترك والتسليم المستمر (CI/CD)، والمركز المركزي حيث ينتقل الكود من الفكرة إلى التسليم. باعتبارها واحدة من أدوات DevOps الأكثر استخدامًا والتي تعالج أكثر من مليون بناء يوميًا، تتمتع CircleCI بوصول فريد إلى البيانات حول كيفية عمل الفرق الهندسية وكيفية...
Jenkins
jenkins.io
يوفر Jenkins، وهو خادم الأتمتة الرائد مفتوح المصدر، مئات المكونات الإضافية لدعم إنشاء أي مشروع ونشره وأتمتته.
Bitrise
bitrise.io
تخدم Bitrise مطوري تطبيقات الهاتف المحمول الذين يتنقلون في المشهد المتغير باستمرار لتطوير التطبيقات واختبارها وإصدار متجر التطبيقات. من خلال تجاوز حدود منصات CI/CD التقليدية، يعمل Bitrise على تسريع دورات الإصدار دون المساس بجودة التطبيق. تعمل Bitrise على تعزيز تجربة المطورين من خلال حلول DevOps المُ...
Buddy
buddy.works
استرجع وقتك مع مسارات التسليم الخاصة بـ Buddy والتي تقضي على المهام المتكررة في تطورك اليومي. يمكنك إنشاء مشاريع الويب وشحنها تلقائيًا بضغطة واحدة أو عند النقر أو بشكل متكرر. يمكنك تحديد عملية التسليم الخاصة بك بسهولة تمامًا مثلما تقوم ببناء منزل من الطوب: بدءًا من عمليات الإنشاء والاختبارات ووصولاً...
Gearset
gearset.com
Gearset هي منصة Salesforce DevOps الرائدة، مع حلول قوية للبيانات الوصفية وعمليات نشر CPQ، وCI/CD، والاختبار الآلي، وبذر وضع الحماية والنسخ الاحتياطية. فهو يساعد فرق Salesforce على تطبيق أفضل ممارسات DevOps في عملية التطوير والإصدار، حتى يتمكنوا من تقديم مشاريع عالية الجودة بسرعة وأمان. يستخدم الآلاف...
Dagster
dagster.io
من طلب السحب إلى الإنتاج. جهد. النظام الأساسي لتنسيق المؤسسة الذي يضع تجربة المطور في المقام الأول، مع عمليات نشر مختلطة أو بدون خادم بالكامل، والتفريع الأصلي، وCI/CD الجاهز.
Codefresh
codefresh.io
Codefresh هو الجيل التالي من CI/CD للتطبيقات الحديثة. نحن نساعدك على التشغيل الآلي من التعليمات البرمجية إلى السحابة من خلال عمليات إنشاء سريعة للغاية وعمليات نشر Canary وBlue/Green GitOps. تعتمد فرق DevOps من GoodRx وMonday.com وDeloitte وغيرها على Codefresh لبناء برامجهم ونشرها بطريقة آمنة وقابلة ...
Appcircle
appcircle.io
Appcircle عبارة عن أداة ci/cd متنقلة تعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الهاتف المحمول من خلال نظام أساسي يعمل على أتمتة البناء والاختبار والنشر. تدعم أداتنا أطر العمل الشائعة، بدءًا من React Native وحتى Objective-C/Swift، وتتكامل مع خدمات الجهات الخارجية مثل Firebase وAmazon S3. قم بأتمتة العمليات الرئيس...
Qovery
qovery.com
Qovery عبارة عن منصة داخلية للمطورين تعمل على تقليل الضوضاء للمطورين من خلال مسارات ممهدة للإنتاج. الاختبار والبيئات سريعة الزوال ودفع الإجراءات لتحسين البرامج.
mogenius
mogenius.com
تعمل mogenius - منصة عمليات Kubernetes، على تبسيط عمليات Kubernetes عبر البيئات السحابية والمحلية، وتضمين أفضل الممارسات في إنتاجية المطورين من خلال آليات تسليم البرامج المحسنة وإمكانات الخدمة الذاتية. تعمل هذه المنصة المحايدة للسحابة على تقليل أعباء DevOps وتسهيل إدارة البنية التحتية الفعالة للفرق ...
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW عبارة عن منصة جاهزة للاستخدام تساعد في تبسيط تطوير البرامج عبر البيئات السحابية المختلفة. من خلال توفير مزيج متماسك من الأدوات مفتوحة المصدر التي تم تكوينها مسبقًا، تدير CodeNOW جميع جوانب عملية تطوير البرمجيات. يتيح ذلك لفرق التطوير لديك التركيز على بناء المكونات الوظيفية لشركتك، بدلاً من ق...
Choreo
choreo.dev
Choreo هي عبارة عن منصة مطورة داخلية كخدمة مصممة لتسريع إنشاء التجارب الرقمية. باستخدام Choreo، يمكنك إنشاء تطبيقاتك السحابية الأصلية ونشرها ومراقبتها وإدارتها بسهولة. يسمح Choreo للمطورين بالتركيز على الكود الخاص بهم بدلاً من التركيز على بناء النظام الأساسي أو صيانته. تتضمن بعض الميزات المقدمة في C...
Cycleops
cycleops.io
تعاون Dev وOps عمليًا قم بتمكين فرق التطوير لديك من أتمتة عمليات نشر التعليمات البرمجية التي يكتبونها يوميًا. لم يكن التكامل بين منهجيات Agile والإنتاجية المحسنة أسهل من أي وقت مضى في التكامل داخل مؤسستك! سهولة الوصول إلى أدوات التشغيل الآلي من خلال واجهة المستخدم أو واجهة سطر الأوامر (CLI) يوفر Cyc...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف مبكرًا. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء قيام...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هي أسرع منصة للتكامل والتسليم المستمر (CI/CD) في السوق، وتعمل على تشغيل أفضل الفرق الهندسية في العالم. هدفنا هو جعل ممارسات CI/CD في متناول المطورين، وتوفير تجربة مستخدم رائعة، ومعاملة عملائنا كما نود أن نعامل. بعد دفع التعليمات البرمجية إلى GitHub أو Bitbucket، فإنه يُجري اختباراتك بسرعة ...
Launchable
launchableinc.com
تعمل أداة تشخيص فشل الاختبار الذكي التي توفرها Launchable على حل العقبات التقليدية في فرز الأخطاء من خلال تحديد المشكلات الأكثر أهمية والتركيز عليها. فكر في Launchable باعتباره طيارًا مساعدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية تحديد حالات فشل الاختبار وتصنيفها والتعامل معها، مما يؤدي في النهاية إلى...
Randoli
randoli.io
يعد App Director حلاً هندسيًا للنظام الأساسي للشركات التي تقوم ببناء برامج حديثة باستخدام kubernetes على السحابة الأصلية. تعمل المنصة على تسريع إنتاجية المطورين من خلال استخدام المسارات الذهبية لتمكينهم من التركيز على كتابة احتياجات الأعمال والبرمجيات الرائعة. تحصل فرق DevOps على أتمتة المهام المتكر...
ActiveState
activestate.com
قم بإنشاء أوقات تشغيل Python وPerl وTcl تلقائيًا لأنظمة التشغيل Windows وLinux وMac، أو قم بتنزيل إحدى توزيعات ActivePython أو ActivePerl أو ActiveTcl الشهيرة المعدة مسبقًا. تعمل ActiveState على إنشاء أدوات مبتكرة للمطورين منذ أكثر من 20 عامًا، بما في ذلك توزيعاتنا اللغوية الشهيرة مفتوحة المصدر لـ P...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith عبارة عن نظام أساسي للبرامج كخدمة (SaaS) يعمل كمصدر وحيد للحقيقة للبرامج في كل مكان. نحن نساعد المؤسسات على إدارة التبعيات ونشر وتوزيع مجموعة برامجها بشكل موثوق في مكان مركزي واحد، مما يضمن بقاء سلسلة توريد البرامج الخاصة بها آمنة. نحن هنا لتمكين الفرق من تقديم البرامج بشكل أسرع، دون قيود...
Flosum
flosum.com
حل كامل حقًا: Flosum هو حل Native DevOps متكامل وشامل يتعامل مع دورة حياة التطوير الكاملة بما في ذلك دمج المكونات والتحكم في الإصدار والنشر المستمر وتحليل التعليمات البرمجية الثابتة وإدارة قصة المستخدم واختبار الانحدار. ما الذي يجعل فلوسوم مختلفا؟ تحكم أفضل في الإصدار: في حين أن Flosum متكامل تمامًا...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity هي أسرع طريقة لإنشاء البنية التحتية السحابية وإدارتها. تتيح منصة المطورين الداخلية لشركة Gravity للفرق الهندسية تشغيل البرامج على السحابة الخاصة بك من خلال التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية، وحواجز الحماية بتكاليف سحابية منخفضة
CloudBees
cloudbees.com
منصة DevOps الكاملة. يعمل CloudBees على تمكين فرق تسليم البرامج لديك من تحويل أعمالك. تجمع منصة CloudBees بين فرق التطوير والعمليات وتكنولوجيا المعلومات والأمن والأعمال من أجل: الإنشاء بسرعة من خلال مسارات عمل قابلة للتطوير وقابلة للتكرار. التحسين المستمر لتجارب العملاء من خلال تقديم الميزات بسرعة و...
Zeet
zeet.co
الرفيق السحابي لـ Kubernetes وTerraform. منصة CI/CD والنشر التي تساعدك على تشغيل السحابة الخاصة بك: - انتقل إلى السحابة المتعددة في AWS وLinode وCoreWeave وGCP والمزيد - تتبع التغييرات التي يتم إجراؤها على خدماتك ومن يقوم بها - احصل على تنبيهات الأعطال العنقودية في فترة ركودك - إنشاء بيئات المعاينة...
JFrog
jfrog.com
تقديم برامج موثوقة بسرعة. النظام الأساسي الوحيد لسلسلة توريد البرامج الذي يمنحك رؤية شاملة وأمانًا وتحكمًا لأتمتة تسليم الإصدارات الموثوقة. تعد منصة JFrog الهجينة القابلة للتطوير على نطاق واسع مفتوحة ومرنة ومتكاملة مع جميع تقنيات وأدوات الحزمة التي تشكل سلسلة توريد البرامج. تستفيد المؤسسات من إمكا...