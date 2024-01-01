منصات ديف أوبس - التطبيقات الأكثر شعبية - الكونغو - برازافيل الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تعمل منصات DevOps على تزويد الفرق بالأدوات وإمكانيات الأتمتة اللازمة لإدارة التسليم المستمر بفعالية. التسليم المستمر هو منهجية تطوير تركز على إنشاء البرامج واختبارها وإصدارها بسرعة وسرعة. تدعم هذه الأنظمة الأساسية التكامل المستمر (CI) والنشر المستمر (CD)، مما يؤدي إلى أتمتة مهام التطوير المختلفة لإنشاء خط أنابيب توصيل قوي. باستخدام منصات DevOps، يمكن للفرق التأكد من أن عمليات التسليم المستمرة الخاصة بهم محددة بوضوح ومؤتمتة بالكامل ويمكن إدارتها بسهولة ضمن إطار عمل موحد، مما يعزز بيئة DevOps الفعالة والمرنة. غالبًا ما تشتمل هذه الأنظمة الأساسية على الوظائف الكاملة لتنسيق إصدار التطبيق وبناء برامج التشغيل الآلي، مما يسهل الإدارة الأصلية والأتمتة وتنفيذ عمليات CI/CD.