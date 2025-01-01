برامج النشر المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية

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يمكّن برنامج النشر المكتبي المستخدمين من إنشاء ونشر تصميمات الصفحات والمواد المطبوعة المتنوعة بلمسة احترافية. تساعد هذه الأدوات في تصميم تخطيطات الملفات النصية والرسومية للتنسيقات المطبوعة أو الرقمية، مع التركيز على مواد مثل المجلات والمدونات والكتب الإلكترونية والصحف والمنشورات الأخرى عبر الإنترنت. تتضمن هذه الحلول غالبًا مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا وميزات سهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات تحرير سابقة، مما يجعلها مناسبة لكل من المصممين ذوي الخبرة والمبتدئين. قد يوفر البرنامج أيضًا منشئي الصفحات بالسحب والإفلات بالإضافة إلى ميزات التحرير والتصميم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تخطيطات مخصصة وفريدة لتلبية احتياجات محددة. بمجرد تصميم هذه التخطيطات، يمكن تصديرها بسهولة بتنسيقات متنوعة.
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Canva
canva.com
Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.
PosterMyWall
postermywall.com
PostermyWall هو تطبيق لتصميم المحتوى المرئي، يتيح إنشاء ملصقات ونشرات ورسومات بفضل مكتبة واسعة من القوالب والأدوات.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate هو منصة تصميم رسومية تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مرئي مثل النشرات ومواد التسويق بسهولة وسرعة، مع مجموعة واسعة من القوالب والأصول.
Desygner
desygner.com
Desygner هو أداة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مثل المشاركات الاجتماعية، الكتيبات، والفواتير بسهولة، مع واجهة بسيطة ودعم متعدد الأجهزة.
Designrr
designrr.io
Designrr هو تطبيق سحابي لتحويل المحتوى مثل مقالات الويب والفيديو والمدونات إلى كتب إلكترونية بصيغ مختلفة.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Venngage
venngage.com
Venngage هو منصة تصميم معلومات تساعد على إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل الرسوم البيانية والتقارير باستخدام قوالب جاهزة.
Template.net
template.net
تطبيق Template.net يوفر قوالب مصممة مسبقًا وقابلة للتعديل لمساعدتك في إنشاء مستندات وعروض تقديمية بشكل أسرع وفعال.
Marq
marq.com
مارق هو تطبيق تصميم عبر الإنترنت يساعد المستخدمين في إنشاء محتوى مرئي احترافي مثل الكتيبات والبوسترات ومواد وسائل التواصل الاجتماعي.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker هو تطبيق تصميم رسومي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى وسائط اجتماعية عالي الجودة بسهولة مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القوالب والتخصيص ومراقبة الأداء.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote هي أداة كتابة تعاونية تسهل إنشاء وتحرير المحتوى الفني في الوقت الفعلي، مع دعم للمعادلات والرسوم البيانية والتكامل مع أدوات علوم البيانات.
Xara Cloud
xara.com
تطبيق Xara Cloud هو أداة لإنشاء وتحرير محتوى تسويقي احترافي بسهولة، باستخدام قوالب وأدوات سحب وإفلات.
iPaper
ipaper.io
تطبيق iPaper يوفر منصة لتحويل الكتيبات المطبوعة إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية مع إمكانية الوصول عبر البريد الإلكتروني وواتساب.
Publitas
publitas.com
Publitas هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة منشورات رقمية تفاعلية، وتحويل المستندات الثابتة إلى محتوى جذاب وسهل الوصول.
Smore
smore.com
Smore هو أداة لإنشاء نشرات إخبارية وعروض تقديمية بسهولة، مع دعم لمحتوى متنوع وتحليلات لأداء النشرات.
Curated
curated.co
يمكنك تطبيق Curated من إنشاء نشرات بريد إلكتروني جميلة ومخصصة، تظهر بشكل رائع في جميع عملاء البريد، مما يتيح لك التركيز على المحتوى.
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