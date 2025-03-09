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برامج النشر المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

يمكّن برنامج النشر المكتبي المستخدمين من إنشاء ونشر تصميمات الصفحات والمواد المطبوعة المتنوعة بلمسة احترافية. تساعد هذه الأدوات في تصميم تخطيطات الملفات النصية والرسومية للتنسيقات المطبوعة أو الرقمية، مع التركيز على مواد مثل المجلات والمدونات والكتب الإلكترونية والصحف والمنشورات الأخرى عبر الإنترنت. تتضمن هذه الحلول غالبًا مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا وميزات سهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات تحرير سابقة، مما يجعلها مناسبة لكل من المصممين ذوي الخبرة والمبتدئين. قد يوفر البرنامج أيضًا منشئي الصفحات بالسحب والإفلات بالإضافة إلى ميزات التحرير والتصميم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تخطيطات مخصصة وفريدة لتلبية احتياجات محددة. بمجرد تصميم هذه التخطيطات، يمكن تصديرها بسهولة بتنسيقات متنوعة.

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Visme

Visme

visme.co

Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.

Curated

Curated

curated.co

قم بتوصيل رسائل إخبارية مذهلة عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها القراء بالفعل. يبدو قالبنا الصلب (القابل للتخصيص) رائعًا في كل عميل بريد إلكتروني، لذا يمكنك التركيز على المحتوى، وليس التصميم.

iPaper

iPaper

ipaper.io

iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. تم تصميم منصة iPaper لتناسب أعمالك ونقدم ميزات متقدمة لأتمتة عملية الإعداد الخاصة بك بالكامل.

Picmaker

Picmaker

picmaker.com

Picmaker هو تطبيق تصميم رسومي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى وسائط اجتماعية عالي الجودة بسهولة مع ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القوالب والتخصيص ومراقبة الأداء.

Publitas

Publitas

publitas.com

Publitas هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة منشورات رقمية تفاعلية، وتحويل المستندات الثابتة إلى محتوى جذاب وسهل الوصول.

Designrr

Designrr

designrr.io

Designrr هو تطبيق سحابي لتحويل المحتوى مثل مقالات الويب والفيديو والمدونات إلى كتب إلكترونية بصيغ مختلفة.

Xara Cloud

Xara Cloud

xara.com

تطبيق Xara Cloud هو أداة لإنشاء وتحرير محتوى تسويقي احترافي بسهولة، باستخدام قوالب وأدوات سحب وإفلات.

Template.net

Template.net

template.net

تطبيق Template.net يوفر قوالب مصممة مسبقًا وقابلة للتعديل لمساعدتك في إنشاء مستندات وعروض تقديمية بشكل أسرع وفعال.

Smore

Smore

smore.com

Smore هو أداة لإنشاء نشرات إخبارية وعروض تقديمية بسهولة، مع دعم لمحتوى متنوع وتحليلات لأداء النشرات.

Canva

Canva

canva.com

Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage هو منصة تصميم معلومات تساعد على إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل الرسوم البيانية والتقارير باستخدام قوالب جاهزة.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.

PosterMyWall

PosterMyWall

postermywall.com

PostermyWall هو تطبيق لتصميم المحتوى المرئي، يتيح إنشاء ملصقات ونشرات ورسومات بفضل مكتبة واسعة من القوالب والأدوات.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

Marq

Marq

marq.com

مارق هو تطبيق تصميم عبر الإنترنت يساعد المستخدمين في إنشاء محتوى مرئي احترافي مثل الكتيبات والبوسترات ومواد وسائل التواصل الاجتماعي.

Desygner

Desygner

desygner.com

Desygner هو أداة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مثل المشاركات الاجتماعية، الكتيبات، والفواتير بسهولة، مع واجهة بسيطة ودعم متعدد الأجهزة.

Curvenote

Curvenote

curvenote.com

Curvenote هي أداة كتابة تعاونية تسهل إنشاء وتحرير المحتوى الفني في الوقت الفعلي، مع دعم للمعادلات والرسوم البيانية والتكامل مع أدوات علوم البيانات.

VistaCreate

VistaCreate

create.vista.com

VistaCreate هو منصة تصميم رسومية تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مرئي مثل النشرات ومواد التسويق بسهولة وسرعة، مع مجموعة واسعة من القوالب والأصول.

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