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يمكّن برنامج النشر المكتبي المستخدمين من إنشاء ونشر تصميمات الصفحات والمواد المطبوعة المتنوعة بلمسة احترافية. تساعد هذه الأدوات في تصميم تخطيطات الملفات النصية والرسومية للتنسيقات المطبوعة أو الرقمية، مع التركيز على مواد مثل المجلات والمدونات والكتب الإلكترونية والصحف والمنشورات الأخرى عبر الإنترنت. تتضمن هذه الحلول غالبًا مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا وميزات سهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات تحرير سابقة، مما يجعلها مناسبة لكل من المصممين ذوي الخبرة والمبتدئين. قد يوفر البرنامج أيضًا منشئي الصفحات بالسحب والإفلات بالإضافة إلى ميزات التحرير والتصميم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تخطيطات مخصصة وفريدة لتلبية احتياجات محددة. بمجرد تصميم هذه التخطيطات، يمكن تصديرها بسهولة بتنسيقات متنوعة.
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Canva
canva.com
Canva هو تطبيق تصميم جرافيكي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بصري مثل الرسوم والشعارات والعروض التقديمية باستخدام قوالب وقوائم أدوات سهلة الاستخدام.
Desygner
desygner.com
Desygner هو أداة تصميم رسومية تتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مثل المشاركات الاجتماعية، الكتيبات، والفواتير بسهولة، مع واجهة بسيطة ودعم متعدد الأجهزة.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate هو منصة تصميم رسومية تساعد المستخدمين على إنشاء محتوى مرئي مثل النشرات ومواد التسويق بسهولة وسرعة، مع مجموعة واسعة من القوالب والأصول.
Visme
visme.co
Visme هو تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى مرئي جذاب مثل العروض التقديمية والمستندات والتقارير باستخدام أدوات بسيطة وقابلة للتخصيص.
Designrr
designrr.io
Designrr هو تطبيق سحابي لتحويل المحتوى مثل مقالات الويب والفيديو والمدونات إلى كتب إلكترونية بصيغ مختلفة.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest هو منصة شاملة لإنشاء مقاطع الفيديو والتصميمات الشعارات والمواقع بسهولة وبدون الحاجة لخبرة تقنية.
PosterMyWall
postermywall.com
PostermyWall هو تطبيق لتصميم المحتوى المرئي، يتيح إنشاء ملصقات ونشرات ورسومات بفضل مكتبة واسعة من القوالب والأدوات.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد منتج Venngage في تحويل رؤى البيانات لإنشاء محتوى مرئي/مستندات بحثية جذابة وقوية لتأسيس قيادة فكرية في مجال التعاملات بين الشركات (b2b). توفر Venngage أيضًا قوالب اتصالات خارجية مفيدة للمساعدة في مشاركة قصة شركتك مع العملاء والمشترين المحتملين. إذا كان لديك حل معقد تقدمه، وتحتاج إلى طريقة أسهل لتوصيل عرض القيمة لشركتك، فإن قوالب الرسوم البيانية من Venngage ستضمن فهم عروضك. يعد Venngage مكانًا رائعًا لإنشاء الأصول المرئية المهمة لمؤسستك وتنظيمها، مثل التقارير والهيكل التنظيمي والمعلومات وأدلة ومواد الإعداد والمستندات البحثية والمستندات التقنية والمزيد. يمكنك تمييز نفسك عن الشركات الأخرى باستخدام السرد القصصي المبني على البيانات لإلهام مؤسستك وعملائك لفهم المعلومات عالية التقنية بتنسيق مرئي. انضم إلى أكثر من 500 فريق ومؤسسة تستخدم Venngage يوميًا لتبسيط اتصالاتهم وإشراك فرقهم وجماهيرهم. قم بتحويل رسائل ومحتوى علامتك التجارية من المصطلحات التقنية للغاية والمربكة إلى رسومات إعلامية جذابة ومقنعة. حافظ على اتصال فرقك الموزعة ومتوافقة مع الاتصالات المؤسسية الأفضل. اكتشف لماذا تعتبر شركات مثل Wal-Mart وAstraZeneca وFacebook وGoodLife أن Venngage أداة حاسمة في الحفاظ على إنتاجية مؤسساتها ومواءمتها وتفاعلها.
Marq
marq.com
يساعد Marq (Lucidpress سابقًا) أي شخص داخل المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على المحتوى. ادفع مؤسستك إلى الأمام، وقم بمواءمة رؤية فريقك الإبداعي بسلاسة مع نشاط فرق المبيعات والتسويق لديك. باستخدام Marq، يمكنك إنشاء كتيبات ونشرات إعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والملصقات وبطاقات العمل والمزيد. ونظرًا لقوالب السحب والإفلات والميزات التعاونية، فقد أصبحت أداة يستخدمها المسوقون المشغولون اليوم. يتيح لك Marq تأمين العلامة التجارية وأتمتة المحتوى والتصدير من خلال العديد من القنوات الاجتماعية/الرقمية والمطبوعة.
Smore
smore.com
Smore هي أداة نشرة إخبارية تعاونية، مع التركيز على سهولة الاستخدام والنتائج الجميلة والهادفة والتكامل والأتمتة البسيطة.
Template.net
template.net
قوالب مصممة بشكل جميل وقابلة للتحرير بسهولة لإنجاز عملك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. ما عليك سوى تصفح قوالبنا سهلة الاستخدام والبحث فيها وحفظها وتنزيلها.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud عبارة عن أداة إنشاء وتحرير قائمة على القوالب حيث يمكن لأي شخص - حتى بدون خبرة في التصميم - إنتاج مواد تسويقية ذات جودة احترافية لأعماله. يسمح محرر السحب والإفلات بإنشاء منشورات الوسائط الاجتماعية والكتب الإلكترونية وعرض إعلانات البانر وعروض الشرائح التقديمية بشكل سريع، والمزيد. يقوم Xara تلقائيًا باستيراد الألوان والشعارات وأنماط الخطوط الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على رسالتك مع معرفة فرز عناصر العلامة التجارية والتصميم.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote هي أداة كتابة تعاونية مصممة للعلوم المفتوحة وإمكانية التكرار. قم بإنشاء المحتوى الفني وتحريره في الوقت الفعلي - بما في ذلك المعادلات والمراجع والأشكال والمؤامرات التفاعلية من Jupyter - والعمل بشكل متكرر ودمج التعليقات، ثم التصدير إلى أي قالب مجلة.
Publitas
publitas.com
ساعد المتسوقين عبر الإنترنت على اكتشاف ما يحبونه. بيع المزيد. ~50% من المتسوقين يعرفون ما يريدون؛ يقومون بالبحث والاختيار والخروج. الآخرين؟ إنهم يحبون التصفح والاكتشاف والاستلهام. المتجر الإلكتروني مناسب للمجموعة الأولى؛ لكن ربط العلامة التجارية بالمجموعة الثانية يتطلب شيئًا أكثر... وهذا ما توفره Publitas. إنه يوفر تجربة تسوق غامرة مصممة لإلهام المتسوقين مع استكمال المتجر عبر الإنترنت والمتجر غير المتصل بالإنترنت وأهداف التجارة الإلكترونية. أبلغ أحد العملاء عن معدلات تحويل أعلى من 40% إلى 308% من جمهور "التصفح فقط" عندما شاهد منشور Publitas. يقوم أكثر من 2000 عميل - بما في ذلك كبار تجار التجزئة مثل METRO Cash & Carry وCrate & Barrel وWilliams-Sonoma - بنشر كتالوجاتهم عبر الإنترنت باستخدام Publitas لزيادة مدى وصولهم وتحويلاتهم. كصاحب عمل، تهتم Publitas بالناس والتأثير. وهذا يعني أن النتائج مهمة أكثر من الساعات التي يقضيها. إنها تريد من الجميع أن يعملوا وفقًا لشروطهم الخاصة وأن يستمتعوا بالحياة كبدو رقمي. سافر حول العالم أو اعمل ببساطة على أريكة موثوقة. يمكن للمستخدم الاتصال عن بعد ويكون مستقلاً تمامًا عن الموقع. إذا حصل المستخدم على المزيد من يومه، كذلك يفعل Publitas! إنها تقدر كل فرد وتركز على مساعدتهم في العثور على نقاط قوتهم وشغفهم وتحسينها. أثناء عملية التوظيف، يضمن ذلك حصول المرشحين على خبرة عملية حقيقية في الوظيفة التي يتقدمون لها. سوف يمرون بعينة من التحديات ويلتقون بأعضاء فريقهم المستقبلي. تحب بوبليتاس أن ترى نفسها كفريق رياضي متنوع وعالمي، حيث يتفوق كل فرد في مركز اللعب المفضل لديه. لتوظيف أفضل الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة والتناسب الثقافي، يتم توظيفهم في جميع أنحاء العالم.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - منصة الوسائط الاجتماعية الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي! مع وجود أكثر من مليون مستخدم والعدد في ازدياد، يعد Picmaker الحل المتكامل الأمثل للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز تواجدهم الاجتماعي. اكتشف الموضوعات الشائعة، وقم بإنشاء تصميمات مذهلة، وجدولة المنشورات، واجذب الجمهور، وقم بتحليل المقاييس - كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Picmaker في تقديم اقتراحات لا حصر لها للتصميم، والتسميات التوضيحية الذكية للنشر، وأفضل وقت للنشر، واتجاه المحتوى، والبقاء في صدارة المنافسة.
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. تم تصميم منصة iPaper لتناسب أعمالك ونقدم ميزات متقدمة لأتمتة عملية الإعداد الخاصة بك بالكامل.
Curated
curated.co
قم بتوصيل رسائل إخبارية مذهلة عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها القراء بالفعل. يبدو قالبنا الصلب (القابل للتخصيص) رائعًا في كل عميل بريد إلكتروني، لذا يمكنك التركيز على المحتوى، وليس التصميم.
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