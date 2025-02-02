برامج النشر المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - السويد

Publitas

publitas.com

ساعد المتسوقين عبر الإنترنت على اكتشاف ما يحبونه. بيع المزيد. ~50% من المتسوقين يعرفون ما يريدون؛ يقومون بالبحث والاختيار والخروج. الآخرين؟ إنهم يحبون التصفح والاكتشاف والاستلهام. المتجر الإلكتروني مناسب للمجموعة الأولى؛ لكن ربط العلامة التجارية بالمجموعة الثانية يتطلب شيئًا أكثر... وهذا ما توفره Publitas. إنه يوفر تجربة تسوق غامرة مصممة لإلهام المتسوقين مع استكمال المتجر عبر الإنترنت والمتجر غير المتصل بالإنترنت وأهداف التجارة الإلكترونية. أبلغ أحد العملاء عن معدلات تحويل أعلى من 40% إلى 308% من جمهور "التصفح فقط" عندما شاهد منشور Publitas. يقوم أكثر من 2000 عميل - بما في ذلك كبار تجار التجزئة مثل METRO Cash & Carry وCrate & Barrel وWilliams-Sonoma - بنشر كتالوجاتهم عبر الإنترنت باستخدام Publitas لزيادة مدى وصولهم وتحويلاتهم. كصاحب عمل، تهتم Publitas بالناس والتأثير. وهذا يعني أن النتائج مهمة أكثر من الساعات التي يقضيها. إنها تريد من الجميع أن يعملوا وفقًا لشروطهم الخاصة وأن يستمتعوا بالحياة كبدو رقمي. سافر حول العالم أو اعمل ببساطة على أريكة موثوقة. يمكن للمستخدم الاتصال عن بعد ويكون مستقلاً تمامًا عن الموقع. إذا حصل المستخدم على المزيد من يومه، كذلك يفعل Publitas! إنها تقدر كل فرد وتركز على مساعدتهم في العثور على نقاط قوتهم وشغفهم وتحسينها. أثناء عملية التوظيف، يضمن ذلك حصول المرشحين على خبرة عملية حقيقية في الوظيفة التي يتقدمون لها. سوف يمرون بعينة من التحديات ويلتقون بأعضاء فريقهم المستقبلي. تحب بوبليتاس أن ترى نفسها كفريق رياضي متنوع وعالمي، حيث يتفوق كل فرد في مركز اللعب المفضل لديه. لتوظيف أفضل الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة والتناسب الثقافي، يتم توظيفهم في جميع أنحاء العالم.