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برامج النشر المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - قطر
يمكّن برنامج النشر المكتبي المستخدمين من إنشاء ونشر تصميمات الصفحات والمواد المطبوعة المتنوعة بلمسة احترافية. تساعد هذه الأدوات في تصميم تخطيطات الملفات النصية والرسومية للتنسيقات المطبوعة أو الرقمية، مع التركيز على مواد مثل المجلات والمدونات والكتب الإلكترونية والصحف والمنشورات الأخرى عبر الإنترنت. تتضمن هذه الحلول غالبًا مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا وميزات سهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات تحرير سابقة، مما يجعلها مناسبة لكل من المصممين ذوي الخبرة والمبتدئين. قد يوفر البرنامج أيضًا منشئي الصفحات بالسحب والإفلات بالإضافة إلى ميزات التحرير والتصميم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تخطيطات مخصصة وفريدة لتلبية احتياجات محددة. بمجرد تصميم هذه التخطيطات، يمكن تصديرها بسهولة بتنسيقات متنوعة.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظام الأساسي مجاني للاستخدام ويقدم اشتراكات مدفوعة مثل Canva Pro وCanva for Enterprise للحصول على وظائف إضافية. يمكن للمستخدمين أيضًا الدفع مقابل طباعة المنتجات المادية وشحنها. اعتبارًا من عام 2019، جمعت Canva تقييمًا بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي وكان لديها أكثر من 20 مليون مستخدم في 190 دولة. في يونيو 2020، جمعت Canva 60 مليون دولار أمريكي بتقييم 6 مليارات دولار أمريكي. وقد تضاعف هذا تقريبًا تقييمها الأخير في عام 2019.
PosterMyWall
postermywall.com
يجعل PosterMyWall من السهل والسريع على الشركات الصغيرة التنافس مع منافسيها ذوي التمويل الأفضل. تتضمن مجموعتنا الكاملة من أدوات التسويق التصميم الجرافيكي والفيديو وحملات البريد الإلكتروني وخيارات النشر المتعددة. اختر من بين أكثر من مليون قالب رسومي وبريد إلكتروني وفيديو مصمم بشكل احترافي وقابل للتخصيص بسهولة. يستخدم العملاء PosterMyWall لتصميم القوائم والإعلانات والرسومات ورسائل البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية ومقاطع الفيديو - والتي يمكنهم طباعتها أو نشرها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسالها كحملة بريد إلكتروني أو تضمينها في موقع ويب أو نشرها كصفحة ويب أو تشغيلها كصفحة رقمية محتوى اللافتات. انضم إلى ملايين الشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم في تحقيق الأفكار باستخدام PosterMyWall.
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors وGartner وNationwide و15 مليون مستخدم آخر Visme كأداة لإنشاء المحتوى لسرد قصصهم وتقديمها وترجمة البيانات المملة إلى مرئيات جذابة. العمل بشكل فردي أو كفريق للتعاون. انشر عبر الإنترنت، أو قم بالتضمين في موقعك، أو قم بتنزيله للاستخدام دون الاتصال بالإنترنت. يمكن للمستخدمين التعاون وتنظيم بيانات المشروع في مجلدات وتوفير أذونات قائمة على الأدوار للفرق أو الأفراد ذوي الصلة. علاوة على ذلك، يأتي Visme مزودًا بالعديد من ميزات الأتمتة للنشر والعرض، والتي تتيح للناشرين ضبط الأوقات لأتمتة العروض التقديمية والتحليلات عبر الإنترنت لتتبع فعالية المحتوى المنشور.
Curated
curated.co
قم بتوصيل رسائل إخبارية مذهلة عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها القراء بالفعل. يبدو قالبنا الصلب (القابل للتخصيص) رائعًا في كل عميل بريد إلكتروني، لذا يمكنك التركيز على المحتوى، وليس التصميم.
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك. تم تصميم منصة iPaper لتناسب أعمالك ونقدم ميزات متقدمة لأتمتة عملية الإعداد الخاصة بك بالكامل.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - منصة الوسائط الاجتماعية الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي! مع وجود أكثر من مليون مستخدم والعدد في ازدياد، يعد Picmaker الحل المتكامل الأمثل للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز تواجدهم الاجتماعي. اكتشف الموضوعات الشائعة، وقم بإنشاء تصميمات مذهلة، وجدولة المنشورات، واجذب الجمهور، وقم بتحليل المقاييس - كل ذلك في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Picmaker في تقديم اقتراحات لا حصر لها للتصميم، والتسميات التوضيحية الذكية للنشر، وأفضل وقت للنشر، واتجاه المحتوى، والبقاء في صدارة المنافسة.
Publitas
publitas.com
ساعد المتسوقين عبر الإنترنت على اكتشاف ما يحبونه. بيع المزيد. ~50% من المتسوقين يعرفون ما يريدون؛ يقومون بالبحث والاختيار والخروج. الآخرين؟ إنهم يحبون التصفح والاكتشاف والاستلهام. المتجر الإلكتروني مناسب للمجموعة الأولى؛ لكن ربط العلامة التجارية بالمجموعة الثانية يتطلب شيئًا أكثر... وهذا ما توفره Publitas. إنه يوفر تجربة تسوق غامرة مصممة لإلهام المتسوقين مع استكمال المتجر عبر الإنترنت والمتجر غير المتصل بالإنترنت وأهداف التجارة الإلكترونية. أبلغ أحد العملاء عن معدلات تحويل أعلى من 40% إلى 308% من جمهور "التصفح فقط" عندما شاهد منشور Publitas. يقوم أكثر من 2000 عميل - بما في ذلك كبار تجار التجزئة مثل METRO Cash & Carry وCrate & Barrel وWilliams-Sonoma - بنشر كتالوجاتهم عبر الإنترنت باستخدام Publitas لزيادة مدى وصولهم وتحويلاتهم. كصاحب عمل، تهتم Publitas بالناس والتأثير. وهذا يعني أن النتائج مهمة أكثر من الساعات التي يقضيها. إنها تريد من الجميع أن يعملوا وفقًا لشروطهم الخاصة وأن يستمتعوا بالحياة كبدو رقمي. سافر حول العالم أو اعمل ببساطة على أريكة موثوقة. يمكن للمستخدم الاتصال عن بعد ويكون مستقلاً تمامًا عن الموقع. إذا حصل المستخدم على المزيد من يومه، كذلك يفعل Publitas! إنها تقدر كل فرد وتركز على مساعدتهم في العثور على نقاط قوتهم وشغفهم وتحسينها. أثناء عملية التوظيف، يضمن ذلك حصول المرشحين على خبرة عملية حقيقية في الوظيفة التي يتقدمون لها. سوف يمرون بعينة من التحديات ويلتقون بأعضاء فريقهم المستقبلي. تحب بوبليتاس أن ترى نفسها كفريق رياضي متنوع وعالمي، حيث يتفوق كل فرد في مركز اللعب المفضل لديه. لتوظيف أفضل الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارات المناسبة والتناسب الثقافي، يتم توظيفهم في جميع أنحاء العالم.
Designrr
designrr.io
قم بتحميل أي صفحة ويب أو MS Word أو فيديو أو Podcast أو YouTube وسيقوم بإنشاء كتاب إلكتروني مذهل وتحويله إلى pdf أو epub أو Kindle أو Flipbook. سريعة وسهلة الاستخدام. يتضمن التدريب الكامل والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة Facebook. Designrr عبارة عن نظام أساسي متعدد الإمكانات يستخدم لإنشاء الكتب الإلكترونية والكتب المتحركة وملفات PDF وصفحات الويب وإظهار الملاحظات ونصوص الفيديو من الوسائط التي تم تحميلها. يمكن أن تتضمن هذه الوسائط مقاطع فيديو وملفات بودكاست وملفات PDF ومنشورات مدونة وحتى منشورات Facebook. بعد تحميل المحتوى الخاص بك، يقوم Designrr باستخراجه وتحويله إلى الوسيط الذي تختاره. يمكنك تحميل مجموعة متنوعة من المحتوى، بدءًا من روابط URL المباشرة وحتى منشورات الوسائط الاجتماعية والمزيد. وبما أن Designrr عبارة عن برنامج قائم على السحابة، فيمكنك استخدامه عبر الأجهزة دون تنزيل أي شيء على أي جهاز واحد.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud عبارة عن أداة إنشاء وتحرير قائمة على القوالب حيث يمكن لأي شخص - حتى بدون خبرة في التصميم - إنتاج مواد تسويقية ذات جودة احترافية لأعماله. يسمح محرر السحب والإفلات بإنشاء منشورات الوسائط الاجتماعية والكتب الإلكترونية وعرض إعلانات البانر وعروض الشرائح التقديمية بشكل سريع، والمزيد. يقوم Xara تلقائيًا باستيراد الألوان والشعارات وأنماط الخطوط الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على رسالتك مع معرفة فرز عناصر العلامة التجارية والتصميم.
Template.net
template.net
قوالب مصممة بشكل جميل وقابلة للتحرير بسهولة لإنجاز عملك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. ما عليك سوى تصفح قوالبنا سهلة الاستخدام والبحث فيها وحفظها وتنزيلها.
Smore
smore.com
Smore هي أداة نشرة إخبارية تعاونية، مع التركيز على سهولة الاستخدام والنتائج الجميلة والهادفة والتكامل والأتمتة البسيطة.
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد منتج Venngage في تحويل رؤى البيانات لإنشاء محتوى مرئي/مستندات بحثية جذابة وقوية لتأسيس قيادة فكرية في مجال التعاملات بين الشركات (b2b). توفر Venngage أيضًا قوالب اتصالات خارجية مفيدة للمساعدة في مشاركة قصة شركتك مع العملاء والمشترين المحتملين. إذا كان لديك حل معقد تقدمه، وتحتاج إلى طريقة أسهل لتوصيل عرض القيمة لشركتك، فإن قوالب الرسوم البيانية من Venngage ستضمن فهم عروضك. يعد Venngage مكانًا رائعًا لإنشاء الأصول المرئية المهمة لمؤسستك وتنظيمها، مثل التقارير والهيكل التنظيمي والمعلومات وأدلة ومواد الإعداد والمستندات البحثية والمستندات التقنية والمزيد. يمكنك تمييز نفسك عن الشركات الأخرى باستخدام السرد القصصي المبني على البيانات لإلهام مؤسستك وعملائك لفهم المعلومات عالية التقنية بتنسيق مرئي. انضم إلى أكثر من 500 فريق ومؤسسة تستخدم Venngage يوميًا لتبسيط اتصالاتهم وإشراك فرقهم وجماهيرهم. قم بتحويل رسائل ومحتوى علامتك التجارية من المصطلحات التقنية للغاية والمربكة إلى رسومات إعلامية جذابة ومقنعة. حافظ على اتصال فرقك الموزعة ومتوافقة مع الاتصالات المؤسسية الأفضل. اكتشف لماذا تعتبر شركات مثل Wal-Mart وAstraZeneca وFacebook وGoodLife أن Venngage أداة حاسمة في الحفاظ على إنتاجية مؤسساتها ومواءمتها وتفاعلها.
Renderforest
renderforest.com
رندرفورست عبارة عن منصة متكاملة للعلامات التجارية تقدم للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسومية وشعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ومواقع ويب عالية الجودة بأقل وقت وجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تُنسى دون الاستعانة بفريق تصميم. تتيح لك الأداة تصميم شعارات مخصصة عالية الدقة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة وتنزيلها ببضع نقرات فقط. استخدم نماذج بالحجم الطبيعي واقعية لعرض التصميم الخاص بك على كائنات وتخطيطات مختلفة. من المكتبة المتنامية باستمرار لقوالب النماذج الجاهزة للاستخدام، حدد النموذج الذي يعجبك أكثر، وقم بتحميل ملفاتك، وقم بتغيير الألوان، واحصل على مرئيات عالية الجودة. يتيح لك محرر الفيديو إنشاء رسوم متحركة توضيحية بجودة الاستوديو، وكشف الشعارات، والمقدمات، وعروض الشرائح، والعديد من أنواع مقاطع الفيديو الأخرى دون أي مهارات تقنية. كل ما عليك فعله هو تصفح مكتبة قوالب الفيديو، واختيار القالب المفضل لديك، وتحريره مباشرة في المتصفح، والحصول على فيديو جذاب جاهز في لمح البصر. أنشئ مواقع ويب سريعة الاستجابة وحديثة دون أي معرفة بالبرمجة. قم بتجميع موقع ويب من البداية أو تحرير القوالب المصممة مسبقًا باستخدام الأدوات المدمجة. قم بتخصيص موقع الويب الخاص بك وفقًا لمحتوى قلبك، وشاهد كيف يبدو على الأجهزة المختلفة، وانشره بنقرة واحدة. استخدم الأدوات البديهية لصانع الرسوميات لـ د
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PDF وتحريرها وتحويلها وتصميمها، كل ذلك ضمن واجهة سهلة الاستخدام.
Marq
marq.com
يساعد Marq (Lucidpress سابقًا) أي شخص داخل المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على المحتوى. ادفع مؤسستك إلى الأمام، وقم بمواءمة رؤية فريقك الإبداعي بسلاسة مع نشاط فرق المبيعات والتسويق لديك. باستخدام Marq، يمكنك إنشاء كتيبات ونشرات إعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والملصقات وبطاقات العمل والمزيد. ونظرًا لقوالب السحب والإفلات والميزات التعاونية، فقد أصبحت أداة يستخدمها المسوقون المشغولون اليوم. يتيح لك Marq تأمين العلامة التجارية وأتمتة المحتوى والتصدير من خلال العديد من القنوات الاجتماعية/الرقمية والمطبوعة.
Desygner
desygner.com
أداة التصميم الجرافيكي لغير المصممين. إنشاء المحتوى للجميع. انضم إلى أكثر من 20 مليون شخص و60 ألف شركة باستخدام Desygner. تصميم المحتوى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والعروض التقديمية وبطاقات العمل والنشرات الإعلانية والمزيد. يساعد حل أتمتة تصميم المؤسسات الرائد من Desygner المؤسسات على إنشاء وتخصيص ونشر محتوى خاص بالعلامة التجارية يتوافق مع الحوكمة العالمية وإمكانية التدقيق. توفر منصة إدارة العلامة التجارية الشاملة الوقت والتكلفة لإزالة اختناقات التصميم، مما يتيح للموظفين الذين يتمتعون بمهارات الحد الأدنى أو عدم وجود مهارات تصميمية إنشاء محتوى ومشاركته بشكل آمن يتماشى مع إرشادات العلامة التجارية للشركة وإدارة المحتوى. تأسست شركة Desygner، وهي شركة تكنولوجيا أسترالية يقع مقرها الرئيسي في جولد كوست، في عام 2016، وهي واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا نموًا اليوم مع أكثر من 30 مليون مستخدم منتشرين عبر 200000 شركة حول العالم.
Curvenote
curvenote.com
Curvenote هي أداة كتابة تعاونية مصممة للعلوم المفتوحة وإمكانية التكرار. قم بإنشاء المحتوى الفني وتحريره في الوقت الفعلي - بما في ذلك المعادلات والمراجع والأشكال والمؤامرات التفاعلية من Jupyter - والعمل بشكل متكرر ودمج التعليقات، ثم التصدير إلى أي قالب مجلة.
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (المعروف سابقًا باسم Crello) عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي حيث يمكن لأي شخص إنشاء مشاريع جذابة لأي صناعة أو مناسبة بسرعة - مهارات التصميم اختيارية. ابدأ بالاختيار من بين أكثر من 150 ألف قالب مصمم بشكل احترافي تم تنسيقه مسبقًا وقابل للتخصيص. قم بتحرير خلفيات الصور وتغيير حجمها وإزالتها بسرعة ببضع نقرات. قم بتحرير محتوى الفيديو وإضافة الموسيقى لإنشاء صور مرئية متعددة الأبعاد. قم بتحميل صورك أو استخدم مكتبة واسعة تضم ما يزيد عن 70 مليونًا من الأصول الإبداعية الخالية من حقوق الملكية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمتجهات المميزة. يمكنك أيضًا وضع العلامة التجارية للمحتوى الخاص بك بسهولة باستخدام وظيفة Brand Kit. باستخدام VistaCreate، يمكن للجميع إنتاج تصميمات تبدو وكأنها استغرقت ساعات أو دقائق.