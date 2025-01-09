برامج النشر المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة

Venngage

venngage.com

Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد منتج Venngage في تحويل رؤى البيانات لإنشاء محتوى مرئي/مستندات بحثية جذابة وقوية لتأسيس قيادة فكرية في مجال التعاملات بين الشركات (b2b). توفر Venngage أيضًا قوالب اتصالات خارجية مفيدة للمساعدة في مشاركة قصة شركتك مع العملاء والمشترين المحتملين. إذا كان لديك حل معقد تقدمه، وتحتاج إلى طريقة أسهل لتوصيل عرض القيمة لشركتك، فإن قوالب الرسوم البيانية من Venngage ستضمن فهم عروضك. يعد Venngage مكانًا رائعًا لإنشاء الأصول المرئية المهمة لمؤسستك وتنظيمها، مثل التقارير والهيكل التنظيمي والمعلومات وأدلة ومواد الإعداد والمستندات البحثية والمستندات التقنية والمزيد. يمكنك تمييز نفسك عن الشركات الأخرى باستخدام السرد القصصي المبني على البيانات لإلهام مؤسستك وعملائك لفهم المعلومات عالية التقنية بتنسيق مرئي. انضم إلى أكثر من 500 فريق ومؤسسة تستخدم Venngage يوميًا لتبسيط اتصالاتهم وإشراك فرقهم وجماهيرهم. قم بتحويل رسائل ومحتوى علامتك التجارية من المصطلحات التقنية للغاية والمربكة إلى رسومات إعلامية جذابة ومقنعة. حافظ على اتصال فرقك الموزعة ومتوافقة مع الاتصالات المؤسسية الأفضل. اكتشف لماذا تعتبر شركات مثل Wal-Mart وAstraZeneca وFacebook وGoodLife أن Venngage أداة حاسمة في الحفاظ على إنتاجية مؤسساتها ومواءمتها وتفاعلها.