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برامج النشر المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
يمكّن برنامج النشر المكتبي المستخدمين من إنشاء ونشر تصميمات الصفحات والمواد المطبوعة المتنوعة بلمسة احترافية. تساعد هذه الأدوات في تصميم تخطيطات الملفات النصية والرسومية للتنسيقات المطبوعة أو الرقمية، مع التركيز على مواد مثل المجلات والمدونات والكتب الإلكترونية والصحف والمنشورات الأخرى عبر الإنترنت. تتضمن هذه الحلول غالبًا مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا وميزات سهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات تحرير سابقة، مما يجعلها مناسبة لكل من المصممين ذوي الخبرة والمبتدئين. قد يوفر البرنامج أيضًا منشئي الصفحات بالسحب والإفلات بالإضافة إلى ميزات التحرير والتصميم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تخطيطات مخصصة وفريدة لتلبية احتياجات محددة. بمجرد تصميم هذه التخطيطات، يمكن تصديرها بسهولة بتنسيقات متنوعة.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
يعد PDFelement بديلاً رائدًا لبرنامج Adobe® Acrobat®، حيث يقدم وظائف PDF على مستوى المؤسسات وترخيصًا دائمًا بجزء بسيط من السعر. وهي متاحة عبر منصات سطح المكتب والجوال والويب. يُباع PDFelement بـ 11 لغة مختلفة على مستوى العالم، ويوفر الطريقة الأسهل والأذكى للمستخدمين من جميع الأنواع لإنشاء مستندات PD...
Renderforest
renderforest.com
رندرفورست عبارة عن منصة متكاملة للعلامات التجارية تقدم للمستخدمين أفضل الأدوات عبر الإنترنت لإنشاء مقاطع فيديو وتصميمات رسومية وشعارات ونماذج بالحجم الطبيعي ومواقع ويب عالية الجودة بأقل وقت وجهد. ابدأ عملية الإنشاء مع صانع الشعار عبر الإنترنت لبناء علامة تجارية فريدة لا تُنسى دون الاستعانة بفريق تصم...
Template.net
template.net
قوالب مصممة بشكل جميل وقابلة للتحرير بسهولة لإنجاز عملك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. ما عليك سوى تصفح قوالبنا سهلة الاستخدام والبحث فيها وحفظها وتنزيلها.
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud عبارة عن أداة إنشاء وتحرير قائمة على القوالب حيث يمكن لأي شخص - حتى بدون خبرة في التصميم - إنتاج مواد تسويقية ذات جودة احترافية لأعماله. يسمح محرر السحب والإفلات بإنشاء منشورات الوسائط الاجتماعية والكتب الإلكترونية وعرض إعلانات البانر وعروض الشرائح التقديمية بشكل سريع، والمزيد. يقوم Xara ...
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate (المعروف سابقًا باسم Crello) عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي حيث يمكن لأي شخص إنشاء مشاريع جذابة لأي صناعة أو مناسبة بسرعة - مهارات التصميم اختيارية. ابدأ بالاختيار من بين أكثر من 150 ألف قالب مصمم بشكل احترافي تم تنسيقه مسبقًا وقابل للتخصيص. قم بتحرير خلفيات الصور وتغيير حجمها وإزالتها ...
PosterMyWall
postermywall.com
يجعل PosterMyWall من السهل والسريع على الشركات الصغيرة التنافس مع منافسيها ذوي التمويل الأفضل. تتضمن مجموعتنا الكاملة من أدوات التسويق التصميم الجرافيكي والفيديو وحملات البريد الإلكتروني وخيارات النشر المتعددة. اختر من بين أكثر من مليون قالب رسومي وبريد إلكتروني وفيديو مصمم بشكل احترافي وقابل للتخصي...
Desygner
desygner.com
أداة التصميم الجرافيكي لغير المصممين. إنشاء المحتوى للجميع. انضم إلى أكثر من 20 مليون شخص و60 ألف شركة باستخدام Desygner. تصميم المحتوى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والعروض التقديمية وبطاقات العمل والنشرات الإعلانية والمزيد.
Designrr
designrr.io
قم بتحميل أي صفحة ويب أو MS Word أو فيديو أو Podcast أو YouTube وسيقوم بإنشاء كتاب إلكتروني مذهل وتحويله إلى pdf أو epub أو Kindle أو Flipbook. سريعة وسهلة الاستخدام. يتضمن التدريب الكامل والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة Facebook.
Visme
visme.co
Visme هي منصة شاملة تعمل على تمكين المتخصصين غير المتخصصين في التصميم من الشركات الرائدة من تغيير الطريقة التي يقومون بها بإنشاء ومشاركة ونشر العروض التقديمية والمستندات والتقارير المرئية وتصورات البيانات وغيرها من التنسيقات المرئية الجذابة في وقت أقل. يستخدم المستخدمون من IBM وGoldenState Warriors ...
Venngage
venngage.com
Venngage عبارة عن منصة لتصميم المعلومات توفر مجموعة من القوالب المخصصة للشركات، لتسهيل توصيل المعلومات المعقدة داخل مؤسستك وخارجها، بسهولة وبدون مصمم. يوفر منتج Venngage مواد مرئية جذابة لإضافتها إلى منهج التعلم والتطوير لديك، مما يساعد بدوره في إبقاء مؤسستك على علم بالقرارات والعمليات المهمة. يساعد...
Marq
marq.com
يساعد Marq (Lucidpress سابقًا) أي شخص داخل المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على المحتوى. ادفع مؤسستك إلى الأمام، وقم بمواءمة رؤية فريقك الإبداعي بسلاسة مع نشاط فرق المبيعات والتسويق لديك. باستخدام Marq، يمكنك إنشاء كتيبات ونشرات إعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والملصقات وبطاقات العمل والمز...
Curvenote
curvenote.com
Curvenote هي أداة كتابة تعاونية مصممة للعلوم المفتوحة وإمكانية التكرار. قم بإنشاء المحتوى الفني وتحريره في الوقت الفعلي - بما في ذلك المعادلات والمراجع والأشكال والمؤامرات التفاعلية من Jupyter - والعمل بشكل متكرر ودمج التعليقات، ثم التصدير إلى أي قالب مجلة.
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - منصة الوسائط الاجتماعية الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي! مع وجود أكثر من مليون مستخدم والعدد في ازدياد، يعد Picmaker الحل المتكامل الأمثل للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز تواجدهم الاجتماعي. اكتشف الموضوعات الشائعة، وقم بإنشاء تصميمات مذهلة، وجدولة المنشورات، واجذب الجمهور، وق...
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متج...
Publitas
publitas.com
ساعد المتسوقين عبر الإنترنت على اكتشاف ما يحبونه. بيع المزيد. ~50% من المتسوقين يعرفون ما يريدون؛ يقومون بالبحث والاختيار والخروج. الآخرين؟ إنهم يحبون التصفح والاكتشاف والاستلهام. المتجر الإلكتروني مناسب للمجموعة الأولى؛ لكن ربط علامتك التجارية بالمجموعة الثانية يتطلب شيئًا أكثر... وهذا ما توفره Pub...
Smore
smore.com
Smore هي أداة نشرة إخبارية تعاونية، مع التركيز على سهولة الاستخدام والنتائج الجميلة والهادفة والتكامل والأتمتة البسيطة.
Curated
curated.co
قم بتوصيل رسائل إخبارية مذهلة عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها القراء بالفعل. يبدو قالبنا الصلب (القابل للتخصيص) رائعًا في كل عميل بريد إلكتروني، لذا يمكنك التركيز على المحتوى، وليس التصميم.