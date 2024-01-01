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برامج النشر المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
يمكّن برنامج النشر المكتبي المستخدمين من إنشاء ونشر تصميمات الصفحات والمواد المطبوعة المتنوعة بلمسة احترافية. تساعد هذه الأدوات في تصميم تخطيطات الملفات النصية والرسومية للتنسيقات المطبوعة أو الرقمية، مع التركيز على مواد مثل المجلات والمدونات والكتب الإلكترونية والصحف والمنشورات الأخرى عبر الإنترنت. تتضمن هذه الحلول غالبًا مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا وميزات سهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات تحرير سابقة، مما يجعلها مناسبة لكل من المصممين ذوي الخبرة والمبتدئين. قد يوفر البرنامج أيضًا منشئي صفحات السحب والإفلات بالإضافة إلى ميزات التحرير والتصميم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تخطيطات مخصصة وفريدة من نوعها لتلبية احتياجات محددة. بمجرد تصميم هذه التخطيطات، يمكن تصديرها بسهولة بتنسيقات متنوعة.
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Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
VistaCreate
create.vista.com
أبسط محرر صور على الإنترنت ᐉ VistaCrate (Crello سابقًا) ➤ قم بإنشاء تصميماتك الخاصة ✓ النشر ✓ الغلاف ✓ الرسوم المتحركة ☝ استخدم أفضل برامج التصميم عبر الإنترنت ⏩ إنه سهل ومجاني! أداة تصميم رسومية مجانية لمساعدتك على إنشاء محتوى مثير للإعجاب في دقائق. تصفح الآلاف من القوالب الاحترافية وقم بتحريرها ع...
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
#1 بديل Adobe® Acrobat®: PDFelement هو الحل الشامل لملفات PDF. قم بإنشاء ملفات PDF وتحريرها وتحويلها وتوقيعها بطريقة أفضل.
Picmaker
picmaker.com
ارفع مستوى لعبة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام أداة الإدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Picmaker. قم بتبسيط إنشاء المحتوى الخاص بك، والجدولة، والتحليلات باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأتمتة. جرب الآن!
Renderforest
renderforest.com
جميع أدوات التصميم الخاصة بك في مكان واحد. ابدأ في تنمية أعمالك من خلال إنشاء مقاطع فيديو مذهلة ورسوم متحركة وعلامات تجارية ونماذج بالحجم الطبيعي وعروض تقديمية ورسومات ومواقع ويب احترافية!
PosterMyWall
postermywall.com
تصاميم جميلة. ترقية سهلة. انشر الخبر باستخدام رسومات ومقاطع فيديو وملصقات ومنشورات مذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
Venngage
venngage.com
انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.
Desygner
desygner.com
أداة التصميم الجرافيكي لغير المصممين. إنشاء المحتوى للجميع. انضم إلى أكثر من 20 مليون شخص و60 ألف شركة باستخدام Desygner. تصميم المحتوى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والعروض التقديمية وبطاقات العمل والنشرات الإعلانية والمزيد.
Template.net
template.net
قوالب مصممة بشكل جميل وقابلة للتحرير بسهولة لإنجاز عملك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. ما عليك سوى تصفح قوالبنا سهلة الاستخدام والبحث فيها وحفظها وتنزيلها.
Curvenote
curvenote.com
منصة الكتابة للعلوم. أداة كتابة جميلة مصممة للكتابة الفنية، متصلة بـ Jupyter.
Designrr
designrr.io
قم بتحميل أي صفحة ويب أو MS Word أو فيديو أو Podcast أو YouTube وسيقوم بإنشاء كتاب إلكتروني مذهل وتحويله إلى pdf أو epub أو Kindle أو Flipbook. سريع وبسيط الاستعمال. يتضمن التدريب الكامل والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة Facebook.
Marq
marq.com
يعمل Marq (Lucidpress سابقًا) على تمكين الجميع في المؤسسة من إنشاء محتوى خاص بالعلامة التجارية باستخدام قوالب العلامة التجارية المقفلة. قبل وداعًا لأعمالك المتراكمة الإبداعية.
Xara Cloud
xara.com
أعمال تصميم أقل، نتائج أعمال أكثر. أنشئ محتوى يتحدث إلى جمهورك. مجموعة أدوات كاملة تعكس أفكارك بنتائج مرئية. لا مهارات التصميم المطلوبة.
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متج...
Publitas
publitas.com
نحن نساعد العلامات التجارية على نشر الكتالوجات عبر الإنترنت لتقديم تجارب تسوق جميلة.
Smore
smore.com
Smore هي أداة نشرة إخبارية تعاونية، مع التركيز على سهولة الاستخدام والنتائج الجميلة والهادفة والتكامل والأتمتة البسيطة.
Curated
curated.co
قم بتوصيل رسائل إخبارية مذهلة عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها القراء بالفعل. يبدو قالبنا الصلب (القابل للتخصيص) رائعًا في كل عميل بريد إلكتروني، لذا يمكنك التركيز على المحتوى، وليس التصميم.