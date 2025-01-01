برنامج الحجز المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية

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تعمل حلول حجز المكاتب على تبسيط عملية حجز المكاتب الفردية في مساحة العمل. تتيح هذه الأدوات للموظفين عرض وحجز المكاتب المتاحة عبر مخطط الشركة، والذي غالبًا ما يكون تفاعليًا ويتميز بصور ثلاثية الأبعاد وعناصر غامرة لمساعدة المستخدمين على استكشاف مساحة العمل الخاصة بهم. تُستخدم برامج الحجز المكتبي بشكل شائع في نماذج أماكن العمل المختلطة، حيث يتمتع الموظفون بالمرونة في اختيار الأيام التي يعملون فيها في المكتب والأيام التي يعملون فيها عن بُعد. ومع ذلك، يمكن استخدام هذا البرنامج مع كل من خطط الطوابق الثابتة (المعينة) والمفتوحة (غير المخصصة)، مما يجعله حلاً مثاليًا للشركات التي لديها موظفين مكتبيين ومختلطين بدوام كامل. يمكّن برنامج الحجز المكتبي الشركات من تخصيص مناطق محددة من المكتب لفرق أو أقسام معينة، مما يعزز التعاون بين الموظفين داخل المكتب. يمكن للمسؤولين استخدام هذه المنتجات لحجز المكاتب نيابة عن المستخدمين، وتقييد المكاتب أو المناطق المتاحة للحجز، ومراقبة الاستخدام من خلال تحليلات مكان العمل. يتيح الوصول إلى تحليلات مكان العمل للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخطيط المكتب واحتياجات الاستخدام. تتوفر العديد من حلول حجز المكاتب من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسهل على الموظفين حجز المكاتب أثناء التنقل.
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Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
Envoy
envoy.com
تطبيق Envoy Workplace يدير مساحة العمل بشكل كامل من خلال حجز المكاتب وغرف الاجتماعات وإدارة التسليم وتحليل الإشغال. يوفر بيانات موحدة ودقيقة.
Robin
robinpowered.com
تطبيق Robin يدير المساحات المكتبية ويسهل حجز المكاتب والغرف مع توفير أدوات التحليل والأتمتة لتحسين الإنتاجية.
deskbird
deskbird.com
تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.
Desk.ly
desk.ly
Desk.ly هو تطبيق لإدارة الحجز المكتبي، يتيح للمستخدمين حجز المكاتب وقاعات الاجتماعات بسهولة، مع تحسين استخدام المساحات.
Yoffix
yoffix.com
يوفر تطبيق Yoffix حلاً لإدارة حجوزات المكاتب والمساحات المشتركة، مما يتيح للموظفين حجز المكاتب وغرف الاجتماعات ومواقف السيارات بسهولة.
OfficeRnD
officernd.com
تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.
Tribeloo
tribeloo.com
تريبلو هو تطبيق بسيط لحجز المكاتب يساهم في تعزيز التعاون في بيئات العمل الهجينة وتحسين استخدام المساحات المكتبية.
Optix
optixapp.com
Optix هو تطبيق لإدارة مساحات العمل المشتركة، يوفر أدوات للحجز، الفواتير، إدارة الأعضاء والتفاعل المجتمعي من خلال الهاتف المحمول.
Comeen
comeen.com
تطبيق Comeen Play هو منصة لعرض المعلومات الرقمية في الشركات، تتيح بث المحتوى وإدارة حقوق المستخدمين بسهولة.
Joan
getjoan.com
تطبيق جوان هو نظام شامل لإدارة أماكن العمل، يساعد في تحسين استخدام المساحات وزيادة إنتاجية الموظفين وتسهيل إدارة المكاتب.
m-work
m-work.co
m-work هو حل لإدارة المساحات المكتبية، ينظم العمل عن بعد والمكاتب الفعلية، ويوفر حجز مساحات وبيانات للتخطيط بكفاءة.
Whatspot
whatspot.app
تطبيق واتسبوت يساعد في إدارة مساحات العمل بسهولة، مثل حجز المكاتب والغرف ومواقف السيارات، ويقدم أدوات لمراقبة الاستخدام وتسهيل الحجوزات.
Matrix Booking
matrixbooking.com
تطبيق Matrix Booking يُساعد المؤسسات في إدارة الحجوزات بكفاءة لمكاتب العمل، وغرف الاجتماعات، والموارد القابلة للحجز.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido هو تطبيق لإدارة حجوزات العمل يتيح للفرق المختلطة حجز المكاتب ومواقف السيارات وغرف الاجتماعات بسهولة. يتضمن تحليلات للاستخدام ويدعم تكامل الأدوات الشائعة.
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق لإدارة المكاتب وحجز المساحات العمل، يوفر للموظفين إمكانية العمل من مواقع مختلفة بمرونة وسهولة.
Zynq
zynq.io
Zynq هو نظام متكامل لإدارة المساحات المكتبية، يوفر حجوزات ذكية، إدارة الزوار، وتحليلات للاستخدام لتحسين الإنتاجية.
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor هو تطبيق لإدارة مساحة العمل يقدم حلولاً لحجز المكاتب والاجتماعات، مما يسهل التعاون وتحسين استخدام الفضاء في بيئات العمل الهجينة.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago هو منصة تجمع بين أماكن العمل المادية والافتراضية، مما يسهل التعاون وإدارة المساحات المكتبية المرنة.
UrSpayce
urspayce.com
تطبيق UrSpayce هو برنامج إدارة أماكن العمل يعتمد على السحابة، يساعد الشركات في إدارة أماكن العمل والقوى العاملة الهجينة.
Archie
archieapp.co
Archie هو تطبيق لإدارة المكاتب والمساحات المشتركة، يوفر حجز الغرف والمكاتب، إدارة الزوار، وتحليلات المساحات، مع واجهة مستخدم سهلة وميزات متكاملة.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus هو منصة لإدارة مساحات العمل المشتركة، تساعد في تنظيم المواعيد، الفواتير، وإدارة الفعاليات، مع ميزات الأمان والتحكم في الوصول.
Tactic
gettactic.com
تطبيق Tactic هو منصة لإدارة مكان العمل الهجين، تتيح تكامل سهل مع أدوات مثل Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom.
UnSpot
unspot.com
تطبيق UnSpot يسهل حجز المساحات المكتبية وغرف الاجتماعات، ويتيح للموظفين إدارة جداولهم بمرونة والتخطيط للاجتماعات بكفاءة.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace هو منصة SaaS تدير عمليات الحجز، إدارة الزوار، وتنسيق الغرف لتحسين تجربة الموظف والكفاءة في بيئة العمل.
Appspace
appspace.com
تطبيق Appspace يقدم أدوات إدارة المساحات والتواصل لمواقع العمل الهجينة، بما في ذلك حجز الغرف وإدارة الزوار واللافتات الرقمية.
Calven
calven.com
تطبيق كالفن يدمج تجربة الموظف مع العمليات الإدارية في مكان العمل، ويدعم العمل الهجين لتحسين التجربة المكتبية والموارد البشرية.
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ هو تطبيق يُمكّن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية وتحسين تجربة العمل، ويساعد المستخدمين في حجز المكاتب والاجتماعات بطرق مرنة.
Wayleadr
wayleadr.com
تطبيق Wayleadr يُبسط إدارة الوصول والتنقل في المواقع المختلفة، مع توفير مخططات تفاعلية وتحديثات آنية لتحسين الكفاءة وتجربة المستخدم.
Nspace
getnspace.com
تطبيق Nspace يدير حجز مكاتب العمل spaces وزيارة الزوار في مكان واحد، مما يسهل على الموظفين العثور على المساحات الأنسب لهم.
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