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تعمل حلول حجز المكاتب على تبسيط عملية حجز المكاتب الفردية في مساحة العمل. تتيح هذه الأدوات للموظفين عرض وحجز المكاتب المتاحة عبر مخطط الشركة، والذي غالبًا ما يكون تفاعليًا ويتميز بصور ثلاثية الأبعاد وعناصر غامرة لمساعدة المستخدمين على استكشاف مساحة العمل الخاصة بهم. تُستخدم برامج الحجز المكتبي بشكل شائع في نماذج أماكن العمل المختلطة، حيث يتمتع الموظفون بالمرونة في اختيار الأيام التي يعملون فيها في المكتب والأيام التي يعملون فيها عن بُعد. ومع ذلك، يمكن استخدام هذا البرنامج مع كل من خطط الطوابق الثابتة (المعينة) والمفتوحة (غير المخصصة)، مما يجعله حلاً مثاليًا للشركات التي لديها موظفين مكتبيين ومختلطين بدوام كامل. يمكّن برنامج الحجز المكتبي الشركات من تخصيص مناطق محددة من المكتب لفرق أو أقسام معينة، مما يعزز التعاون بين الموظفين داخل المكتب. يمكن للمسؤولين استخدام هذه المنتجات لحجز المكاتب نيابة عن المستخدمين، وتقييد المكاتب أو المناطق المتاحة للحجز، ومراقبة الاستخدام من خلال تحليلات مكان العمل. يتيح الوصول إلى تحليلات مكان العمل للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخطيط المكتب واحتياجات الاستخدام. تتوفر العديد من حلول حجز المكاتب من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسهل على الموظفين حجز المكاتب أثناء التنقل.
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Yoffix
yoffix.com
يوفر تطبيق Yoffix حلاً لإدارة حجوزات المكاتب والمساحات المشتركة، مما يتيح للموظفين حجز المكاتب وغرف الاجتماعات ومواقف السيارات بسهولة.
zapfloor
zapfloor.com
ينقل برنامج إدارة مساحة العمل الخاص بـ Zapfloor تجربة مكان العمل إلى المستوى التالي، حيث يوفر للأعضاء والمستأجرين والفرق مساحة عمل مرنة تؤدي إلى مزيد من الرضا والتعاون والرفاهية.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago هو الحل الذي يجمع بين أماكن العمل الفعلية والافتراضية في منصة واحدة. إنه مبني حول الأشخاص وسيتبعهم أينما عملوا أو منه. - يمكنك إنشاء مخططات أرضية تفاعلية لمساحات العمل - الحفاظ على الرؤية والوصول إلى زملاء العمل والزملاء عبر المؤسسة - هنا يمكنك إدارة المساحة المكتبية المرنة - مكاتب الكتب وغرف الاجتماعات - جمع فرق بعيدة أو متعددة الوظائف في الطوابق الافتراضية - يمكنك التكامل مع M365 عبر تطبيق MS Teams وAzure AD - أو مع قنوات الاتصال والمصادقة الأخرى مثل Google وLinkedIn وZoom وSlack وما إلى ذلك. يعد Workipelago مناسبًا للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى الهيئات التعليمية (المدارس والجامعات وغيرها). .
m-work
m-work.co
m-work هو حل لإدارة مساحة العمل يعمل على تحسين التنسيق بين مكاتب العمل عن بعد والمكاتب الفعلية. سهلة الاستخدام وقابلة للتكامل مع أدواتك الحالية، توفر منصتنا رؤية في الوقت الفعلي لوجود الفريق، وتسهل حجز مساحة العمل وتولد بيانات قيمة للتخطيط الفعال. تم دمج m-work أصلاً مع Teams وOutlook وGSuite وجميع أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتوفير الوقت لكل عضو في الفريق.
Matrix Booking
matrixbooking.com
تطبيق Matrix Booking يُساعد المؤسسات في إدارة الحجوزات بكفاءة لمكاتب العمل، وغرف الاجتماعات، والموارد القابلة للحجز.
Calven
calven.com
تعرف على Calven مرحبًا بك في منصة التكنولوجيا في مكان العمل التي تدعم مستقبل العمل من خلال دمج تجربة الموظف وعمليات مكان العمل معًا. يعمل كالفن على تمكين الموظفين وأصحاب العمل وقادة الفرق من خلال إطلاق العنان للعمل المختلط، وتمكين تجارب مذهلة في مكان العمل بغض النظر عن مكان عملنا، وتحسين المكتب كلما دعت الحاجة إلى ذلك. نحن نمكن المؤسسات من تصميم وتنفيذ وإدارة وقياس سياسات وعمليات العمل المستقبلية لخلق أفضل تجربة ممكنة للموظفين والمكتب.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce هو برنامج متكامل لإدارة أماكن العمل قائم على السحابة ويساعد الشركات على إدارة أماكن العمل والقوى العاملة المختلطة. إنه يبسط حياة الموظفين والزوار والبائعين من خلال التكنولوجيا التي تقود العمليات الشاملة. تعمل UrSpayce على تحويل أماكن العمل اليوم باستخدام تكنولوجيا الغد. قم بالتسجيل مجانًا على UrSpayce.com وقم بإدارة عملك بفعالية.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido هو تطبيق لإدارة حجوزات العمل يتيح للفرق المختلطة حجز المكاتب ومواقف السيارات وغرف الاجتماعات بسهولة. يتضمن تحليلات للاستخدام ويدعم تكامل الأدوات الشائعة.
Tribeloo
tribeloo.com
تريبلو هو تطبيق بسيط لحجز المكاتب يساهم في تعزيز التعاون في بيئات العمل الهجينة وتحسين استخدام المساحات المكتبية.
Archie
archieapp.co
تعمل Archie على الآلاف من المكاتب الحديثة ومساحات العمل المشتركة في جميع أنحاء العالم ، حيث تقدم حلاً متكاملًا يتضمن حجز غرفة الاجتماعات والمكتب وإدارة الزوار وتحليلات مساحة العمل وبرامج العمل. واجهة المستخدم الحديثة وميزات المسؤول القوي وتجربة مستخدم لا مثيل لها تميز Archie عن الحلول الأخرى. تحب كل من SMBs and Enterprises ميزات Archie الواسعة ، والتي تشمل خطط الطابق المرئي ، وسجلات الزوار ، وتتبع تسجيل الوصول ، وجدولة غرفة الاجتماعات ، وتعيين المقاعد ، وإدارة الموقع المتعدد ، والأتمتة الذكية ، والإشعارات في الوقت الفعلي ، وتطبيق Mobile White Label ، و SSO و SCIM ، وواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة ، وأكثر من ذلك بكثير. تتكامل Archie أيضًا مع أدوات الإنتاجية (Slack ، والفرق ، وتقويم Google ، والمزيد) ، وأنظمة الوصول المادية (Kisi ، و Brivo ، و Salto ، وأكثر) ، ومقدمي خدمات الدفع ، وبرامج المحاسبة (QuickBooks و Xero) ، وشبكات WiFi (Cisco ، و Ubiquiti ، و Aruba ، والمزيد) ، والمزيد من الحلول الأخرى. سواء كنت تبحث عن الحجز في الغرفة والمكتب لتشغيل مكتبك المختلط ، أو إدارة الزوار من أجل الكفاءة والامتثال ، أو البرنامج المناسب لتنمية أعمالك في العمل ، فإن Archie هو الحل لك.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus هي منصة رائدة ذات علامة بيضاء تم تصميمها لمساعدتك على إدارة وتعزيز مساحات العمل والعمل الجماعي المرنة وتنمية شبكة عملائك وبناء مجتمع احترافي حول مساحتك. يقوم Nexudus بأتمتة معظم المهام المتعلقة بإدارة مساحات العمل المرنة، مما يوفر الوقت لك ولأعضائك. يجمع Nexudus بين مجموعة من الأدوات التي توفر حلولاً ذكية للفوترة والمحاسبة وتتبع العملاء المحتملين وضم الأعضاء وإدارة المجتمع وحجز التذاكر للأحداث وإدارة عمليات التسليم وأنظمة الأمان والوصول وغير ذلك الكثير، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقر شركة Nexudus في لندن بالمملكة المتحدة ولكنها تصل إلى العملاء على مستوى العالم منذ عام 2012، وقد ساعدت أكثر من 2000 مساحة عمل مشتركة ومساحات عمل مرنة في أكثر من 90 دولة لتوسيع نطاق العمل وتوفير تجارب سلسة للأعضاء.
Nspace
getnspace.com
تعمل Nspace على تشغيل مكان العمل المختلط. تستخدم شركات كبرى مثل BDO وUnited Way وStaples Nspace لإدارة حجز المكاتب والمساحات، بالإضافة إلى الترحيب بالزوار في المكتب - كل ذلك في مكان واحد. تعمل Nspace على تبسيط عملية حجز مساحات العمل واستخدامها، مما يسهل على الموظفين العثور على المكان المثالي وحجزه بين زملائهم. قم بتحسين تخطيط مكتبك مع تحسين إنتاجية الموظفين ورفع الروح المعنوية. يتمتع Nspace بالميزات اللازمة لإدارة مساحات مكتبك بكفاءة. البدء سهل مع الطبقة المجانية لدينا.
Joan
getjoan.com
Joan هو نظام شامل لإدارة مكان العمل مصمم لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين وتبسيط الجوانب المختلفة لإدارة المكاتب. لماذا جوان: - حلول شاملة: إدارة الغرف والمكاتب والأصول والزوار بسهولة. - التثبيت بدون جهد: إعداد بسيط بدون كابلات أو أسلاك أو إنشاءات. - التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع التقويمات والأنظمة الموجودة. - رؤى تعتمد على البيانات: احصل على رؤى قيمة حول استخدام مساحة العمل. - تصميم سهل الاستخدام: سهولة الإعداد، وواجهة بديهية، ولا يتطلب الأمر معرفة أو تدريبًا مكثفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. - خيار مستدام: شاشات E Ink® الموفرة للطاقة لخفض استهلاك الطاقة.
Tactic
gettactic.com
Tactic هو النظام الأساسي المختلط لإدارة مكان العمل رقم 1 لسبب واحد بسيط، وهو أن عملاؤنا يحبوننا. يستخدمه عملاء مثل Microsoft والأمم المتحدة وGrammarly وجامعة نورث وسترن، مما يجعل الرحلة إلى المكتب ممتعة. من خلال عمليات التكامل مع Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom، تم دمج حلنا الشامل بشكل أنيق في سير عملك اليومي.
Optix
optixapp.com
Optix هو تطبيق لإدارة مساحات العمل المشتركة، يوفر أدوات للحجز، الفواتير، إدارة الأعضاء والتفاعل المجتمعي من خلال الهاتف المحمول.
Eden Workplace
eden.io
Eden عبارة عن منصة SaaS شاملة تم تصميمها لمساعدة فرق Workplace وعمليات الأفراد وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق العجائب. تقدم Eden أدوات سهلة الاستخدام لتجربة مكان العمل، مصممة مع وضع تجربة الموظف وعالم العمل الجديد في الاعتبار. تتضمن مجموعة المنتجات حجز المكاتب وإدارة الزوار والتذاكر الداخلية وجدولة الغرف والتسليم. تسمح أدوات Eden للفرق بدمج جميع احتياجات تجارب مكان العمل في نظام أساسي واحد متكامل، مما يؤدي إلى إنشاء تجربة مبهجة ومبسطة للموظفين. يقع مقر إيدن في سان فرانسيسكو، ومن بين المستثمرين Y Combinator، وBessemer Venture Partners، و Fifth Wall، وS28 Capital، وReshape، وJLL. تتمثل مهمة إيدن في إنشاء مكان أفضل للعمل للجميع.
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل إلى ارتفاعات جديدة مع WhatsPot. مثالي للشركات ، ومساحات العمل ، والجامعات والمؤسسات العامة ، نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك-من المكاتب إلى غرف الاجتماعات وأماكن وقوف السيارات مع بقاء سهلة الاستخدام. WhatsPot مجاني إلى الأبد لمدة 3 مساحات وما يصل إلى 15 مستخدم! تجربة كفاءة لا مثيل لها مع منصتنا البديهية مجانًا وتوسع كلما شعرت بالحاجة إلى التوسع. تم تصميم أسعارنا مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، وتوفر الخطط بنية تسعير مرنة بناءً على استخدامك. الاستفادة من: الخرائط التفاعلية ، تطبيق الهاتف المحمول ، رموز QR في مكان العمل ، وصول الزوار السهل ، وعملية الموافقة ، وإحصائيات استخدام المساحة. قم بتبسيط مساحتك ، وتبسيط الحجوزات ، وتحسين استخدام الموارد ، كل ذلك مع تعزيز تجربة المستخدم. اختر WhatsPot لمساحة عمل أكثر ذكاءً وأكثر تنظيماً. ما تحصل عليه: سوف يساعدك WhatsPot بسرعة وسهولة في العثور على موعد مناسب للحجز حتى لا يصطدم بالآخرين. الحجوزات الفورية ، على التوالي-تمكين الحجوزات الفورية ، مع فحص بسيط ، تلبي احتياجات سريعة من مكاتب المهنيين والحجوزات الفضائية التي أصبحت بصرية-إدارة الحجوزات المكتبية الساخنة بسهولة باستخدام مخططات الأرضية التفاعلية. إنشاء بيئة عمل يمكن أن تعمل فيها الفرق والأفراد بفعالية. انظر في الوقت الحقيقي التي تتوفر مكاتب ، من هي في المكتب وحيث يجلس زملاء الفريق. إتاحة الحجوزات للجمهور - السماح للزائرين والشركاء الخارجيين بحجز غرف الاجتماعات والمكاتب وموارد الشركة المشتركة الأخرى بسهولة ودون الحاجة إلى إنشاء حساب. كل شيء في سيطرتك. جميع الحجوزات في مكان واحد - لديك نظرة عامة مثالية لجميع حجوزاتك وحجوزات شركتك في شكل تقويم أو جدول أعمال يومي. دائمًا ما يكون في متناول اليد على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر. السيطرة الكلية ، الرؤية في الوقت الفعلي - إدارة من يمكنه الوصول إلى الموارد أو الموافقة أو رفض الحجوزات. تتبع استخدام المساحة في الوقت الفعلي ، لذلك أنت تعرف دائمًا الموارد التي يتم استخدامها عندما تكون ويل من قبل من. تقارير الاستخدام التفصيلية للفواتير الدقيقة - رفع دقة الفواتير الخاصة بك من خلال تقارير الاستخدام التفصيلية لدينا. سواء أكان فواتير المكاتب الساخنة أو غرف الاجتماعات ، يوفر برنامجنا بيانات دقيقة ، مما يضمن حساب كل ساعة.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة في مكان العمل.
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr ، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن يغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. نظرًا لأن منصة وصول العالم رقم 1 ، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبأقل ضغوط. عند تحويل مساحاتك المادية ، مثل مواقف السيارات ، والمكاتب ، وغرف الاجتماعات ، إلى مساحات ذكية ومُرتبة على الفور ويمكن الوصول إليها على الفور ، يخلق WayLeadr تجربة وصول بدون احتكاك تمكن جميع أنواع الشركات من زيادة الكفاءة التي تخلق الانسجام وزيادة الإنتاجية. تفضل بزيارة WayLeadr.com اليوم لمعرفة سبب اختيار شركات اليوم في القرن الحادي والعشرين مثل Openai و Uber و Sanofi Wayleadr لمساعدة موظفيها على الوصول بشكل أسهل.
UnSpot
unspot.com
بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرفة اجتماعات بنقرة واحدة. خطط لجدولك الزمني في الوقت الذي سيكون فيه الفريق في المكتب، دون مناقشات طويلة. لا تفوت الأيام التي يأتي فيها زميل تريد التحدث معه إلى المكتب. ابحث عن طريقك حول المكاتب أو الطوابق التي نادرًا ما تزورها. يحتوي النظام على جميع عمليات التكامل اللازمة لسهولة الاستخدام، مثل Active Directory وتقويمات Google وExchange. كما أنه يتمتع بوظيفة متطورة للغاية للعثور على غرف الاجتماعات وحجزها، بما في ذلك وضع شاشات العرض في مقدمة الغرفة. إذا قامت إحدى الشركات بتقديم وظائف مرنة جزئيًا، فإن هذا يمنح الأشخاص خيارًا، كما يمنح الشركة الفرصة لزيادة عدد الموظفين دون الانتقال المكلف إلى مكتب آخر. لا تدع العمل المختلط يعيق العمل معًا. امنح الموظفين طريقة سهلة لإدارة جدولهم المختلط، ودعوة زملاء العمل في الموقع، وحجز مكتب قريب بنقرة واحدة، سواء من سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق سهل الاستخدام يجمع بين نظام إدارة المكاتب ومساحات العمل القابلة للحجز. فهو يمنح الموظفين حرية العمل من أي مكان، سواء كان ذلك مكتب الشركة أو منزلهم أو مساحة عمل مشتركة.
Comeen
comeen.com
Comeen Play عبارة عن منصة لافتات رقمية على مستوى المؤسسات للاتصالات الداخلية والتشغيلية. يتيح لك هذا الحل، المصمم خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بث المحتوى إلى فرقك بنقرة واحدة. قم باستيراد أو إنشاء المحتوى الخاص بك من القوالب وإدارة جميع حقوق المستخدم بسهولة من لوحة معلومات حديثة. تقدم Comeen Play أكثر من 60 عملية تكامل، بما في ذلك Google Slides وMicrosoft PowerPoint وSalesforce وLumApps وحتى YouTube: مما يسمح لموظفيك بالوصول إلى أفضل المعلومات في الوقت الفعلي. انشر حل اللافتات الرقمية الخاص بنا على ChromeOS، أو Windows، أو Android، أو Samsung Smart Signage Platform. تعتمد مئات الشركات على Comeen Play، بدءًا من الشركات الناشئة سريعة النمو وحتى المؤسسات الكبيرة، مثل Veolia أو Sanofi أو Imerys أو Sanmina.
Appspace
appspace.com
قم بإنشاء تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل مع أدوات التواصل وإدارة الفضاء البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال ، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. يقدم AppSpace حلولًا عالمية ودعمًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم الهجينة في مكان العمل. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل ، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية ، وتعزيز الاتصالات.
OfficeRnD
officernd.com
تطبيق OfficeRnD يساعد الشركات في إدارة المساحات العمل المشتركة بسلاسة، ويوفر أدوات لأتمتة الفواتير وإدارة الأعضاء والحجوزات.
deskbird
deskbird.com
تطبيق deskbird يسهل حجز المكاتب وإدارة المساحات المكتبية، مما يسمح للموظفين بتنسيق جداولهم وحجز الموارد بسهولة عبر أجهزة متعددة.
Desk.ly
desk.ly
Desk.ly هو تطبيق لإدارة الحجز المكتبي، يتيح للمستخدمين حجز المكاتب وقاعات الاجتماعات بسهولة، مع تحسين استخدام المساحات.
Zynq
zynq.io
Zynq هو نظام متكامل لإدارة المساحات المكتبية، يوفر حجوزات ذكية، إدارة الزوار، وتحليلات للاستخدام لتحسين الإنتاجية.
Skedda
skedda.com
تقدم Skedda منصة لإدارة المساحات المكتبية، تتيح حجز وتنظيم المكاتب والمرافق بشكل سهل وفعال، مع ميزات متكاملة وأتمتة عملية الحجز.
Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGames وPolitico وTripAdvisor على منصة Robin لإدارة مكان العمل لزيادة الإنتاجية وتقليل الاحتكاك في المكتب. نحن نساعد على تحسين مساحاتهم من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات.
Envoy
envoy.com
يعد Envoy Workplace الحل الوحيد المتكامل الذي يجمع كل ما تحتاجه لإدارة مكان عملك وتحسينه، بدءًا من حجز المكاتب والغرف وحتى إدارة التسليم وتحليلات الإشغال الموحدة. لقد أعاد Envoy تعريف كيفية ترحيب الشركات بالزائرين، وتحسين التجربة في الموقع، وحجز المكاتب وغرف الاجتماعات، وإدارة عمليات التسليم، والوصول إلى بيانات مكان العمل الدقيقة والموحدة في 16000 موقع حول العالم من خلال تصميم المنتجات التي تحل المشكلات الشائعة في مكان العمل. اعتمد على حلول ذكية ومؤتمتة لمشاكل مكان العمل الشائعة، مثل تحرير المساحة غير المستخدمة والتخلص من المهام المتكررة. لا يسمح لك هذا فقط بالاستفادة القصوى من مساحتك ومواردك، بل يحرر وقت فريقك للتركيز على العمل المهم. باستخدام تقنية Envoy البديهية التي يستمتع الموظفون باستخدامها بالفعل، يمكنك إنشاء تجربة رائعة في مكان العمل تعزز المجتمع والعمل الجماعي من خلال تسهيل قيام الفرق بتنسيق العمل في الموقع. على عكس الشركات التي تقدم حلول مكان العمل المنفصلة ومصادر البيانات المتباينة (وغير الدقيقة غالبًا)، توفر منصة Envoy بيانات دقيقة وشاملة وموحدة في مكان العمل حتى تتمكن من اتخاذ قرارات عمل مستنيرة. تقوم حلول Envoy المتكاملة بسحب البيانات من مصادر متعددة لضمان حصولك دائمًا على البيانات الأكثر دقة المتاحة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Envoy.com.
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