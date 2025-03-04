Whatspot

whatspot.app

ارفع إدارة مساحة العمل إلى ارتفاعات جديدة مع WhatsPot. مثالي للشركات ، ومساحات العمل ، والجامعات والمؤسسات العامة ، نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك-من المكاتب إلى غرف الاجتماعات وأماكن وقوف السيارات مع بقاء سهلة الاستخدام. WhatsPot مجاني إلى الأبد لمدة 3 مساحات وما يصل إلى 15 مستخدم! تجربة كفاءة لا مثيل لها مع منصتنا البديهية مجانًا وتوسع كلما شعرت بالحاجة إلى التوسع. تم تصميم أسعارنا مع وضع قابلية التوسع في الاعتبار ، وتوفر الخطط بنية تسعير مرنة بناءً على استخدامك. الاستفادة من: الخرائط التفاعلية ، تطبيق الهاتف المحمول ، رموز QR في مكان العمل ، وصول الزوار السهل ، وعملية الموافقة ، وإحصائيات استخدام المساحة. قم بتبسيط مساحتك ، وتبسيط الحجوزات ، وتحسين استخدام الموارد ، كل ذلك مع تعزيز تجربة المستخدم. اختر WhatsPot لمساحة عمل أكثر ذكاءً وأكثر تنظيماً. ما تحصل عليه: سوف يساعدك WhatsPot بسرعة وسهولة في العثور على موعد مناسب للحجز حتى لا يصطدم بالآخرين. الحجوزات الفورية ، على التوالي-تمكين الحجوزات الفورية ، مع فحص بسيط ، تلبي احتياجات سريعة من مكاتب المهنيين والحجوزات الفضائية التي أصبحت بصرية-إدارة الحجوزات المكتبية الساخنة بسهولة باستخدام مخططات الأرضية التفاعلية. إنشاء بيئة عمل يمكن أن تعمل فيها الفرق والأفراد بفعالية. انظر في الوقت الحقيقي التي تتوفر مكاتب ، من هي في المكتب وحيث يجلس زملاء الفريق. إتاحة الحجوزات للجمهور - السماح للزائرين والشركاء الخارجيين بحجز غرف الاجتماعات والمكاتب وموارد الشركة المشتركة الأخرى بسهولة ودون الحاجة إلى إنشاء حساب. كل شيء في سيطرتك. جميع الحجوزات في مكان واحد - لديك نظرة عامة مثالية لجميع حجوزاتك وحجوزات شركتك في شكل تقويم أو جدول أعمال يومي. دائمًا ما يكون في متناول اليد على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر. السيطرة الكلية ، الرؤية في الوقت الفعلي - إدارة من يمكنه الوصول إلى الموارد أو الموافقة أو رفض الحجوزات. تتبع استخدام المساحة في الوقت الفعلي ، لذلك أنت تعرف دائمًا الموارد التي يتم استخدامها عندما تكون ويل من قبل من. تقارير الاستخدام التفصيلية للفواتير الدقيقة - رفع دقة الفواتير الخاصة بك من خلال تقارير الاستخدام التفصيلية لدينا. سواء أكان فواتير المكاتب الساخنة أو غرف الاجتماعات ، يوفر برنامجنا بيانات دقيقة ، مما يضمن حساب كل ساعة.