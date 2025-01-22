برنامج الحجز المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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تعمل حلول حجز المكاتب على تبسيط عملية حجز المكاتب الفردية في مساحة العمل. تتيح هذه الأدوات للموظفين عرض وحجز المكاتب المتاحة عبر مخطط الشركة، والذي غالبًا ما يكون تفاعليًا ويتميز بصور ثلاثية الأبعاد وعناصر غامرة لمساعدة المستخدمين على استكشاف مساحة العمل الخاصة بهم. تُستخدم برامج الحجز المكتبي بشكل شائع في نماذج أماكن العمل المختلطة، حيث يتمتع الموظفون بالمرونة في اختيار الأيام التي يعملون فيها في المكتب والأيام التي يعملون فيها عن بُعد. ومع ذلك، يمكن استخدام هذا البرنامج مع كل من خطط الطوابق الثابتة (المعينة) والمفتوحة (غير المخصصة)، مما يجعله حلاً مثاليًا للشركات التي لديها موظفين مكتبيين ومختلطين بدوام كامل. يمكّن برنامج الحجز المكتبي الشركات من تخصيص مناطق محددة من المكتب لفرق أو أقسام معينة، مما يعزز التعاون بين الموظفين داخل المكتب. يمكن للمسؤولين استخدام هذه المنتجات لحجز المكاتب نيابة عن المستخدمين، وتقييد المكاتب أو المناطق المتاحة للحجز، ومراقبة الاستخدام من خلال تحليلات مكان العمل. يتيح الوصول إلى تحليلات مكان العمل للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخطيط المكتب واحتياجات الاستخدام. تتوفر العديد من حلول حجز المكاتب من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسهل على الموظفين حجز المكاتب أثناء التنقل.
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Desk.ly
desk.ly
► يمكنك إدارة محطات العمل المكتبية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام Desk.ly ✓ حل مشاركة المكتب البسيط وغير المعقد ✓ سجل الآن واختبره مجانًا!
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD هو بائع برامج عالمي يتمتع بخبرة ثماني سنوات في مساعدة آلاف الشركات على تبسيط الإدارة المرنة والمختلطة لأماكن العمل. نحن نساعد الشركات على الانتقال من البيئات المكتبية التقليدية إلى البيئات المختلطة من خلال حلول وتحليلات متكاملة وسهلة الإعداد لإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.
Yoffix
yoffix.com
هل ترغب في تحسين الاستخدام المكتبي وإنشاء بيئة عمل مختلطة سعيدة يحبها الموظفون؟ من خلال منصة مكان العمل التي تركز على الأفراد، يمكن للموظفين جدولة أيام عملهم بسهولة وحجز المكاتب المشتركة والغرف ومواقف السيارات، بينما يمكن للشركات تتبع أصول مكاتبهم وإدارتها وتحسينها. يتميز Yoffix بسهولة الإعداد (بضع ساعات فقط)، وسهل الاستخدام، وقابل للتخصيص، ومتكامل تمامًا مع Microsoft Teams وSlack. يعد تطبيق إدارة المكاتب الخاص بنا حلاً بديهيًا مصممًا لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الفريق وتوفير المرونة في بيئة العمل الديناميكية اليوم. إنه يقدم خدماته للشركات من جميع الأحجام، من الفرق الصغيرة إلى الشركات الكبيرة. تقدم Yoffix كل ما تحتاجه لإتقان العمل المختلط: - جدولة أيام العمل والأيام البعيدة لتحفيز الموظفين على العودة إلى المكتب - خطط أرضية تفاعلية ثلاثية الأبعاد - خيار الوصول المقيد لأي موارد مكتبية - حجز المكتب بنقرة أو نقرتين (كل ساعة، حجوزات أسبوعية قابلة للتكرار أو لعدة أيام) - تحقق من الموجودين في المكتب غدًا وابحث عن زملائك في الموقع - حجز الغرفة من خلال المزامنة ثنائية الاتجاه مع Outlook - حجز أماكن وقوف السيارات المدمجة بسلاسة في حجز المكتب UX - حجوزات الفريق لجلب فرقك معًا وتحسين الاستخدام الأسبوعي للمكاتب - تحليلات مكان العمل وإحصائيات الحضور - قواعد مختلطة مخصصة وتسجيل الوصول إلى المكتب والإشعارات. قم بإدارة عملك المختلط بسهولة من خلال Microsoft Teams، المتكامل مع AD وOutlook. استفد من عمليات التكامل الإضافية مع أدوات التعاون ونظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) والوظائف الإضافية للأجهزة (SpaceDisplay، وRoomDisplay، وCheck-Ins). المزايا: - حجز مكتبي يحبه الناس ويستخدمونه - سهولة الإعداد في غضون ساعات قليلة وبدء التشغيل بسهولة - التحكم الكامل في الإعداد المختلط وحضور المكتب - >30-50% مساحة مكتبية وتحسين التكلفة - متوافق مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ومجلس العمل - تجربة مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان اختر Yoffix لتعزيز النمو والكفاءة والقوى العاملة الراضية.
zapfloor
zapfloor.com
ينقل برنامج إدارة مساحة العمل الخاص بـ Zapfloor تجربة مكان العمل إلى المستوى التالي، حيث يوفر للأعضاء والمستأجرين والفرق مساحة عمل مرنة تؤدي إلى مزيد من الرضا والتعاون والرفاهية.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago هو الحل الذي يجمع بين أماكن العمل الفعلية والافتراضية في منصة واحدة. إنه مبني حول الأشخاص وسيتبعهم أينما عملوا أو منه. - يمكنك إنشاء مخططات أرضية تفاعلية لمساحات العمل - الحفاظ على الرؤية والوصول إلى زملاء العمل والزملاء عبر المؤسسة - هنا يمكنك إدارة المساحة المكتبية المرنة - مكاتب الكتب وغرف الاجتماعات - جمع فرق بعيدة أو متعددة الوظائف في الطوابق الافتراضية - يمكنك التكامل مع M365 عبر تطبيق MS Teams وAzure AD - أو مع قنوات الاتصال والمصادقة الأخرى مثل Google وLinkedIn وZoom وSlack وما إلى ذلك. يعد Workipelago مناسبًا للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى الهيئات التعليمية (المدارس والجامعات وغيرها). .
m-work
m-work.co
m-work هو حل لإدارة مساحة العمل يعمل على تحسين التنسيق بين مكاتب العمل عن بعد والمكاتب الفعلية. سهلة الاستخدام وقابلة للتكامل مع أدواتك الحالية، توفر منصتنا رؤية في الوقت الفعلي لوجود الفريق، وتسهل حجز مساحة العمل وتولد بيانات قيمة للتخطيط الفعال. تم دمج m-work أصلاً مع Teams وOutlook وGSuite وجميع أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتوفير الوقت لكل عضو في الفريق.
Matrix Booking
matrixbooking.com
تدعم شركة Matrix Booking Ltd المؤسسات لإدارة وإطلاق إمكانات مكاتبها الساخنة وقاعات الاجتماعات وغيرها من الموارد القابلة للحجز بشكل فعال. يوفر نظام حجز المكاتب الخاص بـ Matrix Booking برنامجًا رائدًا عالميًا لحجز موارد البرامج كخدمة (SaaS) والتعاون في مكان العمل. يتيح تصميمه ووظائفه المتقدمة للمؤسسات تحسين استخدام المكاتب والموارد والغرف والعقارات.
Calven
calven.com
تعرف على Calven مرحبًا بك في منصة التكنولوجيا في مكان العمل التي تدعم مستقبل العمل من خلال دمج تجربة الموظف وعمليات مكان العمل معًا. يعمل كالفن على تمكين الموظفين وأصحاب العمل وقادة الفرق من خلال إطلاق العنان للعمل المختلط، وتمكين تجارب مذهلة في مكان العمل بغض النظر عن مكان عملنا، وتحسين المكتب كلما دعت الحاجة إلى ذلك. نحن نمكن المؤسسات من تصميم وتنفيذ وإدارة وقياس سياسات وعمليات العمل المستقبلية لخلق أفضل تجربة ممكنة للموظفين والمكتب.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce هو برنامج متكامل لإدارة أماكن العمل قائم على السحابة ويساعد الشركات على إدارة أماكن العمل والقوى العاملة المختلطة. إنه يبسط حياة الموظفين والزوار والبائعين من خلال التكنولوجيا التي تقود العمليات الشاملة. تعمل UrSpayce على تحويل أماكن العمل اليوم باستخدام تكنولوجيا الغد. قم بالتسجيل مجانًا على UrSpayce.com وقم بإدارة عملك بفعالية.
Dibsido
dibsido.com
التطبيق للتشغيل اليومي لمكتبك. قم بإدارة مكتبك ومكاتب الكتب وسيارات الشركة وأماكن وقوف السيارات في تطبيق سهل الاستخدام.
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo هو حل الحجز المكتبي سهل الاستخدام للتعاون في مكان العمل المختلط. إدارة التغيير أمر صعب. ولذلك، فإن Tribeloo يجعل من السهل جمع الموظفين معًا وتحسين مكان العمل المختلط الخاص بك. - إعداد سهل وبديهي للاستخدام - تسهيل اجتماع فرق Agile معًا في المكتب - زيادة استخدام المساحة وخفض التكاليف
Archie
archieapp.co
تقوم شركة Archie بتشغيل الآلاف من المكاتب الحديثة ومساحات العمل المشتركة في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلاً متكاملاً يتضمن حجز غرف الاجتماعات والمكاتب وإدارة الزوار وتحليلات مساحة العمل وبرامج العمل المشترك. واجهة مستخدم حديثة وميزات إدارية قوية وتجربة مستخدم لا مثيل لها تميز Archie عن الحلول الأخرى. تحب كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات ميزات Archie الشاملة، والتي تشمل المخططات المرئية وسجلات الزوار وتتبع تسجيل الوصول والمغادرة وجدولة قاعة الاجتماعات وتخصيص المقاعد وإدارة المواقع المتعددة والأتمتة الذكية والإشعارات في الوقت الفعلي والعلامة البيضاء تطبيق الهاتف المحمول، وتسجيل الدخول الموحّد (SSO) وSCIM، وواجهة برمجة التطبيقات (API) المفتوحة، وغير ذلك الكثير. يتكامل Archie أيضًا مع أدوات الإنتاجية (Slack، وTeams، وتقويم Google، والمزيد)، وأنظمة الوصول الفعلي (Kisi، وBrivo، وSalto، والمزيد)، ومقدمي خدمات الدفع، وبرامج المحاسبة (QuickBooks وXero)، وشبكات WiFi (Cisco، وUbiquiti). وأروبا، وأكثر)، والعديد من الحلول الأخرى. سواء كنت تبحث عن حجز غرفة ومكتب لتشغيل مكتبك المختلط، أو إدارة الزوار لتحقيق الكفاءة والامتثال، أو البرنامج المناسب لتنمية أعمالك في العمل المشترك، فإن Archie هو الحل المناسب لك.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus هي منصة رائدة ذات علامة بيضاء تم تصميمها لمساعدتك على إدارة وتعزيز مساحات العمل والعمل الجماعي المرنة وتنمية شبكة عملائك وبناء مجتمع احترافي حول مساحتك. يقوم Nexudus بأتمتة معظم المهام المتعلقة بإدارة مساحات العمل المرنة، مما يوفر الوقت لك ولأعضائك. يجمع Nexudus بين مجموعة من الأدوات التي توفر حلولاً ذكية للفوترة والمحاسبة وتتبع العملاء المحتملين وضم الأعضاء وإدارة المجتمع وحجز التذاكر للأحداث وإدارة عمليات التسليم وأنظمة الأمان والوصول وغير ذلك الكثير، كل ذلك في منصة واحدة. يقع مقر شركة Nexudus في لندن بالمملكة المتحدة ولكنها تصل إلى العملاء على مستوى العالم منذ عام 2012، وقد ساعدت أكثر من 2000 مساحة عمل مشتركة ومساحات عمل مرنة في أكثر من 90 دولة لتوسيع نطاق العمل وتوفير تجارب سلسة للأعضاء.
Nspace
getnspace.com
تعمل Nspace على تشغيل مكان العمل المختلط. تستخدم شركات كبرى مثل BDO وUnited Way وStaples Nspace لإدارة حجز المكاتب والمساحات، بالإضافة إلى الترحيب بالزوار في المكتب - كل ذلك في مكان واحد. تعمل Nspace على تبسيط عملية حجز مساحات العمل واستخدامها، مما يسهل على الموظفين العثور على المكان المثالي وحجزه بين زملائهم. قم بتحسين تخطيط مكتبك مع تحسين إنتاجية الموظفين ورفع الروح المعنوية. يتمتع Nspace بالميزات اللازمة لإدارة مساحات مكتبك بكفاءة. البدء سهل مع الطبقة المجانية لدينا.
Joan
getjoan.com
Joan هو نظام شامل لإدارة مكان العمل مصمم لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين وتبسيط الجوانب المختلفة لإدارة المكاتب. لماذا جوان: - حلول شاملة: إدارة الغرف والمكاتب والأصول والزوار بسهولة. - التثبيت بدون جهد: إعداد بسيط بدون كابلات أو أسلاك أو إنشاءات. - التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع التقويمات والأنظمة الموجودة. - رؤى تعتمد على البيانات: احصل على رؤى قيمة حول استخدام مساحة العمل. - تصميم سهل الاستخدام: سهولة الإعداد، وواجهة بديهية، ولا يتطلب الأمر معرفة أو تدريبًا مكثفًا في مجال تكنولوجيا المعلومات. - خيار مستدام: شاشات E Ink® الموفرة للطاقة لخفض استهلاك الطاقة.
Tactic
gettactic.com
Tactic هو النظام الأساسي المختلط لإدارة مكان العمل رقم 1 لسبب واحد بسيط، وهو أن عملاؤنا يحبوننا. يستخدمه عملاء مثل Microsoft والأمم المتحدة وGrammarly وجامعة نورث وسترن، مما يجعل الرحلة إلى المكتب ممتعة. من خلال عمليات التكامل مع Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom، تم دمج حلنا الشامل بشكل أنيق في سير عملك اليومي.
Optix
optixapp.com
تعمل Optix على تمكين مشغلي أماكن العمل المشتركة الرائدين اليوم من تحقيق النجاح من خلال منصة تقنية قائمة على التصميم وسهلة الاستخدام. قم بأتمتة عملياتك، وإشراك مجتمعك، وتنمية أعمالك من خلال التجربة التي تدعم Optix.
Eden Workplace
eden.io
Eden عبارة عن منصة SaaS شاملة تم تصميمها لمساعدة فرق Workplace وعمليات الأفراد وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق العجائب. تقدم Eden أدوات سهلة الاستخدام لتجربة مكان العمل، مصممة مع وضع تجربة الموظف وعالم العمل الجديد في الاعتبار. تتضمن مجموعة المنتجات حجز المكاتب وإدارة الزوار والتذاكر الداخلية وجدولة الغرف والتسليم. تسمح أدوات Eden للفرق بدمج جميع احتياجات تجارب مكان العمل في نظام أساسي واحد متكامل، مما يؤدي إلى إنشاء تجربة مبهجة ومبسطة للموظفين. يقع مقر إيدن في سان فرانسيسكو، ومن بين المستثمرين Y Combinator، وBessemer Venture Partners، و Fifth Wall، وS28 Capital، وReshape، وJLL. تتمثل مهمة إيدن في إنشاء مكان أفضل للعمل للجميع.
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل الخاصة بك إلى آفاق جديدة باستخدام Whatspot. مثالي للشركات ومساحات العمل المشتركة والجامعات والمؤسسات العامة، فنحن نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك - من المكاتب إلى غرف (الاجتماعات) وأماكن وقوف السيارات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. Whatspot مجاني إلى الأبد لثلاث مساحات وما يصل إلى 15 مستخدمًا! استمتع بكفاءة لا مثيل لها من خلال منصتنا البديهية مجانًا وتوسع كلما شعرت بالحاجة إلى التوسع. تم تصميم أسعارنا مع أخذ قابلية التوسع في الاعتبار، وتوفر الخطط هيكل تسعير مرن يعتمد على استخدامك. استفد من: الخرائط التفاعلية، وتطبيقات الهاتف المحمول، ورموز QR في مكان العمل، وسهولة الوصول للزوار، وعملية الموافقة، وإحصائيات استخدام المساحة. قم بتبسيط المساحة الخاصة بك، وتبسيط الحجوزات، وتحسين استخدام الموارد، كل ذلك مع تحسين تجربة المستخدم. اختر Whatspot للحصول على مساحة عمل أكثر ذكاءً وتنظيمًا. ما تحصل عليه: سوف يساعدك Whatspot بسرعة وسهولة في العثور على تاريخ مناسب للحجز حتى لا يتعارض مع الآخرين. الحجوزات الفورية، على الفور - تمكين الحجوزات الفورية أثناء التنقل من خلال مسح بسيط، مما يلبي الاحتياجات سريعة الخطى للمحترفين. أصبحت حجوزات المكاتب والمساحات مرئية - إدارة حجوزات المكاتب الساخنة بسهولة باستخدام مخططات الأرضية التفاعلية. خلق بيئة عمل يمكن للفرق والأفراد العمل فيها بفعالية. تعرف في الوقت الفعلي على المكاتب المتوفرة ومن الموجود في المكتب وأين يجلس أعضاء الفريق. إتاحة الحجوزات للعامة - السماح للزوار والشركاء الخارجيين بحجز غرف الاجتماعات والمكاتب وموارد الشركة المشتركة الأخرى بسهولة ودون الحاجة إلى إنشاء حساب. كل ذلك تحت سيطرتك. جميع الحجوزات في مكان واحد - احصل على نظرة عامة مثالية على جميع حجوزاتك وحجوزات شركتك في شكل تقويم أو جدول أعمال يومي. إنه دائمًا في متناول يدك على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر. التحكم الكامل والرؤية في الوقت الفعلي - إدارة من يمكنه الوصول إلى الموارد أو الموافقة على الحجوزات أو رفضها. تتبع استخدام المساحة في الوقت الفعلي، حتى تعرف دائمًا الموارد التي يتم استخدامها ومتى ومن يقوم بها. تقارير استخدام تفصيلية لإعداد فواتير دقيقة - ارفع مستوى دقة فواتيرك من خلال تقارير الاستخدام التفصيلية لدينا. سواء كان الأمر يتعلق بفواتير المكاتب الساخنة أو غرف الاجتماعات، فإن برنامجنا يوفر بيانات دقيقة، مما يضمن احتساب كل ساعة.
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة في مكان العمل.
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن تغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. باعتبارها منصة الوصول رقم 1 في العالم، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبضغط أقل. من خلال تحويل مساحاتك الفعلية، مثل مواقف السيارات والمكاتب وغرف الاجتماعات، إلى مساحات ذكية ومعينة ويمكن الوصول إليها على الفور، تخلق Wayleadr تجربة وصول سلسة تمكن جميع أنواع الشركات من تحقيق الكفاءات التي تخلق الانسجام وتزيد الإنتاجية. قم بزيارة wayleadr.com اليوم لمعرفة سبب اختيار شركات القرن الحادي والعشرين مثل OpenAI وUber وSanofi لـ Wayleadr لمساعدة موظفيها على الوصول بشكل أسهل.
UnSpot
unspot.com
بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرفة اجتماعات بنقرة واحدة. خطط لجدولك الزمني في الوقت الذي سيكون فيه الفريق في المكتب، دون مناقشات طويلة. لا تفوت الأيام التي يأتي فيها زميل تريد التحدث معه إلى المكتب. ابحث عن طريقك حول المكاتب أو الطوابق التي نادرًا ما تزورها. يحتوي النظام على جميع عمليات التكامل اللازمة لسهولة الاستخدام، مثل Active Directory وتقويمات Google وExchange. كما أنه يتمتع بوظيفة متطورة للغاية للعثور على غرف الاجتماعات وحجزها، بما في ذلك وضع شاشات العرض في مقدمة الغرفة. إذا قامت إحدى الشركات بتقديم وظائف مرنة جزئيًا، فإن هذا يمنح الأشخاص خيارًا، كما يمنح الشركة الفرصة لزيادة عدد الموظفين دون الانتقال المكلف إلى مكتب آخر. لا تدع العمل المختلط يعيق العمل معًا. امنح الموظفين طريقة سهلة لإدارة جدولهم المختلط، ودعوة زملاء العمل في الموقع، وحجز مكتب قريب بنقرة واحدة، سواء من سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول.
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق سهل الاستخدام يجمع بين نظام إدارة المكاتب ومساحات العمل القابلة للحجز. فهو يمنح الموظفين حرية العمل من أي مكان، سواء كان ذلك مكتب الشركة أو منزلهم أو مساحة عمل مشتركة.
Comeen
comeen.com
Comeen Play عبارة عن منصة لافتات رقمية على مستوى المؤسسات للاتصالات الداخلية والتشغيلية. يتيح لك هذا الحل، المصمم خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بث المحتوى إلى فرقك بنقرة واحدة. قم باستيراد أو إنشاء المحتوى الخاص بك من القوالب وإدارة جميع حقوق المستخدم بسهولة من لوحة معلومات حديثة. تقدم Comeen Play أكثر من 60 عملية تكامل، بما في ذلك Google Slides وMicrosoft PowerPoint وSalesforce وLumApps وحتى YouTube: مما يسمح لموظفيك بالوصول إلى أفضل المعلومات في الوقت الفعلي. انشر حل اللافتات الرقمية الخاص بنا على ChromeOS، أو Windows، أو Android، أو Samsung Smart Signage Platform. تعتمد مئات الشركات على Comeen Play، بدءًا من الشركات الناشئة سريعة النمو وحتى المؤسسات الكبيرة، مثل Veolia أو Sanofi أو Imerys أو Sanmina.
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن العمل المختلطة. نحن فخورون بمساعدة عملائنا على تقديم تجربة حديثة في مكان العمل، وتوحيد ثقافة العلامة التجارية، وتعزيز الاتصالات.
deskbird
deskbird.com
Deskbird هو تطبيق لإدارة مكان العمل الذي يضع الموظفين في المقام الأول. توفر المنصة تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق بسهولة من نسبة إشغال المكتب وتعديل جدولهم وفقًا لذلك. بنقرتين فقط، يمكنك حجز مكتب على تطبيق الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو Slack أو MS Teams. ولهذا السبب يحبها الموظفون! - قم بإعادة الأشخاص إلى المكتب من خلال السماح لهم باختيار اليوم المناسب للقدوم، وتجنب الندم على التنقل، والتعاون بشكل أكثر كفاءة. يمكن للموظفين معرفة متى وما إذا كان زملاؤهم سيتواجدون في المكتب أو يعملون من المنزل. - تعزيز تعاون الفريق ومشاركته في مكان العمل من خلال إعطاء الأولوية للاجتماعات الشخصية وإنشاء أحداث مكتبية وإعداد تذكيرات لحجز مكتب وغرف الاجتماعات. من خلال نقرتين، يمكن للمستخدمين حجز الموارد، مثل المكاتب الساخنة وغرف الاجتماعات وأماكن وقوف السيارات لأيام العمل. - تحسين تكلفة المكتب وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تحليلات Deskbird القوية. قم بتحديد مساحة الحد الأدنى من الاستخدام واستخدم تنظيفًا أكثر ذكاءً لتوفير التكاليف الإضافية. توفر تحليلات المكتب أيضًا بيانات لمعرفة النسبة المثلى لمشاركة المكتب. - تبسيط إدارة المكاتب من خلال تخصيص المكاتب وأماكن انتظار السيارات لموظفين محددين، أو تقييد الوصول أو منح أولوية الوصول لضمان تجربة عمل مختلطة سلسة، والتكامل مع MS Teams، وSlack، وأداة HRIS، والمزيد. إن Deskbird متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات (معتمدة من ISO 27001) مع استضافة جميع البيانات ومعالجتها في الاتحاد الأوروبي. يتيح لك حل برمجي بسيط ولكنه قوي مثل Deskbird إدارة نموذج العمل المختلط بنجاح.
Zynq
zynq.io
منصة شاملة تساعد المكاتب والأفراد على استخدام المساحة الخاصة بهم وإدارتها وتحسينها. تعمل Zynq على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تبني العمل المختلط من خلال المكاتب الذكية وحجوزات الغرف وإدارة الزوار وأجهزة فحص الصحة واللقاحات وأدوات التعاون وغير ذلك الكثير. توفر تحليلات المؤسسة الشاملة للشركات الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ نهج البيانات أولاً في اتخاذ القرارات المهمة. ثقة الأفضل في مختلف الصناعات: Ferragamo وShibob وLA Dodgers.
Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل Skedda مع Microsoft365 وGoogle Workspace والمزيد، وقد فازت بجوائز من G2 وCapterra وSoftwareAdvice.
Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGames وPolitico وTripAdvisor على منصة Robin لإدارة مكان العمل لزيادة الإنتاجية وتقليل الاحتكاك في المكتب. نحن نساعد على تحسين مساحاتهم من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات.
Envoy
envoy.com
يعد Envoy Workplace الحل الوحيد المتكامل الذي يجمع كل ما تحتاجه لإدارة مكان عملك وتحسينه، بدءًا من حجز المكاتب والغرف وحتى إدارة التسليم وتحليلات الإشغال الموحدة. لقد أعاد Envoy تعريف كيفية ترحيب الشركات بالزائرين، وتحسين التجربة في الموقع، وحجز المكاتب وغرف الاجتماعات، وإدارة عمليات التسليم، والوصول إلى بيانات مكان العمل الدقيقة والموحدة في 16000 موقع حول العالم من خلال تصميم المنتجات التي تحل المشكلات الشائعة في مكان العمل. اعتمد على حلول ذكية ومؤتمتة لمشاكل مكان العمل الشائعة، مثل تحرير المساحة غير المستخدمة والتخلص من المهام المتكررة. لا يسمح لك هذا فقط بالاستفادة القصوى من مساحتك ومواردك، بل يحرر وقت فريقك للتركيز على العمل المهم. باستخدام تقنية Envoy البديهية التي يستمتع الموظفون باستخدامها بالفعل، يمكنك إنشاء تجربة رائعة في مكان العمل تعزز المجتمع والعمل الجماعي من خلال تسهيل قيام الفرق بتنسيق العمل في الموقع. على عكس الشركات التي تقدم حلول مكان العمل المنفصلة ومصادر البيانات المتباينة (وغير الدقيقة غالبًا)، توفر منصة Envoy بيانات دقيقة وشاملة وموحدة في مكان العمل حتى تتمكن من اتخاذ قرارات عمل مستنيرة. تقوم حلول Envoy المتكاملة بسحب البيانات من مصادر متعددة لضمان حصولك دائمًا على البيانات الأكثر دقة المتاحة. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Envoy.com.
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