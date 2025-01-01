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برنامج الحجز المكتبي - التطبيقات الأكثر شعبية - نيوي
تعمل حلول حجز المكاتب على تبسيط عملية حجز المكاتب الفردية في مساحة العمل. تتيح هذه الأدوات للموظفين عرض وحجز المكاتب المتاحة عبر مخطط الشركة، والذي غالبًا ما يكون تفاعليًا ويتميز بصور ثلاثية الأبعاد وعناصر غامرة لمساعدة المستخدمين على استكشاف مساحة العمل الخاصة بهم. تُستخدم برامج الحجز المكتبي بشكل شائع في نماذج أماكن العمل المختلطة، حيث يتمتع الموظفون بالمرونة في اختيار الأيام التي يعملون فيها في المكتب والأيام التي يعملون فيها عن بُعد. ومع ذلك، يمكن استخدام هذا البرنامج مع كل من خطط الطوابق الثابتة (المعينة) والمفتوحة (غير المخصصة)، مما يجعله حلاً مثاليًا للشركات التي لديها موظفين مكتبيين ومختلطين بدوام كامل. يمكّن برنامج الحجز المكتبي الشركات من تخصيص مناطق محددة من المكتب لفرق أو أقسام معينة، مما يعزز التعاون بين الموظفين داخل المكتب. يمكن للمسؤولين استخدام هذه المنتجات لحجز المكاتب نيابة عن المستخدمين، وتقييد المكاتب أو المناطق المتاحة للحجز، ومراقبة الاستخدام من خلال تحليلات مكان العمل. يتيح الوصول إلى تحليلات مكان العمل للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخطيط المكتب واحتياجات الاستخدام. تتوفر العديد من حلول حجز المكاتب من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة، مما يسهل على الموظفين حجز المكاتب أثناء التنقل.
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Skedda
skedda.com
Skedda هي منصة عالمية رائدة لإدارة المكاتب والعمل المختلط، تخدم أكثر من 12000 عميل وما يقرب من مليوني مستخدم، بما في ذلك IBM وSiemens وMercedes-Benz وجامعة هارفارد. نحن نحدد مستقبل تجربة مكان العمل، ونساعد الشركات على تصميم تجارب وتفاعلات هادفة وسلسة ومتكاملة للموظفين في مكان العمل المختلط. تتكامل S...
Envoy
envoy.com
يعد Envoy Workplace الحل الوحيد المتكامل الذي يجمع كل ما تحتاجه لإدارة مكان عملك وتحسينه، بدءًا من حجز المكاتب والغرف وحتى إدارة التسليم وتحليلات الإشغال الموحدة. لقد أعاد Envoy تعريف كيفية ترحيب الشركات بالزائرين، وتحسين التجربة في الموقع، وحجز المكاتب وغرف الاجتماعات، وإدارة عمليات التسليم، والوصو...
Robin
robinpowered.com
هل تريد ارتباكًا أقل ومزيدًا من الوضوح؟ قم بإدارة مساحة مكتبك بثقة. Robin هو النظام الأساسي لإدارة مكان العمل الذي يعمل على تبسيط عمليات الإنتاجية داخل المكتب. نحن نساعد المؤسسات العالمية على تحسين مساحاتها من خلال برامج حجز المكاتب والغرف الرائدة والأتمتة والتحليلات. تعتمد آلاف الشركات مثل RiotGame...
deskbird
deskbird.com
Deskbird هو تطبيق لإدارة مكان العمل الذي يضع الموظفين في المقام الأول. توفر المنصة تجربة سلسة وسهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق بسهولة من نسبة إشغال المكتب وتعديل جدولهم وفقًا لذلك. بنقرتين فقط، يمكنك حجز مكتب على تطبيق الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو Slack أو MS Teams. ولهذا السبب يحبها ...
Desk.ly
desk.ly
► يمكنك إدارة محطات العمل المكتبية بسهولة عبر الإنترنت باستخدام Desk.ly ✓ حل مشاركة المكتب البسيط وغير المعقد ✓ سجل الآن واختبره مجانًا!
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD هو بائع برامج عالمي يتمتع بخبرة ثماني سنوات في مساعدة آلاف الشركات على تبسيط الإدارة المرنة والمختلطة لأماكن العمل. نحن نساعد الشركات على الانتقال من البيئات المكتبية التقليدية إلى البيئات المختلطة من خلال حلول وتحليلات متكاملة وسهلة الإعداد لإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.
Yoffix
yoffix.com
هل ترغب في تحسين الاستخدام المكتبي وإنشاء بيئة عمل مختلطة سعيدة يحبها الموظفون؟ من خلال منصة مكان العمل التي تركز على الأفراد، يمكن للموظفين جدولة أيام عملهم بسهولة وحجز المكاتب المشتركة والغرف ومواقف السيارات، بينما يمكن للشركات تتبع أصول مكاتبهم وإدارتها وتحسينها. يتميز Yoffix بسهولة الإعداد (بضع ...
Comeen
comeen.com
Comeen Play عبارة عن منصة لافتات رقمية على مستوى المؤسسات للاتصالات الداخلية والتشغيلية. يتيح لك هذا الحل، المصمم خصيصًا للمؤسسات الكبيرة، بث المحتوى إلى فرقك بنقرة واحدة. قم باستيراد أو إنشاء المحتوى الخاص بك من القوالب وإدارة جميع حقوق المستخدم بسهولة من لوحة معلومات حديثة. تقدم Comeen Play أكثر م...
Whatspot
whatspot.app
ارفع إدارة مساحة العمل الخاصة بك إلى آفاق جديدة باستخدام Whatspot. مثالي للشركات ومساحات العمل المشتركة والجامعات والمؤسسات العامة، فنحن نقدم حلاً ديناميكيًا لجميع احتياجات الحجز الخاصة بك - من المكاتب إلى غرف (الاجتماعات) وأماكن وقوف السيارات مع الحفاظ على سهولة الاستخدام. Whatspot مجاني إلى الأبد ...
m-work
m-work.co
m-work هو حل لإدارة مساحة العمل يعمل على تحسين التنسيق بين مكاتب العمل عن بعد والمكاتب الفعلية. سهلة الاستخدام وقابلة للتكامل مع أدواتك الحالية، توفر منصتنا رؤية في الوقت الفعلي لوجود الفريق، وتسهل حجز مساحة العمل وتولد بيانات قيمة للتخطيط الفعال. تم دمج m-work أصلاً مع Teams وOutlook وGSuite وجميع ...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo هو حل الحجز المكتبي سهل الاستخدام للتعاون في مكان العمل المختلط. إدارة التغيير أمر صعب. ولذلك، فإن Tribeloo يجعل من السهل جمع الموظفين معًا وتحسين مكان العمل المختلط الخاص بك. - إعداد سهل وبديهي للاستخدام - تسهيل اجتماع فرق Agile معًا في المكتب - زيادة استخدام المساحة وخفض التكاليف
Nibol
nibol.com
Nibol هو تطبيق سهل الاستخدام يجمع بين نظام إدارة المكاتب ومساحات العمل القابلة للحجز. فهو يمنح الموظفين حرية العمل من أي مكان، سواء كان ذلك مكتب الشركة أو منزلهم أو مساحة عمل مشتركة.
Eden Workplace
eden.io
Eden عبارة عن منصة SaaS شاملة تم تصميمها لمساعدة فرق Workplace وعمليات الأفراد وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق العجائب. تقدم Eden أدوات سهلة الاستخدام لتجربة مكان العمل، مصممة مع وضع تجربة الموظف وعالم العمل الجديد في الاعتبار. تتضمن مجموعة المنتجات حجز المكاتب وإدارة الزوار والتذاكر الداخلية وجدولة ...
Zynq
zynq.io
منصة شاملة تساعد المكاتب والأفراد على استخدام المساحة الخاصة بهم وإدارتها وتحسينها. تعمل Zynq على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تبني العمل المختلط من خلال المكاتب الذكية وحجوزات الغرف وإدارة الزوار وأجهزة فحص الصحة واللقاحات وأدوات التعاون وغير ذلك الكثير. توفر تحليلات المؤسسة الشاملة للشركا...
Archie
archieapp.co
تقوم شركة Archie بتشغيل الآلاف من المكاتب الحديثة ومساحات العمل المشتركة في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلاً متكاملاً يتضمن حجز غرف الاجتماعات والمكاتب وإدارة الزوار وتحليلات مساحة العمل وبرامج العمل المشترك. واجهة مستخدم حديثة وميزات إدارية قوية وتجربة مستخدم لا مثيل لها تميز Archie عن الحلول الأخرى. ...
Joan
getjoan.com
Joan هو نظام شامل لإدارة مكان العمل مصمم لتحسين استخدام مساحة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين وتبسيط الجوانب المختلفة لإدارة المكاتب. لماذا جوان: - حلول شاملة: إدارة الغرف والمكاتب والأصول والزوار بسهولة. - التثبيت بدون جهد: إعداد بسيط بدون كابلات أو أسلاك أو إنشاءات. - التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع...
Tactic
gettactic.com
Tactic هو النظام الأساسي المختلط لإدارة مكان العمل رقم 1 لسبب واحد بسيط، وهو أن عملاؤنا يحبوننا. يستخدمه عملاء مثل Microsoft والأمم المتحدة وGrammarly وجامعة نورث وسترن، مما يجعل الرحلة إلى المكتب ممتعة. من خلال عمليات التكامل مع Google وMicrosoft 365 وSlack وZoom، تم دمج حلنا الشامل بشكل أنيق في سي...
Optix
optixapp.com
تعمل Optix على تمكين مشغلي أماكن العمل المشتركة الرائدين اليوم من تحقيق النجاح من خلال منصة تقنية قائمة على التصميم وسهلة الاستخدام. قم بأتمتة عملياتك، وإشراك مجتمعك، وتنمية أعمالك من خلال التجربة التي تدعم Optix.
UnSpot
unspot.com
بعد الوباء، لم يعد العديد من الموظفين بحاجة إلى العمل من المكتب 5 أيام في الأسبوع، ولم تعد الشركات بحاجة إلى تخصيص مكان عمل لشخص واحد فقط، مما يسمح لأشخاص مختلفين بالجلوس في نفس المكان في أيام مختلفة. ابحث عن أفضل مكان عمل مزود بالمعدات المناسبة، أو ابحث عن زميل ترغب في الجلوس معه. احجز طاولة أو غرف...
Appspace
appspace.com
أنشئ تجربة استثنائية وتعاونية في مكان العمل باستخدام أدوات الاتصال وإدارة المساحة البسيطة التي يحتاجها فريقك للبقاء على اتصال، سواء كانوا في العمل أو في المنزل أو أثناء التنقل. تقدم Appspace حلولاً ودعمًا عالميًا لآلاف العملاء الذين يثقون بنا لمساعدتهم على التواصل مع فرقهم وتحديث تجاربهم في أماكن ال...
zapfloor
zapfloor.com
ينقل برنامج إدارة مساحة العمل الخاص بـ Zapfloor تجربة مكان العمل إلى المستوى التالي، حيث يوفر للأعضاء والمستأجرين والفرق مساحة عمل مرنة تؤدي إلى مزيد من الرضا والتعاون والرفاهية.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago هو الحل الذي يجمع بين أماكن العمل الفعلية والافتراضية في منصة واحدة. إنه مبني حول الأشخاص وسيتبعهم أينما عملوا أو منه. - يمكنك إنشاء مخططات أرضية تفاعلية لمساحات العمل - الحفاظ على الرؤية والوصول إلى زملاء العمل والزملاء عبر المؤسسة - هنا يمكنك إدارة المساحة المكتبية المرنة - مكاتب الكتب...
Matrix Booking
matrixbooking.com
تدعم شركة Matrix Booking Ltd المؤسسات لإدارة وإطلاق إمكانات مكاتبها الساخنة وقاعات الاجتماعات وغيرها من الموارد القابلة للحجز بشكل فعال. يوفر نظام حجز المكاتب الخاص بـ Matrix Booking برنامجًا رائدًا عالميًا لحجز موارد البرامج كخدمة (SaaS) والتعاون في مكان العمل. يتيح تصميمه ووظائفه المتقدمة للمؤسسات...
Calven
calven.com
تعرف على Calven مرحبًا بك في منصة التكنولوجيا في مكان العمل التي تدعم مستقبل العمل من خلال دمج تجربة الموظف وعمليات مكان العمل معًا. يعمل كالفن على تمكين الموظفين وأصحاب العمل وقادة الفرق من خلال إطلاق العنان للعمل المختلط، وتمكين تجارب مذهلة في مكان العمل بغض النظر عن مكان عملنا، وتحسين المكتب كلما...
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce هو برنامج متكامل لإدارة أماكن العمل قائم على السحابة ويساعد الشركات على إدارة أماكن العمل والقوى العاملة المختلطة. إنه يبسط حياة الموظفين والزوار والبائعين من خلال التكنولوجيا التي تقود العمليات الشاملة. تعمل UrSpayce على تحويل أماكن العمل اليوم باستخدام تكنولوجيا الغد. قم بالتسجيل مجانًا ع...
Dibsido
dibsido.com
التطبيق للتشغيل اليومي لمكتبك. قم بإدارة مكتبك ومكاتب الكتب وسيارات الشركة وأماكن وقوف السيارات في تطبيق سهل الاستخدام.
Nexudus
nexudus.com
Nexudus هي منصة رائدة ذات علامة بيضاء تم تصميمها لمساعدتك على إدارة وتعزيز مساحات العمل والعمل الجماعي المرنة وتنمية شبكة عملائك وبناء مجتمع احترافي حول مساحتك. يقوم Nexudus بأتمتة معظم المهام المتعلقة بإدارة مساحات العمل المرنة، مما يوفر الوقت لك ولأعضائك. يجمع Nexudus بين مجموعة من الأدوات التي تو...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq عبارة عن منصة لتجربة مكان العمل تمكن المؤسسات من إدارة المساحات المكتبية مع مزامنة استراتيجية العقارات وتجربة الموظفين بشكل مثالي. نحن نزود فرق العمل بأدوات سهلة الاستخدام لتحسين مساحات العمل الخاصة بهم بثقة استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي، وإدارة سياسات العمل المرنة، وإنشاء تجربة سلسة ف...
Wayleadr
wayleadr.com
في Wayleadr، نعتقد أن الطريقة التي يصل بها موظفوك إلى العمل يمكن أن تغير الحالة المزاجية وقيمة عملك. باعتبارها منصة الوصول رقم 1 في العالم، تساعد Wayleadr المزيد من الأشخاص على الوصول بشكل أسهل وأسرع وبضغط أقل. من خلال تحويل مساحاتك الفعلية، مثل مواقف السيارات والمكاتب وغرف الاجتماعات، إلى مساحات ذك...
Nspace
getnspace.com
تعمل Nspace على تشغيل مكان العمل المختلط. تستخدم شركات كبرى مثل BDO وUnited Way وStaples Nspace لإدارة حجز المكاتب والمساحات، بالإضافة إلى الترحيب بالزوار في المكتب - كل ذلك في مكان واحد. تعمل Nspace على تبسيط عملية حجز مساحات العمل واستخدامها، مما يسهل على الموظفين العثور على المكان المثالي وحجزه ب...