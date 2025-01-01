برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية

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تلعب حلول التشغيل الآلي للعروض التوضيحية دورًا حاسمًا في سير عمل ما قبل البيع من خلال أتمتة إنشاء العروض التوضيحية للمنتج. تسهل هذه الأدوات على العملاء المحتملين تجربة عرض توضيحي مخصص وشخصي، مما يوفر لمحة مبكرة عن المنتج. ضمن هذه الفئة، تعمل هذه الحلول على تثقيف العملاء المحتملين في البداية، وإظهار قيمة المنتج وقدراته الأساسية بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أنها تساهم في كفاءة الوقت لفرق ما قبل البيع من خلال القضاء على الحاجة إلى التطوير اليدوي الشامل وتخصيص العروض التوضيحية المصممة خصيصًا لشخصيات أو صناعات محددة. تشمل التطبيقات المتنوعة لحلول الأتمتة التجريبية جولات المنتج التفاعلية والعروض التوضيحية الموجهة والعروض التقديمية المباشرة.
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Fable
sharefable.com
تساعد تطبيق Fable فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض توضيحية مخصصة لكل عميل محتمل دون الحاجة لدعم هندسي.
Demostack
demostack.com
تساعد Demostack فرق الإيرادات على إنشاء عروض تجريبية مخصصة وسهلة الاستخدام، مما يعزز فعالية عملية المبيعات بدون الحاجة لكتابة كود.
StoryScale
storyscale.com
تطبيق StoryScale يمكن المستخدمين من إنشاء تجارب عرض منتجات مخصصة وسهلة دون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية مشاركة آمنة وتحليل أداء العروض.
Folio
folio.la
فوليو هو تطبيق يمكنك من إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة ودون مهارات برمجية، مع التحكم الكامل في التصميم والوظائف.
Supademo
supademo.com
تطبيق Supademo يساعد الفرق على إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل التواصل والتدريب والتسويق.
CloudShare
cloudshare.com
تطبيق CloudShare يساعد الشركات في تسريع نمو المبيعات والنجاح من خلال توفير بيئات تفاعلية للدemos، POCs، والتدريب بسهولة وسرعة.
Guideflow
guideflow.com
Guideflow هو منصة لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات والدليل بسرعة، مع إمكانية تخصيصها وتحليل سلوك الجمهور.
HowdyGo
howdygo.com
HowdyGo هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات البرمجية، مما يسهل على العملاء فهم الميزات وتجربة المنتج بشكل مباشر.
Storylane
storylane.io
تطبيق Storylane يساعد فرق التسويق والمبيعات في إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة، مما يعزز المشاركة ويوفر تجارب مخصصة للعملاء.
Floik
floik.com
فلوك هو أداة شاملة لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات مثل الأدلة والدروس المرئية، مما يسهل على الفرق تحسين تجربة المستخدم.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو مختبر افتراضي يتيح للمطورين تجربة المنتجات والتدريب في بيئة آمنة عبر المتصفح، مما يسهل التعلم والتجارب العملية.
Instant Demo
instantdemo.co
تطبيق Instant Demo يتيح إنشاء عروض منتجات تفاعلية تساهم في تأهيل وتحويل العملاء، وتحسين المشاركة وزيادة فعالية عمليات البيع.
Consensus
goconsensus.com
تطبيق Consensus يقوم بأتمتة العروض التقديمية، مما يساعد الفرق على تقليل الوقت الضائع وزيادة الكفاءة في عمليات المبيعات.
SpotlerUK
spotler.co.uk
تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
TestBox
testbox.com
TestBox هو تطبيق يتيح إنشاء بيئات تجريبية حية ومنتجة، مما يمكّن فرق المبيعات من تقديم عروض توضيحية دقيقة باستخدام بيانات اصطناعية.
Vivun
vivun.com
Vivun هو تطبيق يتيح تحسين عمليات المبيعات من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق على زيادة الكفاءة وتحسين الأداء.
Navattic
navattic.com
Navattic هو تطبيق يساعد فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات لتعزيز المشاركة وتحسين عملية المبيعات.
Saleo
saleo.io
تطبيق Saleo يساعد الشركات في إنشاء وإدارة عروض توضيحية تفاعلية بسهولة، مما يسهل عملية المبيعات ويعزز التجربة للعميل.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI هو منصة بدون كود تساعد فرق GTM على إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات، مثل جولات تفاعلية في مواقع الويب لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين.
Tourial
tourial.com
يوفر تطبيق Tourial إمكانية إنشاء تجارب تفاعلية ومراكز عرض لمساعدة الفرق التجارية في توصيل المعلومات للمشترين بشكل أسرع.
SnackWyze
snackwyze.com
تطبيق SnackWyze يتيح فرق المبيعات المسبقة أتمتة العروض التوضيحية ببساطة، مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue تطبيق يساعد فرق التسويق والمبيعات على إنشاء عروض تفاعلية مخصصة، يركز على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز أداء المبيعات.
Demoboost
demoboost.com
Demoboost هو تطبيق يتيح إنشاء ومشاركة وتتبع العروض التجريبية للمنتجات بفعالية، مع إمكانية تخصيص المحتوى حسب احتياجات المستخدمين.
TechTorch
techtorch.io
تطبيق TechTorch هو منصة للأعمال تتيح فرق المبيعات والتسليم تقديم عروض مخصصة وتجارب ذكية للعملاء لتعزيز التواصل والتفاعل.
Lancey
getlancey.com
Lancey هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات، مما يساعد الشركات على تحويل الزوار إلى عملاء من خلال تخصيص العروض ومشاركة سهلة.
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