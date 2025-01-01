متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
برنامج التشغيل الآلي التجريبي
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب حلول التشغيل الآلي للعروض التوضيحية دورًا حاسمًا في سير عمل ما قبل البيع من خلال أتمتة إنشاء العروض التوضيحية للمنتج. تسهل هذه الأدوات على العملاء المحتملين تجربة عرض توضيحي مخصص وشخصي، مما يوفر لمحة مبكرة عن المنتج. ضمن هذه الفئة، تعمل هذه الحلول على تثقيف العملاء المحتملين في البداية، وإظهار قيمة المنتج وقدراته الأساسية بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أنها تساهم في كفاءة الوقت لفرق ما قبل البيع من خلال القضاء على الحاجة إلى التطوير اليدوي الشامل وتخصيص العروض التوضيحية المصممة خصيصًا لشخصيات أو صناعات محددة. تشمل التطبيقات المتنوعة لحلول الأتمتة التجريبية جولات المنتج التفاعلية والعروض التوضيحية الموجهة والعروض التقديمية المباشرة.

إرسال تطبيق جديد


Fable

Fable

sharefable.com

تساعد تطبيق Fable فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض توضيحية مخصصة لكل عميل محتمل دون الحاجة لدعم هندسي.

Demostack

Demostack

demostack.com

تساعد Demostack فرق الإيرادات على إنشاء عروض تجريبية مخصصة وسهلة الاستخدام، مما يعزز فعالية عملية المبيعات بدون الحاجة لكتابة كود.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

تطبيق StoryScale يمكن المستخدمين من إنشاء تجارب عرض منتجات مخصصة وسهلة دون الحاجة لبرمجة، مع إمكانية مشاركة آمنة وتحليل أداء العروض.

Folio

Folio

folio.la

فوليو هو تطبيق يمكنك من إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة ودون مهارات برمجية، مع التحكم الكامل في التصميم والوظائف.

Supademo

Supademo

supademo.com

تطبيق Supademo يساعد الفرق على إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهل التواصل والتدريب والتسويق.

CloudShare

CloudShare

cloudshare.com

تطبيق CloudShare يساعد الشركات في تسريع نمو المبيعات والنجاح من خلال توفير بيئات تفاعلية للدemos، POCs، والتدريب بسهولة وسرعة.

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Guideflow هو منصة لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات والدليل بسرعة، مع إمكانية تخصيصها وتحليل سلوك الجمهور.

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

HowdyGo هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات البرمجية، مما يسهل على العملاء فهم الميزات وتجربة المنتج بشكل مباشر.

Storylane

Storylane

storylane.io

تطبيق Storylane يساعد فرق التسويق والمبيعات في إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات بسهولة، مما يعزز المشاركة ويوفر تجارب مخصصة للعملاء.

Floik

Floik

floik.com

فلوك هو أداة شاملة لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات مثل الأدلة والدروس المرئية، مما يسهل على الفرق تحسين تجربة المستخدم.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt هو مختبر افتراضي يتيح للمطورين تجربة المنتجات والتدريب في بيئة آمنة عبر المتصفح، مما يسهل التعلم والتجارب العملية.

Instant Demo

Instant Demo

instantdemo.co

تطبيق Instant Demo يتيح إنشاء عروض منتجات تفاعلية تساهم في تأهيل وتحويل العملاء، وتحسين المشاركة وزيادة فعالية عمليات البيع.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

تطبيق Consensus يقوم بأتمتة العروض التقديمية، مما يساعد الفرق على تقليل الوقت الضائع وزيادة الكفاءة في عمليات المبيعات.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

تطبيق SpotlerUK هو برنامج تسويق B2B يساعد في إدارة الحملات التسويقية وتحسين تفاعل العملاء من خلال تتبع سلوك المستخدمين وتحليل البيانات.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.

TestBox

TestBox

testbox.com

TestBox هو تطبيق يتيح إنشاء بيئات تجريبية حية ومنتجة، مما يمكّن فرق المبيعات من تقديم عروض توضيحية دقيقة باستخدام بيانات اصطناعية.

Vivun

Vivun

vivun.com

Vivun هو تطبيق يتيح تحسين عمليات المبيعات من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق على زيادة الكفاءة وتحسين الأداء.

Navattic

Navattic

navattic.com

Navattic هو تطبيق يساعد فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات لتعزيز المشاركة وتحسين عملية المبيعات.

Saleo

Saleo

saleo.io

تطبيق Saleo يساعد الشركات في إنشاء وإدارة عروض توضيحية تفاعلية بسهولة، مما يسهل عملية المبيعات ويعزز التجربة للعميل.

Rivia.AI

Rivia.AI

rivia.ai

Rivia.AI هو منصة بدون كود تساعد فرق GTM على إنشاء عروض تفاعلية للمنتجات، مثل جولات تفاعلية في مواقع الويب لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين.

Tourial

Tourial

tourial.com

يوفر تطبيق Tourial إمكانية إنشاء تجارب تفاعلية ومراكز عرض لمساعدة الفرق التجارية في توصيل المعلومات للمشترين بشكل أسرع.

SnackWyze

SnackWyze

snackwyze.com

تطبيق SnackWyze يتيح فرق المبيعات المسبقة أتمتة العروض التوضيحية ببساطة، مع تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.

SmartCue

SmartCue

getsmartcue.com

SmartCue تطبيق يساعد فرق التسويق والمبيعات على إنشاء عروض تفاعلية مخصصة، يركز على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز أداء المبيعات.

Demoboost

Demoboost

demoboost.com

Demoboost هو تطبيق يتيح إنشاء ومشاركة وتتبع العروض التجريبية للمنتجات بفعالية، مع إمكانية تخصيص المحتوى حسب احتياجات المستخدمين.

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

تطبيق TechTorch هو منصة للأعمال تتيح فرق المبيعات والتسليم تقديم عروض مخصصة وتجارب ذكية للعملاء لتعزيز التواصل والتفاعل.

Lancey

Lancey

getlancey.com

Lancey هو تطبيق يتيح إنشاء عروض تجريبية تفاعلية للمنتجات، مما يساعد الشركات على تحويل الزوار إلى عملاء من خلال تخصيص العروض ومشاركة سهلة.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.