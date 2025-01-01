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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية

تلعب حلول التشغيل الآلي للعروض التوضيحية دورًا حاسمًا في سير عمل ما قبل البيع من خلال أتمتة إنشاء العروض التوضيحية للمنتج. تسهل هذه الأدوات على العملاء المحتملين تجربة عرض توضيحي مخصص وشخصي، مما يوفر لمحة مبكرة عن المنتج. ضمن هذه الفئة، تعمل هذه الحلول على تثقيف العملاء المحتملين في البداية، وإظهار قيمة المنتج وقدراته الأساسية بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أنها تساهم في كفاءة الوقت لفرق ما قبل البيع من خلال القضاء على الحاجة إلى التطوير اليدوي الشامل وتخصيص العروض التوضيحية المصممة خصيصًا لشخصيات أو صناعات محددة. تشمل التطبيقات المتنوعة لحلول الأتمتة التجريبية جولات المنتج التفاعلية والعروض التوضيحية الموجهة والعروض التقديمية المباشرة.