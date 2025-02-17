برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية - إسواتيني

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تلعب حلول التشغيل الآلي للعروض التوضيحية دورًا حاسمًا في سير عمل ما قبل البيع من خلال أتمتة إنشاء العروض التوضيحية للمنتج. تسهل هذه الأدوات على العملاء المحتملين تجربة عرض توضيحي مخصص وشخصي، مما يوفر لمحة مبكرة عن المنتج. ضمن هذه الفئة، تعمل هذه الحلول على تثقيف العملاء المحتملين في البداية، وإظهار قيمة المنتج وقدراته الأساسية بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أنها تساهم في كفاءة الوقت لفرق ما قبل البيع من خلال القضاء على الحاجة إلى التطوير اليدوي الشامل وتخصيص العروض التوضيحية المصممة خصيصًا لشخصيات أو صناعات محددة. تشمل التطبيقات المتنوعة لحلول الأتمتة التجريبية جولات المنتج التفاعلية والعروض التوضيحية الموجهة والعروض التقديمية المباشرة.
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Lancey
getlancey.com
حول منتجك إلى عرض توضيحي تفاعلي للمنتج. استخدم منتجك كمحرك نمو قوي لتحويل المزيد من الزوار والمحتملين إلى عملاء.
SnackWyze
snackwyze.com
أتمتة تجريبية بسيطة لفرق ما قبل البيع التي ترغب في إبقاء الأمر بسيطًا. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
Demoboost
demoboost.com
تجربة تجريبية تبيع! قم بإنشاء العروض التوضيحية لمنتجك ومشاركتها وتتبعها بسهولة. إضفاء الطابع الشخصي على العروض التوضيحية على نطاق واسع وبكفاءة إنشاء العروض التوضيحية بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو مساعدة من قسم التكنولوجيا لديك التخصيص لكل حالة استخدام وعميل - الشعارات والأرقام والمحتوى: إنها ملكك للعب بها لا تفعل الشيء نفسه مرتين - أنشئ مكتبة من العروض التوضيحية لإعادة الاستخدام والتخصيص
Demostack
demostack.com
يساعد Demostack فرق الإيرادات على عرض المنتج بأفضل صورة، دون أي متاعب. تتيح لك منصتنا إنشاء بيئة تجريبية وتخصيص القصة لكل مشتري - كل ذلك في غضون دقائق، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. ليس هناك ربط بين لقطات الشاشة لإعادة إنشاء تجربة منتجك - حيث تلتقط أفضل التقنيات لدينا جميع ميزات المنتج الخاص بك تلقائيًا حتى تبدو البيئة التجريبية الخاصة بك وتعمل تمامًا مثل الشيء الحقيقي. قم بصياغة قصة لها صدى دون قضاء أسابيع في عرض تجريبي مخصص، واربح المزيد من الصفقات بشكل أسرع. من يمكنه الاستفادة من ديموستاك؟ يساعد Demostack فرق إيرادات SaaS (المبيعات والتسويق ونجاح العملاء والشراكات) على تمكين مشاركة قصص المنتجات التي تربط وتدفع المحادثات إلى الأمام وتسرع نمو الإيرادات - مما يسمح للفرق الهندسية بالتركيز على بناء منتجات رائعة بدلاً من إدارة البيئات التجريبية. - السيطرة على البيئة التجريبية: لا مزيد من الانتظار للبحث والتطوير. امنح فرق الإيرادات الملكية الكاملة والتخصيص والرؤية حول العرض التجريبي للمنتج. - قم بتشغيل العروض التوضيحية المخصصة في دقائق: عروض توضيحية عالية الدقة مصممة لكل محادثة بنقرة واحدة. إنه أقرب ما يكون إلى منتجك الفعلي، ولكنه مخصص للمشتري لمساعدته على فهم القيمة بشكل أسرع. - تقديم تجارب تجريبية لا تشوبها شائبة: لا مزيد من الاعتذار عن البيانات الفوضوية أو الأخطاء أو التجربة العامة. اسمح للعميل المحتمل بتجربة سحر منتجك دون أي عوائق. - احصل على رؤى ناجحة للصفقات: افهم الرؤى حول العروض التوضيحية التي تقود الصفقات، وما تم تقديمه، ومن قام به، ولمن، ومن يشارك الآن، والمزيد.
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق في تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد الذين يرغبون في النقر فوقهم. - إشراك العملاء المحتملين وتثقيفهم: امنح العملاء المحتملين حملات مخصصة تقودها المنتجات مع وقت فوري لتحقيق القيمة. - تقديم عروض توضيحية متكررة: تمكين البائعين غير التقنيين من تخصيص العروض التوضيحية وتقديمها على نطاق واسع بسهولة. جرب Navattic بنفسك على موقعنا: https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
يقود الإجماع العالم إلى عصر جديد من الأتمتة التجريبية. يحصل منصتها على المشترين ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه. ثم يضاعف تأثير فريق الإيرادات الخاص بك مع رؤى فريدة على هؤلاء المشترين. نتيجة لذلك ، سترى أوقاتًا قريبة أسرع وصفقات أكبر ومعدلات قريبة أعلى. شراء برامج المؤسسات بطيئة ومحبطة ومطلية. تقوم منصة الأتمتة التجريبية الحاصلة على براءة اختراع على إصلاح ذلك. فهو يجمع بين أفضل الفيديو ، وتفاعل المنتج ، وأتمتة الاكتشاف لتقديم تجربة لا مثيل لها للمشترين والعملاء على حد سواء. من C-suite إلى المستخدم النهائي ، تسافر العروض التجريبية من الناحية الفيروسية ، والتكيف مع كل عارض ، وكشف أصحاب المصلحة المخفية ، والإجابة على الأسئلة الرئيسية. ثم يتغذون بيانات قوية عن النية ويحتاجون إلى فريقك مع كل نقرة ، مما يضاعف تأثيرها. الإجماع هو منصة تجربة المنتجات التي تساعد فرق الذهاب إلى السوق على أتمتة العروض التوضيحية ، وتقليل العروض التجريبية المهدرة من 50 ٪ إلى 5 ٪ ، وخفضت أوقات الانتظار التجريبية من 14 يومًا إلى درجات المبيعات التي تصل إلى 68 ٪. تم ترتيب الإجماع من قبل شركات مثل Autodesk و Atlassian و Dell و Oracle و Salesforce و SAP ، ويتم تصنيف الإجماع رقم 1 في برنامج Presales G2 ويتم التعرف عليه كمكان رائع للعمل في عام 2025. مع مشاركة أكثر من 50 ٪ من العروض التجريبية في نفس اليوم الذي تتم مشاركته فيه و 13 ٪ بعد ساعات ، فإن الإجماع يدفع المشاركة السريعة مع اكتشاف أصحاب المصلحة الجدد وأولوياتهم من خلال المشاركة داخل الفيروسات. النتيجة؟ إيرادات أسرع ، عدد أقل من العروض التوضيحية غير المؤهلة ، وأفكار أفضل.
TechTorch
techtorch.io
TechTorch عبارة عن منصة B2B مع مجموعة فريدة من الوظائف التي تعمل على تبسيط وتمكين فرق المبيعات والتسليم.: - تتيح TechTorch عروض مبيعات أكثر فعالية من خلال السماح للمستخدمين بتحميل وتخصيص كل عرض تقديمي وفقًا لاحتياجات العملاء. - تنشئ TechTorch عروضًا توضيحية ذكية أكثر فعالية من "الإصدارات التجريبية المجانية" مع أتمتة إثباتات التعريف (POC) المخصصة. - توفر TechTorch علاقة حميمة ومعرفة فائقة بالعملاء، مما يسمح للعملاء باستكشاف البائعين والتعاون معهم وفقًا لشروطهم الخاصة.
Instant Demo
instantdemo.co
العملاء المتوقعون المؤهلون ينتظرون العروض التوضيحية. قم بإنشاء عرض توضيحي تفاعلي للمنتج لتأهيل العملاء المحتملين وتحويلهم على موقع الويب الخاص بك، أو زيادة التفاعل مع المنتج من خلال المبيعات الخارجية، أو أتمتة التجربة التجريبية بالكامل.
HowdyGo
howdygo.com
العروض التوضيحية للمنتجات التفاعلية التي يتم تحويلها. أطلق العنان للحظة "Aha" الخاصة بعملائك المحتملين. قم بتسجيل SaaS الخاص بك بتنسيق HTML، واعرض لهم قصة تفاعلية باستخدام منتجك.
Folio
folio.la
Folio - منصة تتيح لك إنشاء عروض توضيحية تفاعلية وموجهة للمنتجات في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية! بفضل تقنيتنا المتطورة، يمكنك التحكم الكامل في شكل منتجك ووظائفه، من خلال التقاط الواجهة الأمامية للبرنامج وفصلها عن الواجهة الخلفية.
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لفرق GTM لإنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات. نحن نقوم بتمكين أفضل فرق GTM عبر الصناعات من خلال جهود PLG الخاصة بهم. فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي يمكننا مساعدتك فيها: التسويق • جولات المنتج - قم بتضمين جولات تفاعلية على موقع الويب الخاص بك لتحويل الزوار إلى عملاء محتملين مؤهلين. • الحملات المدفوعة
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة للمبيعات، تقدم StoryScale حلاً آليًا تجريبيًا كاملاً لفرق الإيرادات الحديثة. • جولات المنتج على موقع الويب مع التسليم سريع الاستجابة وإنشاء العملاء المحتملين • عروض المبيعات التوضيحية المخصصة مع المشاركة الآمنة والتسليم للخارج • مسارات جولات المنتج الموجهة وغير الخطية • لا يوجد استوديو للعروض التوضيحية للكود لتحرير الشاشة وتخصيصها • مكتبة الأدلة والتفاعلات التي تظهر على الشاشة • استنساخ التطبيقات المباشرة أو استخدام لقطات شاشة الوسائط • التحليلات التجريبية لتتبع المشاركة والأداء التجريبي • تجارب المحتوى للفيديو والكتب الإلكترونية والمدونات والوسائط الأخرى نحن نؤمن بأن الأشخاص يستحقون تجربة شراء رقمية أفضل. إنها فلسفة بسيطة: قم بالبيع بالطريقة التي تريد الشراء بها.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو معمل افتراضي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحقيق النمو الذي يقوده المنتج. نحن نساعد شركات البرمجيات على توليد الطلب على نطاق واسع وتعزيز الاعتماد والاستخدام من خلال تقديم تجربة عملية للمنتج من المتصفح. يقوم Instruqt بإنشاء نسخة قيد التشغيل من برنامجك في بيئة معملية محمية. باستخدام بيئة المختبر، يمكنك إنشاء برامج تعليمية وعروض توضيحية وتدريبات حول المنتج باستخدام سيناريوهات العالم الحقيقي والبنية التحتية والتكنولوجيا. نظرًا لأن Instruqt هو حل قائم على المتصفح، فإن Instruqt يزيل متاعب جدران الحماية أو تكوين أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة الافتراضية. تستخدم شركات مثل Google Cloud وHashicorp وPuppet وRed Hat وSysdig وSolo.io وKasten وغيرها Instruqt لإنشاء جولات المنتج والعروض التوضيحية للخدمة الذاتية والتدريب. ونتيجة لذلك، يمكن لعملاء Instruqt تحقيق ملايين الدولارات من خلال توسيع خطوط الأنابيب والحسابات دون إثقال كاهل مواردهم الهندسية. رؤية مستقبل تعليمات المنتج والتعليم.
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Floik
floik.com
Floik هو حل الكل في واحد لإنشاء عروض منتجات تفاعلية ، مثل أدلة خطوة بخطوة ، ومقاطع فيديو للشرح ، والعروض التوضيحية القابلة للنقر. تم تصميم هذه الأداة لمساعدة فرق SaaS على تقديم تجربة مشتري سلسة وإعطاء منتجاتها الأضواء التي تستحقها. إنه يدرك أن الأمر يتطلب من جيش كامل تفكير المحتوى وإنشائه وتحريره ونشره اللازم لتثقيف المستخدمين وإشراكهم. وعندما تعتقد أنك مسمره ، يتطور منتجك ويجعل كل هذا المحتوى قديمة. هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون فيه Floik العصا السحرية. يمكنك إنشاء عروض تجريبية تفاعلية ومقاطع فيديو للمنتجات وأدلة خطوة بخطوة لتسليط الضوء على قدرات منتجك وإسعاد المستخدمين-كل ذلك من مكان واحد! تمتلئ النظام الأساسي بميزات التخصيص المتقدمة لمساعدتك على ضبط منتجاتك. يمكنك العمل مع فريقك ودمجه مع مبيعاتك ومكدس GTM Tech لزيادة نجاحك إلى الحد الأقصى.
Supademo
supademo.com
يساعد Supademo الفرق على توصيل المنتجات بشكل أكثر فعالية باستخدام العروض التوضيحية التفاعلية الجميلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أكثر من 8000 مستخدم في شركات سريعة النمو في 75 دولة يستخدمون Supademo عبر مستندات الدعم والتأهيل والمبيعات والتسويق لتعزيز التبني والمشاركة. كيف يعمل: 1. التسجيل: قم بتشغيل ملحق Supademo وانقر فوق أي سير عمل. يتم إنشاء عرض توضيحي تفاعلي تلقائيًا في ثوانٍ، مكتملًا بنقاط الاتصال والتعليمات النصية. 2. التخصيص: قم بتخصيص التدفق التجريبي الخاص بك باستخدام ميزات قوية مثل التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي، والمجالات المخصصة، والتعتيم، والتشغيل التلقائي، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء (CTA). 3. المشاركة والتضمين: قم بمشاركة Supademo الخاص بك على الفور عبر رابط عام أو قم بتضمينه عبر منصات مختلفة مثل مستندات الدعم أو مواقع الويب أو ضمن الأدوات التي تستخدمها بالفعل. الميزات التي ستعجبك: - العروض التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم Supademo الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض توضيحية بديهية وقابلة للتضمين مع التعليقات التوضيحية النصية وتراكبات الصوت. - مساحات عمل الفريق المشتركة: تسمح لأعضاء الفريق بالعثور على Supademo وتكراره والتعاون فيه، سواء كان ذلك لعرض توضيحي للمنتج أو دليل الإعداد أو استعلامات الدعم. - التحليلات المتقدمة: احصل على رؤى عميقة حول معدلات الانقطاع والتحويل والمشاركة ونسبة المشاهدة. ميزة Supademo - تعزيز إنتاجيتك: قلل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات بنسبة 25%. - تفاعل محسّن للمستخدم: استمتع بزيادة بنسبة 250% في التفاعل مع الأدلة التفاعلية. - حل سريع للمشكلات: قم بحل طلبات الدعم بشكل أسرع 10 مرات باستخدام أدلة إرشادية خطوة بخطوة.
Fable
sharefable.com
تساعد Fable فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض توضيحية مخصصة لكل عميل محتمل دون أي دعم هندسي. من خلال العروض التوضيحية المباشرة، وبيئات الاختبار المخصصة، وجولات المنتجات التفاعلية؛ يمكن لفرق المبيعات والتسويق زيادة تحويلاتهم وإبرام المزيد من الصفقات.
TestBox
testbox.com
قم بتحرير البائعين لديك وتمكين المشترين باستخدام TestBox - البرنامج التجريبي الوحيد المباشر والمتكامل بالكامل والمؤتمت بنسبة 100%. باستخدام TestBox، يقدم مندوبو المبيعات لديك عروضًا توضيحية لا تشوبها شائبة ومصممة خصيصًا في كل مرة. اعرض منتجك المباشر الذي يعمل بكامل طاقته بكل مجده: مليئة بالبيانات الواقعية بشكل مذهل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتم تكوينها مسبقًا مع عمليات التكامل الرئيسية، تجعل بيئات العرض التجريبي TestBox قيمة منتجك واضحة تمامًا للمشترين. تابع بعد العرض التوضيحي المثالي من خلال تجربة إثبات المفهوم (POC) التي تمنح لجان الشراء الثقة التي تحتاجها للمضي قدمًا. تجعل الإرشادات الإرشادية والروابط السريعة العملاء المحتملين يشعرون وكأنهم خبراء المنتج منذ اللحظة التي يبدأون فيها الاختبار، وتسمح تحليلات الاستخدام للممثلين بمتابعة الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب للحفاظ على تقدم الصفقات. أغلق المزيد من الصفقات بشكل أسرع مع تقديم تجربة شراء أفضل مع TestBox.
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون إليها ومشاركتها مع فريقهم وتزويدك بالبيانات حول ما يهتمون به. قم بتضمين عروضك التوضيحية التفاعلية أو مشاركتها عبر أي قناة وقم بتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع، والتأثير على مسار التدفق، وتسريع دورات الصفقات.
Saleo
saleo.io
Saleo هي المنصة رقم 1 لتجربة العروض التوضيحية للمبيعات المباشرة، حيث تساعد شركات البرمجيات الرائدة مثل Drift وClari وTerminus وSalesloft على إنشاء عروض توضيحية مذهلة، وهي عبارة عن بيانات كاملة، مباشرة داخل منتج SaaS الخاص بها. نحن نساعد فرق الإيرادات على تقصير دورة مبيعاتها، وزيادة معدلات الفوز وإتمام المزيد من الصفقات عن طريق إزالة عبء البيانات المفقودة، والبيئات التجريبية القديمة، والإعداد التجريبي الذي يستغرق وقتًا طويلاً. يوفر Saleo تحكمًا كاملاً في كل عنصر من عناصر البيئة التجريبية الخاصة بك - الرسوم البيانية والمقاييس والجداول والنصوص والصور والأيقونات، مما يتيح لك إنشاء العرض التوضيحي المثالي للبرنامج الذي يتصل مباشرة بنقاط الضعف لدى عميلك ويصل بالطريقة التي تريدها تمامًا. قم بتخصيص العروض التوضيحية الجديدة في دقائق والتي تحول المزيد من الصفقات إلى "فوز مغلق".
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare، الشركة السحابية لتسريع الأعمال، هي الحل الأسهل للمبيعات ونجاح العملاء. لقد تم تصميمه لمساعدة شركات البرمجيات على تقديم العروض التوضيحية المعقدة وإثبات المفهوم (PoCs) والتدريب، وتكرار تجارب العالم الحقيقي دون المساس بالوقت اللازم للوصول إلى السوق. يتيح CloudShare للمؤسسات التركيز على تسريع النمو من خلال أتمتة إعداد البيئات على نطاق واسع. يوفر إمكانية الرؤية والتحكم في الاستخدام. فهو يوفر موارد قوية تدفع الكفاءة، وتدعم كل خطوة من خطوات العملية للحصول على نتائج أفضل وأسرع. يعمل CloudShare مع أي بنية تحتية - داخل الشركة أو أعلى السحابة العامة - ويتكامل مع أدوات المبيعات الأساسية وأدوات إدارة التعلم (LMS)، مما يسهل نشره. ما الذي يرسم البسمة على وجوه عملاء CloudShare؟ 1. الإعداد السريع: قم بتدوير تجارب البرامج التفاعلية في لمح البصر. قم بإنشاء البيئات أو استنساخها في دقائق، وليس ساعات، لتقليد تجارب العالم الحقيقي للعروض التوضيحية وإثباتات المفهوم (POC) والتدريب. 2. المساعدة العملية: احتفظ بعلامات تبويب في الوقت الفعلي حول التقدم الذي يحرزه الطلاب والمحتملون لمنحهم الاهتمام الذي يحتاجون إليه للنجاح من خلال القدرات الفائقة 3. التعاون المتقدم: تحسين التعاون والتواصل من خلال عمليات تكامل Slack، والدردشة، وخطافات الويب، ومؤتمرات الفيديو داخل التطبيق، والمزيد من الأدوات الجذابة للتواصل بينك وبين المستخدمين. 4. التحكم في التكلفة: لا مزيد من تفجيرات الميزانية! يمكنك زيادة تخصيص الموارد إلى أقصى حد من خلال التشغيل الآلي لتعليق البيئات أو حذفها عند عدم استخدامها، مما يضمن الاستخدام الفعال وتوفير التكاليف. 5. إعداد التقارير والتحليلات: قم بتحسين أداء بيئات المبيعات والتدريب الخاصة بك، وزيادة عائد الاستثمار من خلال رؤى عميقة في التحليلات. تتيح لك CloudShare REST API إرسال بيانات مخصصة إلى أدوات ذكاء الأعمال المفضلة لديك. تحظى CloudShare بثقة أكثر من 500 عميل من المؤسسات في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك Palo Alto Networks وAtlassian وForgeRock وFortinet وHP.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
Guideflow
guideflow.com
يعد Guideflow النظام الأساسي الأسهل والأكثر تقدمًا لإنشاء عروض توضيحية وأدلة تفاعلية للمنتجات في ثوانٍ. التقط التدفق الخاص بك باستخدام ملحق Chrome الخاص بنا (المستند إلى لقطة الشاشة أو HTML)، وقم بتخصيص العرض التوضيحي التفاعلي الخاص بك ليناسب علامتك التجارية، وقم بتخصيصه لكل مستخدم أو عميل متوقع. شارك العرض التوضيحي الخاص بك مع الجميع، في أي مكان من خلال الروابط العامة، وتضمين الأدوات، والمزيد. قم بتحليل سلوك جمهورك باستخدام رؤى متقدمة. يمكن للفرق المختلفة استخدام العروض التوضيحية التفاعلية: - المبيعات: لا تجعل عملاءك المحتملين ينتظرون. قم بتسريع دورة مبيعاتك من خلال مشاركة العروض التوضيحية التفاعلية المخصصة في حملات التوعية أو رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة أو استخدامها للعروض التوضيحية المباشرة. - التسويق: أظهر، لا تخبر، وقم بتوليد لحظة "آها". يمكنك تعزيز التحويلات وتحفيز اهتمام العملاء من خلال تضمين العروض التوضيحية للمنتج في موقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني. - دعم العملاء: تجاوز طوابير التذاكر. قم بتحسين كفاءة دعم العملاء لديك من خلال الأدلة التفاعلية التي تقلل الاحتكاك وتعزز الرضا من خلال تضمين العروض التوضيحية للمنتج في البريد الإلكتروني للدعم أو الدردشة المباشرة أو مركز المساعدة أو قاعدة المعرفة. - التدريب والتأهيل: تخلص من دليلك. استفد من برامجنا التعليمية التفاعلية للحصول على تدريب وتأهيل سلس. قم بتحويل تجربة التعلم إلى رحلة جذابة، مما يسمح لك بتدريب أي شخص من فريقك وتأهيله في أي عملية أو تدفق. - المنتج: دع منتجك يتحدث عن نفسه. اعرض الميزات الجديدة أو التحديثات أو سجلات التغيير في منتجك ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك. - الشراكة: قم بتمكين شركائك من إبرام الصفقة. ساعد شركائك على فهم منتجك بشكل شامل من خلال العروض التوضيحية التفاعلية. قم بمشاركة الأدلة المخصصة لاحتياجاتهم واجعلهم أفضل مندوبي المبيعات لديك.
Storylane
storylane.io
يتيح Storylane لفرق التسويق وهندسة المبيعات في مجال B2B التقاط منتجاتهم وإنشاء عروض توضيحية وجولات للمنتجات جذابة. فيما يلي بعض حالات استخدام التسويق والمبيعات التي يمكن لـ Storylane مساعدتك فيها، التسويق: جولات المنتج - يمكنك إنشاء جولة إرشادية لمنتجك وتضمينها في موقع الويب التسويقي الخاص بك. سيساعد هذا في تحفيز PLG وزيادة العملاء المحتملين المؤهلين في مسار التحويل الخاص بك. (ملاحظة: يمكنك تضمين نموذج العملاء المحتملين أيضًا) حملات البريد الإلكتروني - أرسل جولة حول المنتج في حملات البريد الإلكتروني الخاصة بك لإظهار ميزات جديدة أو تدفق محدد لمنتجك. المبيعات: ترك العروض التوضيحية - قم بإنشاء عرض توضيحي إرشادي + قابل للنقر عليه لمنتجك المخصص للعميل المحتمل، وأرسله إليهم على شكل تركات تجريبية. سيساعد هذا المشتري البطل على استيعاب منتجك وتسريع الصفقات. العروض التوضيحية المباشرة - عرض العروض التوضيحية لـ Storylane في مكالمات الاكتشاف أو في مراحل POC المختلفة. يمكن تدريب مندوبي المبيعات لديك على متابعة التدفق التجريبي المتسق. ما قبل البيع: قم بتوسيع قدراتك التجريبية من خلال تمكين فريق ما قبل البيع لديك من إعداد عروض توضيحية جديدة في دقائق. مع Storylane، ستتمكن من مساعدة فريق المبيعات الخاص بك على توفير تجارب تجريبية مخصصة لكل مشتري دون التعقيدات التقليدية حول إنشاء بيئات تجريبية متعددة.
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue هي شركة ناشئة سريعة النمو مقرها في دنفر، كولورادو. أسسها روبن سينغفي، وهو مؤسس منفرد طموح، تطورت الشركة بمرور الوقت، مدفوعة بالتعليقات الثاقبة من مجتمع المستخدمين، إلى فريق صغير ولكن شغوف ملتزم بتعزيز تجربة تمكين المبيعات. يقدم SmartCue منصة مبسطة لفرق GTM لإنشاء عروض توضيحية تفاعلية وشخصية للمنتج. تشمل الميزات الرئيسية التخصيص القوي للعروض التوضيحية للمبيعات، وأتمتة المبيعات الفعالة، وميزات تمكين المبيعات البديهية. تم تصميم منصتنا لتقديم واجهة بسيطة لكنها قوية، تهدف إلى جعل مستخدمينا يقدرون قيمتها بسرعة. تكمن القيمة الأساسية لـ SmartCue في تأثيرها التحويلي على طريقة إنشاء العروض التوضيحية واستخدامها لزيادة التحويلات. من خلال تمكين التخصيص التجريبي في الوقت الفعلي، تساعد SmartCue مستخدميها على تحسين جودة العملاء المحتملين، وتعزيز التفاعلات الهادفة مع العملاء، وتعزيز أداء مبيعاتهم في نهاية المطاف. تبرز SmartCue في السوق من خلال تركيزها الفريد على إنشاء العروض التوضيحية التفاعلية وتخصيص العروض التوضيحية للمبيعات. على عكس منصات تمكين المبيعات الأخرى، فإن SmartCue مدفوع باحتياجات وتعليقات مجتمعها، مما يؤدي إلى منتج يستجيب بشكل مباشر للتحديات التي تواجهها فرق GTM. يعمل منتجنا على تمكين المستخدمين من إنشاء عروض توضيحية ديناميكية وشخصية تجذب المستخدمين وتحولهم، مما يساعد على إحداث تحول في عملية المبيعات. نحن ملتزمون ببناء ميزات هادفة تضيف قيمة حقًا، بدلاً من دمج تقنيات الكلمات الطنانة من أجل ذلك. تتضمن التحسينات القادمة عمليات تكامل مع أفضل أدوات تكنولوجيا التسويق والمبيعات، وتجربة الهاتف المحمول المحسنة، والميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي - والتي يتم إنشاؤها دائمًا بناءً على ما يخبرنا مجتمعنا أنهم بحاجة إليه. إن رحلة SmartCue الفريدة، والنهج الذي يركز على المجتمع، والالتزام بجعل المستخدمين يقدرون القيمة بسرعة يميزنا في مساحة تمكين المبيعات المزدحمة.
Vivun
vivun.com
يجب أن يتغير بيع B2B. اكسب المشترين اليوم الذين يتمتعون بميزة المبيعات بفضل الشفافية والثقة. تتيح منصة Vivun المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إعادة تعريف تجربة المشتري، والتمييز عن المنافسة، وتسريع الإيرادات. مع وجود تنظيم الحلول في المقدمة، يمكن للشركات مواءمة المبيعات مع المنتج، وتوفير سير عمل متكرر للفريق، وتقديم خبرة المنتج عند الطلب، والفوز بالمزيد من الصفقات.
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