برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية - سانت مارتن

Consensus

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يقود الإجماع العالم إلى عصر جديد من الأتمتة التجريبية. يحصل منصتها على المشترين ما يحتاجون إليه عندما يحتاجون إليه. ثم يضاعف تأثير فريق الإيرادات الخاص بك مع رؤى فريدة على هؤلاء المشترين. نتيجة لذلك ، سترى أوقاتًا قريبة أسرع وصفقات أكبر ومعدلات قريبة أعلى. شراء برامج المؤسسات بطيئة ومحبطة ومطلية. تقوم منصة الأتمتة التجريبية الحاصلة على براءة اختراع على إصلاح ذلك. فهو يجمع بين أفضل الفيديو ، وتفاعل المنتج ، وأتمتة الاكتشاف لتقديم تجربة لا مثيل لها للمشترين والعملاء على حد سواء. من C-suite إلى المستخدم النهائي ، تسافر العروض التجريبية من الناحية الفيروسية ، والتكيف مع كل عارض ، وكشف أصحاب المصلحة المخفية ، والإجابة على الأسئلة الرئيسية. ثم يتغذون بيانات قوية عن النية ويحتاجون إلى فريقك مع كل نقرة ، مما يضاعف تأثيرها. الإجماع هو منصة تجربة المنتجات التي تساعد فرق الذهاب إلى السوق على أتمتة العروض التوضيحية ، وتقليل العروض التجريبية المهدرة من 50 ٪ إلى 5 ٪ ، وخفضت أوقات الانتظار التجريبية من 14 يومًا إلى درجات المبيعات التي تصل إلى 68 ٪. تم ترتيب الإجماع من قبل شركات مثل Autodesk و Atlassian و Dell و Oracle و Salesforce و SAP ، ويتم تصنيف الإجماع رقم 1 في برنامج Presales G2 ويتم التعرف عليه كمكان رائع للعمل في عام 2025. مع مشاركة أكثر من 50 ٪ من العروض التجريبية في نفس اليوم الذي تتم مشاركته فيه و 13 ٪ بعد ساعات ، فإن الإجماع يدفع المشاركة السريعة مع اكتشاف أصحاب المصلحة الجدد وأولوياتهم من خلال المشاركة داخل الفيروسات. النتيجة؟ إيرادات أسرع ، عدد أقل من العروض التوضيحية غير المؤهلة ، وأفكار أفضل.