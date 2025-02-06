برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية - سفالبارد وجان ماين

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare، الشركة السحابية لتسريع الأعمال، هي الحل الأسهل للمبيعات ونجاح العملاء. لقد تم تصميمه لمساعدة شركات البرمجيات على تقديم العروض التوضيحية المعقدة وإثبات المفهوم (PoCs) والتدريب، وتكرار تجارب العالم الحقيقي دون المساس بالوقت اللازم للوصول إلى السوق. يتيح CloudShare للمؤسسات التركيز على تسريع النمو من خلال أتمتة إعداد البيئات على نطاق واسع. يوفر إمكانية الرؤية والتحكم في الاستخدام. فهو يوفر موارد قوية تدفع الكفاءة، وتدعم كل خطوة من خطوات العملية للحصول على نتائج أفضل وأسرع. يعمل CloudShare مع أي بنية تحتية - داخل الشركة أو أعلى السحابة العامة - ويتكامل مع أدوات المبيعات الأساسية وأدوات إدارة التعلم (LMS)، مما يسهل نشره. ما الذي يرسم البسمة على وجوه عملاء CloudShare؟ 1. الإعداد السريع: قم بتدوير تجارب البرامج التفاعلية في لمح البصر. قم بإنشاء البيئات أو استنساخها في دقائق، وليس ساعات، لتقليد تجارب العالم الحقيقي للعروض التوضيحية وإثباتات المفهوم (POC) والتدريب. 2. المساعدة العملية: احتفظ بعلامات تبويب في الوقت الفعلي حول التقدم الذي يحرزه الطلاب والمحتملون لمنحهم الاهتمام الذي يحتاجون إليه للنجاح من خلال القدرات الفائقة 3. التعاون المتقدم: تحسين التعاون والتواصل من خلال عمليات تكامل Slack، والدردشة، وخطافات الويب، ومؤتمرات الفيديو داخل التطبيق، والمزيد من الأدوات الجذابة للتواصل بينك وبين المستخدمين. 4. التحكم في التكلفة: لا مزيد من تفجيرات الميزانية! يمكنك زيادة تخصيص الموارد إلى أقصى حد من خلال التشغيل الآلي لتعليق البيئات أو حذفها عند عدم استخدامها، مما يضمن الاستخدام الفعال وتوفير التكاليف. 5. إعداد التقارير والتحليلات: قم بتحسين أداء بيئات المبيعات والتدريب الخاصة بك، وزيادة عائد الاستثمار من خلال رؤى عميقة في التحليلات. تتيح لك CloudShare REST API إرسال بيانات مخصصة إلى أدوات ذكاء الأعمال المفضلة لديك. تحظى CloudShare بثقة أكثر من 500 عميل من المؤسسات في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك Palo Alto Networks وAtlassian وForgeRock وFortinet وHP.