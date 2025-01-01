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برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية - نيبال
تلعب حلول التشغيل الآلي للعروض التوضيحية دورًا حاسمًا في سير عمل ما قبل البيع من خلال أتمتة إنشاء العروض التوضيحية للمنتج. تسهل هذه الأدوات على العملاء المحتملين تجربة عرض توضيحي مخصص وشخصي، مما يوفر لمحة مبكرة عن المنتج. ضمن هذه الفئة، تعمل هذه الحلول على تثقيف العملاء المحتملين في البداية، وإظهار قيمة المنتج وقدراته الأساسية بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أنها تساهم في كفاءة الوقت لفرق ما قبل البيع من خلال القضاء على الحاجة إلى التطوير اليدوي الشامل وتخصيص العروض التوضيحية المصممة خصيصًا لشخصيات أو صناعات محددة. تشمل التطبيقات المتنوعة لحلول الأتمتة التجريبية جولات المنتج التفاعلية والعروض التوضيحية الموجهة والعروض التقديمية المباشرة.
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Demostack
demostack.com
يساعد Demostack فرق الإيرادات على عرض المنتج بأفضل صورة، دون أي متاعب. تتيح لك منصتنا إنشاء بيئة تجريبية وتخصيص القصة لكل مشتري - كل ذلك في غضون دقائق، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. ليس هناك ربط بين لقطات الشاشة لإعادة إنشاء تجربة منتجك - حيث تلتقط أفضل التقنيات لدينا جميع ميزات المنتج الخاص بك تلق...
StoryScale
storyscale.com
اجعل منتجك التسويقي والمبيعاتي قائمًا على المنتج. أنشئ عروضًا توضيحية لمنتج مثالي بالبكسل بدون أي تعليمات برمجية. تحسين تجربتك التجريبية على جميع الأجهزة. تعتبر العروض التوضيحية لـ StoryScale سينمائية، مع انتقالات وتكبيرات متحركة. من خلال تقديم أفضل موقع ويب في فئته للتسويق والعروض التوضيحية المخصصة...
Fable
sharefable.com
تساعد Fable فرق المبيعات والتسويق على إنشاء عروض توضيحية مخصصة لكل عميل محتمل دون أي دعم هندسي. من خلال العروض التوضيحية المباشرة، وبيئات الاختبار المخصصة، وجولات المنتجات التفاعلية؛ يمكن لفرق المبيعات والتسويق زيادة تحويلاتهم وإبرام المزيد من الصفقات.
Supademo
supademo.com
يساعد Supademo الفرق على توصيل المنتجات بشكل أكثر فعالية باستخدام العروض التوضيحية التفاعلية الجميلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. أكثر من 8000 مستخدم في شركات سريعة النمو في 75 دولة يستخدمون Supademo عبر مستندات الدعم والتأهيل والمبيعات والتسويق لتعزيز التبني والمشاركة. كيف يعمل: 1. التسجيل: قم بتشغي...
Folio
folio.la
Folio - منصة تتيح لك إنشاء عروض توضيحية تفاعلية وموجهة للمنتجات في دقائق معدودة دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية! بفضل تقنيتنا المتطورة، يمكنك التحكم الكامل في شكل منتجك ووظائفه، من خلال التقاط الواجهة الأمامية للبرنامج وفصلها عن الواجهة الخلفية.
Guideflow
guideflow.com
يعد Guideflow النظام الأساسي الأسهل والأكثر تقدمًا لإنشاء عروض توضيحية وأدلة تفاعلية للمنتجات في ثوانٍ. التقط التدفق الخاص بك باستخدام ملحق Chrome الخاص بنا (المستند إلى لقطة الشاشة أو HTML)، وقم بتخصيص العرض التوضيحي التفاعلي الخاص بك ليناسب علامتك التجارية، وقم بتخصيصه لكل مستخدم أو عميل متوقع. شا...
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare، الشركة السحابية لتسريع الأعمال، هي الحل الأسهل للمبيعات ونجاح العملاء. لقد تم تصميمه لمساعدة شركات البرمجيات على تقديم العروض التوضيحية المعقدة وإثبات المفهوم (PoCs) والتدريب، وتكرار تجارب العالم الحقيقي دون المساس بالوقت اللازم للوصول إلى السوق. يتيح CloudShare للمؤسسات التركيز على تسر...
Storylane
storylane.io
يتيح Storylane لفرق التسويق وهندسة المبيعات في مجال B2B التقاط منتجاتهم وإنشاء عروض توضيحية وجولات للمنتجات جذابة. فيما يلي بعض حالات استخدام التسويق والمبيعات التي يمكن لـ Storylane مساعدتك فيها، التسويق: جولات المنتج - يمكنك إنشاء جولة إرشادية لمنتجك وتضمينها في موقع الويب التسويقي الخاص بك. سيساع...
Floik
floik.com
يعد Floik حلاً شاملاً لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات، مثل الأدلة خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو التوضيحية والعروض التوضيحية القابلة للنقر. تم تصميم الأداة لمساعدة فرق SaaS على تقديم تجربة سلسة للمشتري ومنح منتجهم الأضواء التي يستحقها. نحن نعلم أن الأمر يتطلب جيشًا كاملاً لتصور المحتوى الضروري وإنشائه وتحري...
Instant Demo
instantdemo.co
العملاء المتوقعون المؤهلون ينتظرون العروض التوضيحية. قم بإنشاء عرض توضيحي تفاعلي للمنتج لتأهيل العملاء المحتملين وتحويلهم على موقع الويب الخاص بك، أو زيادة التفاعل مع المنتج من خلال المبيعات الخارجية، أو أتمتة التجربة التجريبية بالكامل.
HowdyGo
howdygo.com
العروض التوضيحية للمنتجات التفاعلية التي يتم تحويلها. أطلق العنان للحظة "Aha" الخاصة بعملائك المحتملين. قم بتسجيل SaaS الخاص بك بتنسيق HTML، واعرض لهم قصة تفاعلية باستخدام منتجك.
Consensus
goconsensus.com
Consensus عبارة عن منصة التشغيل الآلي التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيم...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt هو معمل افتراضي لتكنولوجيا المعلومات يهدف إلى تحقيق النمو الذي يقوده المنتج. نحن نساعد شركات البرمجيات على توليد الطلب على نطاق واسع وتعزيز الاعتماد والاستخدام من خلال تقديم تجربة عملية للمنتج من المتصفح. يقوم Instruqt بإنشاء نسخة قيد التشغيل من برنامجك في بيئة معملية محمية. باستخدام بيئة ا...
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Vivun
vivun.com
يجب أن يتغير بيع B2B. اكسب المشترين اليوم الذين يتمتعون بميزة المبيعات بفضل الشفافية والثقة. تتيح منصة Vivun المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إعادة تعريف تجربة المشتري، والتمييز عن المنافسة، وتسريع الإيرادات. مع وجود تنظيم الحلول في المقدمة، يمكن للشركات مواءمة المبيعات مع المنتج، وتوفير سير عمل م...
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI عبارة عن منصة بدون تعليمات برمجية لفرق GTM لإنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات. نحن نقوم بتمكين أفضل فرق GTM عبر الصناعات من خلال جهود PLG الخاصة بهم. فيما يلي بعض حالات الاستخدام التي يمكننا مساعدتك فيها: التسويق • جولات المنتج - قم بتضمين جولات تفاعلية على موقع الويب الخاص بك لتحويل الزو...
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون...
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق في تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد ال...
Saleo
saleo.io
Saleo هي المنصة رقم 1 لتجربة العروض التوضيحية للمبيعات المباشرة، حيث تساعد شركات البرمجيات الرائدة مثل Drift وClari وTerminus وSalesloft على إنشاء عروض توضيحية مذهلة، وهي عبارة عن بيانات كاملة، مباشرة داخل منتج SaaS الخاص بها. نحن نساعد فرق الإيرادات على تقصير دورة مبيعاتها، وزيادة معدلات الفوز وإتم...
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue هي شركة ناشئة سريعة النمو مقرها في دنفر، كولورادو. أسسها روبن سينغفي، وهو مؤسس منفرد طموح، تطورت الشركة بمرور الوقت، مدفوعة بالتعليقات الثاقبة من مجتمع المستخدمين، إلى فريق صغير ولكن شغوف ملتزم بتعزيز تجربة تمكين المبيعات. يقدم SmartCue منصة مبسطة لفرق GTM لإنشاء عروض توضيحية تفاعلية وشخصية...
SnackWyze
snackwyze.com
أتمتة تجريبية بسيطة لفرق ما قبل البيع التي ترغب في إبقاء الأمر بسيطًا. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
TestBox
testbox.com
قم بتحرير البائعين لديك وتمكين المشترين باستخدام TestBox - البرنامج التجريبي الوحيد المباشر والمتكامل بالكامل والمؤتمت بنسبة 100%. باستخدام TestBox، يقدم مندوبو المبيعات لديك عروضًا توضيحية لا تشوبها شائبة ومصممة خصيصًا في كل مرة. اعرض منتجك المباشر الذي يعمل بكامل طاقته بكل مجده: مليئة بالبيانات ال...
Demoboost
demoboost.com
تجربة تجريبية تبيع! قم بإنشاء العروض التوضيحية لمنتجك ومشاركتها وتتبعها بسهولة. إضفاء الطابع الشخصي على العروض التوضيحية على نطاق واسع وبكفاءة إنشاء العروض التوضيحية بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو مساعدة من قسم التكنولوجيا لديك التخصيص لكل حالة استخدام وعميل - الشعارات والأرقام والم...
TechTorch
techtorch.io
TechTorch عبارة عن منصة B2B مع مجموعة فريدة من الوظائف التي تعمل على تبسيط وتمكين فرق المبيعات والتسليم.: - تتيح TechTorch عروض مبيعات أكثر فعالية من خلال السماح للمستخدمين بتحميل وتخصيص كل عرض تقديمي وفقًا لاحتياجات العملاء. - تنشئ TechTorch عروضًا توضيحية ذكية أكثر فعالية من "الإصدارات التجريبية ا...
Lancey
getlancey.com
حول منتجك إلى عرض توضيحي تفاعلي للمنتج. استخدم منتجك كمحرك نمو قوي لتحويل المزيد من الزوار والمحتملين إلى عملاء.