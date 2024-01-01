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برنامج التشغيل الآلي التجريبي - التطبيقات الأكثر شعبية - بنين
تلعب حلول التشغيل الآلي للعروض التوضيحية دورًا حاسمًا في سير عمل ما قبل البيع من خلال أتمتة إنشاء العروض التوضيحية للمنتج. تسهل هذه الأدوات على العملاء المحتملين تجربة عرض توضيحي مخصص وشخصي، مما يوفر لمحة مبكرة عن المنتج. ضمن هذه الفئة، تعمل هذه الحلول على تثقيف العملاء المحتملين في البداية، وإظهار قيمة المنتج وقدراته الأساسية بشكل فعال. ومن الجدير بالذكر أنها تساهم في كفاءة الوقت لفرق ما قبل البيع من خلال القضاء على الحاجة إلى التطوير اليدوي الشامل وتخصيص العروض التوضيحية المصممة خصيصًا لشخصيات أو صناعات محددة. تشمل التطبيقات المتنوعة لحلول الأتمتة التجريبية جولات المنتج التفاعلية والعروض التوضيحية الموجهة والعروض التقديمية المباشرة.
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StoryScale
storyscale.com
قم بتغيير طريقة عرضك. للأبد. على موقع الويب الخاص بك. في كومة المبيعات الخاصة بك. جعل العروض التوضيحية للمنتج ذاتية الخدمة. مساعدة العملاء المحتملين على عبور "هوة الاهتمام". املأ خط الأنابيب الخاص بك بالفرص المؤهلة للمنتج.
Supademo
supademo.com
قم بإنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكنك تعزيز اعتماد المنتج، وتمكين نجاح العملاء، وتسريع عملية الإعداد - مجانًا بدون رمز.
Demostack
demostack.com
يساعد Demostack فرق الإيرادات على عرض المنتج بأفضل صورة، دون أي متاعب. تتيح لك منصتنا إنشاء بيئة تجريبية وتخصيص القصة لكل مشتري - كل ذلك في غضون دقائق، دون الحاجة إلى تعليمات برمجية. ليس هناك ربط بين لقطات الشاشة لإعادة إنشاء تجربة منتجك - حيث تلتقط أفضل التقنيات لدينا جميع ميزات منتجك تلقائيًا حتى ...
Guideflow
guideflow.com
قم بإنشاء عروض توضيحية تفاعلية وأدلة خطوة بخطوة في ثوانٍ باستخدام Guideflow، النظام الأساسي للعروض التوضيحية التفاعلية للمنتج. قم بالتقاط وتخصيص ومشاركة وتحليل التدفقات الإرشادية الخاصة بك!
Storylane
storylane.io
يساعد Storylane الشركات على إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات ومشاركتها مع عملائها المحتملين في 10 دقائق. قم بإشراك المستخدمين وتعزيز التحويلات باستخدام برنامج العرض التفاعلي للمنتج من StoryLane.
Fable
sharefable.com
قم بصياغة عروض توضيحية مذهلة يمكنها التحويل. اسمح للمشترين بتجربة قوة منتجك من خلال العروض التوضيحية المخصصة وشاهد ارتفاعًا كبيرًا في التحويلات.
Instant Demo
instantdemo.co
العملاء المتوقعون المؤهلون ينتظرون العروض التوضيحية. قم بإنشاء عرض توضيحي تفاعلي للمنتج لتأهيل العملاء المحتملين وتحويلهم على موقع الويب الخاص بك، أو زيادة التفاعل مع المنتج من خلال المبيعات الخارجية، أو أتمتة التجربة التجريبية بالكامل.
HowdyGo
howdygo.com
العروض التوضيحية للمنتجات التفاعلية التي يتم تحويلها. أطلق العنان للحظة "Aha" الخاصة بعملائك المحتملين. التقط SaaS الخاص بك بتنسيق HTML، واعرض لهم قصة تفاعلية.
CloudShare
cloudshare.com
توفر حلول CloudShare الجاهزة للاستخدام مختبرات تكنولوجيا معلومات افتراضية آمنة ومتخصصة للتدريب على البرامج وعروض المبيعات التوضيحية ووضع الحماية لـ POCs.
Floik
floik.com
اعرض قوة منتجك في دقائق قم بتحويل تدفقات منتجك إلى محتوى تفاعلي - عروض توضيحية ومقاطع فيديو وأدلة خطوة بخطوة. كل ذلك على منصة واحدة.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Folio
folio.la
Folio هو برنامج تجريبي تفاعلي للمنتج للأفراد والفرق الصغيرة والشركات الناشئة لإنشاء عروض توضيحية للمنتج وسرد قصص جذابة دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.
Vivun
vivun.com
يجب أن يتغير بيع B2B. اكسب المشترين اليوم الذين يتمتعون بالقدرة على المبيعات من خلال الشفافية والثقة. تتيح منصة Vivun المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات إعادة تعريف تجربة المشتري، والتمييز عن المنافسة، وتسريع الإيرادات. مع وجود تنظيم الحلول في المقدمة، يمكن للشركات مواءمة المبيعات مع المنتج، وتوفير ...
SpotlerUK
spotler.co.uk
استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.
Consensus
goconsensus.com
الإجماع هو منصة التشغيل الآلي للعرض التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيمة ...
Rivia.AI
rivia.ai
إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتج. أنشئ عروضًا توضيحية للمنتجات الفائزة باستخدام منصة إنشاء العروض التوضيحية بدون تعليمات برمجية.
Instruqt
instruqt.com
أفضل طريقة لتعليم وبيع للمطورين لا يريد المطورون أن يتم بيعهم - بل يريدون اكتشاف الأدوات بشكل عملي. من خلال معمل تكنولوجيا المعلومات الافتراضي الخاص بـ Instruqt، يمكن للمستخدمين تجربة منتجك على الفور في بيئات معزولة حية.
Tourial
tourial.com
اسمح للمشترين بالتفاعل مع منتجك مباشرة من موقع الويب الخاص بك. عندما لا تكون الخدمة الذاتية خيارًا (أو تكون صعبة حقًا)، فإن العروض التوضيحية التفاعلية ستجعلك أكثر توجهاً نحو المنتج دون الحاجة إلى المصعد الكبير.
SmartCue
getsmartcue.com
قم بتسريع نمو مبيعاتك وتحسين اعتماد المنتج والاحتفاظ به من خلال حل تجريبي للمنتج بدون تعليمات برمجية وبخدمة ذاتية! عزز التحويلات باستخدام برنامجنا التجريبي التفاعلي للمنتج!
SnackWyze
snackwyze.com
أتمتة تجريبية بسيطة لفرق ما قبل البيع التي ترغب في إبقاء الأمر بسيطًا. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
Demoboost
demoboost.com
تجربة تجريبية تبيع! قم بإنشاء العروض التوضيحية لمنتجك ومشاركتها وتتبعها بسهولة. إضفاء الطابع الشخصي على العروض التوضيحية على نطاق واسع وبكفاءة إنشاء العروض التوضيحية بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى تعليمات برمجية أو مساعدة من قسم التكنولوجيا لديك التخصيص لكل حالة استخدام وعميل - الشعارات والأرقام والم...
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق على تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد ا...
TechTorch
techtorch.io
حلول تقنية، أسرع. أحسن. أرخص. نحن نتعامل مع الفرص التقنية بسرعة تعادل 10 أضعاف السرعة والجودة والقيمة. اتصل بنا موثوق به بنسبة 60% أسرع و52% وتكاليف أقل و90% CSAT (NPS) في خدماتنا الاحترافية تستفيد فرقنا من النظام الأساسي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتقديم تحديات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الأ...
Lancey
getlancey.com
حول منتجك إلى عرض توضيحي تفاعلي للمنتج. استخدم منتجك كمحرك نمو قوي لتحويل المزيد من الزوار والمحتملين إلى عملاء.
TestBox
testbox.com
فك قيود البائعين الخاص بك. تمكين المشترين الخاص بك. امنح فريق المبيعات الخاص بك عروضًا توضيحية موثوقة وشخصية للمنتجات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وصناديق حماية فورية حتى يتمكنوا من التركيز على الفوز بالمزيد بدلاً من إدارة البيئات التجريبية.
Saleo
saleo.io
المنصة الأولى والوحيدة للتجربة التجريبية المباشرة يقوم Saleo بتحويل البيئة التجريبية الحالية الخاصة بك إلى عروض توضيحية مذهلة ومتكاملة البيانات والتي تفوز بالمزيد من الصفقات. يعمل Saleo بشكل متزامن مع بيئة الإنتاج أو العرض التوضيحي لديك باستخدام محرك النمذجة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات...