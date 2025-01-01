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تعد برامج إنشاء الطلب مجموعة أدوات قوية مصممة لإثارة الاهتمام والوعي بمنتجات الشركة أو خدماتها بين العملاء المحتملين. وهي تعمل من خلال تحديد العملاء المتوقعين وإشراكهم ورعايتهم طوال رحلة المشتري، مما يدفعهم في النهاية نحو اتخاذ قرار الشراء. فيما يلي وصف شامل لبرنامج إنشاء الطلب: يقوم برنامج Demand Generation بأتمتة وتبسيط عملية جذب العملاء المحتملين وتحويلهم من خلال استخدام تقنيات التسويق الواردة والصادرة المختلفة. إنه يستفيد من تحليلات البيانات وأتمتة التسويق واستراتيجيات الاتصال متعددة القنوات لإنشاء حملات مستهدفة تتوافق مع احتياجات وتفضيلات العملاء المحتملين. بشكل عام، يعمل برنامج إنشاء الطلب على تمكين الشركات من جذب العملاء المحتملين وإشراكهم وتحويلهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى نمو الإيرادات وإقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء. إنه بمثابة عنصر حيوي في استراتيجيات التسويق الحديثة، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد الرقمي اليوم.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot هو تطبيق متكامل لإدارة علاقات العملاء يشمل أدوات للمبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين نموها.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) يساعد الشركات في تنظيم المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتحليلات.
Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Square
squareup.com
Square هو تطبيق لإدارة المدفوعات والمخزون وتحليلات المبيعات، يساعد الشركات في معالجة المعاملات وإدارة العملاء بسهولة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io هي منصة لإدارة المبيعات تساعد الفرق على تنفيذ وتحليل استراتيجيات النمو من خلال أدوات اتصال متكاملة وفلترة جهات الاتصال.
CallRail
callrail.com
CallRail هو تطبيق يتتبع المكالمات ويحلل التسويق لمساعدة الشركات في فهم الحملات وتحسين تفاعل العملاء باستخدام بيانات دقيقة.
Typeform
typeform.com
Typeform هو تطبيق لإنشاء نماذج ودراسات استقصائية تفاعلية وجذابة، يدعم إدخال الصور والفيديو، ويتكامل مع أدوات متعددة.
Zoho SalesIQ
zoho.com
تطبيق Zoho SalesIQ هو منصة تفاعل مع العملاء تشمل دردشة حية وتتبع الزوار وتحليلات لمساعدة الشركات على تحسين تجربتها مع العملاء.
Popl
popl.co
تطبيق Popl هو منصة لبطاقات العمل الرقمية، يتيح للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال بسهولة عبر تقنية NFC أو رموز QR.
ZoomInfo
zoominfo.com
زووم إنفو هو منصة لجمع البيانات وتحليلها لدعم أنشطة المبيعات والتسويق، تساعد الشركات على تحديد العملاء وتحسين استراتيجيات البيع.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Constant Contact
constantcontact.com
تطبيق الاتصال المستمر هو منصة تسويق بريد إلكتروني تساعد الشركات الصغيرة على إدارة التسويق الرقمي، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
Apify
apify.com
Apify هو منصة لاستخراج البيانات من الويب وأتمتة العمليات من خلال أدوات بسيطة ومهيكلة، تدعم عدة لغات برمجة وتتيح استخدام الكاشطات الجاهزة.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
AWeber
aweber.com
AWeber هو برنامج لتسويق البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إدارة حملات البريد وتحليل النتائج بطريقة سهلة وفعالة.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai هو منصة مبيعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد الفرق على تحسين عمليات المبيعات والتواصل مع العملاء المحتملين بشكل شخصي وفعال.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate هو تطبيق لإدارة التسويق التابع، يتيح للشركات إنشاء وتتبع برامج التسويق والمكافآت بسهولة.
LeadSquared
leadsquared.com
Leadsquared هو برنامج لإدارة العملاء وأتمتة التسويق، يساعد الشركات على تنظيم التقاط وإدارة العملاء والمبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
CoPilot AI
copilotai.com
تطبيق CoPilot AI هو منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق المبيعات والتسويق في تحديد العملاء المحتملين وتخصيص الرسائل لزيادة التحويل.
Clay
clay.com
تطبيق Clay هو أداة ذكاء اصطناعي تساعد المستخدمين على تحسين الحملات الخارجية من خلال جمع بيانات دقيقة وتخصيص الرسائل وإدارة الاتصالات.
Keap
keap.com
KEAP هي منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، تساعد الشركات في أتمتة المبيعات والتسويق، وتقارير الأداء، وإدارة العملاء من خلال أدوات متعددة.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales هو تطبيق CRM يساعد الشركات على إدارة عمليات المبيعات وتحسين تفاعلات العملاء باستخدام ميزات مثل الأتمتة ورؤى الذكاء الاصطناعي.
BirdEye
birdeye.com
تطبيق Birdeye يدير سمعة الشركات المحلية ويتيح تفاعل سلس مع العملاء، من خلال أدوات لمراقبة المراجعات والتواصل وجدولة المنشورات.
Privyr
privyr.com
Privyr هو تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) لمساعدة محترفي المبيعات في إدارة وتحويل العملاء المحتملين عبر الهواتف المحمولة.
Hunter.io
hunter.io
Hunter.io هو تطبيق سحابي يساعد الشركات في العثور على والتحقق من عناوين البريد الإلكتروني المهنية، ويتيح إرسال حملات بريد إلكتروني مباشرة.
Signals
getsignals.ai
تطبيق Signals هو منصة لتوليد المه leads تساعد الشركات على معرفة زوار مواقعهم والتفاعل مع المشترين المحتملين دون الحاجة لملء استمارة.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo هي منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تعزيز علاقاتها مع العملاء من خلال أدوات الولاء، التسويق عبر البريد والرسائل القصيرة.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
تطبيق IP GeoLocation يوفر معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي لعناوين IP، بما في ذلك الدولة والمدينة واللغة والوقت ومعلومات الأمان.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Manycontacts
manycontacts.com
تطبيق Manycontacts هو أداة CRM تربط حساب واتساب بزنس بفريق العمل، مما يسهل الرد وتنظيم المحادثات في واجهة واحدة.
Closely
closelyhq.com
Closely هو منصة سحابية للتفاعل مع المبيعات، تساعد الشركات في تنفيذ حملات التواصل الآلي وإدارة شبكة لينكد إن وتصدير جهات الاتصال البريدية.
Brave
getbrave.io
تطبيق Brave هو محرك تحويل للزوار، يقدم أكثر من 200 أداة تحويل لمواقع ووردبريس، ويتيح دمج أنظمة EMS وCRM لجمع البيانات وتحليلها.
Warmly
warmly.ai
تطبيق Warmly هو منصة مستقلة لتنظيم المبيعات تساعد الفرق الصغيرة على تحديد وتتبع الزوار المهتمين بالموقع وتحقيق أهداف العائد.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp هي منصة لإدارة برامج دعم العلامة التجارية، تساعد الشركات على التواصل مع المؤثرين وتعزيز وجودها الرقمي.
Rewardful
rewardful.com
مكافأة هي منصة تساعد الشركات على إنشاء وإدارة برامج تسويق تابعة بمرونة، مع تتبع للإحالات والعمولات باستخدام Stripe وPaddle.
Refrens
refrens.com
يعد تطبيق Refrens ABC وسيلة بسيطة لالتقاط وإدارة وتتبع وتحويل الفرص البيعية في مكان واحد.
Thrive Themes
thrivethemes.com
تقدم Thrive Themes قوالب وإضافات ووردبريس مصممة لتحسين أداء المواقع وزيادة التفاعل وتحقيق التحويلات بطرق مخصصة وسهلة لمستخدميها.
Factors.AI
factors.ai
تطبيق Factors.AI يساعد المسوقين في تعزيز عائد الاستثمار، وتحليل البيانات من مصادر مختلفة لتقديم رؤى شاملة حول الأنشطة التسويقية وتأثيرها على الإيرادات.
Success.ai
success.ai
Success.ai هي منصة بريد إلكتروني شاملة تساعد الشركات على نمو سريع من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة، وإعداد رسائل بريد مخصصة، وإدارة الحملات بشكل فعال.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal هو منصة بيانات B2B توفر معلومات دقيقة حول جهات الاتصال والشركات للمسوقين وممثلي المبيعات، مع ميزات للبحث والتواصل.
Swordfish.ai
swordfish.ai
تطبيق Swordfish.ai هو محرك بحث للاتصال يساعد الشركات في العثور على معلومات التواصل الدقيقة من مصادر متعددة.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Floww.ai
floww.ai
تطبيق Floww.ai هو منصة مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم أدوات لإدارة المبيعات والتحليلات والتسويق لأعمال B2C و B2B2C.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach هي أداة توفر معلومات الاتصال من قاعدة بيانات واسعة، مما يساعد المهنيين في التواصل وتوليد العملاء.
GrowthHero
growthhero.io
تطبيق GrowthHero هو منصة تسويق شاملة لإدارة التسويق عبر الشركاء والم Influencers وإحالات العملاء.
involve.me
involve.me
تطبيق involve.me أداة لتجربة العملاء تساعد الشركات على إنشاء تفاعلات مخصصة وجمع البيانات عبر النماذج، الصفحات الترويجية، والاستطلاعات.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry هو برنامج لتوليد العملاء المتوقعين B2B يحدد زوار المواقع لتحسين جهود المبيعات والتسويق.
HelloLeads
helloleads.io
تطبيق HelloLeads لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة في متابعة العملاء المحتملين والزبائن وإدارة المبيعات بفعالية.
about.me
about.me
حول.me هو تطبيق يساعد المستخدمين على إنشاء صفحة ويب مخصصة لعرض مهاراتهم وإنجازاتهم، مما يسهل التواصل مع الآخرين.
IPinfo
ipinfo.io
IPINFO هو تطبيق يوفر معلومات مفصلة حول عناوين IP، بما في ذلك الموقع الجغرافي والبيانات التنظيمية، ويستخدم لتحليل البيانات وأمان الشبكة.
Interact
tryinteract.com
تطبيق Interact AI هو أداة لإنشاء اختبارات آلية، تسهل توليد اختبارات مخصصة للشركات دون الحاجة لخبرة تقنية. يقدم تحليلات لجمع العملاء.
Sender
sender.net
المرسل هو تطبيق تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات في إدارة حملات البريد الإلكتروني بسهولة، مع أدوات للتصميم والأتمتة والتحليلات.
Reply.io
reply.io
Reply.io هي منصة لمشاركة المبيعات تساعد في أتمتة وتوسيع جهود التوعية المتعددة القنوات لزيادة العملاء والإيرادات.
Haiilo
haiilo.com
هايليو هي منصة اتصالات عربية تتيح تحسين تواصل الموظفين والمشاركة والإنتاجية داخل الشركات.
Gleam
gleam.io
Gleam هي منصة تسويقية تساعد الشركات على إنشاء مسابقات وهبات وتقديم أدوات للتفاعل مع العملاء وزيادة المشاركة.
Retainly
retainly.app
احتفاظ هو تطبيق يساعد الشركات في إدارة علاقات العملاء وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ، مما يسهل التواصل وتحسين رضا العملاء.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم المبيعات ومتابعة العملاء وتحسين العمليات البيعية.
Kaspr
kaspr.io
تطبيق KASPR يسهل العثور على تفاصيل الاتصال عبر LinkedIn ويدعم إدارة العملاء المتوقعين مع تكامل مع أنظمة CRM وأدوات إضافية.
HiHello
hihello.com
HiHello هو تطبيق يتيح إنشاء بطاقات أعمال رقمية قابلة للتخصيص، مما يسهل مشاركة معلومات الاتصال وإدارة الشبكات المهنية بشكل فعال.
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